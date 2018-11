Dha İstanbul Bülteni - 2

11 Kasım 2018 Pazar 11:56



(ÖZEL)1-İSTANBUL İÇİN ZEMİN SIVILAŞMASI UYARISIHaber: Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER Kamera: Güven USTA - Harun UYANIK/ İSTANBUL DHAOlası İstanbul depreminde en büyük risklerden birinin "zemin sıvılaşması" olduğunu belirten uzmanlar dolgu alanlara dikkat çekti. Uzmanlar, "Dolgu alanlarını doğa tekrar geriye alır" uyarısında bulunuyor."Zemin sıvılaşması" suya doygun zeminlerde düzenli aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar sırasında, zeminin taşıma kapasitesini kaybederek üzerindeki binaların toprağa gömülmesine ya da yan yatmasına deniliyor. Türkiye zemin sıvılaşmasının örnekleri 1999 İzmit depreminde Gölcük'te yaşanmıştı."DOLGU ALANLAR ZEMİN SIVILAŞMASINA ÇOK AÇIKTIR"Jeofizik uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu, "Zemin etüdünü gereken koşullarda yapmayan, jeofizik metotlarını kullanmayan, önlem almadan yapılan binalar risk altındadır" dedi."Yer altı su seviyesi yüksek olan yani dolgu alanlar zemin sıvılaşmasına çok açıktır" diyen Oğuz Gündoğdu, "Bina yapılmadan önce yapılması gereken etütlerde, önlem alınıp zemin iyileştirmesi yapılıp daha sonra bina yapılması lazım" diye konuştu. Gündoğdu, yüksek katlı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair yönetmeliğin yeni çıktığını belirterek, "Türkiye bu konuda epey geride" diye konuştu. Zemin etütlerinde, zemin sıvılaşmasının çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Gündoğdu, İstanbul'un sahil şeridinin tamamında risk olduğunu belirtti. Gündoğdu, "Zemin etüdü yapılmadıysa, buna uygun yapılar yapılmadıysa ister bina, ister yol olsun son derece tehlike altında" dedi."1766 DEPREMİNİN TEKRARI OLACAK"Oğuz Gündoğdu, olası bir İstanbul depremi konusunda, "Yıkıcılığı çok daha fazla olacak. Şiddeti 7.5'a yakın olacak ve yüksek hızda geleceğini düşünüyoruz. Silivri civarında kırılmasını bekliyoruz. Marmara Denizi'nin son 3 senedir aktivitesi değişti. Bütün bunlara baktığımızda Silivri'den İstanbul'a doğru kırılacak olan 1766 depreminin tekrarı olacak. Bunu da hesapladık, 7.5 artı-eksi 2 diye söylüyoruz. Depremin şiddeti 7.5 büyüklüğünde olacaksa Endonezya depremindeki gibi her şey olabilir" şeklinde konuştu."YAPILARIMIZI BUNA GÖRE PROJELENDİRMEMİZ GEREKİYOR"İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ise, "Deprem anından suya doygun zeminlerde, tekrarlı titreşim hareketlerinde zemin taşıma kapasitesini sıfırlar. Sıfırladığı anda, üzerindeki yapı da oturma ya da yana doğru yıkılma söz konusu olabilir. İstanbul ölçeğinde genelde sahil bantlarımızda sıvılaşma riski olan bölgelerimiz var. Buralarda da yapılarımızı buna göre projelendirmemiz gerekiyor" dedi."SIVILAŞMA ÇOK DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR OLAY"Nusret Suna, zemin sıvılaşmasının 1995 yılındaki yaşanan Kobe depremiyle ilk kez incelenmeye başlandığını belirtti. Suna,"Sıvılaşma çok dikkate alınması gereken bir olay. Zemin değerlendirme raporlarında eğer o parselde bir sıvılaşma riski varsa ona göre önlem alınarak inşaatın yapılması isteniliyor. Kurumlar da zaten buna göre projelerini kontrol ederler. Ama eski yapı stokumuzun buna göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekiyor. Bizlerin ısrarla söylediğimiz İstanbul'daki yapı stokunun zemin durumlarının ve zemin üstündeki yapı durumlarının incelenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Suna, zemin sıvılaşmasının ise şöyle özetliyor, "Zemin taşıma kapasitesini sıfırlar. Tekrarlı titreşim hareketinde yani bir deprem hareketinde zemin jöleye döner. Jölenin bir taşıma kapasitesi yoktur. Bu çok kısa bir süre içerisinde oluşur. Sarsıntı hareketi bittiği zaman tekrardan eski haline döner" dedi."DOLGU ALANLARINI DOĞA TEKRAR GERİYE ALIR"Suna, 17 Ağustos depremini hatırlatarak, "Gölcük Değirmendere'de dolgu alanındaki binaların hepsi Sapanca Gölü'ne, Marmara Denizi'ne doğru gitti. Demek ki deniz kenarındaki dolgu alanları her zaman risklidir. Maltepe ve Yenikapı dolgu alanlarının yeri, olası bir depremde fay hattına oldukça yakın. Bilim adamlarının söylemlerine baktığımız zaman küçük ölçekli de olsa bir tsunami olacak. Bu kaçınılmaz. Olası bir Marmara depreminde bu dolgu alanlarını doğa tekrar geriye alır diye düşünüyoruz. Onun için bu bölgelerin toplanma alanı olarak ilan edilmesi çok çok yanlış" diye konuştu."SAHİL BANDINDAKİ YOLLARIMIZ RİSKLİ"Suna, "Olası bir depremde tsunami olursa sahil bandındaki yollarımız riskli. Bunlarda bir takım göçmeler, yarılmalar olacak tabii ki. Bunlara karşı, deprem bittikten sonra bizim yan kaçış yollarına ihtiyacımız var. Araca giren kişi 1 dakika içinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki göstergeleri aldı. 2 şüpheli daha sonra buradan kaçarak, uzaklaştı."BÖYLE RAHATLIK GÖRMEDİM"Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sahibi Büşra Çağla Koç güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Şüphelilerin rahat hareketleri dikkat çekerken, araçtan gösterge çalanlardan birisinin kameraya öpücük atması dikkat çekti.Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen araç sahibi Koç; "2 kişi aracın camını kırıyor. Pişkince kameraya bakıp, öpücük atarcasına rahat hareket ediyorlar.1 dakika içerisinde göstergeleri alıp, kaçıyorlar. Böyle rahatlık görmedim" diye konuştu.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-İki hırsızın görüntüsü-Güvenlik kamerasına öpücük atması(44"-46"saniye)-Yakın plan(48"-50"saniye)-Araca girmeleri-Göstergeyi çalıp kaçmaları(AKTÜEL)-Araç sahibi Büşra Çağla Koç ile röp-Yerdeki cam kırıkları-Caddeden görüntü-Genel ve detay görüntüler11.11.2018 - 10.09 - Haber Kodu : 181111020====================(ÖZEL)3- FATİH'TE LOKANTADAKİ SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASI'NDA*FATİH'TE LOKANTADAKİ SİLAHLI SALDIRIYA 33 YIL HAPİS İSTEMİHaber: Şengüler YEŞİL/ Kamera: İstanbul DHAFatih'te geçen yıl bir lokantada çorba içen amca ve yeğenini 4 el ateş ederek yaralayan tutuklu sanık Faruk Başçı'nın (27) "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıldan 33 yıla hapsi istemiyle yargılanmalarına başlandı. 2 yıldır tehditler aldığını ve olay günü amca ve yeğenin kendisine 'Neye bakıyorsun birine mi benzettin?' dediğini öne süren Sanık Başçı "Beni vuracaklarını düşündüm, iki üç el yere doğru ateş ettim. Olay yerinden uzaklaştım. Pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı."NEYE BAKIYORSUN, BİRİNE Mİ BENZETTİN ?"İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Faruk Başçı ile şikayetçiler Serkan Yüksel ve Arda Yüksel hazır bulundu. Sanık Faruk Başçı yaklaşık 2 yıldır dolaylı olarak tehditler aldığını söyleyerek "Kendimi korumak için silah aldım, sürekli üzerimde taşıdım. Geç saatlere kadar işyerimizde çalıştığımızdan ve acıktığımızdan dolayı yemek yemeye gittik. Yemek yerken karşıdan iki kişinin geldiğini, mavi montlu şahsın bana daha dikkatli baktığını gördüm. İkisi de içeri girdi, mavi montlu olan tekrar çıktı, ters bir üslupla 'Neye bakıyorsun birine mi benzettin?' dedi. Bütün masalar boş olmasına rağmen şahıslar benim masamın yanına oturup yönlerini de bana döndüler. Daha önce silahlı saldırıya uğramam ve tehdit edilmem nedeniyle bu hususlar aklıma geldi, lokantadan motosikleti istedim, anahtarı ertesi gün işe gitmeyeceğim için teslim etmek için patronumun evine doğru gittim. İşyerimin anahtarını teslim ettikten sonra sigara alıp tekrar lokantaya döndüm, işyerinin sahibine anahtarı teslim ettim. Geldiğimde diğer mavi montlunun yanındaki diğer şahsın bana tehditkar şekilde baktığını gördüm. Lavaboya girdiğimde beni vuracaklarını düşündüm. Bu defa dışarı çıkarken silah elimde çıktım, mavi montlu olmayan diğer şahısın elini beline doğru götürdüğünü gördüm, ben o anda yere doğru iki üç el ateş ettim, onlara doğru tutmadan yere doğru iki üç el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra olay yerinden uzaklaştım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım " dedi."BİRDEN ATEŞ ALTINDA KALDIK"Şikayetçi Serkan Yüksel, aynı işyerinde çalıştığı yeğeni Arda Yüksel ile olay gecesi çorba içmeye gittiklerini söyledi. Yüksel, olayın yaşandığı lokantaya geldiklerinde sanık Faruk Başçı ve yanındaki arkadaşını gördüklerini ve kendilerine doğru baktıklarını görünce selam vererek içeri girdiğini belirterek şunları anlattı: Ben içerde lokanta sahibi ile konuşurken dışarda Arda'nın sanık ile konuştuğunu gördüm, yeğenim doğma büyüme oralı olduğu için çok arkadaşı vardır onlardan biri olabileceğini düşündüm. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Daha sonra içerde oturduk arka çaprazımızda televizyon vardır; maçı seyredebilmek için yerimizi değiştirdik ve çorbalarımızı içmeye başladık. Bu sırada sanık motorla gidip bir süre sonra tekrar geldi. Aşağıda lavaboya inip yukarı çıktıktan sonra hızla yanımıza yaklaştı. Küfürlü konuşarak silahını bize doğrulttu. Sanık ilk önce Arda'ya ateş etti, sonra bana doğru ateş etmeye başladı, birden ateş altında kaldık. Doğru hesaplayabiliyorsam 3,5 -4 metre kadar mesafe vardı. Önce bacağıma doğru sonra vücudumun üst tarafına doğru, kafama doğru değil de bel ve üstü kısmına ateş etti. Aynı mesafedeydik, ben ateş edildiği anda önünde hedeftim, istediği yerden beni vurabilirdi, profesyonel ateş ediyordu. Bacaklarıma darbe aldım, en son kolumun önüne ve vücuduma giren kurşun canımı yaktı ve dengemi kaybedip yere düştüm. O anda yeğenim Arda'nın işyerinin yan kapısından çıktığını gördüm. Sanığın dışarda olduğunu görünce ben de girdiğim kapıdan ters istikamete kaçma imkanı buldum. Biraz koştuktan sonra arkama baktığımda peşimden koştuğunu gördüm, bu sırada silah sesleri duydum. Ben kapıdan çıktıktan sonra 3 kere daha silah sesi duydum, evimiz çok uzak değildi. Beni Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüler. Ameliyata alındım, sol bacağımdan sağ koluma By-Pass ameliyatı yapıldı" dedi. Şikayetçi Arda Yüksel de olay günü elinden, parmağından ve üst baldırından vurulduğunu ve mekandan çıkarak hastaneye gittiğini anlattı.İDDİANAMEİddianamede, Fatih'te 2017 yılının Ekim ayında meydanda gelen olayda Faruk Başçı'nın silahıyla ateş ederek Serkan Yüksel (36) ve Arda Yüksel'i (23) ateş ettiği anlatılıyor. Serkan Yüksel'in hayati tehlike geçirmeden basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede ateşli silahla yaralandığını, Arda Yüksel'in basit şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, Faruk Başçı'nın öldürmeye elverişli ateşli silahla hedef gözeterek en az 4 el ateş ettiği kaydediliyor. İddianamede şüpheli Faruk Başçı'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan 19 yıldan 33 yıla kadar hapsi isteniyor.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Faruk Başçı elindeki silahı arkasında saklayarak içeri giriyor ve çorba içen şikayetçiler Serkan Yüksel ve Arda Yüksel'e peş peşe ateş ediyor. Yaralanan amca ve yeğen olayın ardından kaçtıkları da yine kameralara yansıyor.Görüntü Dökümü:------------------------(Güvenlik Kamerası görüntüleri)----Faruk Başçı'nın silahını arkasında saklamasıAteş etmesiAmca ve yeğenin kaçmasıGenel ve detaylar11.11.2018 - 10.29 - Haber Kodu : 181111031==================================(ÖZEL)4- BİSİKLETLERİNE EL KONULAN ÇOCUKLARA DARP İDDİASIHaber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bisiklet sattıkları dükkandan parasını almaya giden üç çocuğun dükkanda alıkonularak, darp edildiği iddia edildi. Çocuklar yan tarafta bulunan kahvehanedekiler tarafından kurtarıldı.Olay, Merkez Mahallesi 1209 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu kişilerin işlettiği ikinci el eşya alınıp, satılan dükkana üç çocuk bir bisiklet sattı. Dükkan sahibi bisikletin parasını sonra vereceğini söyleyip çocukları yolladı. Üç çocuk, cuma günü dükkana gelerek bisikletlerini geri almak istediklerini söyledi. İşyerinde bulunan üç kişi iddialara göre çocukları darp etti.Dükkandan yükselen çığlık seslerini duyan çevredekiler çocukları içeriden çıkararak yan tarafta bulunan kahvehaneye aldı. Darp edilen çocuklara ilk müdahale kahvehanede yapılırken dükkan sahibi yanına aldığı grupla kahvehaneye geldi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü."ÇOCUKLARI KORUDUĞUMUZ İÇİN BİZE DE SALDIRDILAR"Kahvehane sahibi İbrahim Çamlıbel çocukları kurtardıkları için kendilerine de saldırıldığını iddia etti. Çamlıbel, "Çocuklar onlara bir şeyler satmış. Çocuklara paralarını vermemişler. Sonra da dövmüşler. Biz çocukları koruduğumuz için bize de saldırdılar" diye konuştu. Darp edilen çocuklar tedavileri yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldü. İSTANBUL MARATONU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDUHaber - Kamera: Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Ali AKSOYER / İSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton", 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.Halk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu güzel günde dünyanın en güzel şehri İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşacağız, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. Sporun sağlık ve geleceğin daha rahat yaşaması olduğunu ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, katılan herkese teşekkür ederek sağlıklı yarınlar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İBB Başkanı Uysal'a teşekkür ederek, "Kardeşlik için, beraberlik için Asya'dan Avrupa'ya koştuğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, kostümleri ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'yla ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 05.00 ile 14.30 arasında trafiğe kapalı olacak.Açıklamaya göre, trafiğe kapanan yollar şöyle:"Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı Bulvarından gelen akım Eminönü istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) sirkeci istikameti kapatıldı."Öte yandan Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatıldı.Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri ve Demiryolu Caddesi olarak belirlendi.Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ise şu yollar trafiğe kapatıldı: "Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim), Gümüşsuyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı."ALTERNATİF YOLLARAlternatif yolları kullanmak isteyenler, Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. 