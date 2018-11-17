Dha İstanbul Bülteni - 2

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:34



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:34

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)1- MİLLET BAHÇELERİ BUGÜN AÇILIYORİstanbul DHAİstanbul'da 5 millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek törenle Çırpıcı Millet Bahçesi, Baruthane Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi ve Hoşdere Millet Bahçesi hizmetine sunulacak.Görüntü Dökümü:-------------------Baruthane ve Çırpıcı millet parkının havadan görüntüleri17.11.2018 -09.27- Haber Kodu : 18111701017.11.2018 -09.38- Haber Kodu : 18111701117.11.2018 - 09.41-Haber Kodu : 18111701217.11.2018 -09.41- Haber Kodu : 181117013=================================(ÖZEL)2- ARNAVUTKÖY'DE SICAK DAKİKALARŞüphelilerin kaçtığı araç, kapan ile lastikleri patlatılarak durduruldu.Polise ateş açan şüphelilerden biri vurularak yakalandıHaber - Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açtığı belirtilen şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı.Arnavutköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hadımköy'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri, aracı durdurmak istedi. Polisi görünce durmayan araçtaki 5 kişi ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Hadımköy'den Arnavutköy'e kadar yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik bir kovalamacanın ardından araç, Gençosman Caddesi'ne kurulan kapanla durduruldu. Lastikleri patlatılan araçtaki 5 şüpheli polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi.Teslim olmayan araçtakilerle polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğer 4 kişi ise polise teslim oldu. Araçta yapılan incelemede paketlenmiş halde uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen yaralı şüpheli A.S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü:---------------Yakalanan şüpheliler-Durdurulan araç-Araçtan detaylar-Yaralı şüphelinin ambulansa konması-Diğer şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi-Genel ve detaylar17.11.2018 -11.36- Haber Kodu : 181117043=============================3-FATİH'TE YANGINDA MAHSUR KALAN 2 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARILDIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHAFatih'te bir binanın giriş katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en alt katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı evde alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları ise yoğun duman kaplayan binanın üst katlarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürdü. Bu sırada 2'nci katta mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulansa götürüldü. Yine dumandan etkilenen bir başka bina sakini kadın da kontrol amaçlı ambulansa alındı. Büyük korku yaşayan bazı bina sakinlerinin birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.Görüntü Dökümü:----------------------İtfaiyenin çocukları alışıAmbulansa götürülüşüAğlayan kadınlarİtfaiye ekiplerinin müdahalesiGörgü tanıklarıyla röportajDiğer detaylar17.11.2018 -11.14- Haber Kodu : 181117037================================4- EMNİYETTEN 10 İLDE EŞ ZAMANLI TAKSİ DENETİMLERİİSTANBULEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde eş zamanlı olarak taksilere yönelik "Taksi Uygulaması 2018/2" adı altında denetim gerçekleştirildi. 448 noktada, bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi.Emniyet Genel Müdürlüğü bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine harekete geçti.Bu kapsamda ticari taksi ve şoförlerine yönelik 16.11.2018 tarihinde07: 00/20: 30 saatleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli'de eş zamanlı olarak 448 noktada 1.484 personel ve 457 ekibin katılımı ile "Taksi Uygulaması 2018/2" denetimleri yapıldı.Denetimlerde 5.324 araç denetlendi.5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında;60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15.540 TL, araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 1.295 TL, araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 5 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4.343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 Araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3.348 TL.2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında;26 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 12.688 TL, 35 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 17.080 TL,18 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.071 TL, 63 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14.805 TL, 70 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 16.450 TL, 414 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 44.632 TL, 7 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7.014 TL, 14 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 17.076 TL, 2 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan10.334 TL, 12 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34.752TL, 44 araç şoförüne diğer konulardan 29.797 TL idari para cezası uygulandı.5326 Kabahatler Kanunundan 114 araç şoförüne 26.339 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 937 araç şoförüne 303.552 TL olmak üzere 1.051araç şoförüne 329.891 TL para cezası kesildi.Ayrıca denetimlerde 1 kişi gözaltına alındı, 97 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1'i çocuğun cinsel istismarı, 2'si resmi belgede sahtecilik, 1'i yaralama, ve 6'sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 10 aranan kişi yakalanıp, 192 adet araç trafikten men edildi, 1.984 gr esrar, 1 adet kurusıkı tabanca,7 adet kesici/delici alet, 12 adet sopa ele geçirildi.Görüntü Dökümü:------------------------(POLİS KAMERASI)-Emniyetin denetimlerle ilgili paylaştığı görüntüler17.11.2018 - 11.01-Haber Kodu : 181117033=============================5-KILIÇDAROĞLU MALTEPE CUMHURİYET PARKI'NI ZİYARET ETTİİSTANBUL-DHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.Görüntü Dökümü:----------------------Kılıçdaroğlu'nun parka girişi-Parktaki biriyle konuşması-Parktan detaylar======================================6- MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BUGÜN BAŞLIYORİstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz;"Kutlu Doğum ile Mevlid-i Nebi'yi birbirinin alternatifi görüldüğü zamanlar oldu. Hatta bir ara beraber değerlendirilmesi ile ilgili tasarruflarda bulunuldu. Daha sonra Kutlu Doğum, 20 Nisan tarihine sabitlendi""Hazreti Peygamberin Kameri takvime göre doğumu esas alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tekrar Mevlid-i Nebi Haftası'na dönülmesi kararlaştırıldı"Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Güven USTA-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAHz. Muhammed'in doğduğu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" ile kutlanacak.İstanbul'da bu akşam düzenlenecek programla başlayacak Mevlid i Nebi Haftası'nın teması olarak 'Peygamberimiz ve Gençlik' seçildi. Hafta boyunca ülke genelinde ve yurt dışında bazı yerlerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek."KUTLU DOĞUM, 20 NİSAN TARİHİNE SABİTLENDİ"İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nda yapılacak etkinlikler hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu.Yılmaz, "Sevgili peygamberimizin dünyaya teşrifleri 12 Rebiülevvel olarak bilinmektedir. Miladi 571 tarihinde doğduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kameri takvime göre 12 Rebiülevvel ayı geleneksel olarak Fatımilerden beri kutlana gelen bir gelenektir. Biz de de Mevlid-i Nebi haftası cumhuriyetin ilk yıllarından beri kutlanıldığı, kabul edildiği bilinmektedir. Hazreti peygamberin doğumunu içine alan haftayı Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene 17-24 Kasım tarihlerini Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan etti. Malum bundan önce bir Kutlu Doğum geleneği vardı. 1993'lerden itibaren. Bu Kutlu Doğum ile Mevlid-i Nebi'yi birbirinin alternatifi görüldüğü zamanlar oldu. Hatta bir ara beraber değerlendirilmesi ile ilgili tasarruflarda bulunuldu. Daha sonra Kutlu Doğum, 20 Nisan tarihine sabitlendi" dedi."AMAÇ HAZRETİ PEYGAMBER'İ ANMAKTAN ZİYADE ANLAMAK"Prof. Dr. Yılmaz, "Hazreti Peygamberin Kameri takvime göre doğumu esas alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tekrar Mevlid i Nebi Haftası'na dönülmesi kararlaştırıldı. Bu sene 1993'ten sonra, 25 yıldan sonra ilk defa Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanacak. Bu kutlamaların da bir vesileyi hasene olarak değerlendirilmesi Peygamber efendimizi bir kavramla bir değerle, manevi değerle özdeşleştirmek gibi bir tercih oldu. Bu sene 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusu ön plana çıkarıldı. Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılışı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 23-24-25 Kasım'da da Hazreti Peygamber ve Gençlik konusunda uluslararası düzeyde sempozyum gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı, yurt dışından gelecek akademisyenler, ilim adamları gençliğin peygamberimizle ve dinle irtibatlandırılması noktasında bilimsel tebliğler sunacaklar. Hafta boyunca illerde, ilçelerde muhtelif programlar olacak. Burada amaç Hazreti Peygamber'i anmaktan ziyade anlamak, yaşamak, yaşatmak ve onu bir rol model olarak hem insanlarımıza hem de gençlerimize sunmak" ifadelerini kullandı."KURAN I KERİM İSLAM'IN RUHUYSA HAZRETİ PEYGAMBER VE ONUN SÜNNETİ DE BEDENİDİR"Prof. Dr. Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nın anlamını ise şöyle aktardı; "Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Kuran'ın anlatımıyla alemlere rahmet bir peygamber. Yüce bir ahlak sahibi. Kuran-ı Kerim, İslam'ın ruhuysa Hazreti Peygamber ve onun sünneti de bedenidir. Kuran-ı Kerim tabiri caizse Muhammed diye bedene bürünmüş ve Muhammed diye görülmüştür. Biz Mevlid-i Nebi gibi hafta ve günleri bu manada peygamberimizi anlamaya, yaşamaya, anlatmaya vesile olarak görüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında Balkanlar'da, Türki Cumhuriyetlerde, Kıbrıs'ta ve millet varlığımızın olduğu yerlerde bu kutlamalar yapılıyor."Görüntü Dökümü:---------------------İl Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile röportaj-İstanbul'da yer alan camilerden detaylar-Süleymaniye Camii'nden görüntüler-Cami içinde ibadet edenler-Genel ve detaylar17.11.2018 -11.47- Haber Kodu : 181117048_17.11.2018 -11.50- Haber Kodu : 181117049