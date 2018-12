Dha İstanbul Bülteni - 2

04 Aralık 2018 Salı 11:53



04 Aralık 2018 Salı 11:53

1 - İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KAVGA (1)Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL DHAÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın koridorlarında duruşma öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü.Görüntü Dökümü:-----------Kavgayla ilgili görüntüler04.12.2018 - 10.38 Haber Kodu : 181204037===================2- FETÖ'NÜN "CENNET LİSTESİ"NE OPERASYON: 96 KİŞİYE YAKALAMA KARARIÇağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul'da FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listede bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler incelenmeye devam ediyor. FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listesinde bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 55 kişi gözaltına aldı.MOTİVASYON İÇİN CENNET LİSTESİFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler' diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlaması amacıyla aralarında 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten kişilerinde isimlerinin bulunduğu bir listeye 'Cennet Listesi' adı verildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü:------ARŞİV04.12.2018 - 10.40 Haber Kodu : 181204038_==========================3- KALKIŞ YAPACAK UÇAĞIN PİLOTU: "YAYILMIŞ DURUMDALAR"Gökhan ARTAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL,İstanbul'dan havalanacak olan yolcu uçağının pilotu, "Pist üzerinde kuş sürüsü var.Baya büyük bir sürü yerde.Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara.Yayılmış durumdalar şu anda" anonsunda bulundu.Pilotlar gördükleri kuş sürüleri ile ilgili kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor.Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri de kuş sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da kalkışta olası bir tehlike ile karşılaşmaması adına uyarıyor. Son olarak Anadolujet'e ait İstanbul-Elazığ uçuşunu yapacak olan TK7218 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu,kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada gördüğü kuş sürüleri ile ilgili,Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni bilgilendirdi.PİLOT İLE KONTROLÖR ARASINDAKİ KONUŞMAPilot: "Kuleye bildirebilir misiniz şu an T(Taksi yolu) girişte pist üzerinde kuş sürüsü var yerde.Baya büyük bir sürü yerde.Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara"Hava Trafik Kontrolörü: "Anlaşıldı efendim yeşillik alanda mı?"Pilot: "Hayır efendim tam pist üzerindeler, yeşillik alanda orada yayılmış durumdalar şu anda"Kontrolör: "Pist üzerinde anlaşıldı"EN ÇOK LEYLEK VE MARTILAR ÇARPIYORKuş sürüleri alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye'de de zaman zaman tehlikelere neden olabiliyor.Uçaklara kuş çarpması ve kuşlardan dolayı pas geçme olayları zaman zaman yaşanabiliyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. Kuşlarla mücadele havalimanlarında özel donanımlı araçlarla sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor.KUŞ ÇARPMALARININ ÇOĞUNLUĞU İNİŞ VEYA KALKIŞ SIRASINDAKuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Dünya genelinde uçaklara kuş çarpmaları nedeniyle zararın; 1 milyar dolara geçtiği dile getiriliyor.Görüntü dökümü:------------------Ses kaydı-Pilot ile hava trafik konrolörünün arasındaki konuşma04.12.2018 - 10.52 Haber Kodu : 181204041_===========================(ÖZEL)4- İSTANBUL'UN ATLI POLİSLERİ GÖREVE BÖYLE HAZIRLANIYORÇevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis amirliği İstanbul'da yaklaşık 1 ay önce kuruldu.Atlı polisler önemli maçlarda ve eylemlerde en ön safta görev yapması amaçlanıyor.Atlı birliklerin Büyükçekmece'de bulunan bir binicilik okulundaki eğitimlerinin bir günü DHA tarafından görüntülendi.İstanbul Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Taner Ural, 'Polisin gülen yüzü' olduklarını, görenlerin fotoğraf çektirip atları sevdiğini söyledi.Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Anıl UÇAN, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 1 ay önce kuruldu. 5'i kadın toplam 20 polisten oluşan birlik kapılarını Demirören Haber Ajansı 'na açtı.GÜNE FİZİKİ MUAYENE İLE BAŞLIYORLARİstanbul Atlı Birlikler'de şu an 3 Alman, 1 Belçika atı olmak üzere toplam 4 at görev yapıyor. Atlı birliklerin eğitimleri Büyükçekmece'de bulunan bir binicilik okulunda devam ediyor. Karamel, Prenses, Nezih ve Hashan 'tavla'da bulunan kendi 'box'larında kalıyor. Atlı polisler güne ilk başta box'ta bulunan atların gözle fiziki muayenelerini yaptıktan sonra atların tımarlarını yaparak başlıyor. Atların tımarlama işlemi sonrasında ekipler hava durumuna göre açık veya kapalı manejlere atları götürerek eğitim için ısınma turlarına başlıyor.İŞTE ALDIKLARI O EĞİTİMLER…Atlı polisler, günde iki defa çeşitli eğitimler alıyor. Bu eğitimler ise; engel, flama ve bayraklar, sis bombası, ateş yakma, çeşitli sesler çıkartarak atların davranışlarını öğrenmek ve olası durumlarda atın dışarıda bu durumlardan biriyle karşılaştığında soğukkanlı davranması amaçlanıyor.İLK MAÇ GÖREVLERİNE ÇIKTILARAtlı polisler İstanbul'da ilk olarak 23 Kasım Galatasaray - Atiker Konya Spor maçında görev aldı. Daha önce de 13 Kasım'da Sultanahmet Meydanı'nda basın mensuplarına tanıtılmıştı.GÖNÜLLÜK ESAS, ASIL TERCİH HAYVAN SEVGİSİÇevik Kuvvet ekiplerinin, atlı polis olması için gereken en büyük kriter hayvan sevgisinin olması. Atlar, her gün sabah ve akşamüstü olmak üzere günde toplam 2 antrenman yapıyor. Atlı polisler, çevik kuvvet bünyesinde 28 yaşını aşmamış polisler arasından, kilo-boy oranı dikkate alınarak seçiliyor. Bu polisler, aldıkları 4 aylık eğitim sonrasında atlı polis olarak göreve başlıyor.ATLARLA TOPLUMSAL OLAY PROVASI YAPIYORUZİstanbul Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Taner Ural, "Şu an için 4 atla İstanbul'da görevimizin başındayız. Atlarımızla birlikte bütün toplumsal olayların provalarını yapıyoruz. Toplumsal olaylarda Çevik Kuvvet olarak daha önceki tüm tecrübelerimizi bu yönde de burada atlara aktarmaya çalışıyoruz. Atlarımız bu provalar sayesinde daha sakin ve soğukkanlı davranması için düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atlı birlik sayesinde vatandaşların ilgisini çekmeyi başardık. Vatandaşlar için atlı birlik; polisin gülen yüzü oldu" dedi.Görüntü Dökümü-----------(GÖRÜNTÜ 1)-Atların tavladaki görüntüsü-Atların boxlarından görüntü-Atların tımarlanması-Atların eyerlenmesi-Muhabir anonsu-Atların hazırlandıktan sonra eğitime çıkartılması-Atların ısınma turları-Atların yaptığı tek sıra, ikili ve dörtlü eğitimler(GÖRNÜTÜ 2)-Atlara sis bombası ve torpil atılarak yapılan eğitimler-Komiser Yard.Taner Ural ile röportaj-Muhabir anonsu-Atların eğitim sonrası yine bakımlarının yapılması-Eğitimi biten atların boxlarına konulması-Genel ve detaylar04.12.2018 - 10.16 Haber Kodu : 181204025_I=====================5- ÜNLÜ İŞ ADAMI FEHMİ BABACAN ÖLDÜİstanbul DHABabacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan hayatını kaybettiFehmi Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camii'nden kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecekGörüntü Dökümü:----------Babacan'ın fotoğrafı====================6 - PROSTATA ÇARE KAHVEHaber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL - ÜROLOJİ Uzmanı Dr. Turgut Alp, kahvenin içindeki kafein ve flavonoidlerin prostat kanserinin oluşma riskini, agresifliğini ve ilerleme hızını azalttığını söyledi.Avrupa ve Amerika'da çok sayıda hastanın katılımıyla yapılan çalışmaların, kahvenin içinde bulunan kafein ve flavonoidlerin kanserin oluşmasını ve ilerlemesini önlediğine dair sonuçlarına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Dr. Turgut Alp, "Yapılan çalışmalar, kahvenin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gösteriyor. Hazır toz halindeki kahvelerin etkisi az, onun yerine kaynatılarak hazırlanan doğal kahveyi tercih etmeliyiz. Türk ve İtalyan tarzı kahveler ideal, günde 2 fincan içilmesini öneriyoruz" diye konuştu.KALP VE YÜKSEK TANSİYON PROBLEMİ OLAN HASTALAR DİKKAT!Kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, bağırsak ve mesanenin çalışmasına yönelik sağlık problemi olan hastaların kahveyi dengeli tüketmesi uyarısında bulunan Dr. Alp, "İlgili sorunları olan hastalarda kafein bu problemleri daha da artırabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.ERKEN TANI HAYAT KURTARIYORErken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Alp, "D, E vitamini, selenyum, kırmızı ve yeşil yapraklı sebze ve meyvelerin tüketilmesi antioksidan ve antikanser özelliği taşıyor. Ayrıca kilo almamaya dikkat etmeliyiz. Ailede prostat kanseri olan yakınımız varsa 45 yoksa 50 yaşından sonra PSA kan testinin yapılması gerekiyor, zor bir test değil. Sonuçlar yüksek çıkarsa tanı koyulup, erken dönemde yakalıyoruz ve çoğu hastanın hayatı kurtulmuş oluyor" dedi.MEME KANSERLİ ANNELERİN ÇOCUKLARI DA RİSK ALTINDAProstat kanserinin yavaş ilerlediğini ancak tehlikeli bir kanser türü olduğunu söyleyen Dr. Alp, "Babasında, kardeşinde veya akrabaları arasında en az üç kişide prostat kanseri öyküsü varsa bu kişinin prostat kanserine yakalanma riski 5 ile 10 kat artıyor, dolayısıyla daha hassas olmaları lazım. Enteresan bir şey daha var, annesinde meme veya yumurtalık kanseri olan kişilerin de prostat kanseri olma ihtimalleri daha yüksek" diye konuştu."2018 YILINDA DÜNYADA 18 MİLYON ERKEK..."2018 yılında dünyada 18 milyon erkeğin prostat kanserine yakalanacağını, daha önce prostat kanseri tanısı almış ve tedavi gören kişilerden 9,5 milyonunun da prostat kanseri yüzünden hayatını kaybedeceğinin bilindiğini belirten Dr. Alp, "Prostat kanseri, kanser yüzünden ölüm sıralamasında 5, kanser tanısı sıklığında ise akciğer kanserinden sonra 2'inci sırada yer alıyor.Türkiye'de şu anda gerek tanı yöntemleri gerekse robotik cerrahi dahil olmak üzere her türlü tedaviyi başarıyla gerçekleştiren meslektaşlarımız var. Biz Avrupa ve Amerika'dan hiç de geride değiliz. Hatta bazı konularda daha da iyiyiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:------------Dr. Turgut Alp röp.Röportajdan detaylar04.12.2018 - 11.44 Haber Kodu : 181204066_