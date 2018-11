Dha İstanbul Bülteni - 2

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:13



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:13

(ÖZEL)1- 'TOSUNCUK'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor.Sıla Aydın'ın 1 milyon liralık düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.Tosuncuk ve eşi popüler bir sosyal medya uygulamasını kullanarak dil çıkarıp eğleniyorHaber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBULKamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.'RAPÇİ CEO' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.'DAMAT TOSUNCUK' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞGörüntülerin devamı Mehmet Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor.GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞBir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.AYDIN'IN BUZAĞI SEVGİSİOrtaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven 'Tosuncuk' oldukça keyifli. Mehmet ve Sıla Aydın çiftinin, popüler bir sosyal medya uygulaması kullanarak kaydettikleri görüntülerde tavşan olarak poz vermeleri, dil çıkararak eğlendikleri görülüyor.'TOSUN FİRARDA' FİLMİNİN OYUNCUSU HUNHARCA GÜLEN ADAM DA ÇİFTLİKBANK'ÇI ÇIKTISon görüntüde ise, TV'de yayınlanan bir şov programında attığı kahkaha ile gündem olan ve daha sonra çok kez TV programlarına konuk olarak katılan, 'Hunharca Gülen Adam' lakaplı Yaşar Şengül yer alıyor. Çiftlikbank mağduriyetinin bir daha yaşanmaması için çekildiği söylenen 'Çiftlikbank: Tosun Firarda' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Şengül'ün, yaklaşık bir yıl önce kaydedip Mehmet Aydın'a gönderdiği öğrenilen görüntülerde, internetten para kazanmak isteyen herkesi Çiftlikbank'a davet etmesi dikkat çekiyor. Şengül, görüntüleri o meşhur kahkahasıyla sonlandırıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------Mehmet Aydın şarkı söylediği anlar-Düğün konvoyu ve Aydın'ın davulcuya para vermesi-Sıla Aydın'ın düğün hediyesi arabayla trafikteki acemiliği-Tosuncuk'un buzağılar ile fotoğrafları-'Hunharca Gülen Adam'ın Çiftlikbank daveti26.11.2018 - 11.07 - Haber Kodu : 181126032=======================(ÖZEL)2- BACAĞI KESİLECEKTİ ŞİMDİ FUTBOL OYNUYORÜlkesinde kaza geçiren gürcü çocuğun bacağının kesilmesi karar verildi.Ailesinin son umut olarak türkiye'ye getirdiği küçük çocuk şimdi bisiklete binip futbol oynuyor.İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, -Gürcistan'da yaşayan 7 yaşındayken Nikolazi Edilashvili, ailesiyle birlikte gittiği tatilde geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Küçük çocuk, Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Gürcü Nikolazi, şimdi hem futbol oynuyor hem de bisiklete binebiliyor.Yaz tatilini geçirmek için Gürcistan'ın bir sahil kasabasına giden Edilashvili Ailesi, meydana gelen trafik kazasıyla kabusu yaşadı. Babaannesiyle gezmeye çıkan Nikolazi Edilashvili, yaşlı kadının elini bırakarak aniden yola fırladı. Yoldan geçen kamyon duramadı ve küçük çocuğun bacağının üzerinden geçti. Bacak ve ayağın üzerindeki deri ve derialtı dokular meydana gelen kazada zarar gördü. Gürcistan'da yapılan tetkikler sonucu doktorlar, çocuğun bacağının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Çocuklarının bacağının kurtulması için apar topar Türkiye'ye gelen aile, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'ne başvurdu. Burada Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl tarafından muayene edilen Nikolazi Edilashvili, bir dizi operasyon geçirerek sağlığına kavuştu."BACAĞINDAN ALINAN KAS DOKUSU NAKLEDİLDİ"Şimdi 9 yaşında olan Nikolazi'ye yapılan tedaviyi değerlendiren Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, "Nikolazi'nin, bacağının ve ayağının üzerindeki deri, ağır vasıtanın tekerleğine takılma sonucu bacağından kopup ayrılmıştı. Ayağının üzerinde deri yoktu, topuk kısmı yoktu, bacağının neredeyse tamamında deri yoktu. Bize geldiğinde bu deriler yerine kondu ve yeni baştan bir topuk yapıldı. Bacağından bir kas dokusu alındı. Bunu böbrek ya da karaciğer nakli gibi düşünebilirsiniz, şekillendirilerek topuğa nakledildi ve operasyon mikrocerrahi kullanılarak gerçekleştirildi" dedi."DAMARLARI SAÇ TELİNDEN BİLE İNCEYDİ"Çocuğun yaşı nedeniyle ayak ve bacak damarlarının çok ince olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bingöl, "Saç telinden daha ince bir damar, mikroskop altında birleştirilerek yeni bir topuk yapıldı. Ameliyattan sonra da hiç bir problem yaşanmadı, 3 hafta sonra basmaya, 6 hafta sonra ise rahat rahat yürümeye başladı. Hayatını sorunsuz şekilde sürdürüyor. Yürüyemezden öte dizinden altının kesilmesi gerektiği söylenmiş. Kesmeyi bırakın yaşıtlarının yapabildiği her türlü aktiviteyi rahatlıkla yapıyor" diye konuştu."TÜRKİYE BU TEDAVİDE DÜNYANIN LİDER ÜLKELERİNDEN"Ameliyatın çocuğun yaşı sebebiyle bir hayli zor olduğunu belirten Doç. Dr. Bingöl, Türkiye'nin tedavide lider ülkelerden biri olduğunu anlattı. Doç. Dr. Bingöl, "Operasyonun en güzel yanı da dış ülkelerden gelen hastaların Türkiye'de bu işlerin yapılabildiğini görmesi. Her sene yurt dışından gelen hastalarımızın sayısının artması bizi de mutlu ediyor" dedi."OĞLUMUN FUTBOL OYNAYACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"Oğlunun kaza sonrası çok kötü durumda olduğunu söyleyen baba İakob Edilashvili, "Gürcistan'daki doktorlar, 'oğlunuzun bacağını kurtaramayabiliriz' dediler. Oradaki hekimlerin kararıyla Türkiye'ye geldik. Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, yaptığı operasyonlarla oğlumun bacağını kurtardı. Çocuğumuz şimdi normal bir hayat sürdürüyor. Artık Nikolazi, Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl'ün de 'oğlu' gibi diyebiliriz. Doktorumuz 24 saat bizimle ilgileniyor. Futbol oynayacağı yürüyebileceği hiç aklıma gelmezdi. Bu sevinci her gün yaşıyorum, her gün ailemle birlikte şükrediyoruz. Çünkü ikinci kez doğduk" sözleriyle yaşadığı mutluluğu anlattı.Görüntü Dökümü:---------------------Nikolazi'nin bisiklete binme görüntüleriNikolazi, doktoru Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve baba İakob Edilashvili'nin detaylarıDoç. Dr. Uğur Anıl Bingöl'ün küçük çocuğu muayene detaylarıDoç. Dr. Uğur Anıl Bingöl röportajı-Baba İakob Edilashvili'nin röportajı-Nikolazi, doktoru Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve baba İakob Edilashvili'nin detayları26.11.2018 - 11.04 - Haber Kodu : 181126030=============================(ÖZEL)3- ATAŞEHİR'DE İLKÖĞRETİM OKULUNDA YANGIN ÇIKTI; EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,Ataşehir'de bir ilköğretim okulun elektrik panolarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Eğitime 1 gün ara verildi.Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu'nun birinci katında bulunan sistem odasındaki elektrik panosunda Saat 08.30'da yangın çıktı. Öğretmenler ve okul görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaparken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okulun dışına çıkmalarını sağladı. Ardından okula itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Okula polis ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi çıkan yangından dolayı eğitime bir gün ara verildiğini öğrenci ve öğrenci velilerine duyurdu. Veliler okula gelerek öğrencilerini aldı. Çıkan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.Görüntü dökümü:----------------------Okulun bahçesinden çıkan itfaiye araçları-Okulun bahçesindeki öğretmen ve veliler-Öğrencilerini almaya gelen veliler-Öğrencilerle röp-Öğrenci velileriyle röp-Okul önünde bekleyen polis araçları-Genel ve detay26.11.2018 - 10.17 - Haber Kodu : 181126019===========================(ÖZEL)4- PENDİK'TE DEHŞET ANLARI... ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜİSTANBUL DHAPendik'te, bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, önceki gece gece saat 23.50'de Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'ın yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özmen'e defalarca sapladı. Bülent Özmen aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.Özmen, arkadaşları tarafından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özmen, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emin adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyette sorgulaması yapılan Emin adlı kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.OLAY ANI KAMERADAYaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde sopayla geldiği, ikilinin tekme ve yumruklarla birbiriyle kavga etmeye başladıkları, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçak salladığı ve bir süre daha devam eden tekme ve yumruklu kavga sırasında şüphelinin bıçağı Özmen'e sapladığı görülüyor. Bıçaklanan Özmen'in eliyle yarasını tutarak ayrıldığı görülüyor.Görüntü Dökümü:------------------Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelinin elinde sopayla gelişi-İkilinin kavgaya başlaması-Arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışması-Şüphelinin elindeki bıçağı ayırmaya çalışanlara sallaması-Ayırmaya çalışanların uzaklaşması-İkilinin tekme ve yumruklu kavgası-Kavga sırasında şüphelinin bıçak saplaması-Bıçaklanan Özmen'in biraz yürüdükten sonra yere düşmesi-Olay sonrası yaşanan hareketlilik26.11.2018 - 09.56 - Haber Kodu : 181126018==============================5- 8 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI: 20 GÖZALTIHaber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,Kaçakçılık polisleri 10 günde 8 ilçede yaptığı operasyonlarda piyasa değeri 533 bin lira olan kaçak ve sahte sigara, içki, puro, nargile tütünü ile sigara tütünü ele geçirdi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 5-15 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Esenler ve Silivri'de yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 533 bin lira olan 15 bin 693 paket kaçak sigara, bin 244 kaçak ve sahte içki, 11 bin 170 tane içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 13 bin 920 tane kaçak puro ve 936,67 kilogram sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden, 15'i hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı.5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde aramalar yapması ve çeşitli kaçak ve sahte ürünleri ele geçirilmesi kameralarca kaydedildi.Görüntü Dökümü---------(Polis Kamerası)-Polis ekiplerinin baskınlar yapması-Ekiplerin adreslerdeki aramaları-Kaçak ve sahte içki, sigara, puro, nargile tütününün ele geçirilmesi-Genel ve detaylar26.11.2018 - 11: 07 - Haber Kodu : 181126031_============================6- DENİZ TAŞIMACILIĞINDA DEV RAKAMLARİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Dünyada her yıl giderek artan deniz taşımacılığının çok büyük rakamlara ulaştığı, bunların açık denizler için tehlikeler oluşturdukları vurgulandı.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi'nden Dr. Özkan Poyraz, açık denizlerin korunması kapsamında deniz taşımacılığı faaliyetlerinin denetiminin büyük önemi olduğunu söyledi. Dr. Poyraz, kısa adı TÜDAV olan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın kısa süre önce düzenlediği çalıştayda bu konuda bilgi verdikten sonra DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.DENİZ TAŞIMACILIĞINDA DEV RAKAMLARDr. Özkan Poyraz, dünyada deniz taşımacılığının çok büyük önem taşıdığını, çevrenin korunması ve aynı zamanda deniz taşımacılığında devamlığının gerektiğini anlatırken, şöyle dedi:"Bu dengeyi sağlamak lazım. Dünyada herhangi bir anda denizcilik faaliyeti yapan gemiler 10 milyon konteyner, 600 milyon ton dökme yük, 500 milyon ton kadar sıvı yük ve 10 milyon araç taşınıyor. 130 bin metreküp kadar da karbondioksit gazı salınıyor. Denizcilik ile ilgili faaliyetler yapılırken açık denizlerin korunması, hem de kıyı devletleri açısından yükümlülükler bakımından da gözetilmesi gerekiyor. Deniz taşımacılığından dolayı çevreye bazı olumsuz katkılar oluyor. Bunların önlenebilmesi veya tolere edilebilmesi için uluslararası denizcilik teşkilatı (İMO), çeşitli konvansiyonlarla bazı özel hassas alanlar ilan ederek, gemi boyaları içindeki zehirli maddeleri giderici önlemler alarak veya bir başka yerden alınmış fakat bir başka deniz alanına boşaltılan balast suları içerisindeki yabancı ve istila edici organizmaların giderilebilmesi için bunların denize salınmaması için çeşitli önlemler geliştiriyor. Koruma- kollama dengesi içerisinde deniz taşımacılığı yararını sürdürebilir biçimde devamını ancak uluslarası BM'nin garantörlüğü altındaki sözleşmeler yoluyla yürütmek mümkün."TÜRKİYE BEYAZ LİSTEDEDr. Özkan Poyraz, Türkiye'deki denizcilik faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiğini vurgularken, "Türkiye, 2007'den itibaren uluslararası denizcilik otoritesi İMO'nun her zaman takdir ettiği bir ülke konumunda. Türkiye konsey üyesi, hem de Paris Memorandumu'nda yani liman devletlerinin oluşturdukları bir kontrol mekanizmasının içerisinde beyaz listede. Türkiye'nin bayrak ve kıyı devleti yükümlülüklerini yerine getirerek denizlere olumsuz katkı sağlayan bir ülke olmadığını söyleyebiliriz" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Denizdeki gemilerden görüntüler-Dr. Özkan Poyraz'ın açıklamaları