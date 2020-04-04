DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTEN -1

(Havadan görüntülerle)

1-İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Şahin BOZKURT - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul 'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Avrupa Yakası'nda D100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

EK///

-Tuzla D-100 Karayolu havadan

-Havadan oluşan kuyruk

-Tuzla D-100 Karayolu'nda kesilen yol

-Geri dönen araçlar

-Detaylar

GEÇİLEN//

Jandarma ve polis ekipleri

Araçların durdurulması

Araçların geri gönderilmesi

Genel ve detay görüntü

04.04.2020 - 04.42 Haber Kodu : 200404013

04.04.2020 - 08.49 Haber Kodu : 200404036

==========================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN YENİ TEDBİR KARARLARINI AÇIKLADI

"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde

araç giriş çıkışına kapatıyoruz"

"Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır"

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Şu an itibarıyla dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz de toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebilecek ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir." dedi.

"TÜRKİYE HAZIRLIKLI ÜLKELERDEN BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske, test kiti, temizlik malzemeleri başta olmak üzere, salgınla mücadele için gereken temel araçları kendimizin üretiyor olması, bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi, bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, net ihracatçı konumunda bulunmamız da ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır." diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ HER BİREYİN KENDİ KARANTİNASINI KENDİ UYGULAMASIDIR"

Alınması gereken tedbirlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenerek hükümete tavsiye olarak iletildiğini dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Hep söylediğim gibi özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanların bulunduğunu da görüyoruz. Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor." şeklinde konuştu.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok."

"İKAZLARA UYMAYANLARA GEREKEN İDARİ VE ADLİ CEZALAR UYGULANACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, yarından itibaren İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normalde döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek, salgının seyrini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır.

Milletime güveniyorum. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerine şahit olabiliyoruz." dedi.

KAMPANYAYA 1 MİLYAR 61 MİLYON LİRALIK YARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar milletle nice badireleri atlattıklarını dile getirerek, "Aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için başlattığımız yardım kampanyamıza gösterdiği sahiplenmeyle adeta yeni bir destan yazmıştır. Kampanyanın 3. gününde SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür ve hatta daha ötesi dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayımlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek, kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.

"OKMEYDANI, PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ OLARAK ANILACAK"

Erdoğan, salgınla mücadele sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederek, milletin doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi, yani bundan böyle bu hastane artık Hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Eşine ve tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin önündeki aydınlık günlerin yakın olduğu inancımı yineleyerek, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Erdoğan'ın açıklamaları

03.04.2020 - 20.44 Haber Kodu : 200403243

===============

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CEMİL TAŞÇIOĞLU MESAJI: HATIRASI HEP YAŞAYACAK

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verileceğini öğrenen Onur Taşçıoğlu'nun teşekkürünü attığı twit ile yanıtladı. Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hatırasının her zaman yaşayacağını vurguladı.

Koronovirüse yakalanarak hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babasının isminin verileceğini öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben twit atarak teşekkür etti. Onur Taşçıoğlu, paylaşımında, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız için, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim. @RTErdogan @drfahrettinkoca " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Onur Taşçıoğlu'na Twitter'dan seslenerek, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

=========================

4- BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ

Özgür EREN/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Polis ve sağlık ekiplerince tekrar hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi görevlilere, bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.

Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi 52 numarada bulunan inşaatta işçi olarak çalışan Fas uyruklu 55 yaşındaki Raşit isimli kişi, dün sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra tekrar çalıştığı inşaata kolunda bant ve iğne olduğu halde gelen Raşit'i gören işçiler inşaat alanını terk ederek polisi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre inşaatta duran Raşit dışarıya çıkarak polis ve çevresindekilere bağırmaya başladı. Güçlükle inşaata tekrar sokulan işçinin üzerine kapı kilitlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile inşaatta çıkartılan Faslı Raşit, polis ve sağlık ekiplerine bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.

Koronavirüs şüphesi olan kişi polis eşliğinde ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışma arkadaşı Bilal Çakan "İnşaata yukarıya çıktım. Raşit bana bir kağıt gösterdi. Taburcu olmuş olsa elindeki serumu çıkartırlardı. Bu direk kaçmış. 'Niye kaçtın' diye sorduğumda, 'Korktum' dedi bana. " dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-İnşaattan genel ve yakın detaylar

-İnşaat işçilerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Şüphelinin inşaattan çıkıp polisle tartışması

-Şüphelinin üzerine kapı kilitlenmesi

-Şüphelinin el hareketi yapması

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Şüphelinin ambulansa binişi

-Bilal Çakan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

03.04.2020 - 18.29 Haber Kodu : 200403224

==============

5- İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK

İSTANBUL DHA

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."

==============

6- ESENYURT'TA 15 KİŞİLİK GRUP SOPA VE BIÇAKLARLA KAVGA ETTİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Esenyurt'ta iddiaya göre laf atma sebebiyle yaklaşık 15 kişilik grup taş, sopa ve bıçaklarla kavga etti. Kavgada 2 kişi yaralanırken 2 otomobilin camları sopa ve taşlarla kırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1224 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 kişilik grup, laf atma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 15 kişilik grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada biri başından olmak üzere iki kişi yaralandı. Kavga sırasında 2 otomobilin camları kırıldı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, haberi alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------

Camları kırılan otomobiller

Sağlık ve polis ekipleri

Polisin önlem alması

Hastane önündeki kalabalık

03.04.2020 - 18.37 Haber Kodu : 200403225

=================

7- PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI

Haber: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN/

Pendik sahilde hızlı gittiği öğrenilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulvarda bulunan refüje çıktı. Önüne çıkan birinci ağacı deviren otomobil ikinci ağaca saplandı.

Olay, Pendik'te Sahil Bulvarı Kadıköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sahil bulvarındaki refüje çıkan otomobil, bulvarda bulunan bir ağacı devirip ikinci ağaca saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ikiye ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Emre K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Ağaca saplanan otomobilden görüntüler

-Çekiciden görüntüler

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden detay

03.04.2020 - 20.32 Haber Kodu : 200403242

============================

8- BAŞAKŞEHİR'DE KOVALAMACA SIRASINDA POLİSLE GİRDİĞİ ARBEDEDE VURULAN ÇOCUK ÖLDÜ

Ali ABLAY/ İSTANBUL,

Başakşehir'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece devriye görevini yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri 06 BS 2789 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, plaka sorgusundan çalıntı olduğunu belirledikleri otomobildeki şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Avcılar Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta sıkıştırıldı. Araçtan inen iki şüpheden biri, polise silah doğrulttu. Ekibin havaya ateş etmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakın mesafede yakalandı. Polis memuru M.A. ile arbede yaşayan

şüphelilerden biri, polisin silahının ateş alması sonucu sol koltuk altından yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 30 metre ileride yere düştü. Diğer şüpheli ise polis memuru Y.S. tarafından gözaltına alınarak kelepçelendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kimlik kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin 16 yaşındaki M. Ş. S, gözaltına alınanın ise 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Aramalarda hayatını kaybeden M. Ş. S'nin düştüğü yerde 1 kurusıkı tabanca, araç dışında 2 boş kovan ve 1 mermi, araç içerisinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve kağıda sarılı şekilde 10 gram skunk ele geçirildi. Detaylı sorgulamaları yapılan zanlılardan hayatını kaybeden M. Ş. S'nin, motosiklet hırsızlığından 11, iş yerinden hırsızlıktan 6, otomobil hırsızlığından 1, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1, uyuşturucudan 1 ve evden hırsızlıktan 3 olmak üzere 23 suç kaydının olduğu, 3 defa da hakkında kayıp şahıs başvurusunda bulunulduğu, gözaltındaki A.K'nin ise yağmadan 2, taksirle

yaralamadan 1, otomobil hırsızlığından 7, uyuşturucudan 1, sahte kimlik kullanımından 1 ve görevi yaptırmamak için görevli memura direnmeden 1 olmak üzere 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından M. S. Ş'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaşı küçük A.K. ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.A, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

==================================

9- GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCE SAHİLE AKIN ETTİLER... ZABITA EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL,

İstanbul'da bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 'Evde Kal' çağrılarına rağmen çok sayıda vatandaş Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşları zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

Koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da bulutlu havanın ardından akşamüstü güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaş dün Yenikapı ve Sarayburnu sahiline gitti. Çağrılara uymayan kişilerin yürüyüş yaptığı, bank ve kayalıklarda oturup denizi izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyen bir vatandaş, "Yürüyüşe çıktım. Evde bunaldık. Çıkmayı düşündük. Biz yeni çıktık. Üç, dört gündür evden çıkmamıştık" diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Bir süre sonra Yenikapı sahiline gelen zabıta ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların sahil şeridini boşaltmalarını istedi. Zabıta ekipleri 'sahil şeridinde bulunan vatandaşlar lütfen sahil şeridini boşaltalım' anonsu yaparak vatandaşları sahilden uzaklaştırdı. Ekiplerin gelip, uyarı yapmasının ardından Yenikapı sahilindeki yürüyüş alanı boş kaldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sahilde yürüyenler

-Vatandaş röportajı

-Zabıta ekiplerinin uyarıları

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

03.04.2020 - 18.49 Haber Kodu : 200403229

=============

10- ÜMRANİYE'DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN/

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için "Evde Kal" çağrılarına rağmen Ümraniye'de vatandaşlar sokağa çıktı.

"Evde Kal" çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı görünce dün sokağa çıktı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nin kalabalık olduğu görüldü.

Soyadını vermek istemeyen 78 yaşındaki Reşat adlı vatandaş, "Sokağa haftada 1 defa çıkıyorum. Burada tanıdık bir manav var. Bana verdi bunları satayım diye. Ben devamlı çıkmıyorum dışarı. Bugün bana polis geldi. Belediye ücretsiz erzak verecekti bana vermedi henüz. İki gündür uğraşıyorum. Polis geldi. 155'i aradık. İnşallah bir iki güne gelecek." dedi.

Sabahattin Kaygusuz da, "Güneş var diye çıktım 15 dakika. Evde engelli birisi var mesela onu çıkarmıyorum. Hanım engelli. 65 yaşındayım. 20 günden beri ilk defa dışarı çıktım. O da güneş var diye." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

(AKTÜEL)

-Alemdağ caddesinden detaylar

-Vatandaş röportajı

-Alemdağ caddesinden detaylar

-Muhabir Anonsu(İlkay DİKİCİ)

(CEP TELEFONU)

-Ümraniye'deki kalabalıktan detay

03.04.2020 - 19.57 Haber Kodu : 200403241

===============

11- SULTANBEYLİ VEFA DESTEK GRUBU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN/

Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli'de yaşayan ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel gıda, sağlık, temizlik ve maaş çekim ihtiyaçlarını karşılıyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonundaki Vefa İletişim Merkezinde görevli personelin, kurulduğu günden bu güne kadar 2 bini aşkın vatandaşın çağrısına cevap verdiği öğrenildi.

"65 YAŞIN ÜSTÜNDE VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLERE HİZMET VERMEKTEYİZ"

Proje hakkında bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür vekili Fatih Akkurt, "65 yaşın üstünde ve kronik rahatsızlığı olan kişilere hizmet vermekteyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, 112, 155 ve 150 numaralı hatlardan merkezimize ulaşabilmektedirler. Kişilerin bilgileri bizim sistemlerimize düşüyor. Biz bunları inceleyip geri dönüş sağlıyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyacı gıda, sağlık ve diğer yönden seyahat belgesi ise ilgili birimlerimize iletiyoruz." dedi.

İhtiyaç olduğunda maaş çekimi de yaptıklarını aktaran Fatih Akkurt, "Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maaş çekme işlemlerine de yardımcı oluyoruz. Kurduğumuz ekiplerde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve polis memurlarımız var. Bunlara gelen ihbarların değerlendirmesini yaptıktan sonra bilgilerini alıp ekipleri bankaya yönlendirip, bankadan maaşını alıp kişinin kendisine imza karşılığı teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZ BİR MİLLET, AYRI AYRI BİR DEVLETİZ"

Afitap Aliyeva, "Ben Azerbaycanlıyım. 30 seneye yakın Türkiye'de oturuyorum. Türkiye sevdalısıyım, Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. O gün, televizyonda duydum. Ben de varım dedim. Ben Türkiye'de oturuyorum. Buranın suyunu içiyorum, buranın ekmeğini yiyorum. Hakkını vermek mecburundayım. O büyük depremde hastaya bakmıştım 500 dolar aldığım parayı da ödemiştim. Sağlıkçıyım. Ben bunu yapmak mecburiyetindeyim. Daha çok olsa daha çok yapardım. Biz bir millet, ayrı ayrı bir devletiz. İnşallah bütün dünyanın başının üzerindeki bu kara bulut geçer. Ben yalnız yaşıyorum. Benim hiç evlatlarımı arattırmıyorlar. Her gün benim yanımdalar. Yemeğimi getiriyorlar, neye ihtiyacım var getiriyorlar. Her gün geliyorlar. Evimi geldiler ilaçladılar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Havadan Sultanbeyli Kaymakamlık önünden detay

-Havadan vatandaşlara çağrı yapılması

-Yapılan yardımlardan detay

(AKTÜEL)

-Fatih Akkurt röp.

-Ekiplerin çalışmasından detay

-Afitap Aliyeva röp.

03.04.2020 - Haber Kodu : 200403260

============

12- SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video

Kaynak: DHA