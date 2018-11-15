Dha İstanbul Bülteni - 2

15 Kasım 2018 Perşembe 11:52



15 Kasım 2018 Perşembe 11:52

1- ÜNLÜ İŞ ADAMININ ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİMüslim SARIYAR -İstanbul-DHAİş adamı Ali Rıza Gültekin'in, Beşiktaş'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLERCinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü:----------------Olayla ilgili görüntüler=============================(ÖZEL)2- TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN TURİSTE DARP İDDİASIHaber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBULFatih'te taksi sürücüsünün ücret konusunda tartışma yaşadığı Iraklı Mohammed Dawood'u darp ettiği öne sürüldü.Olay, Fatih Vatan Caddesi Aksaray mevkiinde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul'da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi'nden Aksaray'a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray'da inmek isteyen Mohammed Dawood'dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler gidip gelen ve 10-15 TL arasında ücret ödediği söyleyen Dawood itirazda bulundu. Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve iddiaya göre taksi sürücüsü 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.TAKSİ ÜCRETİNDEKİ FARKI ÇEVREDEKİLER ÖDEDİTaksici ile müşteri arasındaki olayın devamı görüntülere de yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Irak uyruklu Dawood'un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, Iraklı yaşlı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist ise, taksicinin yaşlı adamı darp ettiğini ifade etti. O sırada yakın bir noktada görevde bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede bulundu. Taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.Görüntü dökümü:----------------------Taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma anlarıÇevredeki başka bir turistin yaşlı adamın söylediklerini tercüme etmesi15.11.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 181115032=============================3- BAKIRKÖY'DE İŞÇİ ÖLÜMÜNE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİHaber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHABakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nde geçen yıl yıkım çalışmalarında işçi Mustafa Yılmaz'ın (49) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mustafa Yılmaz'ın başına demirin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, kepçe operatörü Abdullah Araç ve çalıştığı firma sahibi ile belediyenin alt ve üst işveren firma yetkililerine "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bilirkişi raporuna göre olayda asli kusurlu olduğu belirtilen Bakırköy Belediyesi'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisiyle ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.DEMİR BAŞINA DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ11 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı: Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri olarak bilinen alanın yıkımına ait kalıntıların kaldırılması sırasında Bakırköy Belediyesi'nden ilçe dahilinde park ve bahçelerin bakım ve onarım işini üstlenen Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin alt işvereni olan 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmeti Limited Şirketi'nin çalışanı Mustafa Yılmaz'ın tankerden inşaat alanına su sıktı. Bu sırada Özgür Karaağaç'ın yetkilisi olduğu Kardeşler Yıkım Şirketi'nde kepçe operatörü olan Abdullah Araç'ın kullandığı kepçenin inşaat alanından demir temizlemesi sırasında bir demir kovadan fırlayarak Mustafa Yılmaz'ın başına düştü. Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti.KEPÇE OPERATÖRÜ: UYARIDA BULUNDUMKepçe operatörü Abdullah Araç savcılık ifadesinde, "Demirleri temizlerken belediyenin temizlik işçileri tankerden inşaat alanına su sıkmaya başladı. İşçilerin alandan uzaklaşması için uyarıda bulundum. Çalışanlar suyu kapattı. Ancak temizlik işçileri tekrar sulama işlemine başladı. Bu esnada temizlemeye çalıştım demirlerden bir tanesi kovadan fırlayarak çalışanlardan birinin üzerine düştü" şeklinde ifade verdi.BİLİRKİŞİ KUSUR ORANLARINI BELİRLEDİOlaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda Bakırköy Belediyesi'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisi ile belediyeye iş makinası sağlayan Kardeşler Yıkım Şirketi Yetkilisi Özgür Karaağaç olayda "asli kusurlu" oldukları belirtildi. Raporda Bakırköy Belediyesi'nde park ve bahçelerin bakım ve onarım işini üstlenen üst işveren Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi, alt işveren 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmet Limited Şirketi'nin yetkilisi ile kepçe operatörü Abdullah Araç "tali kusurlu" oldukları kaydedildi. Raporda "kaçınılmazlık" faktörünün ise etken olmadığının altı çizildi.4 KİŞİYE DAVA AÇILDIİddianamede kepçe operatörü Abdullah Araç, Kardeşler Yıkım Şirketi Yetkilisi Özgür Karaağaç, Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited yetkilisi Abdullah Özmeşe ve 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmet Limited Şirketi'nin yetkilisi Rifat Duran hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.DOSYA AYRILDIÖte yandan Bakırköy Belediyesi'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisiyle ilgili soruşturma dosyası ise ayrıldı, dosya Memur Suçları Bürosu'a gönderildi. Soruşturma devam ediyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Arşiv görüntüler (11 Aralık 2017)==============================4- SİNAGOG SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDIHaber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,BEYOĞLU'nda Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere karanfiller bırakılarak anıldı.Saldırının 15'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi Fatma Şahin, kardeşi, Mukaddes Korkmaz ile Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Anma töreni sırasında Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu."SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"Anma töreninde konuşan Yağbasan Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Karagüler, "Bundan 15 yıl önce 15 Kasım 2003 tarihinde Şişhane Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen hain saldırı sonucunda aralarında eski dernek başkanımız Murat Şahin'in de bulunduğu 28 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Kendisini ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı ölümünün 15'inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz" dedi."KENDİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUM"CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Bütün yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendilerini saygıyla anıyorum. Bu tür terör olaylarında sevinçlerde bir arada olamıyorsak da acılarda mutlaka bir arada olmayız. Bir daha terör olaylarının olmaması için bunları mutlaka sonuna kadar anmaya devam ediyoruz" dedi.Sinagoga düzenlenen saldırının üzerinden 15 yıl geçtiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, " Ne yazık ki bu topraklarda yaşanan herhangi bir yerine düşen ateşin 15 yıl önce düştüğü yerde bir araya geliyoruz. ve adalet isteniyor daha da acısı acılarda yan yana gelebilmenin dahi kalmadığı daha karanlık günlere gidiyoruz. Neden bu olaylar hatırlanır. Herkes kendi acısını kendi içerisinde yaşar. İki nedenden dolayı… Birincisi tekrarı olmasın, acılara en iyi gelen duygu insanı en iyi tedavi eden adalettir" dedi.Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, "Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Görüntü Dökümü:------------------------Barış Anıtı önünde toplanılması-Anıta bırakılan çelenkler-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Yağbasan köyü derneği başkanının konuşması-CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in konuşması-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması-Saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in yakınlarından görüntü-Patlamanın olduğu yere yürüyüş-Patlamanın olduğu yere karanfillerin bırakılması15.11.2018 - 10.38 - Haber Kodu : 181115033==================================(ÖZEL)5- İSTANBUL'DA CAM SİLİCİLERİN ZORBALIĞI"Para istiyorlar vermeyince arabaya vuruyorlar, küfür ediyorlar ya da tükürüyorlar"Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu ve Şişli'de araçların önünü kesip zorla cam silen kişiler kameralara yansıdı. Bu kişilerin para vermeyenleri tehdit ettiği anlar da görüntülendi.Cumhuriyet Caddesi üzerinde Divan kavşağı olarak noktada trafik ışıklarında duran araçların önüne geçerek zorla cam silen kişiler, DHA kamerasına yansıdı. Aracının camının silinmesini istemeyen ve para vermeyen bir sürücünün, cam silen kişi tarafından tehdit edilmesi de kameraya yansıyan görüntüler arasında.ARABANIN ÖNÜNE ATLAYIP ZORLA CAM SİLİYORLARYetkililerden yardım isteyen sürücüler ise duruma tepkili.Defalarca bu duruma maruz kaldığını belirten Vesim Kır, "Bu durumu her gün görebilirsiniz. Ben burayı çok sık kullanıyorum. Birden arabanın önüne atlıyorlar, camları zorla siliyorlar ve trafiği de tehlikeye atıyorlar" dedi."GÖRÜNCE TEDİRGİN OLUYORUZ""Ayrıca bütün insanlar korkuyor, tehlikeli tipler ve görünce tedirgin oluyoruz" diyen Kır, "Görüyorum, şahit oluyorum özelliklere kadın sürücülerin araçlarının önüne atlıyorlar. Para istiyorlar vermeyince arabaya vuruyorlar, küfür ediyorlar ya da tükürüyorlar. Yetkililerden rica ediyorum ilgilensinler, birden yola çıkıp aracın önüne atlıyorlar para vermeyince arabanın önüne geçiyorlar ya para vereceksin ya da gitmeyeceksin der gibi aracın önünde duruyorlar" diye konuştu.Görüntü dökümü-----------------BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAMERASI-Cam silenler-Cam silen kişinin para istemesi-Çekim yapan kişinin aracının camının silinmesi-Cam silen kişinin bir sürücüden para alıp uzaklaşması-Çekim yapan sürücünün durumu yorumlamasıAKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ-Işıklarda duran araçların camını silenler-Camının silinmesini istemeyen bir sürücünün silecekleri çalıştırması-Cam silen kişinin sürücüyü el hareketleri ve bağırarak tehdit etmesi-Vesim Kır ile röportaj-Genel ve detay görüntüler15.11.2018 - 10.59 - Haber Kodu : 181115043===================================6- "YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ" İDDİASI"Sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesildi"Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL DHAFatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriğinin kesildiği yönündeki iddialar üzerine elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldıCK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Camii'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır" denildi.Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:"Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir"Görüntü Dökümü:-----------Caminden görüntüler15.11.2018 - 11.45 - Haber Kodu : 181115070_===================================7- ESENYURT'TA KAMYON TIR'A ÇARPTI: 1 YARALIHaber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,Esenyurt'ta bir kamyon, TIR' a arkadan çarptı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1584 sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında Muharrem Çelik yönetimindeki 06 DB 0186 plakalı kamyon, Necati Baydar yönetimindeki 34 ZF 1294 plakalı tıra arkadan çarptı. Alkop Sanayi sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, kamyon yolun kenarındaki toprak alana savruldu. Muharrem Çelik kamyonun içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şoförü kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı.Necati Baydar: "Dönüş yaptığım sırada geldi arkadan vurdu. Hızlıydı. hızlı olmasa olduğu yerde kalırdı. Çok süratliydi hatta" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü:-------------------Ambulanstaki yaralı-Kaza yapan tır ve kamyon-Polis ekipleri-Baydar ile röp-Genel ve detaylar15.11.2018 - 10.09 - Haber Kodu : 181115023