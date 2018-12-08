Dha İstanbul Bülteni - 2

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41

1 - FETÖ'NÜN 'DUA LİSTESİ'NDEKİ 47 KİŞİ TUTUKLANDIHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAFETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceğini söylediği belirtilen 944 kişilik dua listesinde adları geçen 47 kişi tutuklandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik dua listesinde adları geçen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı alanında bulunan 96 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine bu kişilerden 60'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Sancaktepe'de örgüte ait "gaygubet" evinde yakalandığı öğrenildi.Adliyeye sevk edilen 60 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.47 KİŞİ TUTUKLANDIMahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı.YAZILI AÇIKLAMA YAPILDIİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullah Gülen'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceği 944 kişilik listede bulunan kişilerden 33'ünün FETÖ/PDY çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının akrabası olduğu, 47 kişinin çatı davasında yönetici olan kişilerin akrabaları olduğu, 70 kişinin KHK'dan ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin darbe yöneticisi olarak darbe girişimine bizzat iştirak ettiği, 1 kişinin TRT Ulus binasının işgalini organize ettiği, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendika/derneklerde yönetici, kurucu veya üye oldukları bilgisine yer verildi.Listedeki 700 kişi hakkında yetkisizlik kararı verildiği ve dosyalarının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yetki alanında bunan 96 kişi hakkında da soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdüğü, haklarında da 4 Aralık 2018 tarihinde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.==================================2- (ÖZEL) - GÜPEGÜNDÜZ ONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE GASPGasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler yaşananlara aldırış etmeden yollarına devam etti.Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de ATM'den para çeken bir kişiyi güpegündüz, herkesin gözü önünde gasp eden 3 kişi yakalandı.Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Muhammed K., ATM'den para çektikten sonra yürümeye başladı. Bu sırada Mervan A. ve Murat Ş., Muhammed K.'nın önünü kesti. Gaspçılar, Muhammed K.'dan yanındaki parayı istedi. Muhammed K., parasının olmadığını söylemesi üzerine gaspçılardan ikisi, Muhammed K.'yı önce dövdü, sonra üzerindeki parayı alarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.KİMSE YARDIM ETMEDİMuhammed K.'nın önce dövüldüğü, daha sonra gasp edildiği anları caddeden geçen herkes film izler gibi izledi, yaşananlara aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin olaya sessiz kaldığı dikkatlerden kaçmadı.ÜÇ KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDIGaspa uğrayan Muhammed K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Gaspçılar olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Mervan A., (23) ile Murat Ş.,(21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hakan Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILARTutuklanarak cezaevine gönderilen Mervan A. ve Murat Ş.'nin terör örgütüne üye olmaktan adam öldürmeye teşebbüse kadar çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Mervan A.'nın terör örgütü PKK'nın mahalli yapılanmasında aktif faaliyet gösterdiği, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 adet kaydının yanı sıra, 13'ü evden hırsızlık, tehdit, adam öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Terör örgütü PKK/DGH yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü PKK'ya üye olmaktan 4 adet kaydı bulunan Murat Ş.'nin ise yağma, adam yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------Gasp anı-Şüphelilerin adliyeye sevki08.12.2018 - 10.12 Haber Kodu : 181208024========================3 - (ÖZEL) - ESENYURT'TA DÜŞE KALKA KAPKAÇ KAMERADAHaber: Ersan SAN/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının telefonunu çaldı. Kapkaççı kaçmak isterken iki defa düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Olay, Fatih Mahallesi, Urfalılar Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişi için dışarıya çıkan bir kadını, plakasız motosikletteki iki kişi takibe aldı. Telefonda konuşan kadına yaklaşan kapkaççılardan biri kadının elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Kapkaççı bu sırada yere düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın da kapkaççının ardından koşmaya başladı. Cadde boyunca kovalamaca yaşandı. Arkadaşıyla buluşan kapkaççı tam motosiklete binecekken tekrar yere düştü. Son anda motosiklete binan kapkaççı arkadaşıyla birlikte izini kaybettirmeyi başardı.OLAY ANI KAMERADAÖte yandan kapkaç çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden biri kadından telefonu almak için hamle yapıyor. Şüpheli telefonu alırken yere düşmesine rağmen hemen ayağa kalkarak koşmaya başlıyor. Kadın da kapkaççının peşinden koşuyor. Kapkaççı köşe başında kendisini motosikletle bekleyen suç ortağıyla buluşuyor. Bu sırada tekrar yere düşüyor. Tekrar kalkan kapkaç motosiklete binerek arkadaşıyla uzaklaşıyor.Görüntü Dökümü:--------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-2 kapkaççının motosikletle ilerlemeleri-Kapkaççının kadının elinden telefonu alması-Kapkaççının yere düşmesi-Kapkaççının koşması-Kadının peşinden gitmesi-Motosiklete binerken düşmesi08.12.2018 - 09.24 Haber Kodu : 181208013==========================4 - İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAVGA: 3 YARALIMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda izinli günlerinde eğlenen 2 polis ile aynı yerdeki 2 kişi arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, İstiklal Caddesi Büyük Parmakkapı Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İzinli günlerinde bir eğlence mekanına giden iki polis ile aynı yerdeki iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sokakta da devam etti. Polislerin tartıştığı kişilerin arkadaşlarının da dahil olmasıyla, tartışma bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki polis ile diğer gruptan bir kişi aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin kavgayı sona erdirmesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen bir kişi de gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:--------------------(özel)Ambulansın gelişi-(özel)Yaralı polislerden detay görüntü-(özel)Yaralı polislerin ambulansa alınması-(özel)Yaralı bir kişinin ambulansa bindirilişi-(özel)Ambulansların gidişi-(özel)Bir kişinin gözaltına alınması-(özel)Sokak içerisinde toplanan kalabalık-Polis ekiplerinden detay görüntü-Sokak içerisinden detay görüntü-Muhammed Şahin ile röportaj08.12.2018 - 09.53 Haber Kodu : 181208018===============5 - KARTAL'DA KUMAR BASKINI: 11 GÖZALTIKartal'da internet üzerinden kumar oynanan bir işyerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında 11 kişi gözaltına alındı.Çağatay KENARLI/ İstanbul, -Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan bir işyerinde internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 4 Aralık'ta adrese baskın düzenleyerek işyerinde bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı baskında 12 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 2 modem ve 950 lira para ele geçirdi. Ekipler yaptığı incelemede masalarda bulunan bilgisayarlarla internet üzerinden bir oyun sitesinde kumar oynandığını tespit etti.İŞYERİ MÜHÜRLENDİGözaltına alınan şüphelilerden S.K. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, 10 kişiye ise kabahatler kanuna göre para cezası kesildiği öğrenildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta müdürlüğü yetkililerine bilgi vererek iş yerini mühürletti.Görüntü Dökümü----------(Polis Kamerası)-İnternet sitesinden görüntü-Polis ekiplerinin iş yerindeki incelemeleri-Masalar üzerindeki bilgisayarlar-Genel ve detaylar08.12.2018 - 11.13 Haber Kodu : 181208046..=========================6- (ÖZEL) - SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ'NDE TARİH YENİDEN CANLANACAK468 yıllık külliyede siyah beyaz fotoğraflardan hatırlanan dükkanların yeniden canlanması için harekete geçildi.İhalesi yakın zamanda yapılacak dükkanlara sahaf ve kaybolan meslek gruplarının yerleştirilmesi planlanıyor.50 dükkanlar ve çevresindeki son durum havadan da görüntülendi.Haber: İlknur SARGUT - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - Ersan SAN/İSTANBUL, - OSMANLI mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Külliyesi eski günlerine dönmeyi bekliyor. 5 yıl önce kapatılan Süleymaniye Camii altındaki 50 dükkana sahaf ve kaybolan meslek gruplarının yerleştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılması beklenen dükkanlardaki son durum havadan da görüntülendi.Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Külliyesi'ndeki dükkanlar restorasyon çalışmaları kapsamında 5 yıl önce kapatıldı. Yaklaşık 468 yıllık külliyedeki dükkanlar bir zamanlar dökmeciler çarşısıydı.Fatih Külliyesi'nin ardından İstanbul'un ikinci büyük külliyesi olan alanda, 50 dükkan bulunuyor. İstanbul'un siyah beyaz fotoğraflarında kalan tarih yeniden canlanmaya hazırlanıyor. Dükkanlar için yakın bir tarihte ihale yapılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye Külliyesi'nin zemin kotunda yer alan bu dükkanların sahaf çarşısına dönüştürülmesi ve dükkanların sosyal donatılarıyla birlikte canlandırılmasını planlıyor.MART AYINDA PROTOKOL İMZALANDIKültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nce hazırlanan, 'Süleymaniye Camii Altı Sıra Dükkanların Kullanımına Yönelik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Çalışmaları tamamlandı ve 1 No'lu Yenileme Alanı Koruma Kurulu'nca onaylandı. Dükkanların restore edilebilmeleri için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında, Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli çerçevesinde, 21 yıllığına kiralanması hususunda, 9 Mart 2018 tarihinde tarihli protokol imzalandı. Hazırlanan proje, geçtiğimiz günlerde kurul tarafından onaylandı. Proje, bundan sonraki safhada ise İBB-Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek."TARİHİ 16. YY'A KADAR DAYANIYOR"Süleymaniye Külliyesi'nin tarihi hakkında önemli bilgiler veren Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Osmanlı Mimarisi'nin en muhteşem anıtlarından ve İstanbul'daki zirvelerinden biri. Tasarlanması sırasında eğimli bir arazi kullanılmış. Bazı bölümlerde setler oluşturulmuş ve bunların altına da dükkanların yerleştirildiğini görüyoruz. Bugün Mimar Sinan veya Dökmeciler Caddesi adıyla bildiğimiz bu caddelerde yer alan dükkanlar aslında caminin üzerine oturduğu terasın altına yerleştirilmişler. Külliye, 1550-57 yıllarına tarihlendiriliyor. Dolayısıyla dükkanlar da 16. yy'ın ortalarına ait. Bu dükkanlar, dikdörtgen şeklinde basit ve küçük mekanlar. Osmanlı devrinde de bir sürü farklı küçük dükkan farklı birim halinde varlığını devam ettiriyordu" dedi.MEŞHUR SÜLEYMANİYE MANGALI BURADA ÜRETİLİYORDUBu alanda bir dönem dökümcülerin dükkanları olduğunu ve bu nedenle sokağın da bu adı aldığını ifade eden Hayri Fehmi Yılmaz, "Süleymaniye Mangalı denilen meşhur mangallar burada üretiliyordu. Hiç şüphesiz semte ve sokağa ismini veren bu müesseseler şehir içinde çok uygun değildi ve yavaş yavaş ortadan kalktı. Burası son yıllarda bir sürü farklı amaçla kullanıldı. Dükkanlar birim birim vakıflara ait olduğu için farklı kiracılar tarafından kullanılıyordu. Ama tarihi bu kadar eski 16. yy'a kadar dayanan bir dükkanın kullanacağı şartlarda değildi. Bu taraf döküm esnafı, dökümcüler esnafıyla ilgiliydi. Mangaldan çok dekor olarak kullanılan bir şeydi ama uzun süredir unutuldu" diye konuştu."TEKRAR ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK"1950'lerde yapılan bir restorasyonla dükkanların genel hatlarıyla toparlandığını ancak tarihi yapısına uygun olarak hazırlanmadığını anlatan Yılmaz, son restorasyondan sonra bölgenin kalkınacağını belirtti. Yılmaz projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:"Geliştirilen proje ile mekanlar için geleneksel sanatlarımız düşünülmüş. Bu alan sanatçılar tarafından kullanılırsa eğer belki de daha iyi değerlendirilebilir. Şu anda epeyce terk edilmiş ve boş bir görüntüye sahip olsa da bu alan tekrar eski canlı günlerine kavuşacak. İstanbul'un ticaret hayatına yeniden katkı sağlayacaktır. Burası İstanbul'un en görkemli camii ve en büyük kapsamlı yapı topluluklarından birini tanımak açısından önemli. Hiç şüphesiz dükkanlar Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle onun vakfını desteklemek adına inşa edildi. Bu alanları tasarlayan da Mimar Sinan'dı. Bu dükkanlara bakarken arkasındaki bu isimleri de hatırlamak gerekecek. Çünkü onlar İstanbul'a çok şey hediye etmişler."Görüntü Dökümü:------------Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin havadan görüntüleri-Süleymaniye Camii altında bulunan dükkanların görüntüleri-Sokaktan detaylar-Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz röportajı-Mimar Sinan Sokağı tabelasından detaylar-Siyah-beyaz fotoğraflar-Projenin fotoğrafları-Havadan görüntüler08.12.2018 - 11.10 Haber Kodu : 181208045