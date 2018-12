Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-21- FETÖ OPERASYONUNDA 118 MUVAZZAF ASKERE TUTUKLAMAHaber: Özden ATİK/İSTANBUL- DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 118 muvazzaf asker tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 14 Aralık'ta İstanbul merkezli 44 ilde 216 muvazzaf ve aktif görevde asker şüpheliye Gazi Turgut Aslan adı verilen operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker şüpheliden 191'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.İşlemleri tamamlanan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli dün tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan işlemler ardından şüphelilerden 118'i tutuklandı. 42 şüpheli ise mazeret durumları/ etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri/ örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 25 kişi ise aranıyor.

PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)Haber-Kamera : Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAPapağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir adliyeye sevkedildi. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi. Murat Özdemir işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

(ÖZEL)3 - İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA-İSTANBUL'UN BİSİKLETSİZ "BİSİKLET YOLLARI"...Megakentte yaklaşık 100 kilometre bisiklet yolu var. Ancak bu yolların bir çoğu araçların park yeri olmuş durumda. Bisiklet sürücüleri, denetimlerin yetersiz olmasından şikayetçi.Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL genelinde yaklaşık 100 kilometre bisiklet yolu var. Ancak bu yolların birçoğu araç işgali altında. Kentteki birçok bisiklet yolunun yeterli ve güvenli olmadığını belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet yoluna park eden motorlu taşıt sürücülerine cezai işlem uygulanmadığı sürece benzer sorunların yaşanmaya devam edeceğini kaydetti.BİRKAÇI KULLANILABİLİR DURUMDAİstanbul'da bisikletli ulaşımı geliştirmek, sağlık, çevre ve ekonomiye katkı sağlamak için yapılan bisiklet yollarının kullanımlarına ilişkin ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların başında, motorlu taşıt sürücülerinin ve yayaların bisiklet yollarını bilinçsizce kullanmaları geliyor. Kent genelinde bulunan yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarından yalnızca birkaçı kullanılabilir durumda. Geriye kalan diğer yollar motorlu taşıt ve yaya işgali altında. O yerlerden biri de Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Meydanı ile Alibeyköy arasındaki 2,7 Kilometrelik bisiklet yolu. Yalnızca bisiklet sürücülerinin kullanması gereken yol üzerinde motorlu taşıt parklarından otobüs durağına, yaya trafiğinden çöp konteynerine kadar birçok engel bulunuyor.ARAÇLAR BİSİKLETLİLERİN HAKKINI GASP EDİYORSemt sakinleri bisiklet yollarının amacı dışında kullanımlarından dolayı rahatsız. Bisikletliler için ayrılan yolda, engeller bulunduğunu belirten bir semt sakini, "Normalde burası bisiklet yolu. Buradaki araçlar, bisikletlilerin hakkını gasp ediyor. Bu çöp konteyneri da öyle. Çöpçü boşaltmış çöpünü, konteyneri atmış buraya. Orada yeri var. Yerine koysa daha iyi. Herkes, herkesin hakkına tecavüz ederse işte böyle karışıklık olur. Ben rahatsızım bu durumdan. Şayet ben bisiklet kullanıyor olsaydım, bu yoldan asla geçemezdim. Mecburen caddeye çıkmak zorunda kalırdım. O da sakat iş, tehlikeli yani. Araçların nasıl kendi yolları varsa, bisikletlilerin de kendi yolu var. Onları engellememek lazım." dedi.30 YILDIR BURADAYIM BİR BİSİKLETLİ GÖRMEDİMBölgede bisiklet yolunu kullananların olmadığını söyleyen bir kamyon sürücüsü, "Buranın bisiklet yolu olduğunu ve park yapmanın da yasak olduğunu biliyorum. Burada kaç kişi bisiklet kullanıyor. Bunun yapılmasının esas nedeni, buralara hep bina yapıldı. Bu arabalar nereye park edecek. Yeteri kadar otopark var mı, yok. Ben 30 yıldır bu mahallede oturuyorum, daha bir Allahın kulunu bisiklet kullanırken görmedim. Buraya bisiklet yolu neden geldi, bisiklet yoluna ihtiyaç yok. Birileri para kazanmak için ihtiyaç kendilerine böyle bir ihtiyaç doğurtuyor." şeklinde konuştu.BİLİNÇSİZ KULLANIMLARLA BİSİKLET YOLLARI ANLAMSIZ HALE GELİYORBisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise İstanbul'un birçok noktasında benzer sorunların yaşandığını belirterek, "Bisiklet yollarının kullanımı konusunda herkese sorumluluk düşüyor. Burada görüldüğü gibi, çöp konteynerinin bir cebi var. Ancak belediye ekibi bu konteyneri yerine koymuyor. Bunu birkaç yerde daha yaşadık. Belediyenin temizlik işçileri bu konuda yeterince eğitilmemiş demek ki. Bu yollara toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması lazım. Eğer bu sağlanırsa bisiklet yolları da kullanılabilir, olur. Bu yol üzerine araç park edenler, bu yolun güvenli olmadığını gösteriyor. Bu da bisiklet yollarını anlamsız hale getiriyor. Bisiklet yolu güzergahında park eden sürücülere cezai işlem uygulanmadığı sürece benzer sorunlar yaşanmaya devam edecek" dedi.PLASTİK ENGELLER BİSİKLET YOLUNA PARK EDEN SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KIRILMIŞBisiklet yolunu, motorlu taşıt yolundan ayıran plastik engellerin, yola park eden sürücüler tarafından kırıldığına dikkat çeken Suyabatmaz "Aslında birçok ülkede, beton ve yüksek engeller kullanılıyor. Böylece araçlar kesinlikle bisiklet yollarına giremiyor. Bizde de öyle olması gerekiyor. Bu şekilde küçük plastik engellerle, eğitimsiz sürücülerimizi maalesef eğitmemiz çok mümkün görünmüyor" diye konuştu.Suyabatmaz'a göre, kent genelindeki birçok bisiklet yolu yeterli ve güvenli değil. Bisikletin ve bisiklet yollarının, insanların kişisel sağlıkları ve ekonomileri için bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Suyabatmaz, "Bisiklet ve yolları ülkemiz için ayrıca ciddi bir ekonomik kazanç. Sadece petrol için 80 milyar dolar civarında bir para harcanıyor. Bunun büyük bir miktarı ulaşım için. Şayet bisiklet ulaşım aracı olarak kullanılır ve yaygınlaşırsa, bu 80 milyar doların azalması da mümkün olacak. Böylece cebimize de bir miktar para kalmış olacak. Bazı kişiler için bu, ayda bin lirayı buluyor. İşe, okula, pazara, camiye giderken bisikletle bedava ulaşım yapma imkanımız var. Yeter ki güvenli bisiklet yolları olsun ve sürücüler bisikletlilere saygı göstersin" dedi.Bisiklet yollarını güvenli bulmayan bisiklet sürücülerinin trafiğe bisikletleri ile çıkmaktan korktuğunu söyleyen Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, sözlerine şöyle devam etti:"Hafriyat kamyonları özellikle dubaların üzerinden geçiyor. Yol üzerine park ediyorlar. Bu maalesef korkunç bir durum. Zaten trafikte saygı öğrenilmiş bir şey değil. Toplum mutlaka süreç içinde bisikletin önemini kavrayacaktır. Bu süreci hızlandırmamız lazım. Buna herkesin çok ihtiyacı var. Özellikle de ekonomik olarak buna herkesin ihtiyacı var ve olacak. Ancak bugün bisiklet yollarına yayalar giriyor. Bu bizim bir diğer sorunumuz. Araçların park etmesi ayrı bir sorun, yayaların girmesi motosikletlerin girmesi ayrı bir sorun. Avrupa'da olsanız bisiklet yolunda yürüdüğünüzde, şayet bisiklet yayaya çarparsa tazminatı yaya ödüyor."YAYALAR DA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ GİBİ BİLİNÇSİZİstanbul'da sınırlı sayıda bisiklet yolunun kullanılabilir olduğunu ifade eden bir bisiklet sürücüsü de "Bisiklet, trafikteki araç sürücülerinin bilinçsizliğinden dolayı bizim için tehlike arz ediyor. Biz bisiklet sürücüleri fırsat buldukça bisiklet yollarını kullanmaya çalışıyoruz. Ama bu yollarda da yayalar bu yolları yürüme yolu olarak kullandıkları için bize tehlike yaratıyorlar. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. İstanbul'da bisiklet sürmek biraz tehlikeli. Yayalar da araçlar sürücüleri gibi bilinçsiz" şeklinde konuştu.

(ÖZEL)4-YEĞENLERİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLEREK GASP EDİLDİ İDDİASIHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu'nda bir kadın evinde yeğenleri tarafından darp edilerek parası alındı.Olay, Yenişehir Mahallesi Muhtar Saadettin Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Selma Aksıva (54) evde tek başına otururken kapı çaldı. Kapıdakilerin, erkek kardeşinin kızları Aylin Y., Ayliş Y. ve bir kadın arkadaşları olduğunu gören Selma Aksıva onları içeri davet etti.BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLERİddiaya göre içeri giren iki yeğeni ve arkadaşları, bir anda Selma Aksıva'nın üzerine saldırdı. Murat Suyabatmaz ile röportajlar-Muhabir anonsu-Bebek'teki bisiklet yolu-Bisiklet yolunda yürüyen vatandaşlar-Bisiklet yolunda yürüyen vatandaşlarla röportaj-Bisiklet sürücüsü ile röportaj-Küçükköy'deki bisiklet yolunun havadan görüntüsü18.12.2018 -10.59- Haber Kodu : 18121805618.12.2018 -11.01- Haber Kodu : 181218057===================(ÖZEL)4-YEĞENLERİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLEREK GASP EDİLDİ İDDİASIHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Beyoğlu'nda bir kadın evinde yeğenleri tarafından darp edilerek parası alındı.Olay, Yenişehir Mahallesi Muhtar Saadettin Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Selma Aksıva (54) evde tek başına otururken kapı çaldı. Kapıdakilerin, erkek kardeşinin kızları Aylin Y., Ayliş Y. ve bir kadın arkadaşları olduğunu gören Selma Aksıva onları içeri davet etti.BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLERİddiaya göre içeri giren iki yeğeni ve arkadaşları, bir anda Selma Aksıva'nın üzerine saldırdı. Aksıva'yı bıçak tehdidiyle yere yatıran saldırganlar, yanlarında getirdikleri sopalarla bayıltıncaya kadar dövdüler. Yeğenleri ve yanlarındaki kadın, daha sonra, Selma Aksıva'nın, içinde 3 bin lira ve banka kartlarının bulunduğu çantasını alarak kaçtı.YARDIM PARALARINI DA ALDILARBir süre sonra kendine gelen Aksıva, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili bilgi alan polis, gaspçı yeğenleri ve arkadaşlarını yakalamak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir ay önce alt katında çıkan yangın nedeniyle uğradığı maddi zarar nedeniyle belediye ve kaymakamlıktan aldığı yardım parasını da çantada olduğunu belirten Selma Aksıva, "Paramı çalanlar benim kendi öz yeğenim. Kapıyı çaldılar, yanlarında bir kadın daha vardı. Eve girdiler, benim üstüme saldırdılar. Çantamı aldılar. Devletten aldığım 2 bin yardım parası vardı, bin de kendi param vardı. Onları aldılar. Hepsini alıp götürdüler. Her şeyim çantamın içindeydi. Sopayla vurdular, beni divana yatırdılar. Tansiyonum vardı, bayılmışım. Çok kötü bir duruma girdim. Evi soydular, başka bazı şeyleri aldılar ama ne aldılar bilmiyorum" dedi. Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selma Aksıva, burada tedavi altına alındı.

(ÖZEL)5-KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİ POLİSE YARDIM SEFERBERLİĞİHaber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHAFatih'te, motosikletli trafik polisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Çevredekiler, ambulans bekleyen yaralı polis için seferler oldu.Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte seyir halinde olan 34 LH 0103 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim G., yan yola sapmak için bir anda sağa doğru direksiyon kırdı. Bu sırada aynı yönde sağ şeritten ilerleyen motorize trafik polisi duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru Tolga Tekneli yere düştü. Kaldırımda sırt üstü yatan yaralı polis memuru üşümemesi için üzerine battaniye ve mont konuldu. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine koştu. Daha sonra gelen ambulansla polis memuru Bezmi Alem Valide Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6-İÇİNDE ÇOCUK VARKEN OTOMOBİLİ ÇEKEN POLİSE SORUŞTURMAHaber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAKağıthane'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.Kağıthane'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.

7-THY KABİNİNDE ÖDÜLLÜ BİR TASARIMCIHaber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHATürk Hava Yolları (THY)'de kabin memuru olarak görev yapan Pelin Özokur, yaptığı grafik tasarım çalışmaları ile uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül aldı.THY'de 2016 senesinde kabin memuru olarak göreve başlayan Pelin Özokur, Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Kabin memurluğunun yanı sıra yaptığı grafik tasarımları ile uluslararası yarışmalardan dört ödülü bulunuyor. Pelin Özokur'un en büyük hayali ise çalıştığı THY'ye logo tasarlayabilmek. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan THY'nin uçuş ekiplerinin dinlenme odasında Demirören Haber Ajansı 'nın sorularını yanıtlayan Pelin Özokur, "Türk Hava Yolları'na logo yapmayı, bizim Kabin Hizmetler Başkanlığımızın bir logosu yok. Kabin Hizmet Başkanlığı'na bir logo yapmayı çok istiyorum. Logo tasarlamak mükemmel olur. Türk Hava Yolları'na logo yapmak hep aklımda olan bir durum. THY'nin mevcut logosu 'yaban kazı' meşhur bir distribütör tarafından tasarlandı. Neden olmasın? Bu alana bir yönelimim ve el yeteneğim var. Ben de en iyisini yapabileceğime inanıyorum" dedi.GÜZEL SANATLARA EĞİLİMİM KÜÇÜK YAŞLARDANGüzel sanatlara olan eğiliminin küçük yaşlarda ailesi tarafından fark edildiğini belirten Pelin Özokur, "Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldum. Güzel sanatlara olan eğilimimi küçük yaşlarımda ailem fark etmiş. Çok fazla çamurla uğraştım. Küçük yaşta çamurdan heykeller yapardım. Üniversitede grafik tasarım bölümü, benim okuduğum dönemlerde çok popüler bir bölümdü. 2013 yıllarında herkesin çok tercih ettiği, yüksek puanlı bir bölümdü. Çok severek gittim. Çok keyifle tamamladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir sene Kanada'ya gittim. Hem yabancı dilimi geliştirmek, hem çalışmak, hem de vizyonumu geliştirmek için. Bir sene Kanada'da yaşantım oldu. Buraya geldikten sonra bir reklam ajansında bir buçuk sene çalıştım. Çalıştığım esnada iç mimar bir arkadaşım havacılığa yöneldi. O sırada THY'ye girdi. O kırılgan bir arkadaşımdı. Zora gelebilecek bir arkadaşım değildi. O bu işi çok keyifle yaptı. Onun önerisiyle havacılığa yöneldim. Öncelikle özel bir şirkette başladım. Tecrübeli kabin memuru olarak THY'de çalışmaya başladım. Şirketimizde göreve başladığım esnada yüksek lisans eğitimimi tamamlama gereği duydum. Halen eğitimime devam ediyorum" dediMESLEK HARİCİ ES VERMEK MOTİVE EDİYORPelin Özokur, "Hafta içi ve hafta sonu boşluklarımız olabiliyor. Bu zamanlarda kendime hem zaman ayırmak hem de alanımı farklı bir yönde tutmak. Meslek haricinde es verebilmek beni çok motive eden bir durum. Çalışmalarımın bir yerlerde değerlendirilmesi ve hayata bir iz bırakmak benim için çok önemli bir durum" dedi.4 AYRI LOGOM FARKLI ÜLKELERE ULAŞTI4 farklı tasarım ile ödül kazandığını ve bu tasarımların 4 farklı ülkeye ulaştığını belirten Pelin Özokur, şöyle devam etti:Amerika'da her yıl düzenlenen bir uçurtma festivali var. Bu sene Çin temalı düzenlendi. Geçtiğimiz Haziran ayında benim logomu kullandılar. Uçurtma festivaline çizdiğim ve ödül kazandığım logo ilk kez yarışmaya katıldığım ve ödül aldığım logo oldu. Ondan sonra kar amacı gütmeyen bir kuruluş var. Almanya'daki bu kuruluş çocuklara yardım amaçlı etkinlikler düzenliyor. Kendileri bu anlamda uluslararası bir yarışma açmışlardı. Onun birinciliğini elde ettim. Çin"e bir kozmetik firmasının logo yarışması vardı. Onlar sıfırdan başlıyorlar. İnternet sitelerini oluşturuyorlar. Tasarımcı ile ilgili bir bölüm oluşturacaklar internet sitelerinde. Orada da benimle ilgili bilgiler yer alacak. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Kosta Rika'da sörf kulübünün sörf tahtalarına basacakları logoyu ben tasarladım. Kulüplerini büyüttüler, benim logomu kullandılar. Benim logom birinci oldu. 4 ayrı logom farklı ülkelere ulaşmış oldu.

8-YENİ ZELANDALI HANDA'NIN SALSA PARTİSİNDE ÖLÜMÜ DAVASINA YENİDEN BAŞLANDIHaber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL,Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı Keshia Handa'nın salsa partisi için gittiği İstanbul'daki otelin teras katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya, mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezanın Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden başlandı. Yargıtay'ın "Hangi kritere göre ceza verdin, açıkla" dediği mahkeme, olayda kusurlu tarafın tespiti için dosyayı üçüncü kez bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi heyetinden, sanıklar ile ölen genç kızın kusuru olup olmadığının tespiti ile varsa kimin asli ve tali kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlamaları istendi.Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı Uzman Psikolog Keshia Handa (31), 2015 yılının Eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Dans tutkunu genç kadın, 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Handa, ilerleyen saatlerde gittiği tuvalette sıra olduğunu görünce yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak 20 metre yükseklikten düşerek, beton zemine çakıldı. Genç kadın olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik işlerinden sorumlu çalışanı Enver Karadaş hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak 'suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.HANDA'YI SUÇLADILARİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık İbrahim Hüzmeli, havalandırma boşluğunun boyandığını, boşluğu kapatan çelik ızgaranın telle bağlandığını anlatarak, " Burası oturma yeri değildir. Handa zıplayarak oturması sonucu düşmüştür" dedi. Diğer sanık Enver Karadaş ise boşluğu kapatan çelik ızgarayı kendisinin telle bağladığını anlattı. Dava sürecinde mahkeme tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda genç kız ve otel sahibi aynı oranlarda kusurlu bulundu. İkinci bilirkişi raporunda ise otel sahibinin kusur oranı yüzde 30, Handa'nın kusur oranı yüzde 60 olarak bildirildi.İYİ HAL İNDİRİMİMahkeme geçen yıl Eylül ayındaki karar duruşmasında otel sahibi İbrahim Hüzmeli'yi 'taksirle adam öldürmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ardından günlüğü 20 TL'den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Diğer sanık Enver Karadaş ise beraat etti. Karar duruşmasının ardından "İnsan öldürmenin bedeli 12 bin TL mi'ö diye tepki gösteren baba Sumant Handa, davayı Yargıtay'a taşıdı.GEREKÇESİZ HÜKÜMBaba Handa'nın avukatı Gökhan Cindemir tarafından temyiz edilen davada Yargıtay yerel mahkemenin kararını 'gerekçesiz hüküm kurduğu' gerekçesiyle bozdu. Yargıtay bozma kararında "Olayın oluşuna, sanıkların kusur oranına, hangi bilirkişi rapor ve hangi gerekçe ile iştirak edildiğine ilişkin tespit ve kabul yapmadan gerekçesiz hüküm kurulmuştur" dedi.DAVA YENİDEN BAŞLADIİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşmasına sanıklar, avukatları ile birlikte katıldı. Handa Ailesi'nin avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve Enver Karadaş, mahkemenin verdiği karara direnmesini istedi. Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını, genç kızın ölümünde kusurunun bulunmadığını belirtti.DOSYA ÜÇÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ'YE GİTTİMahkeme, dosyanın A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan biri inşaat alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi heyetinden, sanıklar ile ölen genç kızın kusuru olup olmadığının tespiti ile varsa kimin asli ve tali kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlamaları istendi.

9-AVCILAR'DA ÖĞRENCİLERDEN OKUL BAHÇESİNE 7 KEDİ EVİHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHAAvcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler, sokak kedilerini soğuk ve açlıktan korumak amacıyla okulda 7 kedi evi yaptı.Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencileri, havaların giderek soğuması ile birlikte, sokak kedilerinin aç ve barınacak yer bulmakta sıkıntı çektiklerini düşünerek harekete geçti. Öğrencilerin bu endişelerini öğretmenlerine iletmeleri üzerine okul müdürü Şeref Öncel'in de onayı ile okul bahçesinde kedi evleri yaptırılması kararlaştırıldı. İngilizce öğretmeni Osman Balkan, öğrencilerin bu