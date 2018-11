Dha İstanbul Bülteni - 2

22 Kasım 2018 Perşembe 11:29



1- TÜRKAKIM BORU HATTINI DÖŞEYEN DEV GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (1)İSTANBUL BOĞAZ'I GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI.Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İstanbul DHATürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in geçişine Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşlik ediyor.Görüntü Dökümü:--------Geminin geçişi=========================2- SALDIRGAN TELEFONUNU OLAY YERİNDE DÜŞÜRDÜŞişli'de 1 kişinin öldüğü saldırının sırrını telefon çözecekMüslim SARIYAR/İSTANBUL Şişli'de, lüks otomobilin içindeki kişilere dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulan araçtaki iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan saldırganlardan biri olay yerinde telefonunu düşürdü. Telefon incelemeye alındı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra 34 YM 8167 plakalı lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler. Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken 3'üncü saldırgan da diğer kişiye yöneldi.TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADISilahlı kişinin kendi tarafına geldiğini gören Murat Bakaç, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, peşinden koştuğu Bakaç'ı boynundan ve bacaklarından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan aracın sürücüsü de olan Murat Çarık, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.KATİL OLAY YERİNDE TELEFONUNU DÜŞÜRDÜOlayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bakaç ve Çarık'ın uyuşturucu ticaretinden poliste kaydı olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise saldırganlardan birinin telefonunu düşürdüğü görüldü. İncelemeye alınan telefondan bir kişinin kimliği belirlendi. 33 yaşında olduğu öğrenilen Mümtaz A.,'yla birlikte diğer 2 saldırganı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan olay yerinde ve saldırganların kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları ve saldırganlardan birinin düşürdüğü telefon da çok yönlü incelemeye alındı.Görüntü Dökümü:----------------olayla ilgili görüntüler======================================(ÖZEL)3- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YENİLENİYOR...YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİKöklü bir tarihe sahip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ömrünü tamamlayan binalar yıkılıyor.6 binanın yıkımı tamamlandı. Yeni binalar Temel Bilimler Anabilim Dalı binasının yıkımına başlandı. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor.Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen,"Anıtlar kurulu tarafından tescillenmiş yıkılmayacak binalarımız var. Bunların biri hemen girişteki bina.(Atatürk'ün 1933'te hastaneye giriş yaptığı bina) Burası tıp müzesi oldu. Yeni yapılan binalarımız monoblok ve altlarından birbirlerine geçişler, altlarında geniş otoparklar yer alacak"Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL İSTANBUL'un en eski ve önemli tıp fakültelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 'Yerinde dönüşüm" çalışmaları kapsamında, ömürleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkılanların yerine modern, depreme dayanıklı binalar geliyor.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, 'anıt bina' statüsünde binaların da olduğunu ve bunlardan birinin tıp müzesine dönüştürüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Gönen, "Ülkemizin tıp tarihinin bir devamı olan ve hocalarımızın bizlere bıraktığı bir miras, yerinde dönüştürülmeye devam ediyor. Cerrahpaşa, ülkenin büyük bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynuyor, toplumun sağlık hizmetlerini tercih ettiği öncelikli bir yer. Bu dönüşüm daha sağlıklı hizmet verme adına devam ediyor" dedi.Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar kapsamında hastane içinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 ayrı binanın yıkımı tamamlandı. Son olarak 2 Kasım'da fakültenin Temel Bilimler Anabilim Dalı binasının yıkımına başlandı. Yıkımdaki son durum havadan da görüntülendi."EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMIYOR"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önemli bir miras olduğunu belirten ve devam eden çalışmalar ile ilgili DHA'ya konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Cerrahpaşa, ülkemizin tıp tarihinin bir devamı olan ve hocalarımızın bizlere bıraktığı bir miras. Bu miras yerinde dönüştürülmeye devam ediyor. Cerrahpaşa'nın ön tarafına çelik konstrüksiyon binalar yapıyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri de bir yandan aksamadan devam ediyor. TOKİ ile anlaşma yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile TOKİ, üniversitemizin Avcılar'da bulunan arazilerimizde yeni binalar yapacak ve hizmetimiz daha kaliteli ve modern devam edecek. Cerrahpaşa, ülkenin büyük bilim insanlarının yetişmesinde önemli bir rol oynuyor, ayrıca toplumun sağlık hizmetlerini tercih ettiği öncelikli bir yer. O yüzden daha sağlıklı hizmet verme adına bu dönüşüm devam ediyor" dedi."YAPILARIN ALTLARINDA GENİŞ OTOPARKLAR OLACAK"Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı ve modern yapılar olacağını söyleyen Gönen, "Hem eğitim öğretim anlamında hem de sağlık hizmetleri alanında modern yapılar yer alacak. Bu yapıların altlarında da geniş otoparklar bulunacak. Şu an acil servisi taşıyoruz. Burayı taşıdıktan sonra yeni servis için yıkım yapılıp çalışmalara başlanacak. Şu an hastanemizin aşağı tarafına güzel bir acil servis yaptık ve önümüzdeki günlerde burada hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."TARİHİ BİNALAR RESTORE EDİLEREK KORUNACAK"Gönen, "Yıkılmayacak tarihi binalarımız da var. Bunlar anıtlar kurulu tarafından tescillenmiş yapılar. Bunların biri hemen girişteki bina. Burası tıp müzesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkıları ile Türkiye'de tıp fakültesinde bulunan ilk tıp müzesi olma özelliği taşıyor. Dekanlık, Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nın hizmet verdiği bu tarihi binaların restorasyonu yapılarak korunmasına devam edecek. Bunların dışındaki binalar sırasıyla yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak. Devam eden çalışmalar öğrenci ve hastalarımız için bir sorun teşkil etmeyecek. Sadece Temel Bilimler binasının yıkılması ile kısa süreliğine amfilerimizde bir sorun yaşadık. Ama 2 ay içinde oradaki çalışmalar tamamlanarak amfi sorunumuz bitecek ve burada öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri içinde geniş yerler bulunacak" şeklinde konuştu."YENİ YAPILARIN ALTLARINDAN BİRBİRLERİNE GEÇİŞLER OLACAK"Önümüzdeki süreçte depreme dayanıksız yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirten Mustafa Sait Gönen, "Biz öğrenciliğimizi buralarda geçirdik. Dolayısı ile yıkılan binalar ömürlerini tamamladı. Yeni yapılan binalarımız monoblok olacak. Daha önce buradaki binalar hepsi ayrı ayrı idi. Bu kapsamda biz de hizmet vermekte zorlanıyorduk. Şimdi yeni yapılacak binaların altlarından birbirlerine geçişler olacak. Bazen hastalarımız dışarıdan taşınmak zorunda kalıyordu, şimdi yeni binaların yapımıyla bu sorun da sona ermiş olacak" dedi.Görüntü dökümü---------------------------.-Yıkım yapılan yerlerin havadan görüntüsü-Yıkımı devam eden Temel Bilimler binası-Genel ve detaylar-Muhabir anonsu-Profesör Doktor Mustafa Sait Gönen ile röportaj-Projenin fotoğrafları========================4- TURİSTE TACİZLE SUÇLANAN TAKSİCİYE 36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDIHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAŞişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, taksici Topal hakkında "Cinsel Saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu'nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği belirtilerek taksi sürücüsü Birol Topal'ın önce 60 liraya gidebileceğini, Nıoon Sonthu'nun daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine de 30 liraya anlaştıkları anlatıldı. İddianamede turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ancak taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu, taksimetreyi açmadığı ve yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söyleyerek müştekinin sağ elini zorla tutup okşadığı kaydedildi.PARAN SAHTE DEMİŞTurist Nıoon Sonthu'nun taksiden inmek istediği belirtilen iddianamede, "Müştekinin 30 lira alması için 100 lira verdiği, Topal'ın ise para üstü olarak 20 lira verdiği, müşterinin itiraz etmesi üzerine ise şüpheli taksicinin, müştekinin 50 lira verdiğini söyleyip 'senin verdiğin para sahte fotokopi' dediği" de yer aldı. Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Birol Topal'ın hakkındaki suçlamaları reddettiği, ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü belirtildi. İddianamede, taksi sürücüsü Topal'ın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 12 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan taksici Birol Topal, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Görüntü dökümü:---------------Arşiv görüntü=================================5- VALİ YERLİKAYA ÖĞRENCİLERLE KİTAP OKUDU"İstanbul'u Okuyorum" projesi...İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"Birinci amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerle beraber İstanbul'a ait kültür, sanat, şehrimize ait her şeyi okuyarak başlıyoruz"Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilerle sınıfta kitap okudu.Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, "2023 İstanbul Eğitim ve Kültür Vizyonu" kapsamında, "İstanbul'u Okuyorum" projesinin okuma seferberliğinin açılışını gerçekleştirdi. Yeşilköy'de bulunan Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'ndaki programa Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı."GENÇLERİMİZİN, EN ÖNEMLİ ARKADAŞININ, AŞKININ OKUMA OLMASINI İSTİYORUZ"Vali Yerlikaya ve Yazıcı, proje kapsamında öğrencilerle birlikte sıraya oturarak sınıfta kitap okudu. Yerlikaya, öğrencilerle kitap okumasının ardından kısa bir açıklama yaparak, "Birinci amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerle beraber İstanbul'a ait kültür, sanat, şehrimize ait her şeyi okuyarak başlıyoruz. Sadece İstanbul'a ait olan kitaplar değil ama önceliğimiz, başlangıcımız İstanbul. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, en önemli arkadaşının, aşkının okuma olmasını istiyoruz. Arzumuz ve hedefimiz bu" dedi.ÖĞRENCİLER SÖZ VERDİVali Yerlikaya, konuşmasının ardından öğrencilerden daha az televizyon izleme ve internet kullanma, daha çok kitap okuma konusunda söz istedi. Sınıfta bulunan öğrenciler hep biz ağızdan "Söz" diye bağırdı. Öğrenciler ardından, el sallayarak yine bir birlikte "Günaydın İstanbul" dedi.PROJE HAKKINDAProje kapsamında bu yıl İstanbul'daki, 992 ilkokul, 1061 ortaokul ve 830 lisede öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için okuma etkinlikleri yapılacak. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler okudukları kitaplara göre kendi hazırladıkları makaleleri yayımlayacakları dergiler hazırlayacak. Bu dergilerin en iyileri ise düzenlenen yarışmalarla seçilecek. Ayrıca, velilerinde çocuklarıyla birlikte okullara gelerek okuma etkinliğine katılacağı bir program da düzenlenecek. Proje kapsamında, metrolarda, parklarda ve otobüs duraklarında da çeşitli okuma etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl İstanbul'daki bütün okulların katılacağı etkinlik, gelecek eğitim-öğretim döneminde ise Marmara Bölgesi'nde yapılacak.Görüntü Dökümü:--------------------Yerlikaya ve Levent'in okula gelişiYerlikaya ve Levent'in öğrencilerle kitap okumasıYerlikaya'nın konuşmasıÖğrencilerin söz vermesiÖğrencilerle Yerlikaya'nın fotoğraf çektirmesiDetaylar22.11.2018 - 11.08 Haber Kodu : 181122050==================================6- GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ BİLE ŞAŞIRDI...127 litre kaçak içkiyi akıl almaz yöntemle yurda sokacaklardıHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHAGana'dan Atatürk Havalimanı'na gelen iki yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istedikleri 127 litre içkiyi gizlemek için başvurdukları yöntem gümrük muhafaza ekiplerini hayrete düşürdü. Yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde 127 litre içki, kilitli poşetlere gizlenmiş şekilde 2 bin 540 paket içinde ele geçirildi. İlk kez karşılaşılan bu olayın kaçak içkide yeni bir yöntem olduğu bildirildi.Tarifeli uçakla Gana'dan İstanbul'a gelen iki yolcu, Atatürk Havalimanı'nda 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hattı ve Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra şüphe üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Kontroller sırasında valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bu kez söz konusu iki yolcu ve beraberindeki eşyalar muayene peronlarına alındı. Burada yapılan kontrollerde, şüphelilerin valizleri içerisinde üzeri çeşitli meyvelerle kapatılan 50 ml (mililitre) hacimli, kilitli şekildeki küçük poşetlere yerleştirilmiş çok sayıda içki bulundu.2 BİN 540 ADET KAPALI POŞETE 127 LİTRE İÇKİYİ GİZLEDİLERYapılan sayımda, toplam 127 litreye denk gelen 2 bin 540 adet kapalı poşette içki tespit edildi. Kaçak içkiler cep ambarına alınırken, Gana pasaportlu yolcular ise Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------Ele geçirilen içliler-Küçük poşetler içindeki viski ve cinler-Paketlerin sayımı-Gümrük muhafaza ekpilerinin poşetleri kutulara koyması-Yapılan kontroller-Muhafaza ekiplerinin ele geçirilen içki hakkında bilgi vermesi-x-ray cihazında kontroller-Genel ve detaylar======================(ÖZEL)7 - HIRSIZLAR BİR GECEDE 110 KEÇİSİNİ ÇALDIGERİYE KEÇİLERİYLE BİRLİKTE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Başakşehir'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Kadir Mutlu hırsızlık şoku yaşadı. 110 keçisi çalınan Kadir Mutlu, "Bu kış ayında biz ne yaparız? Ne yer, ne içeriz?" dedi. Mutlu'nun elinde keçileriyle çektiği görüntülerden başka birşey kalmadı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Kadir Mutlu'ya ait ağıla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tüm keçileri çaldı. Mutlu, polise başvurarak keçilerini çalanlardan şikayetçi oldu.BAŞKA BİR GELİRİM YOKKayaşehir'de bulunan ağılda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kadir Mutlu, "Biz çok mağdur duruma düştük. Biz gündüz ağılda bulunur, gece eve gideriz. Gece elemanımız ağılda durur. Elemanımız uyurken hırsızlar ağıla girip keçilerimizi çaldılar. Biz bu Kış ayında ne yaparız? Ne yer, ne içeriz? Başka malımız, mülkümüz yok. Başka bir gelirim de yok benim. 80-70 bin TL arası maddi zararımız var. Küçük kızım da yeni okula başladı. Ben kızımın geleceğini nasıl temin ederim" dedi.2 KERE DAHA ÇALINMIŞDaha öncede 10 ile 30 tane keçisinin çalındığını belirten Mutlu, "Tek geçimkaynağım hayvancılık. Ben onlarla dolanırım buralarda. Bu yaştan sonr aben ne yapar nereye giderim" dedi.TÜM EMEKLERİMİZ GİTTİEşinin kendisini telefonla arayarak olaydan haberdar ettiğini belirten Zeynep Mutlu ise, "Tüm emeklerimiz gitti. Gelirimiz yok. Süt, peynir satarak geçimimizi sağlardık. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.KÜÇÜK KIZI TESELLİ ETTİGeçimini hayvancılık yaparak sağlayan Kadir Mutlu ve eşi Zeynep Mutlu büyük üzüntü yaşarken, teselli küçük kızlarından geldi. 150 keçisi çalınan Kadir Mutlu, boş ağılı gezerken büyük üzüntü yaşıyordu. Kadir Mutlu'ya ilk teselli 7 yaşındaki kızı Yağmur Mutlu'dan geldi. Babasına sarılan Yağmur, "Baba üzülmeö diyerek teselli etmeye çalıştı.Görüntü dökümü:---------------Keçilerle çekildiği video-Aktüel görüntüler-Mutlu ve ailesinden detaylar-Ağıldan görüntü-Mutlu'nun olayı anlatması-Eşinin konuşması-Genel ve detaylar22.11.2018 - 11.00 Haber Kodu : 181122044==================================8- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İŞ JETLERİNDEN YOLCU BAŞINA ALINACAK ÜCRET DE BELLİ OLDUGökhan ARTAN/İSTANBUL,29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda iş jeti uçuşlarında yolcu başına alınacak genel havacılık ücret tarifesi de belli oldu. Üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 137.75 Euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hara araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 Euro, iç hatlar uçuşlarında ise yolcu başına 34,50 Euro hava aracı işletmecisinden alınacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye'de 44 hava taksi işletmesinde 202 hava aracı, 76 genel havacılık işletmesinde 362 hava aracı bulunuyor. 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jeti bulunurken iş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali dahi var. Genel Havacılık Terminallerinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.ÜSSÜ YURT DIŞI İSE YOLCU BAŞINA 137.5 EURO ALINACAKİstanbul Havalimanı için hava aracı işleticisinden alınacak olan genel havacılık terminali hizmet ücret tarifesi de belli oldu.İş jetleri ve helikopter uçuşlarını kapsayan genel havacılık tarifesinde üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 137.75 Euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hava araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 Euro, iç hatlar uçuşlarında ise 34,50 Euro alınacak.TARİFE YOLCUSU BULUNAN UÇAKLAR İÇİN GEÇERLİTransit uçuşlarda(dış hat-dış hat) ise üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 Euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hava araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 34,50 Euro alınacak.Tarifede belirlenen ücretler yolcusu bulunan uçuşlar için geçerli olacak. Ücretler hem gelen hem giden yolcu başına alınacak. Boş seferler ücretlendirilmeyecek. "Yolcu Servis Hizmetiö ücreti ile "Transit/Transfer Yolcu Servisö ücreti "Yolcu Servis Tarifesi" ne göre ayrıca uygulanacak.Görüntü dökümü:---------------Havalimanın arşiv görüntüsü (havadan)