Dha İstanbul Bülteni - 2

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07

(ÖZEL)1- 16 BASAMAK ÇIKMAMAK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLARYenikapı'da 16 basamakla çıkılan üst geçit yerine "uyarı" tabelalarının bulunduğu caddeden yolun karşısına geçenler kazaya davetiye çıkarıyor.Araçların arasından çocuklarıyla yolun karşısına geçenler bile yer alıyor.Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL - YENİKAPI'da çok sayıda kişi hemen yanı başlarındaki üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullanıyor. Trafik güvenliğini ve kendi canlarını tehlikeye atan vatandaşların vurdumduymazlığı ise görenleri şaşkına çeviriyor.Yenikapı'daki trafiğin yoğun olarak aktığı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan üst geçit süs gibi duruyor. Çevredeki vatandaşlar, toplam 16 basamak çıkmamak için cadde üzerinde akan trafikte kazaya davetiye çıkarıyor. Buradan geçenler arasında kucağında çocuğu olan kadın da var yaşlılar da var. Trafik ışığı ve yaya geçidinin olmadığı yoldan geçmek isteyenler, araç geçişlerinin seyreldiği anda hızla koşarak yolun karşısına geçiyor. Orta refüjde "Güvenliğiniz için yaya üst geçidini kullanın" yazılı tabela olsa da kimsenin umurunda değil."MERDİVEN ÇIKMAYA ÜŞENİYORLAR"Üst geçidin hemen yakınında 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Muhammed Cengizhan, "Burada çok kaza oldu. En az 3 -4 kişiye araba çarptı. 2 sene önce buradan karşıya geçmek isteyen biri hayatını kaybetti. Buradakiler üst geçidi kullanmıyorlar. Cadde üzerinden geçmek kolaylarına geliyor. Resmen 2 merdiven çıkmaya üşeniyorlar. Burada yaşanan kazalarda yüzde 90 vatandaş suçlu. Adamlar üst geçit yaptılar ama vatandaş halen caddedeki bu yolu kullanıyor. Zaman zaman ben de kullanıyorum alt geçidi" dedi" ELLERİMDE YÜKÜM VARDI"Caddeden yolun karşısına geçer herkesin kendine göre bir mazereti var. Onlardan biri, "Buranın yaya geçidi olmadığını biliyorum. Ama ellerimde yüküm vardı. O yüzden üst geçidi kullanamadım. Normalde geçmemek lazım. Ben de yüküm olmasaydı üst geçidi tercih edecektim" dedi. Bir başka kişi de "Üst geçit yerine burayı kullanmayı tercih ediyorum. Benim bel fıtığım var çıkamıyorum yukarı. Buraya bir yaya geçidi yapılması lazım. Haşim İşcan alt geçidi gibi bir yaya alt geçidi yapılmasını istiyoruz. Bu üst geçit çözüm değil, kaldırsınlar bunu da. Trafikten geçerken bir tedirginlik duymuyorum. Acelem yok nasılsa. Dikkatlice geçiyorum buradan" ifadelerini kullandı."ÜST GEÇİDİN FARKINDA DEĞİLİM"Babası ile okuldan dönen ve yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan küçük kızın sözleri ise korsan geçidi kullanan büyüklerinin kulağına küpe olacak cinsten. 10 yaşındaki küçük Ecem, "Altta arabalar var. O yüzden biz buradan geçiyoruz. Burası daha güvenli. Ben arabalardan korkuyorum" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü----------------Cadde üzerinden yolun karşısına geçenler-Kucağında çocuğu ile yolun karşısına geçenler-Yol üzerindeki uyarı tabelası-Üst geçitten geçenler-Ayakkabı boyacısı Muhammed Cengizhan ile röportaj-Caddedeki yolu kullananlarla röportaj-Üst geçidi kullanan küçük kızla röportaj-Muhabir anonsu03.12.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181203035_============================2- İDO: KARARIMIZ SADECE BİR ERTELEMEDİRHaber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş. iç hat seferlerini durdurma kararının ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken sadece bir ertelemedir" denildi."YENİ KARAR BİR GERİ ADIM ATMA DEĞİLDİR"İDO'dan yapılan açıklama şu şekilde:"30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO olarak her zaman misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettik. Geçtiğimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıştık. Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir""BİR ÇÖZÜMÜN BULUNACAĞINA İNANIYORUZ.""İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir. Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı- Beşiktaş, Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir"Görüntü Dökümü:-----------İDO iskelesinin havadan görüntüleri03.12.2018 - 09.36 Haber Kodu : 181203016========================3- BÜYÜKÇEKMECE'DE KADIN ÖĞRETMEN KAZA YAPTIĞI ARACINDA SIKIŞTIErsan SAN-İSTANBUL DHA-BÜYÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda kadın öğretmen direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da bariyere çarptı. Aracında sıkışan öğretmen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza D-100 Karayolu Mimarsinan mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Çalıştığı okula doğru ilerleyen Öğretmen Gül Emine Yargı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine ardından da bariyerlere çarptı. Gül Emine Yargı, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yargı ambulansla Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Görüntü Dökümü:------------------------Yaralı sürücünün ambulansa konulması-Kaza yapan araç-Aydınlatma direği-Polis ekiplerinden detay-Görgü tanığı ile röportaj-Trafikten görüntü-Aracın kaldırılması-Genel ve detaylar03.12.2018 - 11.01 Haber Kodu : 181203042_IS========================================4- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir otomobil sürücüsünün, önündeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, nedeniyle Anadolu'dan Avrupa yönüne geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.Kaza saat 09.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne gidişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yol ayrımında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü önündeki motosikletliye çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin kontrollü olarak iki şeritten verilmesi nedeniyle, Anadolu Yakası'na doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Görüntü Dökümü:----------------------Kazaya karışan araçlar-Araç başındaki polisler-Trafikten görüntüler-Genel ve detaylar03.12.2018 -10.31 Haber Kodu : 181203027================================5- D-100'DE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDIİstanbul DHAD-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza Avcılar istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ertan Gümülcineli arızalanan aracını yolun sağında çekti. Gümülcineli'nin çağırdığı servis aracın arızasını gidermeye çalışırken Birkan Birsin motosikletiyle duran araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birkan Birsin yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.Görüntü Dökümü:---------------Yaralının görüntüsü-Müdahale edilmesi-Hastaneye kaldırılması-Detaylar03.12.2018 - 10.06 Haber Kodu : 181203019=========================(TEKRAR)6- İKİ KEZ FELÇ GEÇİRDİ: "ASLA PES ETME"Dİ-"TEKERLEKLİ SANDALYE BENİM AYAKKABIM"Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Ataşehir'de yaşayan ve 1996'da sığ suya yaptığı atlayış sonrasında geçirdiği omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), "Hayat tekerlekli sandalyeden ibaret değil. Bu benim sadece yeni bedenim. Tekerlekli sandalye de benim ayakkabım. Bunu kendime bir engel olarak görmüyorum" dedi.Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Serhat Erönal, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını, engelli yaşamın zorluklarını ve deneyimlerini paylaşıyor. Erönal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi DHA muhabirine yaşama nasıl sımsıkı sarıldığını ve tekerlekli sandalyesinin buna engel olamadığını anlattı. Milyonlarca engellinin en büyük gereksinimleri arasında motivasyon, deneyim ve sosyal yaşama karışamamak olduğunu belirten Erönal, 1996 yılında sığ suya yaptığı atlayış sonucu boynundaki omurlardan ikisinin kırıldığını ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirtti. Erönal, "Balıklama atlama sonucu boynumu kırdım, boğuluyorum, ölüyorum. Suni solunum ile hayata dönüyorum. Boynum kırık olduğu için göğüsten aşağıya hiç hareketim yok. Fizik tedavilerim devam ederken ellerimi kullanamıyordum. Daha sonra toparlanmaya, adım atmaya başlarken, kök hücre umut olarak karşıma çıktı. Başarısız ameliyat sonucu bir kez daha felç oluyorum. Kazandıklarımı bir kez daha kaybederken hayat mücadelesine başlıyorum" dedi."ASLA PES EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATANIM"Serhat Erönal, kendisini sosyal medya sever, ödüllü YouTuber olarak nitelendirirken, diğer özelliklerini, sıralarken de, "İş insanıyım, aikidocuyum, hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" dedi. Yaşamın tadını çıkarmak gerektiğine inandığını söyleyen Erönal, engelli olmasına rağmen gokart, jetskiye bindiğini, otomobil kullandığını, sigorta acenteliği bulunduğunu, ticaretle uğraştığını, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptığını ifade etti."TEKERLEKLİ SANDALYE BENİM AYAKKABIM"Serhat Erönal, "İnsanlara hayatta oldukları için yaşamaktansa, hayatı yaşamaları gerektiğini anlatıyorum. Hayat tekerlekli sandalyeden ibaret değil. Bu benim sadece yeni bedenim. Tekerlekli sandalye de benim ayakkabım. Bunu kendime bir engel olarak görmüyorum. Engel önüne gelen sadece yükseklik gibi bir şey. Atladığın zaman bir şey yok. 7 sene kadar önce eşimi gördüm. Arkadaşım vardı yanımda 'Onunla tanışacağım ve evleneceğim' dedim inanmadı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olan eşim Yeşim ile tanıştım, 2013 yılında evlendik. İnsanlara hayatta oldukları için yaşamaktansa, hayatı yaşamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ve 'Asla pes etme' diyorum. Hedefim; uluslararası bir konuşmacı olmak. Uluslararası herkese asla pes etmemeyi bağıra bağırta söyletebilmek" diye konuştu.Görüntü dökümü:--------------------Serkan Erönal, yayınladığı videoda kendisini görüntülerle anlatırken-Erönal, DHA'ya yaşama nasıl sarıldığını anlatırken-Serkan Erönal, aikido yaparken, otomobil kullanırken, go-kart, jet-skide,-Serkan Erönal, eşi Yeşim ile nasıl tanışıp evlendiklerini anlatırken, çiftin düğününden görüntüler====================(TEKRAR)7- İKİ KOLU YOK, SOL AYAK PARMAKLARI İLE RESİM YAPIYORİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,İstanbul'da doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, sol ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı fırça ile bugüne kadar 45 yağlı boya resim yaptı.Bitkay'ı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Bağcılar Belediyesi standında kendisine ayrılan bölümde sol ayağı ile resim yaparken görenler şaşırdı. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Muhammet Uğur, "Annem sayesinde resim yapmaya başladım. 5 yıldır resim yapıyorum. Bir bölümünü sattığımız 45 resim yaptım" dedi. Küçükçekmece'deki bir ilkokula devam eden Muhammet Uğur Bitkay, resim yapmaya nasıl başladığını anlatırken, "Annem benden ayağımla resim çizmemi istedi. Bunu yapabileceğime inanmıyordum. Ancak, çizmeye başladım. Bunun üzerine annem beni Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'na getirdi. Orada eğitim görüyorum" dedi."EBRU YAPARKEN HER YERİMİZ BOYA OLUYORDU"Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, resimden önce ebru yapmaya gittiklerini belirterek, "Ebru yaparken, her yerimiz boya oluyordu. Kulağı çok güzeldi. Bir süre devam ettiğimiz kursta piyano hocası ile biraz sorun yaşadık. Resim yapmaya yöneldik. Yeteneği var. 6-7 yaşında, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'nde resim yapmaya başladık. Sonra ilk sergiyi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda açtı. Oradan devam ediyoruz. Ayağında da biraz aksama var. Ama yürüyor Allah'a şükür" dedi.Görüntü dökümü:----------------------İki kolu olmayan çocuk ayağı ile resim yaparken-İki ayağı olmayan çocuk nasıl resim yaptığını anlatırken-Annesi oğlunu nasıl yönlendirdiğini ve resim yaptığını anlatırken==============================(TEKRAR)8-"ENGELLİLERİN KENDİ ADLARININ YANLIŞ KULLANILMASINA İZİN VERMEMESİNİ İSTİYORUM"Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Birleşmiş Milletler'e akredite, Dünya Engelliler Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, "Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler" dedi.Yeşilköy'deki Engelsiz Yaşam Fuarı'nda stant açan vakfın başkan yardımcısı Necdet Öztürk, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, devlet, yerel yönetim veya üniversitelerin elinde engellilerle ilgili sağlıklı sosyal politika oluşturacakları veri, istatistiki bilgi bulunmadığını söyledi. Öztürk, engelliler ile ilgili 8-10 yıl öncesine ait böyle bir kabaca sayı bulunduğunu anlatırken şöyle konuştu:"Devletimizin istatistiki, sağlıklı verileri yeni dönemde gündemine alması, ilgili bakanlığın ilgili politikalarını oluşturabilmesi için birinci şart ülkede ne kadar engelli var, sayısı, grupları, yaşları, istihdam, eğitim, topluma katılım oranları ne kadar? Bütün bunları belirleyebilmek için mutlaka acil bilgi gerekiyor."Öztürk, bunun yanı sıra bütün engelli kuruluşlarının nitelik kazanması ve marjinallikten kurtulmaları gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu: "Bütün engelli sivil toplum kuruluşlarımıza buradan bir engelli olarak sesleniyor ve rica ediyorum; Lütfen artık kurumsal dilencilik yapmayı bırakın. Baston, sandalye dağıtma, milletken para toplama ile sivil örgütçülük olmaz. Sivil örgütçülük, devletin, yerel yönetimin önünde onların doğru hizmet yapmasını sağlayacak eskortluk hizmeti yapmaktır. Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler. Medya da engellileri ajite eden duygusal verilerle, görünümlerle toplumun kafasında, şuur altında engelli denilince, aciz, zavallı, ihtiyaç sahibi, muhtaç insan algısını kalıcı kılacak haber ve içerikten uzak durmalı."DÜNYA ERİŞEBİLİR TURİZM MERKEZİ DALAMAN'DAÖztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaparak dünyadaki engellileri buraya tatil veya tedavi için çekebilmek için proje hazırladıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2017 itibariyle 650 milyon geceleme yapıldığını ancak, Türkiye'nin bu büyük turizm hareketinden engellilerin erişebilirlik sorunları nedeniyle gereken payı alamadığını ifade ederken, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı 'Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi' kapsamında, Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi'nin Dalaman'da kurulmasına karar verildiğini vurguladı. Öztürk, Dalaman'da konu ile ilgili duyarlılık gördüklerini, havalimanının yeni ve uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olmasının bu merkezin seçilmesinde rol oynadığını, fuarda engellilere yönelik turizm beklentilerini anket ile belirlediklerini kaydetti.Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi. Başkan Şaşmaz, şöyle konuştu: "Dünyada gerek sağlık veya turizm amaçlı gelebilecek insanların önünü açmamız gerektiğini gördük. Dalaman Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada, doğal güzelliklerini barındıran denizi, kumu olan hem de 17'nin üzerinde mineralleri içeren, kas eklem rahatsızlıklarının tedavisinde etkili kaplıca gibi öz kaynakları olan bir ilçe. Dalaman'da tüm alanlarda ortak çalışmayı sağlayarak engelli yapısının engelsiz hale dönüştürerek dünyada her tür insanın bulunduğu alanda doğru yaşaması gerektiğini söylüyoruz"Görüntü Dökümü:-------------------------Necdet Öztürk ile röportaj-Dalaman Belediye Başkanı ilçede uygulanacak engelli turizmi projesi ile ilgili bilgi verirken-Engellilerle anket yapılırken========================9- ENGELLİ BİREYE YARDIM EDİLMEDİĞİNİ GÖRSENİZ NE YAPARDINIZ?Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Kapalı otoparkta aracına binmek için yardım isteyen bir engelliye yardım etmeyen çifti görenlerin bir bölümü duyarsız davranırken, bazıları onlara tepki gösterdi.Emrah ile Gönül Şahan, engellilere yönelik farkındalık ve empati için çaba harcayan Serhat Erönal sosyal deney videosu çekti. İki kez felç geçirerek tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Erönal, rol gereği, bir AVM'nin otoparkına bebek arabası kullanarak araçlarına giden Şahan çiftinden yardım isterken, buna duyarsız kalınmasını görenlerin nasıl tepki göstereceklerini arkadaşları ile görüntüledi. Serhat Erönal'ın yardım çağrısına Emrah Şahan, "İşimiz var" diyerek uzaklaşırken, olumsuz yanıtı duyanlardan bazıları bunu duymazdan gelerek veya telefonla konuşur gibi yaparak kayıtsız kalıp uzaklaştı. Bazıları ise, Serhat Erönal'a yardıma giderken, yardım çağrısına kayıtsız kalan Emrah ile Gönül Şahan çiftine "Sizin vicdanınız yok mu?", "Nasıl bu kadar rahat çekip gidebiliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Bir süre "İşimiz var. Belki iki saat aracına binemeyecek" diyerek kendilerini savunmaya çalışan çift, daha sonra bunun sosyal deney olduğunu anlattı.Video paylaşım sitesinde ilgi gören videoda ayrıca otoparktaki engelli araçları için tahsis edilen alanın arasındaki taralı bölümün tekerlekli sandalye ile araçlara yaklaşmak için yapıldığına dikkat çekildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Sosyal deneyden önce engelli otoparklardaki taralı alanların önemi anlatılırken-Yürüme engelli Serhat Erönal ve Emrah ile Gönül Şahan'ın rol aldığı videoda engelliye yardım çağrısına kayıtsız kalanlar-Yardım çağrısına koşarken, kayıtsız davranan çifte gösterilen tepkiler-Genel ve detaylar==============================(ÖZEL)10-ARNAVUTKÖY'DE, 2 DAKİKADA YÜZLERCE PAKET SİGARAYI BÖYLE ÇALDILARHaber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,Arnavutköy'de gece girdikleri marketin sigara reyonundaki sigaraları çalarak kaçan 6 kişiden 5'i yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.Olay, 25 Kasım'da saat 03.50'de Bolluca Mavigöl Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 6 kişi, birkaç dakikalık uğraşın ardından marketin kapısını açarak içeri giriyor. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kolilere bakkaldaki sigara paketlerini doldurdular. Soğukkanlı bir şekilde sigara paketlerini kolilere dolduran 6 kişi, daha sonra marketteki bozuk para kutusunu da boşalttı. Yaklaşık 10 bin liralık sigara çalan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Olaydan birkaç gün sonra Gece Kartalları olarak bilinen gece bekçileri, güvenlik kamerası görüntülerindeki eşkaller uyan 3 kişiyi aynı bölgede bir park içerisinde fark edince üst araması yaptı. Eşkalleri güvenlik kamerası görültülerindeki kişilerle uyunca şüpheliler, Arnavutköy Polis Karakolu'na götürülerek ifadeleri alındı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, hırsızlık olayına karışan diğer kişilerin de isim ve adres bilgilerini de verince polis diğer kişileri de gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İşyeri soyulan Nazım Özkardeş, yaklaşık 10 bin liralık zarara uğradığını ve mahallelerinde sık sık hırsızlık olayları yaşandığını söyleyerek, "Sadece ben değilim mağdur olan. Bizlerle birlikte mahallemizdeki çok sayıda iş yerinde hırsızlık olayları yaşanıyor" dedi.Görüntü Dökümü:---------------GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ-Şüphelilerin kapıyı açarak markete girişleri-Şüphelilerin sigara çalma anları-Doldurdukları kolilerle dışarı çıkmaları-AKTÜEL-Hırsızlığın yaşandığı market-İşyeri sahibi ile röp.-Detaylar