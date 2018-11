Dha İstanbul Bülteni - 2

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:59



ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05'TE HAYAT DURDUUlu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul'da da 2 dakikalığına durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ataya saygı duruşu için sürücüler trafikte araçlarından indi. Saat tam 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçildi.Görüntü Dökümü:------------------------Havadan görüntülerle köprü-Araçlarından inen sürücüler-Detaylar=================================================(havadan görüntülerle)CADDEBOSTAN'DA İNSAN ZİNCİRİUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Görüntü Dökümü:-------------------------(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)-Sahil yolunda oluşturulan insan zinciri-Genel ve detaylar==============================================DOLMABAHÇE'YE AKIN ETTİLERTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndakiodasında törenle anıldı.Sabah erken saatlerden itibaren binlerce kişi Dolmabahçe'ye akın etti. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanvatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. 09.05'te polis memurları da duygusal anlar yaşadı.Görüntü Dökümü:-------------Dolmabahçe'ye gelenler-Törenden görüntüler-Ağlayanlar-Sarayın önündekiler========================================BEŞİKTAŞ'TAN DOLMABAHÇE'YE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜBeşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Atatürk'ü anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, 1001 metrelik dev Türk Bayrağının altında, Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan 'Andımız'ı okudu. Saat 09.05'te çalmaya başlayan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunan kalabalık ardından İstiklal Marşı'nı okudu.Görüntü Dökümü:------------Yürüyüşten görüntüler-Dolmabahçe'deki tören================================================TAKSİM MEYDANI'NDA ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİUlu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi.İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile askeri ve devlet erkanı katıldı.10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.Görüntü Dökümü:----------------------Törenden detay-Protokol konuşmaları-Saygı duruşu-Genel ve detaylar=========================================D-100 KARAYOLU'NDA 09.05 ...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde D-100 Karayolu ve metrobüs durağında hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler saygı duruşuna geçti. Sirenler çalındığı sırada metrobüsler de durdu. Yolcular saygı duruşuna geçti. Sirenlerin kesilmesinin ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.Görüntü Dökümü------------------Korna çalanlarSaygı duruşuSürücülerden görüntüMetrobüs durağıBekleyen metrobüslerÜst geçitte bekleyenlerBayrakların indirilmesiSürücülerin araçlarına binmesi========================MERTER D-100'DE 09.05D-100'de saatler 9.05 i gösterdiğinde trafik durdu. Bir çok sürücü ve vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında anmak için araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile birçok yaya da metrobüs durakları ve bulundukları noktalarda saygı duruşunda bulundu. Bu anlara tanıklık etmek isteyen ve görüntülemek isteyen vatandaşlarda Cevizlibağ üst geçidinden bu anları seyretti.Görüntü Dökümü:---------------------------Akan trafik ve sirenin çalması-Sürücülerin saygı duruşunda durması-Metrobüs yolcuları-Üst geçitte anmayı izleyen ve görüntüleyen kalabalık========================================KADIKÖY'DE 09.05Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul'da 2 dakikalığına durdu. Kadıköy Altıyol Meydanı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde belediyenin hoparlörlerinden gelen siren seslerini duyan yayalar durdu. Araç kullanan sürücüler ise araçlarının ikaz lambalarını yakarak, saygı duruşuna geçtiler.Saygı duruşuna geçen Lale Çömlek evden erken çıktığını belirterek "siren sesleri ve ardından saygı duruşunda çok büyük bir heyecan yoğunluğu yaşadım. Kalp atışlarım hızlandı."Ruhum sanki Atatürk'ün ruhuyla beraberdi. Anlatılmaz yaşanır." dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Yayaların saygı duruşu-sürücülerden görüntüler-slogan atan vatandaşlar-lale çömlek röpörtaj-genel ve detaylar===================================================KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPURUNDA 09.05Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul'da hayat 2 dakikalığına durdu.Kadıköy, Beşiktaş vapurunda saatler 09.05'i gösterdiğinde yolcular yüzlerini Dolmabahçe Sarayı'na dönerek, saygı duruşuna geçti. Aynı anlarad Beşiktaş İskelesi'nde de bekleyen yolcular saygı duruşuna geçerek, Ata'ya saygılarını gösterdi.Görüntü Dökümü:----------------------Vatandaşların vapurun ön güvertesinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru saygı duruşunda bulunması-Vapurdan Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında tekneler-Vapurdan Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında askeri gemi-Vapurun içinden yönlerini Dolmabahçe Sarayı'na dönerek saygı duruşunda bulunanlar-Vapurdan Beşiktaş İskelesi'nde bekleyen vatandaşların saygı duruşu=====================================================ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 09.05TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde adının verildiği Atatürk Havalimanı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'nda görevli personelden yerli ve yabancı yolculara kadar herkes saygı duruşunda bulundu. Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı'nda yapılan törenden önce danışmadan yapılan Türkçe ve İngilizce anonslarla yolcular ve çalışanlar iki dakika süreyle saygı duruşuna davet edildi. Bu arada pasaport kontrol noktalarında duran görevli polisler de gerek bankolarında gerekse bankoların önüne çıkarak, yolcular ve turistlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Pasaport işlemi için bekleyenler de İki dakika süren saygı duruşunun ardından terminalde alkış sesleri yükseldi.Görüntü Dökümü---------------------------Pasaporta asılan büyük Türk bayrağı ve Atatürk resmi-Danışmadan yapılan anons-Pasaport polisinin ayağa kalkarak esas duruşa geçmesi-Pasaportta bekleyen yabancı yolcular-Havalimanı personelinin saygı duruşu-Kontuarlarda bekleyen yolcular ve personel-Boardtaki Atatürk resmi-Genel ve detaylar=============================================İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 09.05Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat 2 dakikalığına durdu.İstanbul Havalimanı'nda görevli işçiler ve personel Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve idarecilerinde katıldığı saygı duruşu öncesi havalimanından Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Görüntü dökümü:-----------------------Saygı duruşundan görüntüler-Türkçe ve İngilizce anonslar-personel ve işçilerden görüntüler-Detay görüntüler10.11.2018 - Haber Kodu : 181110026======================================================12-ATATÜRK'ÜN GÖZLERİ MALTEPE SAHİLİ'NDEN İSTANBUL'A BAKTIİSTANBUL,Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80'inci yılında 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' ile anıldı.Küçükyalı Sahili'nde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, üzerlerinde Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle etkinliğe katılan vatandaşlar, önce 'Ata'ya Saygı Zinciri'ni oluşturdu. Aynı anda Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Etkinlik 'Ata'ya Saygı Dalışı' ile devam etti. Uzun yıllardır İstanbul'da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon'a ait 'Atatürk'ün Gözleri' tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı.İSTANBULLULAR ATATÜRK'E SAYGI ZİNCİRİNDE BULUŞTUTörene katılan Nilüfer Çatık, Atatürk'ün Türkiye için neden önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:Bugün eğer buradaysak Atatürk'ün sayesinde. Türk Milleti bu seviyelere geldiyse, sokakta rahat yürüyebiliyorsak, elimizde Türk Bayrağı'nı dalgalandırabiliyorsak onun sayesinde. Kadınları yükselten, yücelten Atatürk'tür. Her şeyimizi ona borçluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk çocuğuyum diyene.Tüm dünyanın Atatürk'ü çok iyi tanıdığını söyleyen Emekli Öğretmen Filiz Budak, "Atatürk'ün değerinin ne kadar büyük olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz" dedi."UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"Gençlik olarak Atatürk'e saygı duymak adına törene katıldığını belirten Güleycan Alsat, "Onu unutmadık, unutmayacağız. Egolarından sıyrılarak halkı için yaşayan Atatürk'ü daima saygıyla anacağız. Kendinden bile vazgeçti. Bizim bu günlere gelmemizi sağladı. Ona çok şey borçluyuz" diye konuştu.Dalış yapan oğlunu izlemek ve Atatürk'ü anmak için etkinliğe katılan Fatma Karadağ, "Onun öldüğü sene benim doğduğum sene. Onunla yaşıyorum" dedi."7'DEN 70'E HERKES ATATÜRK'E VE DEVRİMLERİNE SAHİP ÇIKACAK"Anma programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve vatandaşlarla birlikte söylenen andımıza eşlik etti. Daha sonra kürsü konuşması yapan Kılıç, "Bu gök kubbenin altında onu yaşatanlara saygımı ve minnetimi dile getiriyorum. Her ne kadar birileri Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya ve bu cumhuriyetin devrimleriyle oynamaya çalışsa da 7'den 70'e herkes Atatürk'e ve devrimlerine sahip çıkacak" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Vatandaşlar detay-Koro detay-Dalış detay-Saygı zinciri detay-Vatandaşlar röportaj-Başkan Ali Kılıç konuşma-Genel ve detaylar10.11.2018 - 11.16-Haber Kodu : 181110069===============================================(tekrar)13- JAPON MİMARIN ATATÜRK HAYRANLIĞI- Yılda 20 kez Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara onu anlatıyor.Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, -Yarın 10 Kasım. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıldönümü. Atatürk'ün adı dünyanın pek çok yerinde de saygıyla anılıyor. 28 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki de Atatürk'ün hayranlarından biri. Gazi Mustafa Kemal'den, "O dünyanın en iyi 5 liderinden biri" diye söz eden 63 yaşındaki Moriwaki yılda 20 kez Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım'da Atatürk'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara Atatürk'ü anlatıyor.Türkiye'ye geldiği ilk günlerde gittiği her şirkette Atatürk'ün fotoğrafını, tüm okullarda heykellerini gördüğünü dile getiren Moriwaki, "Herkes 'Atatürk Atatürk' diyordu. Ben de nasıl bir insan olduğunu çok merak ettim. Önce iki tane Atatürk'le ilgili Japonca kitap okudum. Okudukça, bilgilendikçe kendisini çok sevdim. Çünkü Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdı ya da çok küçük bir ülke olarak kalırdı. Dünyada Abraham Lincoln, Winston Churchill gibi sayılı liderler var. Bence Atatürk de bu liderler arasında olabilecek ve dünyanın en iyi 5 lideri arasında sayılabilecek bir isim" sözleriyle Atatürk'le tanışma hikayesini anlatıyor."YILDA 20 KEZ ANITKABİR'E GİDİYORUM"Atatürk'ü daha iyi tanımak için Anıtkabir'e gittiğini belirten Moriwaki, Ankara'ya her gittiğinde Anıtkabir'e uğradığını sadece bu sene bile 20 kere gittiğini ifade ediyor. Japonya'dan veya başka ülkelerden gelen misafirlerine İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarayı, Ayasofya gibi yerleri gezdirdiğini ancak zaman varsa mutlaka Anıtkabir'e de götürdüğünü söyleyen Moriwaki, "Çünkü Türk insanını en iyi anlatan resmin Anıtkabir olduğunu düşünüyorum" diyor."ANADOLU'YU, ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDEREK GEZDİM"Ankara dışında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan başlayarak Erzurum'u, Sivas'ı ve diğer yerleri gezdiğini de belirten Moriwaki, "Belki bu bir tesadüftü ama beni sırayla bu illerden çağırdılar ve Atatürk'ün yolundan giderek bu illeri gezdim ve bu çok hoşuma gitti" diyerek sözlerine devam ediyor."EN ÇOK LİDERLİK ÖZELLİĞİNDEN ETKİLENDİM"Atatürk'ün çok iyi bir lider olduğunu ve en çok bu özelliğinden etkilendiğini dile getiren Moriwaki, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kötü bir duruma geldiğini ve topraklarının büyük kısmının yabancı devletlerin eline geçtiğini ifade ederek, "Ama o durumda Atatürk bağımsızlık yolunda herkesi bir araya getirdi ve topraklarını geri aldı. Bu çok özel bir şey" diyor."ÖNCEDEN ATATÜRK'E DAHA FAZLA SAYGI DUYULUYORDU""Eskiden sorduğumda herkes Atatürk'ü seviyordu. Ama maalesef bu aralar kötü şeyler duymaya başladım. Bunun için çok üzülüyorum" diyen Moriwaki sözlerine şöyle devam ediyor:"Bir insanın ölünceye kadar çok çalışması, okuması ve bir şeyler üretmesi lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapmış, bu dünyaya bir şeyler bırakmış olarak ölmek istiyorum. Atatürk'ün de hayatına ince ince baktığımızda bu konuda çok ders alabiliriz. "ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN DALIŞ YAPIYOR2 yıldır 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için dalış yaptığını da söyleyen Moriwaki, "60 yaşıma kadar çok az yüzme biliyordum, dalış ise hiç yapmamıştım. 'Saygı Derin Dalış' isimli bir grup var. Onlar her 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için dalış yapıyorlar. 2 yıl önce beni de çağırdılar. Atatürk adına bir şeyler yapabilmek için hemen kabul ettim. Daha önce hiç dalış yapmadığım için önce bir deneme yaptım 10 Kasım günü ise dalışı gerçekleştirdim. 2 yıldır bunu yapıyorum, bu yıl da yapacağım" diyerek sözlerini noktalıyor.Görüntü dökümü:------------Yoshinori Moriwaki'nin ofisinden Atatürk'le ilgili detaylar (fotoğraflar, objeler, kıyafetler)-Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları