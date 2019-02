Dha İstanbul Bülteni- 2

Kaynak: DHA

(Taksim'den havadan görüntülerle)1- KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (4)Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Savaş ATAK-Gamze ŞİMŞEK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,İstanbul'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Maltepe'de sabah erken saatlerde evlerinden çıkan çocuklar ve aileleri kar topu oynadı.Çatalca'da kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.TAKSİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİTaksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim ve Maçka parkı havadan görüntülendi. Kar altındaki Taksim ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.EK GÖRÜNTÜ/////////////////////-Taksim ve çevresinin havadan görüntüleriGörüntü dökümü:-------------------(Haliç)-Kar manzaraları-Yollardan görüntü-Metrobüs durakları üst geçitler-Yollardan görüntü-(Anadolu Yakası)-Yollardan detaylar-Beyaz bürünen çatılar-Vatandaşlardan görüntü-Genel ve detayla-FATİH-Tarihi Yarımada'nın havadan görüntüleri-(Taksim)-Taksim Meydandan genel görüntü-Taksim Cumhuriyet Anıtından detay görüntü-İstiklal Caddesinden detay görüntü-İnsanların soğuk ve kar yağışlı havada yürümekte zonlanması-Nostaljik tramvaydan genel ve yakın detaylar-Taksimden genel ve yakın detaylar-ÇATALCA'da kar görüntüsü-Kar tutan yollar-(Maltepe)-Kartopu oynayanlar-Beyaza bürenen sokaklar========================(ÖZEL)2- ÇATALCA'DA FIRTINA BİR CAMİNİN MİNARESİNİN KÜLAHINI YIKTIHaber-Kamera: Savaş ATAK/İSTANBUL,İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çatalca'daki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı yıkıldı.İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına Çatalca İhsaniye Mahallesi'ndeki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı ve bir bölümünü külahını yıktı. Saat 00.00 sıralarında sokağa düşen parçalar herhangi bir yaralanma ve can kaybına yol açmadı. Sokakta park halinde bulunan bir yolcu minibüsününün üzerine minareden düşen parça, küçük çaplı maddi hasara yol açtı. Minareden kopan parçalar belediye ekipleri tarafından alındı.Öte yandan Çatalca ve çevresinde kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Karlı kaplı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekiyor.Görüntü dökümü:----------------Caminin görüntüsü-Kopan parçalar-Minarenin görüntüsü-Minibüsün görüntüsü-Minibüs sahibinin olayı anlatması-Karlı kaplı yollar-Yollarda ilerlemeye çalışan araçlar==========================3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 66 SEFER İPTAL EDİLDİHaber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY'), Atatürk Havalimanı'ndan 66 seferi iptal edildi.İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİİstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Aprondan kar detayları-Apronda çalışan personel detayları-Uçaklara De-Ising işlemi detayaları-Terminal içerisinden yolcu detayları-Genel Detaylar=============================4- İSTANBUL'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDIHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından birçok yer beyaza büründü. Yeterince temizlenmeyen ara sokaklarda araçlarıyla geçmeye çalışan sürücüler zaman zaman direksiyon kontrolünü kaybederken, yayalar da yürümekte zorluk çekti. Karın keyfini her zamanki gibi yine çocuklar çıkardı.Özellikle yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı, kimilerine keyif verirken kimilerine sıkıntı yaşattı. Vatandaşlar. evlerinin önünde ve araçlarının üzerlerinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizlerken, çocuklar ise kendilerini sokağa attı. Çocuklar, hafta sonuna denk gelen yağışla birlikte sokak aralarında kar topu oynayıp, kardan adam yaparak ya da kayarak karın tadını çıkardı.Ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken yeterince temizlenmeyen ara sokaklar hem sürücülere hem de yayalara sıkıntı yaşattı. Birçok araç sürücüsü karla kaplı sokaklarda yokuşları çıkmaya çalışırken tehlike atlattı. Araçlarının kayması nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler çareyi geri dönmekte buldu. Karla kaplı ara sokaklar sürücüler kadar yayalar için de tehlikeye neden olurken, bazı vatandaşlar ayakta durmakta zorlandı.Görüntü Dökümü:-----------------------Yokuşta çıkamayan araçlardan detay görüntü-Çıkamayan araçların geri kayması-Yokuş çıkamayan araçların geri dönmesi-Yayaların kar nedeniyle yürümekte zorlanması-Kar topu oynayan çocuklardan detay görüntü-Kızak ile kayan çocuklardan detay görüntü-Çocuklar ile röportaj-Araçlarını temizleyen bazı vatandaşlardan detay görüntü-Evinin önündeki karı temizleyen kişilerden detay görüntü-Aracını temizleyen kişi ile röportaj-Evlerin çatılarında oluşan buzlardan detay görüntü=============================5- İSTANBUL'DA KAR TOPU OYNAYAN ÇOCUKLAR: OKULLAR TATİL OLSUN 'VALİ AMCA'Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü. Ataşehir Ferhatpaşa'da karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden çıkarak sokakta kartopu oynadılar. DHA kamerasını gören çocuklar toplanarak koro haline, "Okullar tatil olsun Vali Amca" diyerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslendiler. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Beyza, "Kar yağdı.Tatile denk geldi, tatil olduğu için çok mutlu olduk. Kar topu oynuyoruz ama erkekler biraz güçlü kaldı " dedi.Görüntü dökümü:----------------Kartopu oynayan çocuklar-Çocukların konuşması-Çocukların valiye mesajı-Genel ve detay==================================6- KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLERHaber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Fatih, Cankurtaran Sahili'nde kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bir grup denize girdi. İstanbul'da kar yağışının devam ettiği sabah saatlerinde soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, denize girdi. Grup, Esenler'den 15 kilometre koşarak sahile geldiklerini ve daha sonra denize girdiklerini söyledi.İbrahim Topçu, "Hava çok sıcak yanıyor, ateş gibi. Karlı havada biz her zaman denize giriyoruz. Çelikleşiyoruz burada. Senelerdir denize giriyoruz hiçbir şey olmuyor. 15 kilometre Esenler'den koştuk geldik. Ateş gibi yandık şimdi burada atladık suya. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.Denize giren bir başka grup üyesi Arif Melikpak, "Devamlı geliyoruz buraya. 15 kilometre koştuk ve denize girdik. Her zaman geliyoruz buraya. Burada 'Sarayburnu Fatihleri' grubuyuz. Mis mis şifa" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü:-----------------------Denize giren vatandaştan görüntü-Denize girenler röp-Genel ve detaylar===============================7-İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİMurat SOLAK-İSTANBUL-BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.İptal edilen seferler şöyle:İDO07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa12.30 Bursa-Yenikapı-KadıköyBUDO08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)===============================8- İMAMOĞLU: EN BÜYÜK PROJEMİZ "GÖNÜLLERE GİRME PROJESİ"DİRHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Cemal YURTTAŞ- Onur MERİÇ/İSTANBUL,CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sivas Dernekleri temsilcileri buluştu. İmamoğlu, çocuklarla arasında özel bir diyalog olduğunu belirterek, "Çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırakacağım" dedi. İmamoğlu, " Bizim en büyük projemiz, 'gönüllere girme" projesidir." şeklinde konuştu.31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivas derneklerinin yönetici ve temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sivaslıların sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu konuşmasında, Sivas'ın Milli Mücadele döneminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, büyükşehir belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretlerinden birini Sivas'a yapacağını ifade etti."MİLLET BU SEÇİMİ KAZANACAK"Toplumun farklı kesimlerinden cesaret aldığını söyleyen İmamoğlu, "Bana toplum diyor ki 'biz seni seçeceğiz.. Ben de diyorum ki, 'hayır siz seçileceksiniz.' Çünkü, millet bu seçimi kazanacak. Halkın seçimi kazandığını onlara hissettirecek bir belediye başkanı olacağım. Asla 'ben kazandım' diyen bir belediye başkanı olmayacağım. Halkın süreci yönettiğini ve kazandığını hissettiği bir şekilde süreci yöneteceğim." dedi."HİÇBİR ZAMAN AĞZIMDAN KÖTÜ BİR KELİME DUYMAYACAKSINIZ"Siyasete temiz bir üslup getirdiklerini belirten İmamoğlu, "Ne mutlu biz bir soluk getirebildiysek. Bir kardeşiniz olarak söz veriyorum. Hiçbir gün ağzımdan kötü bir kelime duymayacaksınız. Küçük çocuklarınız bile beni izlemekten keyif alacak. Bu sorumlulukla iş yapacağım. Büyük proje, dev proje, mega proje. Bizim en büyük projemiz, bu şehirde yönetenlerin bu şehirlerde yaşayanlarla bir arada olma projesi. Gönüllere girme projesidir." şeklinde konuştu."ÇOCUKLARIN SEVGİSİ BİTTİĞİ GÜN SİYASETİ BIRAKACAĞIM"İmamoğlu, yakın bir arkadaşının çocuklarla ilgili kendisine bazı tavsiyeler sunduğunu belirterek, " Yakın arkadaşın bana şunları dedi. 'Çocukların sevgisini kazanarak siyaset yapmak çok nadir siyasilere nasip olur. Çünkü çocukların sevgisi karşılıksızdır. Hiçbir şey beklemeden severler ve o sevgiyi de herkese göstermezler. Çok nadir gösterirler sevgilerini. Uzaktan takip ediyorum çocuklardan böyle bir diyaloğun var. O çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırak'. Size söz veriyorum. Çocukların sevgisi bittiği gün siyaseti bırakacağım." dedi."PARTİZANLIK YAPANLARI, YORGUNLARI KAZANDIRMAYIN, HATTA EMEKLİ EDİN"Seçimlere az bir süre kaldığına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "1 Nisan'da sizlerin yürekli katkılarınız ile bu şehirde, sevgi saygının, muhabbetin, birlikteliğin, bilimin akılın çağdaşlığın kazandığı bir seçim olacak. Bu kadar net söylüyorum. Gelin bunu kazandıralım. Gelin, 'benden olmayan her ne hali varsa görsün' diyeni kazandırmayın. Siyaseti partizanlık üzerinden kurgulayan ve yapan kişileri kazandırmayın. Yorgunları zaten kazandırmayın. Hatta onları emekli edin. Yeni nesil bir belediyecilik ile ve de 21. Yüzyıl yerel yönetim anlayışı ile sizi kucaklayacağımı, İstanbul'da çağdaş güzel ortamlarda herkesin birbirini selamlayacağı, dayanışma içinde olduğu, mağdurun, mazlumun bir İstanbul'u başarma yürekliliği yola çıktığımı belirtiyorum." diye konuştu."DAHA SEÇİM BİTMEDEN BİRLEŞTİRMEYE BAŞLADIK"İmamoğlu, konuşmasının bir bölümünde Sivas derneklerinin farklı nedenlerden dolayı ayrıştığını belirterek, birleşmeleri yönündü dernek yöneticilerine çağrı da yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak söz alan dernek yöneticileri, seçimlerin ardından tek bir çatı altında birleşeceklerini kaydetti. Bu söz üzerine İmamoğlu da, "Daha seçim bitmeden birleşmeye başladık" diye konuştu.Görüntü dökümü-------------------------------İmamoğlu'nun salona gelişi-İmamoğlu'nun konuşması-Salondan genel ve detaylar=============================(ÖZEL)9- SERVİS ARACI VE CİPİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA...Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptıHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHASultanbeyli'de servis aracı ile cip çarpıştı. Çarpışma sonrası şoka giren sürücü geri geri giderek iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali K.'nın yönetimindeki okul servisi, Abdulkadir Udeh Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada hızla gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından şoka girerek geri geri giden servis minibüsü sürücüsü park halindeki 2 araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü:--------------------------GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ-Kaza anı-Servis aracının geri geri kayması-Park halindeki araçlara çarpmasıAKTÜEL GÖRÜNTÜ-Olay yerinden görüntüler-Yerdeki cam kırıkları-Genel ve detaylar========================10- (ÖZEL) DÜĞÜN KONVOYUNDAN HAVAYA ATEŞ AÇILDI, POLİS ALARMA GEÇTİ*Düğün konvoyuna polis operasyonu kameralara yansıdı.İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA)-Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne gelen 27 araçlık düğün konvoyundan gündüz saatlerinde havaya sık sık ateş açıldı. Polis, D-100 karayolunun yanındaki yolu bir süreliğine kesti. Durdurulan konvoydaki araçlar tek tek aranırken, 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 karayolunda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı. Polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek D-100 karayolunun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu. Tek tek durduralan 27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.Görüntü Dökümü:-----------------------Polisin oluşturduğu barikat ve polis ekiplerinden görüntüler-Konvoydan görüntüler-Ele geçirilen silahlar (fotoğraf)==================================11- (ÖZEL) 4 AYLIK BEBEKTEN 'BÖBREK' BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTIİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - IRAKLI Mays Walled ve Ahmed Mithat çiftinin kızları 4 aylık Heya, beyninde oluşan tümörle dünyaya geldi. 7 saatlik operasyon sonucu Heya bebeğin başından 'böbrek' büyüklüğünde tümör çıkarıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Bu yerleşimde ve büyüklükte gördüğüm ilk tümör" dedi.Bir yıl önce dünya evine giren Iraklı Mays Walled (21) ve Ahmed Mithat (38) çiftinin 4 ay önce Heya adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Heya bebeğin kafasının sağ tarafında doğumdan kısa bir süre sonra büyüme başladı. Bu durumu fark eden anne ve baba soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafasında bir tümör olduğu belirlendi. Irak'ta tedavi edilemeyeceği belirtilen Heya bebek, İstanbul'a getirildi. Heya, burada yapılan operasyon sonucu sağlığına kavuştu."HAMİLELİKTE HİÇ BELİRTİM OLMADI"Heya bebekte beyin tümörünün doğumdan 4 ay sonra ortaya çıktığını ifade eden anne Mays Walled, "Hamilelik dönemimde bebeğimin hastalığına dair hiçbir belirti görülmedi. Doğumdan 4 ay sonra beyin tümörü fark edildi. İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta beyin tümörü teşhisi konuldu. Bebeğimde beyin tümörü olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu. Çünkü Irak'ta herhangi bir tedavi seçeneği sunulmadı. Irak'taki doktorlar 'beyin tümörü alınmaz, kafasından su çekilmesi gerekiyor' dediler. Bunun belli bir süre geçerli olacağını ve çocuğumu kaybedeceğimi belirttiler" diye konuştu."ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"Irak'taki doktorların ameliyatın başarılı olmayacağını söylediğini belirten Walled, "Oradaki doktorlar 'ameliyatı yapalım ama başarılı olacağımıza dair söz veremeyiz' dediler. Eşim Türkiye'deki arkadaşları vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Şu an çok mutluyum ama biraz da tedirginim. Bu süreç benim için çok sıkıntılı geçti. Bundan sonra herhangi bir sorun yaşar mıyım? Onu düşünüyorum. Türk hekimlerine minnettarım" ifadelerini kullandı."NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRDÜ"Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Göztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Kılıç, operasyonun detayları hakkında şunları paylaştı: "Bebeğimiz 5 aylık. Doğumda beyninin ventrikül dediğimiz kısmında oldukça büyük çaplı bir beyin tümörü vardı. 8 santim büyüklüğünde, 5 santim çapında oldukça büyük bu yaş grubunda çok nadir gözüken bir tümör. Bize geldiğinde bebeğin kafası son derece gergin, 46 santim çapındaydı. Tümöre bağlı beyninde su toplamasıyla birlikte kafası büyümüştü. Bu büyüklükte ve yerleşimde gördüğüm ilk tümör ve ilk ameliyatım oldu. Yaklaşık 7 saatlik bir mikrocerrahi ameliyatıyla tümörü tamamen çıkardık. Çok başarılı ve sorunsuz bir ameliyattı. Patoloji raporu da gayet iyi geldi. Kafatası büyüklüğü de normal boyutlarına ulaştı. Bunlar çok nadir gözüken durumlardır. Büyüklüğü itibariyle de ekstra nadir bir hastalık halindeydi. Bundan sonraki hayatına normal bir bebek olarak devam edecek. Çok şükür geriye bir şey kalmadı.""BEBEKLERDE BEYİN TÜMÖRÜ ORANI YÜZDE 20"Heya bebeğin bundan sonra normal bir bebek olarak hayatına devam edeceğine dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz Kılıç, "Tümörü çıkardıktan sonra bir şey kalmadı. Çocuk büyüdükçe kafasındaki büyüme gözlerinin içeri doğru çökmesiyle durum fark edilmişti. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 20'si çocuk yaş grubunda görülür. Bir kısmı anne karnında gelişir. Özellikle beynin su dolaşım yollarındaki tümörler ekstra tehlikelidir" değerlendirmesinde bulundu.Görüntü dökümü:----------------------Bebekten detaylar-Annenin bebek ile ilgilenmesi-Annenin röportajı-Doktorun röportajı==========================12- ENGELİNİ 60'TAN FAZLA MADALYA İLE YIKTIHüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonrası vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle (24), 2013'te profesyonel yüzücülüğe adım atarak milli sporcu oldu. 6 senelik yüzücülük kariyerine 60'tan fazla madalya ve sayısız şampiyonluk sığdıran genç sporcunun sıradaki hedefi, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmak.Henüz 6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle engeline yenik düşmedi. Murat Köle, dünyanın en başarılı yüzücülerinden Amerikalı yüzücü Michael Phelps'den etkilenerek yüzmeye karar verdi, 2013 yılında yüzme sporuna ilk adımını attı. Genç sporcu, 6 yılık kariyerinde yurtiçinde ve yurtdışında 60'tan fazla madalya kazandı.İLK YARIŞINDAN BİRİNCİLİKLE ÇIKTIYüzücülük kariyerine 2013 yılında ilk adımını atan Köle, "İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nde yüzmeye başladım ve bir süre sonra sürekli yarışmalara girdim. İlk girdiğim yarışta birincilik elde ettim ve sonrasında da Türkiye birincisi oldum. İlk uluslararası tecrübem ise 2014 yılında Yunanistan'da düzenlenen yarışta oldu. Heyecanlıydım ve korkuyordum. İlk kez bu büyüklükte bir organizasyona katıldım. Orada 3 madalya aldım. 50 metre serbest stilde 2'nci oldum. 400 metre serbestte 1'inci oldum. Sırtüstü stilde de 3'üncü oldum. Ülkeme 3 madalyayla döndüm. Evde 60'tan fazla madalya var. 2 tane de ödülüm var" dedi."AİLEM OLMASAYDI BAŞARAMAZDIM"Ailesi tarafından yüzme sporuna yönlendirilen Köle, onların fedakarlığına dikkat çekerek, "Haftada 8 kez antrenman yapıyorum. Bu süreçte ailem her zaman bana destek oldu. Bana her zaman 'Sen yaparsın' dediler. Ailem olmasaydı belki bu duruma kadar gelemezdim" diye konuştu."ABD'Lİ YÜZÜCÜ PHELPS İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"Kendisine Amerikalı yüzücü Michael Phelps'i örnek aldığını ifade eden Köle, "Küçüklüğümde onun yarışlarını izliyordum. Kendime 'onun gibi bir yüzücü olacağım ve onun gibi kelebekleme yüzeceğim' diyordum. Bir de hayalimde Michael Phelps'le tanışmak var. Umarım bir gün onunla tanışma fırsatı bulurum" diyerek hayalini anlattı."HER ÇABANIZDA ELİNİ UZATAN OLUYOR""Engel kafada bitiyor. Dışarıdaki insanlar bizi ne kadar engelli de görseler birçok başarı gösteren arkadaşlarım var. Onlardan bir farkımız yok" diyerek sözlerine devam eden Köle şunları söyledi:"Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Engelli bireyler içlerine kapanmasın, benim gibi çabalasın. Her çabanızda elini uzatan oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gibi bir kulüp bana el uzattı. Bu duruma kadar geldim. Onların çok büyük emeği var. Evde bilgisayar masasında oturmak yerine, illa spor değil ilgilendikleri alanlarda daha iyi bir yerlere geleceklerine inanıyorum."HEDEFİ TOKYA PARALİMPİK OLİMPİYATLARIGeçtiğimiz günlerde eğitim aldığı Haliç Üniversitesi Engelli Biriminin desteği ile 'Engelsiz Haliç' kulübünü kuran Murat, birçok engelli öğrencinin sosyal hayata dönmesi ve çeşitli sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediğini belirtti. Murat Köle, hedefinin 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu belirterek, oradan başarılı bir sonuçla dönmeyi istediğini söyledi.ANNEDEN AİLELERE TAVSİYELERMurat'ı tedavilerle bu günlere getirdiğini ifade eden Anne Sultan Köle ise şunları söyledi: "Murat, hocalarının tavsiyesiyle başarılı bir çocuk oldu. Özel bir eğitime gidiyordu. Orada bir havuz vardı ve spora orada başladı. Oradan sonra spor kulübüne yazdırdık. 'Ben spor yapacağım' dediği zaman biz yap dedik, peşindeyiz. İstediği yere alıp getirdik. O zamanlar kendisi gelip gidemiyordu."Murat'ı diğer engelli bireylere örnek gösterdiğini söyleyen anne Köle, "Pasif kalmamalarını, çocukların arkalarında olmalarını tavsiye ediyorum. Öyle aileler tanıyoruz ki engelli çocuğunu dışarı çıkarmıyor, devamlı evde tutuyorlar. Onları Murat gibi yüzebilecekleri, kendini geliştirecekleri yerlere götürsünler. Biz Murat'ı gezmeye, eğlencelere, tiyatrolara gördürdük. Murat engellini bu şekilde açtı. Murat 9 yaşına kadar engelini kabullenmiyordu. 'Böyle olacağıma keşke ölseydim' diyordu. Ama biz onları aştık. Bizim gibi engelli çocuk aileleri çocuklarının peşinde koşarlarsa, Murat gibi başarılı çocuklar olacaklardır" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.Anne Sultan Köle Murat gibi bir çocuk yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi.Görüntü dökümü:--------------------Murat Köle röp.-Sultan Köle röp.-Havuz detayları-Sınıf detayları-Yürüyüş detayları========================13- ERGÜN TURAN AÇIKLADI;TARİHİ SURLARA MİLLET BAHÇESİGül KABA-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı. Projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Turan, "Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" dedi.Vatandaşları ziyaret edip sorunları dinlediklerini ve yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih'in medeniyetin merkezi olduğunu ve İstanbul'un özünü oluşturduğunu dile getirerek millet bahçesi projesinin detaylarını anlattı."BÖLGE YAPI YASAKLI,TARİHİ DOKUSUNA UYGUN HAREKET EDİLECEK"Fatih'i herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün Turan, "Yedikule'den başlayıp Topkapı'ya kadar olan Suriçi bölgesini kamulaştırmaları tamamlayıp, Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ve açık sportif alanların olduğu bir bahçe olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" diye konuştu.PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAKProjenin önemine dikkat çeken Turan, "Millet Bahçesi'ni yaptıktan sonra bu alana bakan Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Topkapı gibi önemli mahallelerimiz sosyal yapıdan etkilenecek, düzelme olacağı düşüncesindeyim. Proje önemli, 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Metruk bölge Fatih'in olumsuzluklarını tetikleyen bir bölge. Burayı mutlaka ayağa kaldırmak zorundayız, kaldıracağız" ifadelerini kullandı.FATİH'TE YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAKMillet bahçesinin bölgeye pozitif yansıması olacağını vurgulayan Turan, "Bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuştuk. İnşallah burayı beraber ayağa kaldıracağız. Millet bahçesini yapınca bölgeye pozitif katkısı olacak, parlayan birer semt olarak ayağa kalkacaklar. Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Millet bahçesinin içinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk parkları ve sportif tesisler yer alacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçe olarak ön plana çıkacak" dedi.Görüntü dökümü---------------Ergün Turan röp.-Surlardan detaylar-Drone görüntüleri-Detaylar