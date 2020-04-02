DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROF. DR. TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan'ın paylaşımında, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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2- PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL- KORONAVİRÜS tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Taşçıoğlu'nun tedavisi devam ederken çekilen videosu

01.04.2020 - 20.19 Haber Kodu : 200401264

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3- İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'un giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, 30-31 Mart tarihleri arasında 87 bin 543 aracın ve 177 bin 475 kişinin kontrol edildiğini duyurdu.

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimleri devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller ve içindeki yolcuların ateş ölçümü yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Müdürlüğü'nden Başkomiser Emre Şen, Tuzla-Orhanlı gişelerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 14 giriş ve çıkış noktasında 24 saat denetimler yapıldığını ifade etti.

69 BİN 721 ÖZEL ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Başkomiser Şen, "Bilindiği üzere taksilerin tek-çift plaka uygulamasına riayet etmeyenlerle kararnamede belirtilenin ruhsattaki yolcu sayısının yarısı üzerinde yolcu taşıyan araçlara ilgili mevzuatlara göre işlem yapılmaktadır. 30-31 Mart tarihlerinde 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edilmiş, 162 araca trafik kanuna göre muhalefetten 129 araca da hıfzıssıhha ve kabahatler kanununa muhalefetten işlem yapılmıştır." diye konuştu.

ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Şen, "Bu dönemde ilimizde meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında (1 Mart-1 Nisan) ölümlü kaza 8'den 4'e, ölü sayısı 9'dan 4'e düşmüş yaralanmalı kazalar ise 935'ten 696'ya ve yaralı sayısı ile 1298'den 934'e inmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koronavirüs denetimlerinden görüntü

-Başkomiser Emre Şen'in basın açıklaması

-Trafikten genel ve detay görüntü

01.04.2020 - 20.25 Haber Kodu : 200401266

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4- SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER GECE DE DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi.

Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

Görüntü dökümü

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-Denetimlerden detaylar

02.04.2020 - 07.19 Haber Kodu : 200402009

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5- BEYOĞLU'NDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00: 00 sıralarında, Küçük Piyale Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Sokakta çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde karnından yaralanmış birini buldu ve sağlık ekiplerine haber verdi. İsminin Berkay G.(20) olduğu öğrenilen yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSTEN KAÇAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın olduğu yere yakın sokaklarda polisi görerek kaçmaya başlayan bir kişi polisin kovalaması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yeri ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda silah ve kalaşnikof tüfeği kovanı bulundu. Yaralanan Berkay G.'nin de çatışmada kullandığı silahta bulunarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis çatışmaya giren diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının hastaneye kaldırılması

-Toplanan vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Yerdeki kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

02.04.2020 - 02.33 Haber Kodu : 200402007

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6 - BEYOĞLU'NDA İŞ HANINDA YANGIN : 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL, Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edilerek olaya müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İŞ HANINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görülmesi üzerine sağlık ekipleri devreye girdi. Yapılan sağlık kontrollerinde 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çatı katından detay

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Olay yerinden detaylar

-Genel ve detaylar

02.04.2020 - 08.07 Haber Kodu : 200402011

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7- ESENLER'DE KAPALI OTOPARKTAKİ OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Esenler'de bulunan Tekstilkent Ticaret Merkezi'nin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Esenler, Oruçreis Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tekstilkent Ticaret Merkezi'nin kapalı otoparkında duran 34 ZT 1848 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki araçtan alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir telleri keserek girdiği otoparkta yanan araca müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kapalı otoparkta bulunan araca söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken park halindeki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis olay yerinde çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Yanan otomobilden görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin çalışması ve önlemi

Genel ve detaylar

02.04.2020 - 02.44 Haber Kodu : 200402008

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8- EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin aynasının çarpmasının ardından bir başka otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne yönünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y. B., otoyolda seyir halindeyken, bir kadının koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Y. B., çarpmamak için direksiyonu sağa kırarken otomobilin sol dikiz aynası kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen kadın, bu kez, arkadan gelen A. Y.'nin kullandığı 34 CEK 277 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin üzerinden geçtiği Emine Bikel (40) adlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazanın ardından, arkadan peş peşe gelen 3 araç da, kaza yapan otomobillere çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Edirne yönünde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Ölen kadın

Kazadan detaylar

Kazaya karışan otomobillerden detaylar

Trafik detayları

Röp

Polis ve sağlık ekipleri detayları

Genel ve detaylar

01.04.2020 - 20.21 Haber Kodu : 200401265

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9- İBB'DE 90 PERSONELİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavilerinin evlerinde sürdüğü, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındığı belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamada toplam 85 bin personelin bulunduğu İBB ve şirketlerinde 90 kişide koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı. Açıklamada, İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 şirkette 64 personel, İBB'de ise 26 personelde virüs tespit edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında "Personellerin tedavileri sürerken, mesai arkadaşları da ev karantinasına alındı.

İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor." denildi.

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10- KIVANÇ TATLITUĞ KORONAVİRÜS TESTİNİN NEGATİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, "yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. " dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.."

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Kaynak: DHA