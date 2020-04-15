DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

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CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.
15.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:50
CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldı. Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait
otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.
Kaynak: DHA