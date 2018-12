Dha İstanbul Bülteni - 2

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:33



DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 21- TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (2)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHATuzla'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralananlar olduğu belirtildi. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------Yangından görüntüler Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken 11 yolcu kapasiteli servis aracının içinde ek yolcu alabilmek için plastik tabureler olduğu görüldü.Kaza saat 08.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Esenyurt Hoşdere yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 BA 986 plakalı servis minibüsü sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı ardından devrildi. İçerisinde çok sayıda işçinin olduğunu servis aracının kaza yaptığını görenler yardıma koştu. Sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken içerideki işçiler için olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak çevre hastanelere götürdü. Meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. 11 yolcu kapasiteli servis aracında ek yolcu alabilmek için plastik tabureler konulduğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü---------------GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ-Kaza anıAKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Servis aracından görüntü-Ekiplerden görüntü-Yaralılardan görüntü-Plastik taburelerden görüntü-Diğer detaylar İçinde 4 kişinin bulunduğu Devran Sağdıç yönetimindeki 34 CTF 20 plakalı otomobil ile Gökhan Mıhçı'nın kullandığı 52 DZ 592 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücüler yaralıların yardımına koşarken, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE KURTARDIİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan bir yaralı için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yaralı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı.YERDEKİ YARALI YEĞENİNİN ELİNİ BIRAKMADIKazada yaralanan sürücü Gökhan Mıhçı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ekipleri beklendi. Amcası Faruk Mıhçı yerde yaralı yatan yeğeninin elini bir an olsun bırakmadı. Yardıma gelen vatandaşlar yaralının yağmurda ıslanmasını önlemek için üzerini montla örttü. Yaralı sürücü bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, "Kavşakta bir araç aşağıdan geliyordu. Diğeri yandan geliyordu. Yerlerde kaygan çarpıştılar 5 yaralı vardı " diye konuştu. Başka bir vatandaş "Biz anayoldan geliyorduk önümüze bir anda çıktı. Selektör yaptık durmadı. Çarpıştık "diye konuştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Görüntü dökümü:-------------------Yaralıların görüntüsü-Araçta sıkışan yarılının görüntüsü-Ambulanstaki yaralının görüntüsü-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması-Yerdeki yaralının görüntüsü-Amcanın yerde yaralı yeğenin elini tutması-Sıkışan yaralının kurtarılması-Kazaya karışan araçların görüntüsü-Vatandaşlar ile röp-Trafikten görüntü-Genel ve detay görüntüler=============================4- İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞUHakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,İstanbul güne yağmurla başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle TEM'de ve D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'un birçok anayolunda da uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 08.30'da yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işlerine giden vatandaşlarda saçak altlarında ve duraklarda yağmurdan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Yağmur ile birlikte rüzgar da etkili olurken şemsiyesi ters dönen bir vatandaş kameralara yansıdı.Görüntü Dökümü:------------------------Avrupa Yakası-Yollardan görüntüler-Trafikten detaylar-Uzun araç kuyrukları-Cevizlibağ'dan görüntüler-Otobüslere binen vatandaşlar-Saçak altlarında ve duraklarda bekleyenler-Taksim Meydanı'ndan görüntü-Şemsiyeli insanlardan görüntü-Yağmurda koşturanlar-Vatandaşın rüzgar nedeniyle şemsiyesinin ters dönmesi-Şemsiye satıcısından görüntü-Genel ve detaylar-Anadolu Yakası-Yollardan görüntüler-Trafikten detaylar-Uzun araç kuyrukları=======================5- İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE DÜZENLENEN SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU KAMERADAÇağatay KENARLI/İSTANBUL,İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği 37 kişinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonu polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan ilk incelemelere göre 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.OPERASYONLAR KAMERADASiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polislerinin desteğiyle çeşitli adreslere düzenlediği baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 5 tablet, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ile çok sayıda basılı doküman ele geçirmesi görüntülere yansıdı. Şüphelilerin 23 Kasım'da sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve adliyeye sevk edilmeleri de görüntüler de yer alıyor.ARALARINDA POLİS MEMURU VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI VARPolis ekipleri, liderliğini Usame G., Mert Y., Yaşar Ç., Şahin V. ve Nevzat T.'nin yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bartın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.Ç. ile Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli S.C.'nin de olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 37'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'Banka veya kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık' ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak' suçlarından 23 Kasım'da tutuklanmıştı.1 MİLYON LİRALIK VURGUNŞüpheliler, bankacılık bilgilerini ele geçirdiği kişilerin hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktardığı ve ilk belirlemelere göre bu yolla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi.Görüntü Dökümü-----------(Polis Kamerası)-Polis ekiplerinin adreslere girmesi-Özel Harekat ekiplerinden görüntü-Polis ekiplerinin evlerde arama yapması-Şüphelilerin gözaltına alınması-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi(AKTÜEL)-Sergiden görüntü-Ele geçirilen telefonlar ve tabletler-Genel ve detaylar==========================6- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SOYGUN KAMERADAHaber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHABahçelievler'de iki ayrı marketten silah zoruyla yaklaşık 5 bin lira gasp eden iki şüpheli yakalandı. Silahlı soygun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.İlk olay 27 Kasım tarihinde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı iki şüpheli, bir iş marketin kasasında bulunan görevliye silah doğrulttu. Şüpheliler daha sonra kasada bulunan paraları alarak, kaçtı. İkinci olay da 3 gün sonra meydana geldi. İlk soygunu gerçekleştiren iki şüpheli girdikleri markette yine silah zoruyla kasada bulunan paraları alıp, kaçtı.Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştirdiği tespit edilen M.U.T. ve M.Ş.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen silahın her iki olayda kullanılan silah olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.U.T., M.Ş.D. tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, şüphelilerden M.Ş.D.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.Görüntü Dökümü:--------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelilerin kasada çalışan görevliye silah doğrultması-Kasada bulunan paraları almaları-İşyerinden kaçmaları-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi===========================7- FATİH'TEKİ YAZAR KASA HIRSIZLIĞI KAMERADAHaber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,Fatih'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 Aralık'ta bir iş yerine giren şüpheli, yazar kasayı alarak kaçtı.İhbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Ayvansaray Mahallesi'nde aynı gün şüpheliyi yakaladı Şüpheli E.K, yaşının küçük olması üzerine Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDIGüvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, yazar kasayı alarak iş yerinin penceresinden kaçma anı görülüyor.Görüntü dökümü:--------------Kasayı alması-Pencereden çıkması-Genel ve detaylar===================8- BİSİKLETİNİN ÇALINMASINDAN KORKTU, ROBOTİK KODLAMA PROJESİ GELİŞTİRDİHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHAAvcılar'da ortaokul öğrencisi Doğa Çol, çok sevdiği bisikletinin çalınmasından korkunca okuldaki Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde öğretmenlerinin desteği ile proje geliştirdi.Borusan Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencisi Doğa Çol, bisikleti çok sevdiğini, çalınmasını istemediğini belirtirken, "Bisiklet çalınması çocuklar için çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Çalınmalarını önleyemesem de çalındıkları anda haberlerinin olması ile bu şekilde çözüm bulabileceğimi düşündümö dedi. Çol, bu konuda neler yapılabileceğini düşündüğünü, hırsızların, bisikletleri genellikle zincirlerini keserek çaldıklarını göz önüne alarak Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde çalıştığını, bir devre oluşturmaya çalıştığını söyledi. Öğretmenlerinden de destek gören Doğa Çol, şöyle dedi:Bisikletlerin zincirlerinin kesilmesinden haberimiz olsa, bunu çalan kişinin daha kolay yakalanabileceğini düşündüm. Hazırladığım projede kilitlerinin bulunduğu zincirin içinden bir hat geçirirsek ve bu kesildiğinde doğal olarak akım da kesileceğini kontrol kartımızın bunu algılayabileceğini göz önüne aldım. Öğretmenlerimizin de desteği ile böyle bir hırsızlık halinde alarmın çalışması ve bluetooth sistemi ile cep telefonumuzda kırmızı ekran ışığı yanmaya başlayabileceğini gördük. Bunun için pillerden oluşan elektrik devresi, kolayca bulunabilecek arduino kart ve telefon uygulaması yeterli. Bu sistem biraz geliştirilerek motosikletler için de kullanılabilir.ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ PROJELERDoğa Çol'un aynı okulda öğretmen babası Mustafa Hami Çol da, kızının bisikletinin çalınmaması için neler yapacağına kafa yorduğunu, asıl düşüncesinin motosikletler ile ilgili proje olduğunu söyledi.Çol'a diğer arkadaşları ile birlikte destek veren öğretmen Serpil Türsün Yıldız, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için projeler ürettiklerini ve bunları kendilerine ilettiklerinde destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Türsün Yıldız, "Öğrencimiz bisikletin çalınmasından tedirgin. Bisiklet kilidine elektrik devresi kurdu. Bu kilidin kesilmesi durumunda devre kesildiğinde robotik kart ve arduino kart bir kodlama ile bir taraftan alarm çalacak bir taraftan cep telefonuna mesaj gelecek. Uygulaması için yardımcı olduk. Bir öğrencimiz pencerelerin kirlenmesinden sonra panjurların otomatik kapanmasını sağlayan, bir başka öğrencimiz gündüz olduğunda perdeleri açan, gece kapatan proje yaptı" dedi.Okul Müdürü Şeref Öcel de TÜBİTAK'ın düzenlediği Matematik Olimpiyatlarında Türkiye genelinde ilk 5 dereceden 3'ünü öğrencilerinin elde ettiğini, onları, her alanda desteklemeye çalıştıklarını söyledi.Görüntü Dökümü:----------------------Doğa Çol, proje nedenini ve içeriğini anlatırken-Doğa Çol, devrenin nasıl çalıştığını anlatırken-Öğretmen Serpil Türsün Yıldız, Doğa Çol ve arkadaşlarının projelerinden söz ederken-Doğa Çol, bisiklet kullanırken-Doğa Çol Babası Mustafa Hami Çol ile röportaj-Okul Müdürü konuşurken