Dha İstanbul Bülteni - 2

11 Aralık 2018 Salı 12:09



11 Aralık 2018 Salı 12:09

(ÖZEL)1- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİ SAYISI 66 İLÇEDEN FAZLAÖğle saatlerinde oluşan insan seli havadan da görüntülendiHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Ali AKSOYER/İSTANBUL, -SON 10 yılda büyük göç nedeniyle İstanbul Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla. İlkokulda 1 müdür ve 4 yardımcısı görev yapıyor. Sınfıflardaki ortalama ders mevcudu ise 50-52 dolayında.Son 10 yılda resmi verilere göre 45 bin 984'den 71 bin 783'e çıkan Yeşilkent Mahallesi'nde okul sayısı aynı hızla arttırılamadı. Suriye'deki iç savaştan kaçanların Avcılar'da tercih ettiği bölgelerden olan Yeşilkent'teki Suriyeliler'in 800'e yakın çocuğu da Leyla Bayram İlkokulu'na kaydedildi.800'Ü SURİYELİ 7 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VARLeyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda aralarında 800'ü Suriyelilerin de yer aldığı 7 yabancı ülkeden gelenlerle birlikte 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Akçay, "İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabilirizö dedi.64 KAMERA, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİİlkokul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda güvenliği sağlamak amacıyla 64 ayrı kamera bulunduğunu, kayıtların 15 gün süreyle tutulduğunu, bunun yanı sıra alarm sistemi, 3 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti. Akçay, okulda öğretmenler odasının yanındaki mutfakta, limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını, öğretmenlerin ev ortamı sayesinde okula daha erken gelerek, daha geç çıkmaya başladıklarını anlattı. Akçay, öğretmenlerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, her ay çeşitli alanlarda 20'den fazla süreli dergi ve 5'er popüler kitap aldıklarını vurgulayarak, "Burada çeşitli etkinliklerle öğretmenlerimizin nefes almasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz kendilerini okulun bir domino parçası gibi hissediyor. Ciddi bir sinerji yakaladıkö dedi.Okul yönetimi tarafından öğretmen ve velilerin yararlanabilmesi amacıyla fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yer alırken, buradan öğretmen ve velilerin de yararlandığı, öğrencilerin çeşitli gösterilerine burada hazırlandığı ifade edildi.ÖĞLE SAATLERİNDE İNSAN SELİLeyla Bayram İlkokulu'nda özellikle öğle saatlerinde çok büyük kalabalık oluşuyor. Sabahçı öğrencilerin dağılma, öğlencilerin ise derse girme saati olan saat 12.30 sıralarında onlara eşlik eden velileri ile birlikte okulun bahçesinde adeta insan seli oluşuyor. Öğretmenler güneşli havada öğrencileri okul bahçesinde sıraya sokarken, minikler sınıflarına girerken arkadaşlarını kaybetmemek için ellerini öndeki öğrencinin sırtına tutunarak ilerliyor. Veliler sınıfların kalabalık olmasından ve öğretmenlerin onlara yeterince zaman ayıramamasından yakınıyor. Nüfusu 70 binin üzerinde olan mahallede ilkokul sayısının yetersiz olduğu vurgulandı.Hafta sonunda cuma gününün yağmurlu olması halinde bayrak töreni yapılması için yeterli salon bulunmadığı için öğrenciler okul koridorlarına çıkarılıyor, koridorlar da yetersiz kaldığı için öğrenciler sıralarında hoparlörlerden duydukları İstiklal Marşı'na öğretmenleri ile birlikte eşlik ederken, velileri de okulun kapısı önünde törenin bitmesini bekliyor.İKİLİ ÖĞRETİMDE 128 DERSLİKOkul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, her dönemde 1 ve 2'nci sınıflar için 25'er sınıf açtıklarını bunlara alfabenin neredeyse tamamını kullanarak 'A'dan, 'V'ye kadar numara verdiklerini vurguladı. Akçay, "Okulda sabah ve öğleden sonra 64'er olmak üzere 128 dersliğimiz var. Komplike okul yapımız var. Okul öncesi eğitimin yanı sıra Suriyeli yetişkinlere Türkçe derslerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli alanlarda il, ilçe derecelerimiz, birinciliklerimiz, ulusal alanda derecelerimiz varö diye konuştu155 ÖĞRETMEN UMUTLULeyla Bayram İlkokulu'nda görevli 155 öğretmen, sabah ve öğleden sonra görev yaptıkları için "24 Kasım 'Öğretmenler Günü" gibi özel günlerde bir araya geldiklerinde ise öğretmenler odasında adım atacak yer kalmıyor."YÜK HAFİFLETİLECEK"Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Leyla Bayram Okulu'nda özveri ile görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sorunsuz eğitimi sürdürdüklerini anlatırken, "Bu mahallemizde bir-iki okul yaparak bu okulumuzun yükünü azaltmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun inşaatına başlanacak" dedi.NÜFUSU 5 BİN 300'DEN AZ 66 İLÇETürkiye İstatistik Kurumu'nnun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu, şu 66 ilçe merkezinin nüfusundan kalabalık bulunuyor;Oğuzlar (Çorum- 5.299), Boztepe (Kırşehir-5.237), Pınarbaşı (Kastamonu-5.236), Seben (Bolu- 5.226), Çeltikçi (Burdur-5.195), Polateli (Kilis-5.190), Kale (Malatya-5.133), Kiğı (Bingöl-5.097), Pazarlar (Kütahya-5.058), Dikmen (Sinop-5.012), Şenpazar (Kastamonu-4.995), Kemaliye (Erzincan-4.946), Saraydüzü (Sinop-4.883), Sarıyahşi (Aksaray-4.833), Akıncılar (Sivas-4.679), Mihalgazi (Eskişehir-4.610), Laçin (Çorum-4.602), Ahırlı (Konya-4.598), Aksu (Isparta-4.534), Kazımkarabekir (Karaman-4.344), Derbent (Konya-4.300), Köprübaşı (Trabzon-4.275), Tillo (Siirt-4.268), Hasanbeyli (Osmaniye-4.214), Halkapınar (Konya-4.173), Çandır (Yozgat-4.171), Korgun (Çankırı-4.034), Özvatan (Kayseri-3.992), Doğanyol (Malatya-3.981), Seydiler (Kastamonu-3.940), Abana (Kastamonu-3.931), Hanönü (Kastamonu-3.921), Akçakent (Kırşehir-3.809), Hamamözü (Amasya-3.757), Boğazkale (Çorum-3.686), Pazaryolu (Erzurum-3.662), Başyayla (Karaman-3.651), Pehlivanköy (Kırklareli-3.593), Dernekpazarı (Trabzon-3.462), Kemer (Burdur-3.300), Karakeçili (Kırıkkale-3.184), Kıbrıscık (Bolu-3.111), Ovacık (Karabük-3.080), Pülümür (Tunceli-3.065), Yenipazar (Bilecik-2.976), Nazımiye (Tunceli-2.886), Ağlı (Kastamonu-2.881), Dumlupınar (Kütahya-2.858), Gölova (Sivas-2.857), Yedisu (Bingöl-2.825), Evren (Ankara-2.753), Bozcaada (Çanakkale-2.730), Doğanşar (Sivas-2.678), İbradı (Antalya-2.646), Otlukbeli (Erzincan-2.545), Ağın (Elazığ-2.537), Kofçaz (Kırklareli-2.434), Kızılören (Afyonkarahisar- 2.363), İnhisar (Bilecik-2.254), Hemşin (Rize-2.181), Bayramören (Çankırı- 2.126), Çelebi (Kırıkkale-2.104), Yenişarbademli (Isparta-2.096), Han (Eskişehir-1.953), Yayladere (Bingöl-1.928), Yalıhüyük (Konya-1.533).Görüntü Dökümü:-------------------------HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE okuldaki kalabalık-------------------Okulun bahçesinde öğrenciler giderek artarken-Okul bahçesine aileler çocukları ile gelirken-Çocuklar derse girmeden önce okul önünde toplanırken-Öğrencilerden görüntüler-Öğrenciler tek sıra halinde sınıflarına götürülürken-Okul müdürü okulun bahçesinde öğrencilerin arasında konuşurken-Okul müdürü güvenlik kamera görüntülerini gösterip bilgi verirken-Okul mutfağındaki içecek makineleri demlikler ve bunlardan yararlanan öğretmenler-Müdür mutfak ile ilgili konuşurken-Sınıflardan görüntüler-Sınıflardaki öğrencilerden görüntüler-Okul müdürü okulun öğretmenler odasında aylık dergi ve kitapları gösterirken-Öğretmenler bağlama çalarken-Okul öğretmenleri ile röportajlar-Fitness ve Pilates salonlarından görüntüler-Okul müdürü öğretmenler ile öğretmenler odasında konuşurken-Öğretmenler Günü'nde öğretmenler kendi aralarında eğlenirken-Öğrenci velileri sınıfların kalabalığından şikayetçi olurken-Avcılar Milli Eğitim Müdürü mahalledeki sorunu önümüzdeki aylarda çözmeye çalışacaklarını söylerken11.12.2018 - 10.57 - Haber Kodu : 18121103411.12.2018 - 11.04 - Haber Kodu : 181211036============================2- METROBÜS YAYA GEÇİDİNİ SU BASTIHakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- İstanbul'da yağmur nedeniyle Zincirlikuyu Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı. Metrobüsten inenler su dolan alt geçitte yürümekte zorluk çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma yaptıı. Tıkanan mazgalları açan ekipler alt geçitteki suyu da tahliye etti.Görüntü Dökümü:----------------------Ekiplerin suyu tahliye etmesi-Yayalardan görüntü-Ekiplerin tıkanan mazgalları açma çalışması-Su basan alan (sosyal medya)11.12.2018 - 12.00Haber Kodu : 181211057=========================3 - BEŞİKTAŞ'TA TOPRAK KAYMASI"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- BEŞİKTAŞ Akatlar'da yağmur nedeniyle toprak kayması meydana geldi.Olay Beşiktaş Akatlar Mahallesi, Elmas sokakta gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle kayan toprak evin arka tarafına yığıldı. O sırada evdekiler ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve zabıta ekipleri geldi. Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı.DEPREM OLUYOR ZANNETTİKToprak kaymasının yaşandığı evde oturan Adnan Öztürk, "Gece saat 03.00'da büyük bir gürültü oldu. Bizde ne oldu diye arka tarafa baktık. Evin arka tarafında göçme olmuş. Yağmur devam ediyordu. Bizde zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Biz o saatte uyuyorduk. Çok korktuk ne olduğunu anlamadık deprem oluyor zannettik. Yığılan toprağın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Çöken yoldan görüntü-Kayan topraklar-Olay yerindeki belediye ve polis ekipleri-Ev sahibiyle röp.-Genel ve detaylar11.12.2018 - 10.07 - Haber Kodu : 181211019_==========================4- YAZAR KASA HIRSIZINI BİLEĞİNDEKİ DÖVME YAKALATTIHaber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul/DHABahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde 14 Ağustos gecesi bir işyerine giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, yazar kasada bulunan paraları çalarak kaçtı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri işyerine giren şüphelilerden T.H.'nin kimliğini belirledi. Yapılan incelemede T.H.'nin başka bir suç sebebiyle tutuklandığı ortaya çıktı.HIRSIZLIĞI KRAL TACI DÖVMESİ ÇÖZDÜPolis ekipleri diğer şüphelinin sol bileğinde kral tacı dövmesi olduğunu fark ederek yaptığı sosyal medya araştırmasında T.H. ile arkadaş olan ve sol bileğinde dövme bulunan E.B.'nin kimliği de tespit edildi. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 Aralık'a şüpheli E.B.'yi Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette hırsızlığa karıştığını itiraf ettiği öğrenilen E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin yazar kasada bulunan kağıt ve madeni paraları almaları ile şüpheli E.B.'nin bileğindeki dövme güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntü Dökümü:------------------(Güvenlik Kamerası)-Şüphelilerin işyerine girmesi-Şapkalı şüpheli T.H.-Sol el bileğinde kral tacı dövmes olan E.B-Şüphelilerin kaçması11.12.2018 - 10.22 - Haber Kodu : 181211020==========================(ÖZEL)5- TEKSTİL ATÖLYESİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERADAHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de bir tekstil atölyesine giren yüzü maskeli hırsızlar 25 bin TL'lik ürün çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 21.40'da Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Yüzü maskeli beş kişi, tekstil atölyesine girerek satışa hazır 25 bin TL'lik ürün çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDIGörüntülerde zanlıların iş yeri önüne araçla geldikten sonra bir süre beklediği ve sonrasında harekete geçtiği yansıyor. Zanlılar iş yerinin kepenklerini levye ile kesmeye çalışırken, yoldan geçen kişilerin ve sürücülerin kendilerini fark etmemesi için geldikleri araca ve park halindeki araçların arkasına saklandıkları görülüyor.Yaklaşık 3 dakika sonra iş yerinin kepenklerini kırarak içeri giren zanlılar, satışa hazır hale getirilmiş tekstil ürünleri dolu çuvalları, geldikleri araca dolduruyor. Zanlılar, dakikalar içinde 25 bin TL değerinde ürünü çalarak kayıplara karıştı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ise hırsızları fark etmiyor."ÜRÜNLERİNİ DİKTİĞİMİZ MAL SAHİBİNE ÇOK MAHCUP OLDUK"Komşularının bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduğunu belirten atölye sahibi Mehmet Şahin, "Zanlılar Cumartesi akşamı saat 21.40'da işyerine geliyor. Pazartesi teslim edeceğimiz satışa hazır ürünleri alıp, götürüyorlar. Ürünlerini diktiğimiz mal sahibine çok mahcup olduk. En az 20 ila 25 bin TL arası zararımız var. Bundan dolayı çok mağduruz. Hırsızların çaldıkları ürünleri bize geri teslim etmesi lazım" dedi.Görüntü dökümü:-----------------GÜVENLİK KAMERASI-Hırsızların aracının yanaşması-Kepengi kırmaları-İçeri girmeleri-Çuvalları araca doldurmaları-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-İşyeri sahibi ile röp-Kırılmış kilit-Atölyeden detaylar-Genel ve detaylar11.12.2018 - 11.23 - Haber Kodu : 181211045==============================6- CEZAYİRLİ YANKESİCİLER KAMERADAÇağatay KENARLI, İstanbul DHAPolisler davranışlarından şüphelendikleri 2 kişiyi Fatih'ten Beyoğlu'na kadar takip etti. Polis Cezayir uyruklu şüphelileri Beyoğlu'nda bir kadının montundan telefonunu alırken kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık'ta Fatih'te yabancı uyruklu 2 kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi'nde 21 yaşındaki M.Ş. isimli kadının montunun cebinden cep telefonunu aldıklarını fark etti. Ekipler bunun üzerine Cezayir uyruklu M.C.(21) ve L.M.(22)'yi yakalayarak gözaltına aldı.YANKESİCİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDIPolis, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından da olayı inceleyerek şüphelilerin kadının montundan cep telefonunu aldıkları görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cezayir uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Görüntü Dökümü---------(Güvenlik Kamerası)-Şüphelilerin aldıkları cep telefonuyla ilerlemesi-Genel ve detaylar11.12.2018 - 12.00 Haber Kodu : 181211058=============================7- İGDAŞ: MOTOSİKLETTEKİ YANGIN DOGALGAZ KUTUSUNA SIÇRADIİstanbul DHAİGDAŞ, Bağcılar'daki doğalgaz yangınına bir motosikletteki yangının neden olduğunu açıkladı.İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "04.30 saatlerinde Bağcılar Yenimahalle 1543 Sokak'ta bir motosiklet doğalgaz kutusuna bağlanmış ve bilinmeyen bir sebeple motosiklette yangın çıkmıştır. Çıkan yangın motosikletin bağlı olduğu doğalgaz kutusuna sıçrayarak doğalgaz hattına hasar vermiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi