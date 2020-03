DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde bugün itibarıyla 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız." dedi.

"REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak. Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de bu programın hayata geçmesi için gereken mevzuat değişikliğini yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak bu kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesini ödeme tarihini de nisan başına çektik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİ DEVLETİNİN TÜM İMKANLARIYLA YANINDA OLDUĞUNU BİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimin ve ihracatın devamının en önemli öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Bunun için sanayici ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"HER İKİ ALANDA DA ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRLERİ AKSAKSIZ ÇALIŞIYOR"

Erdoğan, "Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajlarını yaşıyor. Ayrıca ilk çıktığı günlerden itibaren süreci ciddiyetle takip edip tedbirlerimizi alarak da ilave bir avantaj kazandık. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Hastalıkla mücadele önem taşıyan test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. ve bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar, karaborsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın, bunlarla da bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız." şeklinde konuştu.

"TESTLER KESİNLİKLE ÜCRETSİZDİR"

Ürünleri hızla tedarik etmeyi sağlayan sanayicilere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesi olduğu vurguladı.

Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe katedildiğine dikkati çekerek, "Ayrıca gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de bu arada yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmının ulaştığına ve kullanılmaya başlandığına değinen Erdoğan, "Devamı da geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Erdoğan, vatandaşların günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıkların ve kurumların seferberlik ruhuyla çalıştığını belirterek, "Kabine içi ve uluslararası iletişimimizi telekonferans yöntemiyle hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeksizin sürdürüyoruz." diye konuştu.

"KABİNE TOPLANTILARIMIZI BUNDAN SONRA TELEKONFERANSLA YAPACAĞIZ"

Kabine toplantılarının her hafta telekonferansla yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her pazartesi kabine toplantılarının gerçekleşeceğini bildirdi.

Tüm çalışmaların şeffaf şekilde yürütüldüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlarımız, kurumlarımız ve bilim insanlarımız gelişmeleri anbean milletimizle paylaşıyor. Biz de tüm bu süreçleri bizzat takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması hususlarını özellikle gözetiyoruz. Bugüne kadar sağlıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma, adaletten çalışma hayatına kadar tüm alanlarda alınan tedbirlerin gerisinde hep bu amaç vardır."

YENİ KARARLARI SIRALADI

Bugün Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul , Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir."

"GÖNÜLLÜ KARANTİNA ŞARTLARINA HARFİYEN RİAYET ETMELİYİZ"

Erdoğan, ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğe hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Milletten sabır, fedakarlık ve dirayet beklediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Bakınız şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Hep ifade ettiğim gibi bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimizle alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım."

2- ANADOLU YAKASI'NDA SAHİLLER BOŞ KALDI

-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı. Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.

3- BAYRAMPAŞA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SAKİNLİK

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde seyahat kısıtlaması getirildi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Otogarda az sayıda otobüsün hareket halinde olduğu görüldü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da son aolarak, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

4- GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.

5- BAYRAMPAŞA SEBZE HALİ'NDE UZUN TIR KUYRUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Bayrampaşa Yaş Sebze Hali, koronavirüs salgını nedeniyle her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kapatılarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmaları sonrasında mal kabulüne başlayan Hal kapısında uzun TIR kuyruğu oluştu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Bayrampaşa Yaş Meyve Sebze Hali'nde her gün saat 10.00 ile 17.00 arasında mal kabulü yapılmıyor. Halin kapalı olduğu saatlerde salgınla mücadele için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Dezenfekte çalışmaları sonrasında mal kabulüne başlayan Hal'de uzun TIR kuyruğunun oluştuğu görüldü.

6- HAYDARPAŞA'DA GEMİDEKİ TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNA YURDUNA ALINDI

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Haydarpaşa Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.

Ukrayna'dan gemi ile dün Haydarpaşa Limanı'na araçlarıyla gelen 12 TIR şoförüne, yurt dışından gelen yolculara uygulanan koronavirüs tedbirleri uygulandı. Gemide yolcu olan 12 TIR şoförü, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Polis, bu nedenle önlem alınca Haydarpaşa Limanı'nda hareketlilik yaşandı.

7 - BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Büyükçekmece'de bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır sahte içki ve çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de 3 katlı bir villada sahte içki üretildiğine dair ihbar üzerine operasyon düzenledi. Villaya yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ile satışa hazır çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda boş orijinal içki şişesi ele geçirildi. Zanlıların piyasadan topladığı orijinal içki şişelerini sahte içki ile doldurduktan sonra yeni kapak ve sahte bandrollerle piyasaya sürdüğü belirlendi.

8- ZÜLFÜ LİVANELİ: EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA- ZÜLFÜ Livaneli, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz" dedi.

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Koronavirüs iddialarıyla ilgili soru üzerine Livaneli, "25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız" dedi.

"TAMAMEN İYİLEŞTİK"

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli" diye konuştu.

9- EYÜPSULTAN'DA POLİSTEN KAÇAN 2 KİŞİ, PANELVAN İLE SU KANALINA UÇTU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da içerisinde iki kişinin bulunduğu panelvan, polis denetlemesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak su kanalına uçtu. Kazada kanala düşen araçtaki iki kişi polis ve itfaiye tarafından çıkarıldı.

Olay, Emniyettepe mahallesinde sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 YVG 25 plakalı damacana yüklü panelvan, polis ekiplerinin denetleme yaptığı yerde 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı araç Mareşal Fevzi Çakmak caddesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları parçalayıp Alibeyköy su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye uçan minibüsteki sürücü Mehmet Barış Demirbaş ile Tuncay Yaman polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Demirbaş ve Yaman sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önlem amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Su kanalına uçan panelvan, İBB ekiplerince vinçle 1.5 saatlik çalışma sonucu kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi. Yol kenarındaki demir korkulukların yeniden yapılacağı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10- SANCAKTEPE'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi - Çağrı Çalışkan/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de bir sitedeki 6 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00'da Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta bulunan sitede, 6 katlı binanın çatı katındaki dairede çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, bu kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alarak, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

