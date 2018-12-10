Dha İstanbul Bülteni - 2

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:34



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:34

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda gerçekleştirdiği Ankara, İzmir ve Antalya uçuşlarına bugün de Adana ve Trabzon seferlerini ekliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim itibariyle iç ve dış hatlarda bazı uçuşlar gerçekleştiren THY, bugün başlatacağı Adana ve Trabzon seferleriyle günlük uçuş sayısını 14'e çıkartacak. Trabzon'a hareket edecek uçağın kalkış saati 11.15, Adana'ya hareket edecek uçağın hareket saati ise 18.35.146 yolculu Trabzon seferinin ilk yolcularından biri olan ve uçuşa 3 yaşındaki kızı Nisa Havva Çiçek ile birlikte katılanTuğba Çiçek. "İlk sefer olduğunu bilmiyorduk. O zaman biletimizi saklayalım. Kızım burayı reklamlarda görmüştü. Gitmek istedi. Onun için geldik. Eşim Trabzonlu olduğu için sürekli gidip geliyoruzö dedi.Görüntü dökümü:----------------Kontuarlardan görüntüler-Yolculardan görüntüler-Yolcu röp-Genel ve detay görüntüler10.12.2018 - 11.23 Haber Kodu : 181210060 - İstanbul