Dha İstanbul Bülteni - 2

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:49



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:49

1- BETON MİKSERİ VİYADÜKTEN UÇTUHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükten uçan beton mikserinin sürücüsü Ahmet Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara İstikametinde beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Aykut Güzel'in kullandığı 34 GV 1195 plakalı beton mikseri yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri parçaladıktan sonra viyadükten aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine yakın ilçelerden kurtarıcı araçları sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Görüntü dökümü:------------------------Mikserin görüntüsü-Parçalanan bariyerler-Sürücüyü kurtarma çalışmaları-Sürücünün görüntüsü-Genel ve detay görüntüler28.11.2018 - 09.06 Haber Kodu : 181128033==============================2- FETÖ OPERASYONU: 33 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİÖzden ATİK/ İSTANBUL,Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 7 televizyon kanalının Digitürk platformundan çıkarılmasının ardından üyeliklerini FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda iptal ettirdikleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 asker hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) basın yapılanmasında bulunan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV isimli 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk'ten ayrılan asker şahıslar hakkında inceleme yapıldı. Söz konusu askerlerin ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtlarının Digitürk'ten istendiği, incelemede şüpheli şahısların "Hocaefendinin sohbetleri var. Başka bir şeyi yok. Allah başımızdan eksik etmesin. Mahkeme kararı olmaksızın kanalları kapatıyorsunuz. Kanalları kapatmak Anayasaya aykırı" gibi gerekçeler sundukları tespit edildi.SABİT HATLARLA GÖRÜŞMÜŞLERFETÖ liderinin talimatları doğrultusunda Digitürk'ten ayrıldıkları ortaya çıkan şüphelilerin, aynı zamanda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "öğretmen" olarak tabir edilen yönetici düzeyindeki şahıslarla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit hatlar aracılığıyla görüştüklerinin tespit edildiği de belirtildi. Sorumlu şahıs tarafından tek yönlü arama yapıldığı, arama sürelerinin kısa olarak gerçekleştiği ve İstanbul ve ülke genelinde kullanılan sabit hatlardan TSK bünyesinde muvazzaf olarak çalışan ihraç ve emekli olmuş 33 şüpheli tespit edildi.19 İLDE OPERASYONTespiti yapılan şüphelilerden 4'ünün emekli albay, birinin emekli yarbay, 2'sinin binbaşı, birinin muvazzaf yüzbaşı, 20'sinin astsubay, 5'inin uzman çavuş olduğu belirlendi. Bunun üzerine bugün sabah İstanbul merkezli 19 farklı ilde toplamda 14 muvazzaf, 3 ihraç, 16 emekli şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Yakalama işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.Görüntü Dökümü;----------Arşiv28.11.2018 - 09.44 Haber Kodu : 181128042======================3- KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİTTİHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya programları kapsamında bugün Berlin'e gitti.THY'nin 09.30'daki tarifeli seferiyle hareket eden Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak da eşlik etti. İki gün sürecek ziyaretlerinde çeşitli programlara katılacağı ve özel temaslarda bulunacağı öğrenilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 30 Kasım'da yurda döneceği bildirildi.Görüntü Dökümü:----------------------Kılıçdaroğlu'nun VIP'e gelişi-Karşılanması ve Salona girişi-Genel ve detaylar28.11.2018 - 08.58 Haber Kodu : 181128032_==========================4- SÜTLÜCE'DE MİNİBÜS HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALIHakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Sütlüce İmrahor Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan minibüs önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.Kaza Sütlüce İmrahor Caddesi, Haliç Kongre Merkezi Önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Halıcıoğlu istikametinde seyir halinde olan Recep Sönmez'in kullandığı hafriyat kamyonu kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. O sırada arkadan gelen Mahmut Kaçkar'ın kullandığı minibüs yolun yağışlı olması nedeniyle duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi-Halıcıoğlu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.Görüntü Dökümü:------------------------Kaza yapan minibüs ve hafriyat kamyonu-Sürücülerden görüntü-Ambulansın görüntüsü-Ambulanstaki yaralı kadın-Polis ekiplerinden görüntü-Trafikten görüntü-Genel ve detaylar28.11.2018 - 08.15 Haber Kodu : 181128017================================5- 'KİTAP AVCILARI' METROBÜSTEHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Kitap okuma alışkanlığını her kesime kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında metrobüse binen 20 lise öğrencisi, diğer yolcuların dikkatini çekmek amacıyla yolculuk boyunca kitap okudu.Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Nilgün Ergüven ve Tayfun Usta'nın hazırladığı farkındalık projesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin tarafından beğenildi. İlçedeki 16 lisedeki 20'şer öğrencinin bu projeye katılması kararlaştırıldı. Projenin ağırlıklı olarak toplu ulaşım araçlarında uygulanacağı göz önüne alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bilgi verildi.Pilot okul olarak seçilen Şehit Murat Kocatürk Imam Hatip Lisesi öğrencileri, kaymakamlık binasında önünde 'Kitap Avcıları Yollarda', arkasında ise 'Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez' yazılı beyaz renkli tişörtlerini giydi ve proje kapsamında hazırlanan kitapları alarak Üniversite Merkez Metrobüs İstasyonu'na geldiler. Üzerlerindeki beyaz tişört ve ellerindeki kitaplarla dikkat çeken öğrenciler, sıraya girerek metrobüse bindi. Bazıları ayakta, bazıları oturarak yolculuk eden öğrencileri gören yolcuların büyük bölümü onları dikkatle inceledi. Yolculardan bir bölümü öğrencilerin ders çalıştığını zannederek onlara başarı diledi. Yaşlı bir yolcu öğrencilerin topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için projede yer aldıkllarını anladığını ifade ederken, "Metrobüse binenlerin bazıları kimseye yer vermemek için kitap okur gibi yapıyorö dedi. Bir başka yolcu ise, "Onlar gerçekten okusun, kimseye yer vermesinler razıyızö dedi.Avcılar'dan Cevizlibağ durağına kadar başlayan ve dönüş yolunda da devam eden yolculukta öğrencileri gören yaşlı bir yolcu "Otobüste kitap okumak çok zor. Göz ucuyla ne okuduklarına baktım bir şey okuyamadımö dedi. Bir başka yolcu ise, kitap okuma yerine pencereden diğer araçları izlemeyi tercih ettiğini ifade etti. Bazı öğrenciler araçtan inerken proje kapsamındaki kitapları yanlarında oturan yolcuya hediye etti, bazı öğrenciler de okunması için boş koltuğa bıraktı.Proje sorumlularından Tayfun Usta, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için benzer çalışmayı haftada bir gün diğer lise öğrencileriyle metro, tramvay, deniz hatları, İETT otobüsleri, çeşitli meydanlarda sürdüreceklerini söyledi.Görüntü Dökümü:-----------------------Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Nilgün Ergüven, öğrencilere proje ile ilgili bilgi verirken-Proje kapsamında kullanılan kitaplardan biri ve üzerindeki hediye olduğu belirtilen damga-Öğrenciler Metrobüse giderken-Öğrenciler proje ile ilgili düşüncelerini anlatırken-Öğrenciler Metrobüs kuyruğunda kitap okurken-Öğrenciler, Metrobüse binerken ve kitap okurken-Kitap okuyan öğrencilerle ilgili diğer yolcuların görüşleri-Metrobüsteki yolcularla röportaj-Genel ve detay görüntüler============================6- ÜNLÜLERİN TANITTIĞI ÇAYI ÜRETEN FİRMADAN İDDİALARA YANIT"O FİRMA BİZ DEĞİLİZ"Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, -SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sahte Teff tohumlu çayı üreten bir firmaya baskın düzenleyerek çayın içerisinde sibutramin denilen zehirli madde olduğunu açıklamıştı. Birçok ünlünün tanıtımını yaptığı ve Teff tohumlu çayın orijinalini üreten Sahe Grup'dan ilk açıklama geldi. Firmanın Genel Müdürü Erdi Taşçı, "Toplatılan Teff tohumlu çay ürünleri sahte, bizi birebir taklit ettikleri için onları bakanlığa şikayet ettik, ama orijinalini üreten biz mağdur olduk" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı haberlerden sonra ünlülerin tanıttığı Teff tohumlu çayın orijinalini üreten firmanın talebi üzerine ürünü inceledi ve 23 Kasım'da açıkladığı raporunda üründe sibutramin dahil hiçbir kimyasal maddeye rastlamadığını belirtti.BAKANLIK SAHTE ÜRETİM YAPAN FİRMAYA BASKIN DÜZENLEDİKamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan Teff tohumlu çay ürününün kendi ürünleri olmadığını, aksine kendi ihbarları doğrultusunda sahtesinin üretildiği tesisin basıldığı ve piyasaya sürülen sahte Teff tohumlu çay ürünlerinin toplatılma kararı olduğunu vurgulayan Taşçı, "Teff tohumlu çayının orijinal markası Teff Life Slim adıyla biziz, bakanlık sahte üretim yapan firmaya ihbarımız üzerine baskın düzenledi" diye konuştu.Çay popüler olduktan sonra çok sayıda firma merdiven altı olarak bu ürünü ürettiğini belirten Taşçı, "Teff tohumlu çayının müşteri memnuniyeti çok yüksek, fakat son dönemde müşterilerden şikayetler almaya başladık. Şüphelenip araştırma yaptık. Çok sayıda sahte ürün piyasada vardı. Etkili olmayınca da müşteriler bize şikayet ettiler. Bunun üzerine tespit ettiğimiz sahte üretim yapan yerleri emniyete ve bakanlığa şikayet ettik. Söz konusu baskın da, bu sahte üretim yapan tesislere yapıldı ve Bakanlık, bunların piyasaya sürmüş olduğu sahte Teff tohumlu çay için toplatma kararı verdi" açıklamasında bulundu."SAHTE ÜRÜNLERDE KUTU, BARKOD,ŞİRKET BİLGİLERİ,TELEFON NUMARALARI AYNI"Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiklerinin firmanın birebir kendi isimlerini kullandıkları için mağdur olduklarına dikkat çeken Taşçı, "Yakalanan sahte ürünlerde kutu, telefon numaraları, şirket bilgileri, bakanlık onay kodu birebir aynı olarak piyasaya sürülmüş. Bu ürünleri toplatmak için harekete geçtik ve Sağlık Bakanlığı'na o firmayı şikayet ettik. Toplatılan ürünler sahtedir, orijinal Teff Life Slim ile hiçbir alakası yoktur, fakat çıkan haberler sonrasında biz mağdur olduk" dedi."ÜRÜNÜ SADECE ECZANELERDEN VE RESMİ SİTEMİZDEN ALSINLAR"1 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonrasında Teff tohumlu çayını ürettiklerini belirten Taşçı, "Bizim ürettiğimiz ürün bakanlık onaylı, içerisinde sibutramin dahil hiçbir kimyasal yoktur. Bakanlık onayı olmadan zaten eczanelerde satışı mümkün değildir. Sahte üretim yapan firmalar bizim ürün kutusunun birebir aynısını kullanıyorlar. Kullanıcılar mağdur olmamak için ürünü resmi sitemiz üzerinden ve eczanelerden alsınlar " ifadelerini kullandı.TARIM BAKANLIĞI: SİBUTRAMİN TESPİT EDİLMEDİ,UYGUNDURÜretime devam ettiklerini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her hafta üretim tesislerine gelip denetim yaptıklarını söyleyen Taşçı, "Mağduriyetimiz üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelip orijinal ürünü incelemelerini istedik. Bakanlık gelip ürünle ilgili incelemelerde bulundu ve 3 gün sonra 23 Kasım'da temiz raporunu açıkladı. Raporla, orijinal ürünümüzde, sibutramin ve benzeri hiçbir kimyasal maddenin tespit edilmediği belgelendi" diye konuştu."SAHTE ÜRETİM YAPAN FİRMALARA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"Sahte üretim yapan firmaya kendi markalarına verdiği zarardan dolayı dava açtıklarını belirten Taşçı, "Merdiven altı üretim yapan ve insanların hayatını tehlikeye atan böyle firmalara karşı şikayetlerimiz devam edecektir. Firmaya markamıza verdiği zarardan dolayı da dava açtık, hukuki süreç devam ediyor. Ancak onlar ürün popüler olduğu için üretim yapamaya da devam ediyorlar, kullanıcılar çok dikkatli olsun" ifadelerini kullandı."ÜNLÜLER ORİJİNAL TEFF TOHUMLU ÇAYININ TANITIMINI YAPTI"Teff tohumlu çayı popüler yapan en önemli etkenin ünlü tanıtımları olduğunu vurgulayan Taşçı, "Hiçbir ünlü, ürünü kullanmadan tanıtım yapmadı. Ünlü isimler ve yakınları şu anda da ürünü kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, ünlüler orijinal Teff tohumlu çayının tanıtımını yaptı" diye konuştu.DR. AKDEMİR: BİTKİSEL DESTEK ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİ SAHTELERE KARŞI DİKKATLİ OLMALISibutramin'in kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de de yasak olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Akdemir ise, "Sibutramin kalbin hızlı çalışmasına neden olarak kalp krizi riskini artırıyor. Psikolojisi bozuk olan hastalarda veya buna yaktın kişilerde manik atak, Hiperaktivite Bozukluklarını tetikliyor. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İleride düzeyde kabızlık gibi en hafifinden en ağırına kadar ciddi riskler barındırıyor. Bu maddenin kullanımı birçok ülke yasak" dedi.Tüketicilerin, bitkisel gıda destek ürünleri satın alırken, mutlaka orijinal ürünleri tercih etmesini, eczanelerden satın almasını ve içindekiler dahil kutu üzerinde ki her türlü bilgi ve uyarıyı dikkatle incelemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Akdemir, "Türkiye'de bitkisel destek ürünlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bir çok patentli, bilindik ürünlerin sahtesi piyasaya sürülüyor. Tüketicinin çok dikkatli olması gerekiyor. Sahte ürünlerde Sibutramin gibi bir çok zararlı madde kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.DİYETİSYEN ASLAN: AÇ KARNINA İÇİLEN BİR BARDAK TEFF TOHUMLU ÇAYI VÜCUTTAN ÖDEM ATIYOR, TATLI KRİZLERİNE SON VERİYORDanışanlarına doğru beslenme ve sporun yanı sıra Teff Tohumlu çayını da önerdiklerini aktaran Diyetisyen Ezgi Büşra Aslan da, "Teff Tohumu çayını besin takviyesi olarak öneriyoruz ama orijinal çayı kullanmalarını öneriyoruz. Teff tohumu Kuzey Etiyopya'da yetişiyor. Metabolizma üzerine olumlu etkileri var. Tohum, iştah ve tatlı kontrolünü sağlıyor, çay formunda kullanıldığı zaman ise çok fazla su içme isteği uyandırıyor, su tüketimi artınca vücuttan ödem atımı sağlanıyor ve kilo veriliyor" diye konuştu."TEFF TOHUMU ÇAYI 21 FARKLI TOHUMUN KARIŞIMINDAN ELDE EDİLİYOR"Çayın formülünün özel olduğunu ve bitkilerin karışımından yapıldığını söyleyen Aslan, "Çay, Teff tohumunun dışında 21 farklı tohumunda içerisine dahil edilerek üretiliyor. Onun dışında içerisinde insanlara zarar verecek başka hiçbir şey bulunmuyor. Çayı, günde 1 fincan kahvaltıdan önce aç karnına içilmesini öneriyoruz. Kalp MS hastaları, hipertansiyonu olanlar ise kullanmasın" dedi.ORİJİNAL ÇAYI SAHTESİNDEN AYIRMAK İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖROrijinal kutuyu sahtesinden ayıran üç önemli nokta var. İlki kutuların renkleri aynı değil, sahte kutunun rengi yeşile yakınken orijinal olanınsa mavi. Diğer nokta, sahte kutunun ön yüzünde sağ üstte bulunan barkodun altında siyahlık var, orijinalinde böyle bir siyahlık yok. Bir fark da çayları açınca ortaya çıkıyor. Orijinal çay kahverengi toz halinde iken sahte çayın toz hali yeşil renkte.Görüntü dökümü:----------------------Erdi Taşçı töp.Doç. Dr. Fevzi Akdemir röp.Diyetisyen Ezgi Büşra Aslan röp.Çayın üretildiği yerden detay görüntülerDetaylar