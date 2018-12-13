Dha İstanbul Bülteni - 2

13 Aralık 2018 Perşembe 11:57



13 Aralık 2018 Perşembe 11:57

1 - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTIHaber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar'da 15 ayrı adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ'a eleman temini ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtildi.Görüntü Dökümü:---------ARŞİV13.12.2018 - 08.10 - Haber Kodu : 181213017=================================2- YOUTUBER KARDEŞLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTISosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlendi. Youtube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeşler de gözaltına alındı.Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-İSTANBUL DHATürkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.ÜNLÜ YOUTUBER'A UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME GÖZALTISIİstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre ve Erdi K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.Görüntü Dökümü:---------------------/BEŞİKTAŞ-Polislerin binaya girişi-Bina etrafındaki güvenlik önlemleri-Polislerin binadan çıkışı-Şüphelilerin ekip aracına bindirilmesi-El konulan bilgisayarın araca alınması-Genel ve detay görüntüler--/FATİHOperasyon yapılan adresPolis ekiplerinin içeri girmesiPolisin arama yapmasıGenel ve detaylar13.12.2018 - 08.15 - Haber Kodu : 181213020===========================3- BAKAN SELÇUK: OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN FARKLILIKLARINI AZALTABİLİRSEK ARADAKİ BAŞARI FARKI DA AZALACAK*Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim ile ilgili yeni bir nefes ve solukla yola devam edebileceğimizi düşünüyorum""Eğer biz Türkiye'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır.""İnsan kavramını eğitim sisteminin temeline yerleştirmeliyiz"Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/Onur MERİÇ, İSTANBUL, MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantıları kapsamında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuştu. Selçuk konuşmasında, "Eğer biz Türkiye'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye'den de kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine de zemin hazırlayacak" dedi.Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı'na başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Milli Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda idari ve mülki amir katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "2023 Vizyonu konusunda bütün Türkiye'yi dolaşıp toplantılar düzenliyoruz. Bunu yapmamızın nedeni, Ankara'dan genelgeler ve talimatlar göndererek bu meselenin olmayacağını, resmi yazılar yazarak gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. O yüzden biz gönüllere yazarak, el ele tutuşarak az çok tecrübe etme fırsatımız oldu. Bu anlamda tüm Anadolu'da karşılaştığım çocuklarımız, kuzularımız başta olmak üzere anne ve babalar, bütün öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz bu meseleyi nasıl yükseltiriz konusunda güven inşa ediyorlar" dedi."OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN FARKLILIKLARINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ"Selçuk, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim ile ilgili yeni bir nefes ve solukla yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu söylerken elbette bir güvencem var. Bugüne kadar yapılan çok güzel işler var. Biz kalite ve nitelikle ilgili daha fazla adım atmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti de daha birikmiş ve denenmiş tecrübelerden yararlanarak yapacağız. Bu anlamda da daha önce emek verenlere de teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'de eğitim anlamında ne yapmamız gerektiğini birçok öğretmen ve müdür arkadaşımız çok rahatlıkla ifade edebilir. Bu işin merkezi omurgası da şu şekilde ifade edilebilir. Eğer biz Türkiye'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye'den de kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine de zemin hazırlayacakö şeklinde konuştu."ÇOCUĞUN HİZASI İNSANLIĞIN HİZASI BOZULUR"İnsan kavramı eğitimin sisteminin temeline yerleştirilmesi gerektiğini savunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki ve teknik meselelerin çözülmesi çok mümkün değil. Bazen büyük toplantılarda ifade ediyorum. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz diye konuşuyoruz. Ben şahsen bu noktaya gitmek istemiyorum. Çünkü insanı endüstrinin ihtiyaçları ile sınırlayan ve eğitimi endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik sınırlayan bir eğitim anlayışı ile insanlığın geleceğini kurtaramayız. Bugün bakıyoruz, dünyadaki eğitim sistemi yükseldikçe silahlanma, obezite ve açlık artıyor. Bir şeyin yanlış gittiğini görüyoruz. Biz sadece madde de mükemmel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursa insanlığın hizası bozulur.ö İfadelerini kullandı.Bakan Selçuk'un konuşmalarının ardından, günün anlam ve önemine atfen hediyeler verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kurt, okul öğrencilerinden Muhammed Furkan Akbaşoğlu ve Yusuf Safa Varank hediye takdim etti.Görüntü dökümü-------------------------Salondan detaylar-Bakan Selçuk'un konuşması-Bakan Selçuk'a hediye takdimi===================================4- KONGOLU KADIN 13 BİN METREDE DOĞURDU...(1)Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları (THY)'nın TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaptı. Doktor olan eşi ve kabin görevlilerinin yardımıyla gerçekleşen doğumda bir erkek çocuk dünyaya geldi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerindeyken doğum sancıları yaşamaya başladı. Yanında bulunan ve aynı zamanda doktor olan eşinin, kabin ekibini uyarmasının ardından doğum için hazırlıklar tamamlandı. Kongolu yolcu, Türkiye saati ile 05.25'te bir erkek çocuk dünyaya getirdi . Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulans ile Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü.Görüntü Dökümü----------------Uçağın park pozisyonuna yanaşması-Uçağın altında bekleyen ambulans-Sağlık ekiplerinin uçağa girişi-Doğum yapan kadının uçaktan inişi-Kucağında bebeğiyle ambulansa gidişi-Doktor eşinin ambulansa binişi-Bebeğin kameralara gösterilmesi13.12.2018 - 10.12 - Haber Kodu : 18121305713.12.2018 - 10.14 - Haber Kodu : 181213058DHA FEED===================================5- HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, 57'İNCİ KEZ TUTUKLANDIAli AKSOYER/İSTANBUL,İstanbul'da polisin bir yıldır hırsızık suçundan aradığı 55 yaşındaki Nazife Y. polis tarafından suçüstü yakalandı. Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan Emine Oya Tolga'nın evinde meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu öğrenilen Nazife Y.'nin daha önceden 56 kez polis tarafından yakalandığı, bir süre cezaevinde yatıp serbest bırakıldığı belirtildi. Nazife Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 57'inci kez tutuklandı.SUÇÜSTÜ YAKALANDILARBostancı'da 5 Aralık 2018 tarihinde bir eve girerek hırsızlık yapan 1'i kadın 3 kişi çıkışta binanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Güvenlikçinin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler havaya ateş edip kendilerini kovalayanlara silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Çıkan karışıklık sırasında iki erkek kaçarken, olaya müdahale eden polis kadını gözaltına aldı.ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜNÜN EVİNE DE GİRMİŞAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin polisin bir yıldır aradığı şüpheli Nazife Y., olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga'nın Beşiktaş'ta bulunan evinde yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayında Emine Oya Tolga'nın evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 720 dolar çalınmıştı.KAMERALAR ŞÜPHELİLERİ GÖRÜNTÜLEMİŞHırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. ile suç ortaklarının binalara girdikten sonra kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri ardından içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.57'İNCİ KEZ TUTUKLANDIYapılan soruşturma sırasında Nazife Y.'nin Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre daha önce 56 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Her seferinde tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nazife Y.'nin hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü dökümü:-------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Şüpehlilerin apartmanları girmeleri-Kapıları açmaları-Genel ve detaylar-Aktüel görüntüler-Nazife Y.'nin adliye sevk edilmesi13.12.2018 - 10.18 - Haber Kodu : 18121306213.12.2018 - 10.24 - Haber Kodu : 181213063===============================6- BEYKOZ'DA DUMAN YÜKSELEN EVE GİREN İTFAİYE BİR KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK-Melih ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Beykoz'da bir kişi evinde ölü bulundu.Olay Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki katlı ahşap binada yaşayan Mehmet Ali Mert (69)'ten yakınları tarafından haber alınamadı. Bunun üzerine ağabeyi sabah saatlerinde eve gelerek kardeşine ulaşmaya çalıştı. Pencereden çıkan dumanı gören ağabeyi, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ahşap binanın giriş kapısını kırdı. İtfaiye ekipleri oturma odasında çıkan dumanları görerek tahliye çalışması yaptı ve burada Mehmet Ali Mert'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Mehmet Ali Mert'in yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı, alevlerin kendiliğinden söndüğü, Mehmet Ali Mert'in de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Mert'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Görüntü Dökümü:------------------------Yangın çıkan bina-Binada çalışma yapan itfaiye ekipleri-Olay yerindeki ambulans arabası-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması-Mert'in akrabasının olay yerindeki görüntüleri-Mert'in fotoğrafı-Genel ve detay13.12.2018 - 10.28 - Haber Kodu : 181213067============================7- ESENYURT'TA KORKUTAN YANGINHaber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı 178 numaralı tekstil atölyesinde saat 10.45'te meydana geldi. Henüz belirnemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Polisin soruşturması devam ediyor.Görüntü dökümü:---------------Olay yeri-İtfaiye araçları-dumanlar-Gene ve detaylar13.12.2018 - 10.30 - Haber Kodu : 181213070