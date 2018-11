Dha İstanbul Bülteni -2

23 Kasım 2018 Cuma 12:15



1- ÇORLU'DAKİ TREN FACİASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİHaber: Özden ATİK - İSTANBUL DHAÇorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı.Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.Görüntü Dökümü:--------Güvenlik kamerası görüntüleri23.11.2018 - 11.01 Haber Kodu : 181123043_================================(ÖZEL)2- AVRASYA TÜNELİNDE KAZA KAMERADAHaber-Kamera : Cengiz ÇOBAN-Güven USTA - İSTANBUL-DHAAvrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önünde seyreden araçlara sonra duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza 14 Kasım saat 21.25'te Avrupa'dan Asya'ya geçişte meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden araçlara çarptıktan sonra büyük bir hızla tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan dönerek durdu.Sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.Görüntü Dökümü---------------Tüneldeki trafikten görüntü-Aracın öndeki araçlara çarpması-Aracın duvara çarpıp yan dönmesi-Genel ve detay görüntüler23.11.2018 - 11.21 Haber Kodu : 181123048=============================3- VATAN CADDESİ'NDE KAZA ATLATAN MOTORCULARIN TEPKİSİ SERT OLDUHaber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAVatan Caddesi'nde önlerine aniden dönüş yapan otomobile çarpmaktan son anda kurtulan motosikletlerin tepkisi sert olduFatih Vatan Caddesi'nde ilerleyen 2 motosikletlinin önüne en sağ şeritten gelen bir sürücü direksiyon kırdı. Motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazayı son anda atlatan motosikletlilerin otomobil sürücüsüne tepkisi sert oldu. Motosikletinden inen bir sürücü, aracı tekmeledi, sürücüye vurdu. Hatasının farkında olan otomobil sürücüsü defalarca özür diledi. Yanında eşi bulunan otomobil sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştı. Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü:----------Olay anı23.11.2018 - 10.11 Haber Kodu : 181123016_=====================4- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARIBüyükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo 'skunk', 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.Trafik polisine 20 bin lira rüşvet vermek isteyince yakalandı.Uyuşturucu satıcısı bir poşet çocuk balonu alınca baskın düzenlendi.Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHABüyükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Çarşamba günü Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğunu öne sürdü.KAMYONET SÜRÜCÜSÜ 20 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF EDİNCE TRAFİK EKİPLERİ UYUŞTURUCUYU FARK ETTİBüyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri uygulama yaptığı sırada bir 34 SR 564 plakalı kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Trafik polisleri kamyonetin evraklarını incelemeye başladı. Kamyonet sürücüsü M.A. muayenesi olmadığı için polis ekiplerine 20 bin lira rüşvet teklif etti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kamyoneti aramak istedi. Trafik polisleri kamyonette uyuşturucu madde bulunca durumu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti. Narkotik ekipleri kamyonette yaptığı aramalarda 367 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.KIRTASİYEDEN BALON ALINCA OPERASYON BAŞLATILDINarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci operasyonu ise Zeytinburnu'nda düzenledi. Narkotik ekiplerinin fiziki takibinde olan uyuşturucu satıcısı kırtasiyeden bir poşet çocuk balonu alarak depo olarak kullandığı iş yerine gelince ekipler uyuşturucu maddeleri bu balonlarla çıkartacağı ihtimali üzerine harekete geçti. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı iki ayrı depoya düzenlediği baskında Ö.A. ve M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 133 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Narkotik polisleri şüphelilerin yakalanmamak için balonların içerisine eroinleri doldurarak çocuk oyuncaklarıyla birlikte sevkıyat yapacaklarını ileri sürdü. Operasyonlar kapsamında Büyükçekmece'de gözaltına alınan M.A. ile Zeytinburnu'nda gözaltına alınan Ö.A. ve M.Ü.'nün Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik ekiplerinin Zeytinburnu'nda bulunan depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeleri bulmaları kaydedildi.Görüntü Dökümü----------(Polis Kamerası)-Ekiplerin depoya baskın yapması-Depoda yapılan aramalar-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler(AKTÜEL)-Sergiden görüntü-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü-Balonlara sarılmış eroinler-Balonların görüntüsü-Genel ve detaylar=====================5- CEM ÖZER: SAĞLIK DURUMUM İYİ (1)Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHARahatsızlığı nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan oyuncu Cem Özer basın toplantısı düzenledi.Özer, "Sağlık durumum iyi" dedi. Cem Özer, "Her gün daha iyiye gidiyor. Fizik tedavi ile devam ediyoruz. Zor günler geçirdik tabii… Her şerde bir hayır vardır" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------Özer'in açıklamaları23.11.2018 - 10.53 Haber Kodu : 181123041_=============================6 - FENERBAHÇE'NİN KUPASINI ÇALMA GİRİŞİMİNE 1 YIL 5 AY 15 GÜN CEZA ALDIHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAFenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin hakkında, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Halit Şahin ile Avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Avukat Özge Tokarlı 'müşteki' sıfatı ile duruşmada yer aldı.Sanığın avukatı Fenerbahçe'nin 472 liralık zararının ödendiğine ilişkin banka dekontu sundu. Fenerbahçe'nin Avukatı Özge Tokarlı, zararın giderilmesinin beraat kararı için yeterli olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.'SADECE PROTESTO AMACIYLA HAREKET ETTİM'Hırsızlık amacıyla hareket etmediğini söyleyen sanık Halit Şahin, "Sadece protesto amacıyla hareket etmiştim" dedi.Mahkeme sanık Halit Şahin'i, "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 aya, iyi hal indirimi ile de 1 yıl 15 güne indirdi. Mahkeme "Mala zarar verme" suçundan da sanığa 5 ay ceza verdi. Mahkeme, cezayı 2 yıl süre ile erteledi.'3 TEMMUZ FİLMİ ÇEKECEĞİM'Duruşma çıkışı kısa bir açıklama yapan Halit Şahin, adaletin olduğuna ama ülkemizde doğru bir şekilde verilmediğine inanmadığını belirterek, "Kupa hırsızlarının ceza almayıp da, protesto amaçlı bir eylemde ceza alıyorsak adalette bir problem var" dedi.3 Temmuz tarihinde 3 Temmuz isimli bir film çekeceğini söyleyen Halit Şahin, "Şike sürecine ilişkin senaryoyu tamamlayarak 3 Temmuz'da vizyona koyacağız" dedi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor.iddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Halit Şahin ve Avukatı Tolga Altuntaş'ın adliyede görüntüsüHalit Şahin'in duruşma salonu önünde kısa açıklaması23.11.2018 - 10.37 Haber Kodu : 181123034===========================(ÖZEL)7- ANNE İLE OĞUL AYNI OKULDA, AYNI BRANŞTA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR' Öğretmenler Günü'nü birlikte kutladılarHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Avcılar'daki Ali Karay Ortaokulu'nda ikisi de fen bilgisi öğretmeni olan Hazel Kahraman ile oğlu Kamuran Kahraman, 'Öğretmenler Günü'nü, okulda diğer meslektaşları ile birlikte kutladı.Bulgaristan'da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990 yılında Türkiye'ye zorunlu göçle gelerek Küçükçekmece'deki Söğütlüçeşme Lisesi'nde fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlayan Hazel Kahraman, kendisinin izinden yürüyerek aynı mesleği ve branşı seçen oğlu Kamuran Kahraman ile Avcılar'daki Ali Karay Ortaokulu'nda görev yapıyor. Anne ve oğlunun aynı okulda, aynı branşta öğretmenlik yaptığını duyanlar çok şaşırıyor. Bu eğitim yılın sonunda emekli olmaya hazırlanan 38 yıllık öğretmen Hazel Kahraman, okul müdürü Volkan Gökçe'nin velilerin desteği ile okulda düzenlediği 'Öğretmenler Günü' kutlamasında duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerinin bilgi açısından iyi yetiştirirken aynı zamanda iyi bir insan olması için çalıştığını anlatan Hazel Kahraman meslek kariyerimin sonuna yaklaştığını, anlatırken, şöyle dedi:"Gönül rahatlığı ile emekli olabilirim. Üzüleceğimden eminim. Dümeni sizlere bırakacağım. Sizlerin de benim gibi uzun yıllır bu yolda huzur ve başarı ile devam etmenizi dilerim. Dünyada hiçbir meslek öğretmenlik kadar manevi bir güç ve şerefe sahip değildir. Körpe dimağlara şekil verme yarışında ideal ve ışığınızın hiç sönmemesini diler, gününüzü kutluyorum."Uzun süre alkışlanan Hazel Kahraman'ın bu konuşmasını aynı zamanda meslektaşı olan oğlu Kamuran Kahraman onu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, "Bu kutsal mesleği annem ile birlikte yapmak daha kutsal hale getiriyor benim için bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Kamuran Kahraman ve annesi Hazel Kahraman'ın anlatımları-Öğretmen oğlu, öğretmen annesinin elini öperken ve öğrencileri ile-Öğretmen Hazel Kahraman konuşurken-Oğlu cep telefonu ile annesini görüntülerken ve 'Öğretmenler Günü' ile ilgili konuşurken-Öğretmen anne ve oğluna öğrenciler sevgi gösterisinde bulunurken23.11.2018 - 11.53 Haber Kodu : 181123065_========================(ÖZEL)8- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN ACİL KALP NAKLİ BEKLEYEN FERHAT'A DERS VERME ÇABASI1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova,"Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat'ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı"Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Iğdır'dan sevk edildiği İstanbul'da ağır kalp yetmezliği teşhisi konulan ve suni kalp takılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, 'Acil nakil bekleyen hastalar' listesine alındı. Ferhat'a geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, öğrencisinin derslerinden geri kalmaması için hafta sonları gönüllü olarak oturduğu Avcılar'dan hastanenin bulunduğu Üsküdar'a gidip-geliyor.Iğdır'ın merkeze bağlı Oba Köyü'nde 4'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan rahatsızlanınca il merkezindeki Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak, teşhis konulamadı. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 9 günlük tedaviye rağmen yine teşhis konulamayarak taburcu edilen Ferhat Sayan, 18 gün Erzurum'da yoğun bakımda tutulduktan sonra İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ferhat Sayan'a 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı. Eşi ve diğer 4 çocuğunu Iğdır'daki köyde bırakan anne Suna Sayan, düzenli tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde küçük bir evde kirada kalmaya başladı. Bir süre 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat'ı suni kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi'ne EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse binen Suna Sayan'ın oğluna, dönemin Kaymakamı Hulusi Doğan'ın devreye girmesi ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nce evde sağlık hizmeti verildi, evde bakım ve engelli maaşı bağlandı. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan'ın derslerinden geri kalmaması için geçen yıl evde eğitim görmesini sağladı.EVDEKİ EĞİTİM HASTANEYE TAŞINDIAcil kalp nakli yapılması gereken Ferhat Sayan'a geçen yıl evine giderek ders veren Avcılar'daki Necdet Semker Ortaokulu sözleşmeli öğretmeni Aygül Yunuzova, bu öğrencisini unutmadı. Yunuzova, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 aydan bu yana tedavisine devam edilen Ferhat Sayan'ın eğitimden geri kalmaması için Okul Müdürü Ufuk İzci'den de izin alarak hiçbir ücret almadan, hafta sonları birkaç araç değiştirerek Avcılar ile Üsküdar arasında adeta mekik dokumaya başladı. Kalp nakli bekleyen öğrencisinin yanına en az 1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Yunuzova, bundan şikayetçi olmadığını belirterek şöyle dedi: "Ferhat, kalp nakli bekleyen bir çocuk. Yıllardır hastanelerde. Yaşıtları 5'inci sınıfta. O yaşa uygun kitapları temin ettik. Tüm dersleri çalışmaya başladık. Matematiğe çok büyük ilgisi var. İmkanım olsa daha fazla gelmek isterim. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir. Yazın da uğruyordum. Bir sürü kitap aldım. 100 temel eserden hikayeler onları okuyup bana anlatıyordu. Avcılar'dan Üsküdar'a birkaç araç değiştirip hastaneye 1.5-2 saatte gelebiliyorum. Hastane veya evde eğitim gören bir öğrenci olarak çok istekli. Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat'ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı.""ACİL KALP BEKLİYORUZ"Hasta yatağının başında Atatürk fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı asılı olan, öğretmenin gelmesi ile gözleri ışıldayan Ferhat Sayan, "Vallahi çok mutluyum. Öğretmenim sağ olsun oradan buraya benim için geliyor. Burada oturup çalışıyoruz. Ama artık kalp istiyorum. Koşup oynamak istiyorum. İçinde yapay kalp bulunan bu çantadan bıktım" diye konuştu.Anne Suna Sayan, hiçbir karşılık beklemeden hastaneye kadar gelerek oğluna ders ve moral veren öğretmene minnettar olduğunu anlatırken, yıllar sonra yanına gelen 3 çocuğunu görebildiğini, söyledi. Anne Sayan, "Acil kalp bekliyoruz. Yaşamamız çok zor. Son noktaya geldik. 4 çocuğumu, eşimi Iğdır'da bıraktım, evim, evim yuvam dağıldı. Sadece oğlum Ferhat'ın peşindeyim. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. 4 yıldır sıkıldı, dışarıyı özledi. Oynamak, koşmak istiyor. Hep köyünü konuşuyor. Ben de bir anne olarak onun yanında, yoruldum, sıkıldım. Hayatımız çok zor. Allahını seven yetişkin insanlar ne olur ellerini uzatsınlar" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------Öğretmen Aygül Yunuzova, kalp nakli bekleyen öğrencisini hastane odasında çalıştırırken-Öğretmen Yunuzova ile röportaj-Kalp nakli bekleyen Ferhat Sayan ile röportaj-Annesi, oğlunu sırtında taşırken (Arşiv görüntü)-Ferhat evinde öğretmeni ile ders çalışırken (Arşiv görüntü)23.11.2018 - 11.51 Haber Kodu : 181123064=====================9- TMSF'DEN SATILIK 7 UÇAK: TOPLAM MUHAMMEN BEDELLERİ 2 MİLYON 750 BİN TLHaber: Gökhan ARTAN-Kamera: İSTANBUL/Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 7 uçağı satışa çıkarırken uçakların toplam muhammen satış bedelleri ise 2 milyon 749 bin 293 TL oldu.Uçaklar teklif alma yöntemi ile 14 Aralık tarihinde saat 17.00'ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verilmesi halinde 17 Aralık tarihinde açık artırmada satılacak.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uçak satışları için iki ilana çıkmıştı.TMSF, Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı. Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan 1989 üretimli PIPER PA-28-236 model uçak 578 bin TL, 1978 üretimli Cessna 152 model uçak 173 bin 400 TL;Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yer alan 1980 üretimli l C172 model uçak 289 bin TL, 1977 Model FR172K model uçak 231 bin 200 TL,1977 üretimli R1722615 model uçak da 289 bin TL muhammen bedellerle KDV hariç satışa çıkarıldı.UÇAKLARI ALMAK İSTEYENLER ÖNCEDEN GÖREBİLECEK5 uçağın toplam muhemmen bedeli 1 milyon 560 bin 600 TL olurken muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasaları ise 60 bin TL muhammen bedele satılacak. Tekirdağ Çorlu Havalimanındaki uçaklar 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 3 adet uçak ile varlıklar ise 30 Aralık tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebileceği belirtildi.BİRDEN FAZLA TEKLİF OLURSA AÇIK ARTIRMADA SATILACAKTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na değerleme ve satışı için Maliye Bakanlığı tarafından devredilen Hazine adına kayıtlı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan 2 adet eğitim uçağı da satılacak. Üretim yılı 2006 olan Cessna 172R model uçak 637 bin 835 TL,2003 üretim yıllı Cessna 172R model uçak ise 550 bin 858 TL muhammen bedellerle KDV hariç satışa çıkarıldı.Uçaklar 10 Ekim tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebilecek.İki ayrı satış ilanındaki 7 uçağın toplam muhammen bedelleri ise KDV hariç 2 milyon 749 bin 293 TL oldu. İki ayrı ilanla verilen uçaklar 5 ve 2'si ayrı ayrı teklif alma yöntemi ile 14 Aralık saat 17.00'ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verildiği takdirde 17 Aralık tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun başvuru adresinde yapılacak açık artırmada satılacak.Görüntü dökümü:------------------Uçaklardan birinin fotoğrafları (arşiv)23.11.2018 - 11.17 Haber Kodu : 181123046