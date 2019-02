Dha İstanbul Bülteni- 2

Kaynak: DHA

(ÖZEL)1- MALTEPE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ... YENİDEN BİR ARAYA GELDİĞİ KADININ EVİNİ YAKTIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,Maltepe'de 20 yıl önce boşandığı Ebru C. ile 3 yıldır birlikte yaşayan Yavuz P., tartışma sonrası annesinin yanına giden Ebru C.'nin evini kundakladı. Yanan evi gören kadın baygınlık geçirirken, annesi gözyaşları içinde "Kızımın evini yaktı." diyerek feryat etti. Polis kaçan Yavuz P.'yi arıyor.Olay, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak, 142 numarada dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Ebru C. şiddetli geçimsizlik yüzünden 20 yıl önce boşandığı eşi Yavuz P. ile 3 yıl önce yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi Ebru C. ile Yavuz P. arasında tekrar tartışma ve kavgalar başladı. Bunun üzerine Ebru C. bir daha barışmak istemediğini söyleyerek annesinin evine gitti. Bunun üzerine Yavuz P. evi ateşe verdi. Komşular Yavuz P.'nin koşarak evden kaçtığını ve evden dumanlar yükseldiğini gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.KIZIMIN EVİNİ YAKTIEvlerinde yangın çıktığını öğrenen Nazife C. hemen olay yerine geldi. Nazife C. ise gözyaşları içinde "Kızımın evini yaktı.ö diyerek feryat etti. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Gözyaşları içinde olayı anlatan Nazife C. "Damat yakmış kızımın evini. Kızımla daha önceden boşanmışlardı. Damat ayrılmak istemiyordu. Kızım da birleşmek istemiyordu. Biz de anahtarı verdik evdeki 'eşyaları al' diye. Evdeydi o yakmış evi kaçmış. Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı, Kızımı dövüyordu. Çalışmıyordu." diye konuştu.BAYGINLIK GEÇİRDİİşteyken haberi alan Ebru C. yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yerdeki kadına müdahale ederek ambulansa götürdü. İlk müdahalesi yapılan Ebru C. polis ekiplerine bilgi verdi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Ebru C. "Kendi evimdi. Eski kocam gelmiş. Kendisi yakmış evi. İşteydim ben komşular haber verdi. İyi değilim daha fazla konuşmak istemiyorum "dedi. Ebru C. polis otosuna binerek polis merkezine gitti. Polis kaçan Yavuz P. yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Görüntü dökümü:---------------------Daireden çıkan duman-İtfaiyenin müdahalesi-Bina sakinlerinden görüntü-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Ev sahibinin annesi Nazife C'nin ağlaması-Vatandaşların teselli etmeye çalışması-Nazife C. ile röp-Ev sahibi Ebru C.'nin baygınlık geçirmesi-Yerdeki kadına sağlık ekiplerinin müdahalesi-Ebru C. ile röp-Komşularının olayı anlatması-Ebru C. polis otosuna binmesi-Genel ve detay görüntüler17.02.2019 - 10.42 - Haber Kodu : 190217029===============================(Havadan görüntülerle)2- BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,Beykoz'da bir evin istinat duvarı bahçede bulunan ağaçlarla birlikte yola devrildi. Duvarın altında bulunan park halindeki 1 cip ve otomobil enkaz altında kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.Olay saat 11.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Cömert Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir evin yaklaşık 3 metre uzunluğundaki istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. 1 cip ve otomobil enkaz altında kaldı. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, duvarın altında kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Park halindeki bir aracın içinden büyük taş parçaları çıkartıldı.ARAÇ KURTARILIRKEN KEPÇEYE ÇARPTIAraçlardan biri kepçeye bağlanan bir zincirle çekildi. Bu sırada duvarın altından kurtulan araç. iş makinasının kepçesine çarptı. Duvarın yıkılmasıyla devrilen ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kesme makinesiyle kesildi. Araç sahibi İsmail Akyıldız, "4-5 dakika önce 2 yaşındaki torunumla beraber aracımı park ettim. Eve girdim içeriye misafirler vardı. İçeri girer girmez sanki böyle büyük bir deprem oluyor şeklinde. Arkadan baktım ki duvar komple çökmüş. Camdan gördüm. 4-5 dakikada hayatta kaldık. Rabbim bizi bağışladı" dedi. Duvarın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Ek görüntü/////////////////////-Havadan görüntülerGörüntü dökümü:---------------------Olay yeri-Çöken istinat duvarı-Araçlardan detaylar-Belediye ekipleri-Genel ve detaylar17.02.2019 - 12.19- Haber Kodu : 19021705317.02.2019 - 12.26 - Haber Kodu : 19021705417.02.2019 - 12.39 - Haber Kodu : 19021705717.02.2019 - 13.23 - Haber Kodu : 19021706917.02.2019 - 15.01 - Haber Kodu : 190217082=========================(havadan görüntülerle)3- NATO'YA BAĞLI ALMAN İKMAL GEMİSİ SARAYBURNU'NDA DEMİRLEDİHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Sarayburnu'nda demirleyen geminin Karadeniz'e gideceği bildirildi. FGS Werra havadan görüntülendi.NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, dünden beri Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti.EK görüntüler//////////////////////-Geminin havadan görüntüleriGörüntü Dökümü------------------------FGS Werra detay görüntü-FGS Werra genel görüntü-Sarayburnundan detay görüntü-Genel ve yakın detaylar17.02.2019 - 12.07 - Haber Kodu : 19021705217.02.2019 - 13.43 - Haber Kodu : 190217073============================4- İMAMOĞLU: İSTANBUL SPOR KENTİ OLACAKHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de amatör spor kulüpleri temsilcileri ile görüştü. Amatör spor kulüplerinin yanında olduğu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul spor kenti olacak" dedi.Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi. Spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak" ifadelerini kullandı."BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ SPORDAN ARINMIŞ BİR İSTANBUL GÖRECEKSİNİZ"İstanbul'da yeni hayata geçirmeyi planladıkları "Yürü be İstanbul" projesiyle ilgili olarak da İmamoğlu, şöyle konuştu: "Yürü be İstanbul, diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul'da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul'da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak. Gördüğünüz bütün kötülükleri spordan arınmış bir İstanbul göreceksiniz."Görüntü dökümü:-----------------------İmamoğlu'nun salona gelişi-Salondan genel ve detaylar-Sporcu ve kulüp yöneticilerinden ayrıntı-İmamoğlu'nun konuşması17.02.2019 - 13.23 - Haber Kodu : 190217070====================================5- EKREM İMAMOĞLU, 'KENT ANAYASASI FORUMU'NDA KONUŞTUHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın organize ettiği Kent Anayasası Forumu'nda konuştu. Konuşmasında parti içi tartışmalara da değinen İmamoğlu, "Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır" dedi.Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan Kent Anayasası Forumu'na CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Şehrin nereye gittiğini bilen yok. Bu şehir 30 milyona mı gidiyor, istediğiniz kadar rakam savurabilirsiniz. Bu şehrin fakiri öyle bir yoksulluk yaşıyor ki, her mahallesine gittikçe gördüğüm manzara nasıl bir şey yaratılmış. Bu şehirler Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya götürür. O yüzden anayasası yazılmalı. Biz tabi, ilk adaylık açıklamasında İstanbul ittifakı ve kent anayasası iki kavramı ortaya koyduğumuzda birileri ortalığı kopardı. Biz bu ülkenin bir tane anayasası olduğunu bilen insanlarız. Bahsettiğimiz şey değişmez kurallardan bahsediyoruz. Her gelenin sağını solunu çekiştirip, şehrin anlamsız ve tanımsız hale dönüştürmemesi konusunda kalıcı temel kurallar olmasından bahsediyoruz. Şehrin geleceğini zihinlere yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Ne yazık ki kent gelecekleri adına da bu ülkede bir çalışma yok. Kent anayasası onu sağlayacak, onun temel adımını atacak. Daha sonrasında şehirlerin vizyonları üzerine konuşulacak" dedi."YARAYA TUZ BASMA ZAMANIDIR"Ekrem İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde ise CHP içindeki tartışma ve istifalara yönelik açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu seçim sürecinde hepimizin yapması gereken işler var. Ama bizim bu kente olan sorumluluğumuz gerçekten tarihi bir anı olan 31 Mart'tan önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kadar önemli diye anlattığımız bir süreçte belirle sebepler ya da kaygılarla ayrışmayı kendine siyasi refleks olarak gören insanların oturup derin düşüncelerle ne yapıyorum demesi lazım. Ayrışma zamanı değildir, herkesi akıllı olmaya bu ülkenin geleceğine dair ben mutlaka doğru iş yapmalıyım demeye davet ediyorum zihinlerden çıkmazsınız. 'Benim aklım daha iyi', 'ben daha iyi yapardım', 'en iyisin ben biliyorum' olabilir. Hiç kimse mükemmel değildir, herkes hata yapabilir. Ama şu süreçteki tartışma ve konuşmalar bunun üzerine olmamalıdır. Ben bu süreci sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak tanımlamıyorum. Dolayısıyla mevzuya sadece CHP penceresinde bakmıyorum. Sahada ben bunu hissediyorum. Gönüller bize destek olsun dediğimde binlerce insan telefon ve mail ile katılıyorsa halk bunun farkında. Elbette örgütlerde bunun farkında olacaktır. Ama ben kendisini önemli siyasi figür olarak görenleri aynaya bakıp düşünmeye ve aldıkları ya da alacakları kararları gözden geçirmeye mutlak davet ediyorum. Toplumun, partilerin, bu ülkeyi düşünenlerin hafızası, günün sonunda alınan travmalardan sonra bunları asla unutmaz. Bu benim tarihi sorumluluğumdur. Keyif yapacak olsaydım, burada konuşma yapmazdım. Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü------------------------------İmamoğlu'nun salona gelişi-Salondan genel ve detaylar-İmamoğlu'nun konuşması-İmamoğlu'nun konuşmasını dinleyenler17.02.2019 - 14.31- Haber Kodu : 190217079==============================6- KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARIN TAHLİYESİ SÜRÜYORHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,Kartal'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilen 7 bina hakkında tahliye ve yıkım kararı verilmiş bunların arasında yer alan Yunus Apartmanı da tahliye edilerek yıkılmıştı. Riskli yapılarda tahliye çalışmalarına bu gün de devam edildi. Eşyasını taşıyan bir kişi "Şu anda binalarımız çürük olduğundan dolayı tahliye ediliyor. Valilik tarafından boşaltılma kararı alındı. Biz de binalarımızı boşaltıyoruz şu anda. Yıkım günü geldiği zaman yıkılacak buralar. Tekrar. Esentepe'ye taşınıyorum." dedi.Bu arada, yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanının hafriyatını kamyonlara yükleme işlemi de devam ediyor.Görüntü Dökümü----------------------Asansör ile eşyaların taşınması-Eşya taşıyan bir kişi ile röp-Nakliyatçı bir kişi ile röp-Genel ve detay17.02.2019 - 15.06 - Haber Kodu : 190217083==============================7- KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATLAYAN SU BORUSU MERAKIHaber-Kamera: İSTANBUL,Küçükçekmece'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.Fatih Mahallesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle 30 metre yükselen su binaların boyunu geçti. Çevredekiler meraklı gözlerle fışkıran suyu izledi, bazıları cep telefonuyla kaydetti. İSKİ yetkililerinin müdahalesi sonucu patlayan boru tamir edildi.Görüntü dökümü:-------------------Fışkıran sular-İzleyen vatandaşlar-Genel ve detaylar17.02.2019 - 15.40 - Haber Kodu : 190217087