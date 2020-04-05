DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) NEFES KESEN KOVALAMACA D-100 KARAYOLU'NUN ORTASINDA BİTTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te sabaha karşı devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçtı. D-100 Karayolu'na çıkan otonmobil, Mecidiyeköy ayrımını yakınlarında önü kesilerek durduruldu. Polis sürücünün 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Olay Fatih'te sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, içinde isimleri öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu 06 FT 8840 plakalı otomobili görünce şüphelenip 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ise polisin uyarısına aldırış etmeden hızla kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametine doğru ekiplerden kaçtı. Polisten kaçan otomobil Haliç Köprüsünü de geçerek hızla yoluna devam etti.

POLİS D-100 KARAYOLUNU KAPATTI

Araç Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra Şişli'de görevli polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla önü kesildi. Bir süre polisten kaçan araç polisin yolu kesmesiyle durdu. Polis ekipleri de araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen trafik polisleri de aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yaptığı ölçümde 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri araçta bir süre arama yaptı. Araç daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polisin yolu kesmesi

Olayın meydana geldiği yer

Polisin durdurduğu aracın görüntüsü

Gözaltına alınanşüphelilerin görüntüsü

Takviyeye gelen polis araçlarının görüntüsü

Genel ve detaylar

05.04.2020 - 07.44 Haber Kodu : 200405006

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2 BEŞİKTAŞ'TA DEMİRLİ LÜKS TEKNE BATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bebek sahilde demirli, bir turizm organizasyon firmasına ait EYP isimli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Olay saat 06.00 sıralarında, Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahilde demirli bulunan, turizm-organizasyon işleri yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilen EYP isimli lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa süre sonra tekne yan yattı. Olay yerine gelen Deniz Polisi teknede inceleme yaptı. Diğer tekne çalışanları tarafından haber verilen EYP isimli lüks teknenin çalışanı, teknenin battığından haberi olmadığını belirterek, "Teknenin nasıl battığını bilmiyorum. Olay anında burada değildim" dedi. Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü

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-Batan tekne

-Deniz Polisi'nin inceleme yapması

-Sahilde demirli tekneler

-Yan yatan tekneden görüntü

-Tekne görevlisiyle röp

-Genel ve detay görüntüler

05.04.2020 - 07.32 Haber Kodu : 200405005

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3- İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞINA İZİN VERİLENLERİ VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

"-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."

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4- BEYKOZ'DA BİR OTOMOBİL DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜ KADINI DALGIÇ KURTARDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,

BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde sürücüsü A. Ç.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçtu. Şans eseri o sırada sahilde bulunan bir dalgıcın yardımıyla otomobilden çıkartılan A. Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kanlıca'da meydana geldi. İddiaya göre Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. O esnada sahilde otomobilleriyle geçen Adem Saraç, Ufuk Saraç ve arkadaşları, yardım etmek için durdu. Dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç denize atlayarak batmakta olan otomobilin içerisinden A. Ç.'yi çıkararak kendi otomobillerine götürdü. Görgü tanıkları durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen A. Ç., olay yerine gelen ambulansa güçlükle taşındı.

"DENİZE UÇTUĞUNU GÖRÜNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

Görgü tanığı Adem Saraç, "Sahilde dolaşıyorduk. Arabanın denize uçtuğunu gördük. Denize uçtuğunu görünce de yardımcı olmaya çalıştık. İçinde bir kişi vardı kadın. Onu kurtardık. Arabada denize akıntıda gitti. Bizim arkadaş sağ olsun hemen atladı denize. Tam araç batarken aldık kurtardık. Arkadaşım eski dalgıç. Üşümüştü arabada ambulansın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden detay

-Polis ekiplerinden detay

-A.Ç.'nin içerisinde olduğu otomobilden detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Sahil Güvenlik ekiplerinden detay

04.04.2020 - 23.54 Haber Kodu : 200404292

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ VE TÜRKEŞ'E TAZİYE TELEFONU

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.

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6- ARNAVUTKÖY'DE JANDARMA KAPI KAPI DOLAŞIP YARDIMLARI DAĞITTI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT önlerindeki yoğunluğu engellemek için Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki mahallelerde bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarını dağıtmaya başladı.

PTT KAPANINCA YARDIMLAR EVLERDE TESLİM EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelerin hane başı bin lira olarak aldıkları yardımlar PTT şubelerinden alınıyordu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle PTT şubeleri geçici olarak kapatılınca ailelerin aldıkları yardımlar jandarma tarafından tek tek evlere dağıtıldı. Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret eden Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim etti. Hafta sonu olmasına ve yağan yağmura aldırış etmeyen ekiplerin bu çalışması, sosyal yardımları alan aileler tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Tayakadın Mahallesi'ndeki dağıtımlarda, sosyal yardım parasından faydalanan Belinaz Kaya ve Emine Yeşilyurt, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Zaten virüs nedeniyle dışarı çıkmıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Postanelerin de kapanmasıyla bu yardımların evlere kadar gelmesi güzel bir uygulama. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için, sağlığımız için dışarı çıkmamalıyız" dediler.

Görüntü dökümü:

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-Jandarmanın evleri ziyareti

-Yardım paralarının sayılarak vatandaşlara verilmesi

-Belinaz Kaya ve Emine Kurt ile röp.

05.04.2020 - 04.01 Haber Kodu : 200405004

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7- 6 NİSAN'DAN İTİBAREN METRO SEFERLERİ 21.00'E KADAR YAPILACAK

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur"

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8- ÜMRANİYE'DE CADDEDE GEZEN YAŞI KÜÇÜK 2 GENCE CEZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE Alemdağ Caddesi'nde polis ekipleri denetim yaptı. Vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Yaşları 20'den küçük 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken, vatandaşlara evde kalın çağrısı yapılıyor. Polis, Ümraniye'nin en işlek ve kalabalık caddelerinden olan Alemdağ Caddesi'nde denetim yaptı. Caddede gezen vatandaşlar, polis araçlarından anons edilerek evlerine girmeleri konusunda uyarılırken, sivil polisler ise yayalara kimlik kontrolü yaptı. Yürürken ve bankada sıra beklerken sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar ikaz edildi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında yaşları 20'den küçük olduğu tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Caddede yürüyen vatandaşlar

-Polis aracından anons edilmesi

-Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapması

-Polis ekiplerinin sosyal mesafeye uymayan kişileri uyarması

-Yaşı 20'den küçük 2 kişiye kimlik sorgulaması yapılması

-Yaşı küçük çocukların polis otosuna bindirilmesi

-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)

-Genel ve detay

04.04.2020 - 16.48 Haber Kodu : 200404243

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9- İSTANBUL'DA PANDEMİ KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla toplantının sona erdiğini duyurdu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda değerlendirilecek" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıdan fotoğraflar

04.04.2020 - 20.43 Haber Kodu : 200404282

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10- VALİ YERLİKAYA: 100 BİN 244 AİLEMİZE MAAŞLARINI EVLERİNDE TESLİM ETTİK

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142 bin 207 vatandaşımız bulunduğunu belirtti. Vali Yerlikaya Cuma günü saat 10.00'dan bugün (Cumartesi) 18.00'e kadar 100 bin 244 aileye maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini 41 bin 963 vatandaşa yarın maaşlarını teslim edeceklerini açıkladı.

Kaynak: DHA