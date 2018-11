Dha İstanbul Bülteni - 2

30 Kasım 2018 Cuma 10:51



1- İDO SEFERLERİNE DEVAM EDECEKHaber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağını açıklayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) kararından vazgeçti. Edinilen bilgiye göre İDO, yapılan görüşmeler sonuçlanana kadar seferlerine devam edecek. Görüşmelerden çıkacak sonuca göre seferlerle ilgili son kararın verileceği belirtildi.Görüntü Dökümü:-------İDO iskelesinin havadan görüntüsü30.11.2018 - 10.39 Haber Kodu : 181130040=============================(ÖZEL)2- SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİR EV HASAR GÖRDÜHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul DHASarıyer Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü.Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetineşi Arife Çetin'in olayı haber verdiğini belirterek, "Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar" dedi. İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.Görüntü Dökümü:----------------------Çöken istinat duvarı-Çocuk odasında yıkılan duvarÇocuğun babası ile röportajYatakta bulunan oyuncakGörgü tanığı ile röportajYavrularını arayan kediOlay yerindeki zabıta ekipleriDetaylar===================================(ÖZEL)3- AĞAÇ, FIRTINADA ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİHaber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAKadıköy'de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.Olay Osmanağa Rahmet Sokak'ta meydana geldi. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki Onur Kalafatoğlu'na ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacının sesini duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.Görüntü Dökümü:------------------------Devrilen ağacın görüntüsü-Aracın görüntüsü-İtfaiye ve polisin görüntüsü30.11.2018 - 09.40 Haber Kodu : 181130026_==============================(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)4- ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİ YANGIN PANİĞİAnnesi iş merkezinde mahsur kalan genç kız, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin sağ olduğunu ve yukarıdan el salladığını gören genç kız rahat bir nefes aldı.Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Alper KORKMAZ İSTANBUL DHAŞişli'de 17 katlı bir iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Plazada bulunan çalışanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için üst katlardaki odalara sığındı. Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da mahsur kalan kişileri itfaiye sepeti ile kurtardı. Şişli'de bulunan bir iş merkezinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camdan çıkan alevler nedeniyle binanın üst katları duman altında kaldı. Dumandan etkilenenler üst katlara sığındı. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da mahsur kalanları itfaiye sepeti ile kurtardı.MAHSUR KALAN ANNESİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜAnnesinin iş merkezinde mahsur kaldığını öğrenen genç kız, koşarak olay yerine geldi. Annesinin bulunduğu kata çıkmak isteyen genç kız itfaiye ekipleri tarafından güçlükle durduruldu. Gözyaşlarına boğulan genç kız, annesin yukarıdan el sallamasıyla rahat bir nefes aldı. İtfaiye sepeti ile bulunduğu kattan aşağıya indirilen kadın, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Sabah işyerine gelen ofis sahibi Halil Karaağaç "Sabah temizlik görevlimiz kapıyı açtığında elektrik kontaklarından bilgisayarların olduğu bölümden alevlerin çıktığını söyledi.Sevindiğimiz nokta cana zarar gelmedi. Yaralımız yok" dedi.Görüntü Dökümü:-------------Yanan iş merkeziİş merkezinin camından çıkan alevlerİtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİş merkezi önünde toplananlarAnnesinin içeride olduğunu söyleyen genç kızın iş merkezine girmeye çalışmasıİtfaiye ekipleri tarafından engellenmesiGenç kızın gözyaşlarına boğulmasıİş merkezinde mahsur kalan kadının üst kattan el sallamasıMahsur kalan kadının itfaiye sepeti ile kurtarılmasıSepetten inen kadına sarılanlarYangının kontrol altına alınmasıİşyeri sahibi ile röp.Genel ve detaylar30.11.2018 - 09.27 Haber Kodu : 181130023_I=============================5- PROF. DR. ERCAN ÇANLAR 2033'TEN SONRA ÇALMAYA BAŞLAR(Dün servis ettiğimiz haberi tekrarlıyoruz)Haber-Kamera Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK- İSTANBUL,Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen İstanbul depremiyle ilgili DHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar diyen Ercan, Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak diye konuştu. Ercan, Beklenen İstanbul depremi bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak. dedi.Irak-İran sınırında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin Türkiye'yi etkileme ihtimali bulunmadığını fakat depremin Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Ekim 2011 Van depremini yapan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, " Kuzey Anadolu fay hattındaki kırılmalar doğudan batıya doğru ilerliyor. İstanbul Küçükçekmece'ye ulaştığında fay ilerleyemiyor. Çünkü burada İstanbul Boğazı'nın altında 2 kilometrelik bir magma yükselmesi var diye konuştu.İSTANBUL DEPREMİ TEK DEĞİL EN AZ ÜÇ OLACAKProf. Dr. Ercan, olası İstanbul depremin tek olmayacağını kaydederek, "Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş şeklinde konuştu.SİVRİADA 6.4, TEKİRDAĞ SİLİVRİ ARASI 7.3Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Küçükçekmece bölgesinden geçemediğini söyleyen Prof. Ercan, "Orayı kırmak için 6 milyar gigatonluk güç gerektiriyor. Fay hattı bu gücü biriktirdiği anda burayı kıracak. O zaman 'İstanbul depremi oldu' diyeceğiz. Küçükçekmece Sivriada'nın önünde 6,4 ile 6,7 arasında orta büyüklükte deprem olacak. Ancak Tekirdağ Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7 ile 7.3 büyüklüğünde deprem olacak ifadelerini kullandı.YIKIMI AVRUPA YAKASI YAŞAYACAKDepremin yıkım gücünün yapılaşmaya olan uzaklığı ve niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, "Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak dedi. Prof. Dr. Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğu diye konuştu.15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDERİstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde 'Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi' 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. İstanbul'da 1 milyon 750 bin olduğunu sanıyoruz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir dedi. Prof. Dr. Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, "Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bilgisayarda çalışırken görüntüsüProf. Dr. Ahmet Ercan ile röportajDetaylar30.11.2018 - 08.56 Haber Kodu : 181130022_================================6- GÜNDOĞDU: KENTSEL DÖNÜŞÜM SEÇİMDE BAŞROLÜ ALMALIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara Depremi'nin en az 7 büyüklüğünde olacağını hatırlatırken, 31 Mart yerel seçimlerinde kentsel dönüşümün 'Başrolü alması' gerektiğini söyledi.Dr. Gündoğdu, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık ve sivil savunma uzmanı İbrahim Berber ile Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen olası afete hazırlık eğitim toplantısına katıldı. Toplantıda, İstanbul'un olası Marmara Depremi gündeme gelirken, kentsel dönüşümün acil olarak uygulanması gerektiği ifade edildi. Dr. Gündoğdu, bilimsel verilerin ortada olduğu halde hiçbir kesimin kentsel dönüşümün tam anlamı ile istemediğini savundu. Kentsel dönüşümün isteğe bırakılabilecek bir olay olmadığını ifade eden jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bu can güvenliği meselesidir. Bu sorunun bütün dünyada kabul edilen tedavisi kentsel dönüşümdür. Birçok teknik insan benimle birlikte demeçler verdi. Olay ortada. Kentsel dönüşümün de olduğunu biliyoruz" dedi."KENTSEL DÖNÜŞÜM SEÇİMDE BAŞROLÜ ALMALI"Dr. Gündoğdu, toplantıdan sonra DHA muhabirine olası felakete karşı mutlaka önlem alınması gerektiğini vurgularken şunları söyledi;"Ciddi önlem olarak kentsel dönüşümü bütün dünya kullanıyor. Kentsel dönüşüm, kent kültürü, her şeyi ile dönüşümdür. Bina yenilemek, kentsel dönüşüm değildir. Bunu yapacak olan iktidardır. İstanbul'da birinci derecede kentsel dönüşüme ihtiyacı olan ilçe Avcılar'dır. 1999 depreminde gördüğü zarar ve ölüm bunun göstergesidir. Ama İBB Meclisi'nde bile bu olay gündeme alınmıyorsa söylenecek bir şey yok. Konu, Büyükşehirden geçecek, hükümete teslim edilecek, o da gereğini yapacak. Birinci tehlike bu olduğuna göre, İstanbul'da yüz binlerce insanın can kaybından söz ediliyorsa, yapılması gereken budur. Kentsel dönüşüm ile hem bu insanların geleceği hem 20 milyona ulaşmış bir İstanbul kenti var önümüzde. İstanbul'un kuzeyinden başlamak üzere bütün Saroz Körfezi'ni kadar olan kesim etkilenecek bundan. Bu şaka değil. Şehri olağanüstü büyüttüler, alınan önlemler buna göre büyümedi. Çok kötü bir olayla karşılaşacağız. Seçimde de kentsel dönüşümün başrolü alması lazım. Ama partiler ne der onu bilemem. CHP dahil diğer partilerden bu konuda bir atak gelmedi. Bekliyoruz"GÜNDOĞDU: TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOKDr. Oğuz Gündoğdu, bugün saat 05.36'da kaydedilen, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremin 1999 Marmara Depremi'nin devamı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, DHA muhabirine, "Telaşlanacak bir şey yok. Bölgeyi bekleyen asıl büyük deprem Marmara Denizi'nin kuzeyinde, hesaplamalara göre Silivri'nin açıklarında. Bugünkü depremin beklenen 1766 depreminin devamı ile ilgisi yok. Bu son deprem Çınarcık merkezli depremde 1999 depreminin devamı niteliğinde kırılmayan fayların hareketi" dedi.Görüntü Dökümü: ;----------Gündoğdu'nun açıklamaları30.11.2018 - 10.41 Haber Kodu : 181130041_======================================7- GÜMRÜKTE BEKLEYEN BİNLERCE ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Türkiye'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan böyle görüntülendi.Görüntü dökümü:---------------------Araçların havadan çekilmiş görüntüleri30.11.2018 - 09.45Haber Kodu : 181130027================================8- İSTANBUL'DA SURİYE UYRUKLU 2 YPG'Lİ YAKALANDIÇağatay KENARLI, İstanbul, - İSTANBUL TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.