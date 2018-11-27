Dha İstanbul Bülteni - 2

27 Kasım 2018 Salı 11:13



27 Kasım 2018 Salı 11:13

(havadan görüntülerle)1- SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER ENKAZINDA İNCELEME SÜRÜYORHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHASancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili inceleme sürüyor. Helikopter enkazından dün akşam ara verilen çalışmalara tekrar başlanması bekleniyor. Helikopter enkazı ve sokaktaki son durum havadan görüntülendi.Görüntü Dökümü:-------------Havadan görüntülerle enkaz ve sokak27.11.2018 - 08.39 - Haber Kodu : 181127012DHA FEED====================2- HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ YERE KAZA KIRIM EKİBİ GELDİYılmaz BEZGİN/İSTANBUL,Sancaktepe'de düşen 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor. Olay yerine kaza kırım ekibi geldi.Görüntü dökümü:--------------Olay yeri-Helikopterin götrüntüsü-Ekiplerin gelişleri27.11.2018 - 10.16 - Haber Kodu : 181127028====================3- HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYORŞehitler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.Törenin ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi.Görüntü dökümü:-----------------Cenaze araçlarının çıkışı-Diğer araçların çıkışı27.11.2018 - 09.03 - Haber Kodu : 18112701627.11.2018 - 09.23 - Haber Kodu : 181127021===========================4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 23 GÖZALTIİstanbul'da 10 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, örgütün sözde kuruluş yıldönümünü bahane ederek molotof kokteylli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlendi.Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. TEM ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle 10 ilçede 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ço sayıda örgütsel doküman, örgütsel dergi ve kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.Görüntü Dökümü:---------------Arşiv27.11.2018 - 09.04 - Haber Kodu : 181127017==================5- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL,İstanbul'da geçtiğimiz hafta MKP'ye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt tarafından yapılan korsan gösteri, basın açıklamalarına katılan ve ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerine katılan kişileri belirledi. TEM Özel TİM ekipleri geçtiğimiz Cuma gecesi düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., İ.Y., M.Y., Ö.H., S.Ş. ve U.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.Y., I.K., B.G., İ.S.A. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.==============================6 - ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI; RAMİ KIŞLASINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAKültür ve Turizm Bakanlığı'nca kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.Geçtiğimiz hafta kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizi incelediğimizde, ilmi açıdan geriye düşmemizle, siyasi ve askeri açıdan geriye düşmemizin birbirlerini takip ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak" şeklinde konuşmuştu.Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelkesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak.Görüntü Dökümü:------------Çalışmaların havadan son durumu27.11.2018 - 10.38 - Haber Kodu : 181127036=======================7- TURİSTLERDEN FAZLA PARA ALIP BİRİNİN DE YÜZÜNE TÜKÜREN TAKSİCİYE CEZAÖzgür EREN/İSTANBUL,Taksim'den Galatasaray'a getirdiği turist 3 kadın yolcudan fazla para alıp yüzüne birinin de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana gelmişti. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi. Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı. El frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici, kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu.PARA CEZASI VERİLDI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİOlayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ekipler taksi sürücüsünü buldu. Taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 TUDES ceza puanı alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi. Taksi İBB otoparkına çekildi.Olayın yaşandığı otoparkın görevlisi Hüseyin isimli kişi kameraya da yansıyan olayı şöyle anlatmıştı: "Biz içeride oturuyorduk. Bir tane taksi geldi, yanaştı. İçerisinden 3 tane bayan indi. Bayanlar yabancı uyrukluydu, belliydi. Bir kargaşa çıktı. O sırada yanımdaki arkadaşım ile müdahale ettik, ne oluyor diye. O sırada 44 Avro istemişler bayanlardan. Kadın 50 TL verdi. Biz tam yanaşırken kadının suratına tükürdü gitti. Bir bayan arkadaş 'ben bunu sosyal medyada yayınlamak istiyorum' dedi. Biz de görüntüyü duyarlı bir vatandaş olarak verdik. Taksimden buraya getirmiş taksici. Taksimden buraya 10-15 lira tutar."Görüntü dökümü:-----------------Arşiv görüntüler27.11.2018 - 10.04 - Haber Kodu : 181127026=========================8- İBB'NİN ÜSKÜDAR'DA SATIŞA ÇIKARDIĞI ARAZİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİHaber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Bulgurlu mahallesinde, Ünalan metro ve Uzunçayır metrobüs istasyonlarının yakınındaki arazisini satışa çıkardı. 29 bin 664 metrekarelik arazinin muhammen bedeli 385.6 milyon lira, geçici teminatı ise 11.5 milyon lira olarak açıklandı. İhale 5 Aralık'ta, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek.Görüntü Dökümü:----------Arazinin havadan görüntüleri27.11.2018 - 10.41 - Haber Kodu : 181127037_==========================9- AİLEDE BAĞIMLI VARSA ÇOCUKTA RİSK 6 KAT ARTIYORİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - GAZİ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ailede tütün, alkol, uyuşturucu kullanan biri olduğunda gencin madde bağımlılığı riskinin 3 ila 6 kat oranında arttığını belirtti.Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle WOW Istanbul Hotel & Convention Centre düzenlenen '2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu dün başladı. Yeşilay'ın bağımlılığı engellemek adına yaptığı projelerden bahseden Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın sadece bilgilendirmekle kalmayıp tedavide de yer almaya başladığına dikkat çekti.MERKEZLERİN SAYISI ARTACAKPsikososyal destek amaçlı merkezler kurmaya başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bugün sayısı 7 olan bu merkezlerimiz ayaktan ücretsiz tedavi hizmeti veriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu merkezlerimizin hem sayısı artacak hem de bunlara yatarak tedavi merkezlerimiz eklenecek. Bu merkezlerimiz şu anda İstanbul, Şanlıurfa, Düzce ve Antalya'da var. Ama 3-4 ay içerisinde 7-8 tane daha eklenecek. Amacımız Türkiye'nin her yerinde ulaşılabilir olmak" dedi.MEB İLE YEŞİLAYDAN ORTAK PROJE MÜJDESİMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile beraber yeni bir program oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bunun adı, 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı.' Eğer okuldaki öğretmenlerimiz öğrencinin bağımlılık yapan herhangi bir maddeyi kullandığını düşünüyorlarsa hızlıca müdahale etmek ve gerekli psikososyal desteği vermek gibi bir amacımız var. Bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırabilirsek bağımlılık oluşmadan engellemiş oluruz. Bu İstanbul'da başladı ve rehber öğretmenlerin eğitimi aşamasındayız. Hedefimiz, madde kullanan çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiğini öğretmek" diye konuştu.YATARAK TEDAVİ MERKEZLERİ AÇILACAKYataklı tedavi merkezlerinin tedavide önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, "Bağımlı çocuklar sokakta kalmasın ve yataklı merkezde 3 ila 6 ay arasında rehabilite olsunlar. Hedefimiz bu merkezleri açmak. Bir yıl içinde bu merkezleri açmak. Şu anda yataklı rehabilitasyon anlamında bir merkezimiz yok. Türkiye'de bunun uygulamaları da maalesef yok denecek kadar az. Hedefimiz bir yılda en az 3 farklı noktada bu merkezleri açmak. Sokaktaki o görüntülerin oluşmasını engellemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.BİR MİLYON 800 KİŞİ BİR KERE DENEMİŞEmniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımı Araştırması'nın sonuçlarını paylaşan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunlara dikkat çekti:"2018 kasım ayında yayınlanan rapora göre, Türkiye'de hayatı boyunca bir kez uyuşturucu ve benzeri maddeleri denemiş olan kişilerin oranı yüzde 3,1. Bu toplumun 3.1'i uyuşturucu kullanıyor anlamına gelmiyor. Bu, yüzde 3.1 en az bir kez uyuşturucu kullanmayı denemiş demek. Yaklaşık bir milyon 800 bin kişinin uyuşturucu kullanmayı en az bir kez denediği anlamına geliyor. Bu araştırmadan çıkan bir başka önemli sonuç daha var. Bir kez uyuşturucu kullanmayı deneyenlerin yüzde 70'i kullanmaya devam ediyor. Bu da Türkiye'de bir milyon 200 ila 300 bin kişinin halihazırda uyuşturucu kullandığını gösteriyor. İçişleri Bakanlığı'nca 42 bin kişilik örneklemle yapılan Türkiye araştırması uyuşturucuya başlama ortalama yaşının 19 olduğunu gösteriyor. Ancak, 15-24 yaş arası uyuşturucu kullanımı açısından en riskli yaş grubunu oluşturuyor. Bu yaş grubu için daha etkin önlemlerin alınması gerekiyor.""AİLELER ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİ"Uyuşturucuyla mücadelenin aileden başladığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ailelerle ilgili çarpıcı rakamları açıkladı. Prof. Dr. İlhan, "Türkiye araştırmasına göre, eğer ailede tütün, alkol, uyuşturucu kullanan biri varsa o zaman gencin uyuşturucu kullanma riski 3 ila 6 kat arasında artarak değişiyor. Ailelerin bu noktada iyi örnek olması gerekiyor. Gencin çevresinde uyuşturucu kullanan birisi varsa yani 3 arkadaşından birisi uyuşturucu kullanıyorsa gencin uyuşturucu kullanama riski 10 katı kadar değişebiliyor. O zaman biz çocuklarımızı izlemeli ve ama ne çok sıkıştırmalı ne de gevşek bırakmalıyız. Ama onları takip etmeliyiz. Davranış bozukluğu varsa önlem almalıyız. ALO 191 Sağlık Bakanlığımızın uyuşturucu ile mücadele hattı ailelere bu konuda destek olacaktır" uyarısında bulundu.ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA FAZLA KULLANIYORDünya ve Türkiye'de erkeklerin kadınlara oranla daha fazla uyuşturucu kullandığını ifade eden İlhan, "Bunu nedeni ise Türkiye açısından baktığımızda erkekler daha çok dışarıda ve daha fazla gelir sahibi. Ancak 2011 ile 2018 çalışmamızı kıyasladığımızda erkeklerin giderek artan düzeyde uyuşturucu kullandığını rahatlıkla söyleyebilirim. En çok uyuşturucu kullananların eğitim düzeyine baktığımızda karşımıza ilkokul ve lise mezunları çıkıyor. Üniversite mezunları ve öğrencilerinin oranı da burada hiç azımsanmayacak düzeyde. Bunlar da risk grubunu oluşturuyorlar. Uyuşturucu kullanımı ülkemizde en çok yoksullar ve asgari ücretin bir katına kadar fazla ücret alanlar içerisinde görülüyor. Daha yüksek gelir sahibi olanlarda daha fazla görülüyor. Bütün dünyada yoksullar en fazla uyuşturucu kullananlardır. Bunun nedeni satıcıların yoksul kişileri uyuşturucu tuzağına çekmesi ve daha sonra bu kişileri satıcı yapma gayesidir" değerlendirmesinde bulundu.Görüntü Dökümü:----------------Sırasıyla konuşmalar-Detaylar27.11.2018 - 09.53 - Haber Kodu : 181127025_