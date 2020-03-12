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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı.

12.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:06
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı.

Avcılar , Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda otomobilini park etmek isteyen sürücü güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı. AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç başka bir yere park edildi.

Görüntü Dökümü:

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AVM'de kırılan cam duvarı temizleme çalışmaları

Bir çocuk kazayı anlatırken

Kaza yapan araç

Kaza ardından çekilen fotoğraflar

11.03.2020 - 22.30 Haber Kodu : 200311301


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Avcılar, Güncel

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