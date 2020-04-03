DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

ERDOĞAN: 2.682 YATAKLI İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN İLK ETABINI 20 NİSAN'DA HİZMETE ALIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü

-Bugün çekilen İkitelli Şehir Hastanesi'nin görüntüleri

-Şantiye alanından görüntüler

-Kamyonların giriş çıkışı

-Hastaneden görüntüler

-Çalışma görüntüleri

02.04.2020 - 20.33 Haber Kodu : 200402258

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2- ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR (2)

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul , CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla yapılan toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi, sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yoluyla yapılan toplantının açılışında konuşan Erdoğan, belediye başkanlarına hitaben, cadde ve sokaklarla, çöp toplama işlerinin daha hassasiyetle yapılması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına dikkat çekerek, "Benzer kampanyaların dünyanın diğer ülkelerinde de yapıldığı gerçektir. Başlattığımız yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Esasen bu tür kampanyalarda toplanan rakamlar devletin aynı amaçlı diğer harcamalarının yanında oldukça küçük kalır. Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktır. Sergiledikleri hukuksuzluk ve tehlikeli söylemlerle dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor verecektir. 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak açık söylüyorum gafletten öte bir davranıştır. Adı üzerinde bu bir iyilik seferberliğidir. Gönüllü yardımlaşma ve dayanışma kampanyasıdır. Farklı şekilde yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızda gerek bireysel olarak gerekse gönüllü teşekküllerimiz vasıtasıyla bunu zaten yapıyor. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi, sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Şu an hepimiz vatanımızın geleceğini ve milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adını koronavirüsüdür. Bu düşmanı ancak birbirimize, birbirimizle kenetlenerek yenebiliriz. Bu tehdidin üstesinden ancak dayanışmayla gelebiliriz." diye konuştu.

"GÜN KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE BASİRETLİ DAVRANMA GÜNÜDÜR"

Erdoğan, "Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Gün tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın açıklamaları

Detaylar

02.04.2020 - 17.43 Haber Kodu : 200402235

02.04.2020 - 17.46 Haber Kodu : 200402236

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3- ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI PEK ÇOK ÜLKEYE GÖRE OLDUKÇA İYİ DURUMDADIR (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs 'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.

Erdoğan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye sağlık altyapısında daha güçlü olacak. Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez. Sağlık altyapımız; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinden N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme, 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. "

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4- ÜMRANİYE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiyenin müdahalesi

-Araçtakilerin görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Trafikten görüntü

-Hurdaya dönen otomobil

-Genel ve detay görüntüler

03.04.2020 - 08.43 Haber Kodu : 200403010

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5 - BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZADA 10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, BAĞCILAR O3 Bağlantı Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında O3 Bağlantı Yolu 100 Yıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametinde giden iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpışarak, kaza yaptı. Arkadan gelen araçlar da kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle O3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 10 araçta hasar oluştu. Araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan sürücülerden Mahsun Güneş, "Ön tarafta kaza olmuştu. Biz de onu fark ettik yavaşladık. Arkadaş gelip bana vurdu. Emniyet kemerim takılı olmasa can güvenliğimiz yok, sıfır. Çok şükür ki emniyet kemerimiz vardı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan 10 araç

-İtfaiye ve ambulansın kaza yerine gelişi

-Kaza yapan sürücüler ile röportaj

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza nedeniyle duran trafik

-Genel ve detay görüntüler

02.04.2020 - 22.53 Haber Kodu : 200402270

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6-BAŞAKŞEHİR TEM'DE SERVİS ARACI İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolu'nda içinde servis aracıyla kamyonetin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol bir süre kapatılırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında TEM Mahmutbey gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. O. P. yönetimindeki 34 LAE 513 plakalı servis minibüsü ile aynı istikamette giden M. Y. yönetimindeki 34 BCK 208 plakalı kamyonete çarpıştı. Servis aracı çarpışmanın şiddetiyle refüjdeki bariyerlere savruldu. Sürücü O.P. minibüs içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri servis aracının sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik bir süre tamamen durdu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan servis aracı ve kamyonet

-Yaralıların ambulansla kaza yerinden ayrılması

-Kaza nedeniyle duran trafik

-Genel ve detay görüntüler

02.04.2020 - 20.44 Haber Kodu : 200402259

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7- AVCILAR'DA CESET MERAKIYLA 'SOSYAL MESAFE'Yİ HİÇE SAYDILAR

- Sosyal mesafeyi hiçe sayarak cesedi merakla izleyenlerden bazıları cep telefonlarından canlı yayın yaptı

Ersan SAN- İhsan DÖRTKARDEŞ/ - AVCILAR'da Suriyeli uyruklu kişi yolda yürürken düşüp öldü. Polis ekipleri olay yeri çalışması yaparken, çekilen güvenlik şeridinin arkasında toplananlar koronavirüs tehdidine aldırmayarak, 'Sosyal mesafe' kuralına uymadı. Bazı kişiler de cep telefonları ile canlı yayın yaptı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki 76'ncı sokakta dün saat 15.20 sıralarında yerde yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. Polis güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Çevrede bulunanlar polisin uyarılarına aldırış etmeden sosyal mesafe kuralına uymayarak şeridin arkasında toplandı. Polis ve sağlık görevlileri özel kıyafetlerini giyerek çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda kişinin evlerinin pencerelerinden bu kişinin görüntülerini çekip sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. İsmi öğrenilemeyen Suriyelinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset yerde, battaniye ile üzeri örtülü halde

-Çevredekiler güvenlik şeridi etrafında

-Sağlık ve polisin çalışması

-Canlı yayın yapanlar

-Genel ve detay görüntüler

02.04.2020 - 17.23 Haber Kodu : 200402223

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8- İSTANBUL'DA SAHTE KOLONYA VE DETERJAN OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SULTANGAZİ ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü markalara ait sahte deterjan, kolonya ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Sultangazi'de bulunan iki adreste sahte kolonya ve deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler satışa hazır halde çok sayıda sahte kolonya, sahte deterjan ile sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen salça ve reçel ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerde binlerce boş kolonya şişesi ile ünlü markaların sahte etiketleri ile satışa hazır kolonya ve deterjan ele geçirildi. Şüphelilerin büyük fıçı içinde ürettikleri sahte kolonyayı kurdukları düzenekle süzdükten sonra küçük bidonlara aktardığı oradan da şişelere doldurarak satışa sundukları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonda ele geçirilen sahte kolonya ve deterjanlar

-Boş kolonya şişeleri

-Satışa sunmak üzere kapalı kasa minibüse yüklenen sahte deterjanlar

-Genel ve detay görüntüler

02.04.2020 - 21.28 Haber Kodu : 200402264_

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9- SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU

Ali ABLAY/ İSTANBUL, SULTANGAZİ ve Bayrampaşa'da izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi ve Bayrampaşa Murat Mahallesindeki iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekipler dün Bayrampaşa ve Sultangazi'deki atölyelere operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır halde 21 bin 950 maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 maske kutusu ve 22 maske dikiminde kullanılan dikiş makinesi ele geçirildi. Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilenler

Tekstil atölyesi

02.04.2020 - 18.09 Haber Kodu : 200402246

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10- FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA YAPILANMASINA OPERASYON

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İstanbul'da, FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadaki "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları yönettiği tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarını yöneten ve İstanbul'da olduğu tespit edilen Mesut A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mesut A.'nın Avcılar'da bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Mesut A. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ele geçirildi. Mesut A., Vatan Caddesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

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11- İGDAŞ ÇALIŞANI BENGÜL DEMİREL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Demirel'in vefat haberini, sosyal medya hesabından "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." diyerek duyurdu.

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12- KIZILAY BAŞKANI KINIK: İYİLEŞMİŞ HASTALARDAN KAN ALIMI 10 GÜN SONRA BAŞLAYACAK

Özlem YURTÇU KARABULUT, Ömer HASAR/ İstanbul, KIZILAY Başkanı Dr. Kerem Kınık günlerdir herkesin beklediği müjdeyi verdi. Koronavirüs tedavisinde şu anda bilimin elindeki en önemli silahlardan biri olan "pasif antikor" tedavisi için iyileşmiş hastalardan kan bağışı alımların 10 gün sonra başlanıyor. Dr. Kınık, tüm hazırlıkların tamamlandığını, ilk etapta salgının yoğun görüldüğü 10 ilde bağışçılardan kan alınmasına başlanacağını söyledi.

Koronavirüs salgınında hali hazırda bir aşı veya hastalığın tedavisini sağlayacak bir ilaç henüz geliştirilemediği için, tüm dünya hastalığı ağır geçiren yoğun bakım hastaları için yüz yıllık bir yöntemden yararlanacak. Antibiyotiğin olmadığı zamanlarda bulaşıcı hastalık geçiren iyileşmiş hastalardan kan nakli ile tedavi sağlanmaya çalışılan dönemlerden, son olarak MERS, Ebola ve H1N1 Domuz gribi salgınında da yararlanan tıp dünyası şimdi de Covid-19 salgınında bu yöntemden faydalanacak. Covid-19 için ilk kez Çin'de denenen, pasif antikor tedavisi için ABD ve Avrupa'da da iyileşmiş hastalara kan bağışı için çağrılarda bulunuldu. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı Koordinasyonunda Kızılay organizasyonu ile aferez merkezi bulunan üniversite ve sağlık kurumunda bu tedavinin başlatılabilmesi için resmi olarak tüm aşamalar tamamlandı. Artık resmi olarak da harekete geçildiğini anlatan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Demirören Haber Ajansı'na verdiği bilgide, "Sağlık Bakanlığımız bu konu ile ilgili genelgesini yayınladı, algoritmalar oluşturuldu, bilim kurulu kararını verdi; iyileşen ve üzerinden 14 gün geçmiş gönüllü bağışçılarımızdan kan toplamaya başlıyoruz"dedi.

'10 GÜN SONRA İLK VAKALARIN SÜRESİ DOLUYOR'

Dr. Kınık, Covid-19 tedavisi görmüş kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından takip edildiğini ve gönüllü bağışçı olabileceklerin Bakanlık veya Kızılay tarafından ulaşılacağını söyleyerek "İyileşmiş hastalarımıza 14 gün sonra tekrar test yapılacak. O testlerde de Covid-19 negatifliği aranacak. Daha sonra da bu hastalarımızdan alacağımız kanların plazmaları ayrıştırılarak Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarının 2 haftası dolmuş olacak. Dolayısıyla onlarla iletişime geçeceğiz" dedi.

İLK ETAPTA VAKALARIN YOĞUN OLDUĞU 10 İLDE YAPILACAK

Her anlamda altyapı olarak hazır olunduğunu belirten Dr. Kınık, "Türkiye genelinde plazma alabilecek yaygın bir alt yapımız var zaten Kızılay olarak. Ama ilk etapta özellikle vakalarının çok görüldüğü 10 ilimizde yoğunlaştık. Buralarda bağışçılarımız için izole bağış noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün sonra ilk bağışlarını verebilmiş olacaklar. Zorunlu olmayan şartlar dışında evden dışarı çıkmıyoruz, evde kalıyoruz. Ama kan vermek, özellikle kana ihtiyaç duyan lösemili yavrularımız var, trombosit bekliyorlar. Talasemili hastalarımız var eritrosit bekliyorlar. Bu insanlar için şöyle düşünsün değerli bağışçılarımız. Nasıl her gün ekmek almaya çıkıyorum, kan vermek de 15 dakikada biten bir süreç. Kızılay'ın 300 noktada kan alma hizmetleri devam ediyor. Kızılay merkezleri hastane değil, sağlıklı insanların gittiği yerler. Ayrıca iki saatte bir sürekli dezenfekte ettiğimiz, sağlıklı ortamlar. Ekstra bir bulaş riski olmadığı gibi, hijyen açısından normal şartlara göre çok daha düşük risk var. Dolayısıyla kan verme, bizatihi korunma açısından da bir risk oluşturmuyor. İyileşmiş insanlar açısından da risk yok. Kan veya plazma bağışına gönül rahatlığı ile gidebilir bağışçılarımız" diye konuştu.

İYİLEŞMİŞ OLANLAR DİĞERLERİNİN KAHRAMANI OLABİLİR

Covid-19 geçirip iyileşmiş bireylerin zaten bu savaşı kazandığına işaret eden Dr. Kınık, "Onlar zaten bu savaştan kahraman olarak çıkmışlar. Ayaktalar ve plazmalarının içerisinde, hayatın sınırında olan ağır hastaların ihtiyaç duyduğu hazır askerler, antikorlar var. Dolayısıyla o insanlara çok ihtiyaçları var hastalarımızın. Bizim milletimiz dayanışmayı sever, fedakarlıktan kaçınmaz. Ümit ediyorum ki çok özel bir dayanışma örneği olarak önümüzdeki günlerde bu işin de üstesinden geleceğiz" dedi.

'BAKANLIK VEYA KIZILAY, UYGUN VAKALARA ULAŞACAK'

Dr. Kınık, koronavirüs için yapılacak kan bağışlarının sadece aferez merkezi olan yerlerde yani trombosit bağışı yapılabilen merkezlerde yapılabileceğine de işaret ederek şu bilgileri verdi: "Şu anda öncelikli olarak vakaların yoğun görüldüğü 10 ilimizdeki afarez merkezimiz bunu yapacak. www.kanver.org adresindeki web sitemizi takip etsin değerli bağışçılarımız. Biz zaten iyileşmiş olan her hastamıza doğrudan ulaşacağız. Onlar endişe etmesinler. Onların aydınlatılmış onamlarını alarak kan verme şartlarına haiz olup olmadığına bakacağız. 15-65 yaş arasında, hepatit olmayan, HIV olmayan, kadınlarda hiç gebe kalmamış olma şartı gibi şartları var plazma bağışının. Bu şartlardaki insanlarımıza ulaşıp, bu plazmaları onlardan almaya gayret edeceğiz. Gebelik geçirmiş olmak şöyle bir risk yaratıyor, Graft Versus Host dediğimiz kan uyuşmazlığı tablosu oluşabiliyor gebelikte. Bunun da alıcı açısından yıkıcı etkileri olabiliyor. Bu kanlar hangi hastalar için kullanılacak? Bu çerçevede Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde de bunlar yayınlanıyor. Gerek WHO (Dünya Sağlık Örgütü) gerekse Çin, ABD veya diğer ülkelerde de bu şartlar belirlenmiş durumda. Özellikle ağır durumda olan, mekanik solunuma mahkum, solunum hücreleri yıkıma uğramış olan ağır hastalarda bunu destek tedavisi olarak kullanabileceğiz. Ancak bu demek değildir ki yüzde 100 şifa olacak. Sadece mevcut savaşta, ilave asker gibi bu antikorların hastaya verilmesi, hücre yıkımının azaltacak, virüs yükünü azaltacak; bilimsel çalışmalar da göstermiş bunu. Tedavilere ek olarak bu pasif immünizasyon ya da plazma tedavisi uygulanmış olacak."

'BU BİR BİYOLOJİK AFET'

Covid-19 salgınında aşı ya da antiviral ilaçların kesin olarak bulunacağı zamana kadar pasif antikor tedavisinden yararlanılabileceğinin altını çizen Dr. Kerem Kınık, şu uyarılarda da bulundu: "Koronavirüs, hakkında her gün yeni yayınlar görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir klinik araştırmanın önünü kapatmak da doğru değil. Ama herhangi bir resmi kanıtı olmayan bir süreci de mucize gibi gösterip insanların bu anlamda algılarını yanlış etkilemek de çok doğru değil. Bu çerçevede özellikle tıbbi ahlak ve mesleki etik konusunda bütün hekim arkadaşlarımız aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Bu yaşadığımız biyolojik bir afettir. Normal zamanda değiliz. Dolayısıyla herkesin tedavi edilebilir olması gerekiyor. Sadece belirli kesimlerin değil. Tedavilerin etkinliğinin kanıtlanmış, sürdürülebilir ve hakkaniyete uygun bir şekilde, toplumun bütün kesimlerine açık olması gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar gerek aşı çalışmalarına gerekse ilaç çalışmalarına laboratuvarlarımızı açarak destek vermeye ve ulusal anlamdaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

'KIZILAY'DAN PROVİZYONU OLMAYAN KURUMLAR YAPAMAZ'

Bakanlığın yayınladığı rehberde, Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki üniversite hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ya da bu konu ile ilgili ruhsat almış merkezlerin bu tedaviyi yapabileceğini söyleyen Kınık, "Ancak pasif immünizasyon metodu yapmak isteyen bir merkezin Kızılay'dan ISPT 128 kodlu provizyonu almak zorunda. Çünkü sürecin izlenebilirliği, kimden kan alındığı, kime gittiği, ulusal anlamda ne kadarlık hacimde bir iş yapıldığı, bakanlığımızın koymuş olduğu endikasyondaki hastalara mı uygulandı, mali açıdan da sağlık uygulama tebliğine uygun mu yapıldığı ancak bu şekilde izlenebilir. Çok açık bir şey var, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen fiyatlar dışında herhangi bir fiyatlama yapılamayacak. Çünkü bu ticari bir işlem değil. Tamamen afet müdahalesi dolayısı ile bütün insanlarımızın erişebilmesi gerekiyor ki Bakanlığımız bu konuda gerekli adımları attı. Kızılay bu işin izlenebilirliği ve ulusal bazda kan temini projesi yürüten, yılda 3 milyon ünite kan toplayan, ülkenin tekeli olan bir kuruluş. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığımız tarafından Kızılay bu konuda otorize edildi." ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü:

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Dr. Kerem Kınık röportajı

02.04.2020 - 18.03 Haber Kodu : 200402243

Kaynak: DHA