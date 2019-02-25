Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

Her biri özel ırklardan seçilmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde 9 dedektör köpek var. İstanbul'un neresinde olursa olsun patlayıcı madde aramalarında bomba imha uzmanı polislerin can dostu bu 9 köpek. Onlar için "Evladımız gibiler " diyen idarecileri "Bu köpeklerin vatana ve millete hizmetlerinin karşılığı kesinlikle ödenemez" diyor.İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı DHA kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, kokuyu alır almaz yere çökerek haber verdi.İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde köpek idarecisi olarak görev yapan ve bir polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (KEM) yaklaşık 4 ay süren 'Patlayıcı Detektör Köpeği İdareciliği' eğitimi aldıklarını belirtti. Birçok patlayıcıyı koklayarak farkeden bu köpekleri, idareci polis memuru şöyle anlatıyor: "İstanbul'da 9 patlayıcı madde arama köpeği var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrı kişilerdir. Her polis kendi köpeğiyle göreve gidiyor. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez, çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu köpeklerle birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde kullanılan köpeklerin çoğu Belçika Malinois ırkı, Hollanda çoban köpeği, Alman kurdu ve Labrador cinsi köpekler. Bunlar yapı olarak daha atletik oldukları için tercih ediliyor.KÖPEĞİMİZ OTURUNCA PATLAYICI TESPİT EDİLMİŞ OLUYOR"Aldığımız eğitimler arasına askeri ve kimyasal bütün patlayıcılar ile bomba yapımında kullanılan bütün malzemeler köpeklerimize tanıtılıyor. Köpeklerimizle birlikte bir sınava giriyoruz. Sınavı geçen bütün köpekler, illere görev yapacakları yerlere sahipleriyle beraber gidiyorlar. Şüpheli bir araç incelemesi, açık veya kapalı bir alanda yapılacak etkinlik öncesi olay yerine giderek öncelikle köpeklerimizi taşıdığımız araçtan indirip hazırlıyoruz. Patlayıcı madde arama köpekleri, maddenin kokusunu aldığı yerde oturarak bize işaret veriyor. Patlayıcı madde 'sese duyarlı olabilir' diye köpeklerimiz havlamadan işaret vermek için yere otururlar. Köpeğimiz oturduğu zaman, o bölgede patlayıcı madde, bomba ve bomba yapımında kullanılan kimyasal ve askeri bir maddenin kokusunu aldığını anlıyoruz. Daha sonra ise uzman ekipler gelerek gerekli müdahaleyi yapıyorlar"PATLAYICI MADDE ARAMA KÖPEĞİ 'ALEX'İN BİR GÜNÜPatlayıcı madde arama köpeği Alex'i ise can dostu polis memuru, şöyle anlattı: "Biz Alex ile bir buçuk yaşında tanıştık. Alex, 3 yaşında Belçika Malinois ırkı bir köpek. Kursu bitirdikten sonra birlikte görev yapmaya başladık. Köpeklerimizle birlikte yaklaşık 8-10 yıl görev yapabiliyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca benimle birlikte tayin olup geliyor. Artık insanın evladı gibi oluyor. Bunlar bizim canlarımız, sokaktakiler de aynı şekilde ama bunlar bizimle bir aile gibi… Bu köpeklerimizin vatana, millete yaptığı hizmetler hiçbir şekilde ödenemez. Alex'in bir günü ise şöyle geçiyor; sabah ilk işimiz gelip köpeklerimizin bakımlarını ve kulübe temizlerini yapıyoruz. Gün içerisinde gideceğimiz belli bir görev varsa köpeğimizi bunun için hazırlıyoruz. Günde bir öğün mama yiyorlar. Görev olmadığı zamanlarda da kulübelerinde istirahat ediyorlar. Aşıları ve diğer bakımları ve yıkanmaları, anlaşmalı olduğumuz veteriner bizim nezaretimizde günü gününe yapılıyor."'TNT KALIBIYLA TATBİKATİstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin olarak Beşiktaş Yıldız Parkı'nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı DHA kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte şüpheli bomba görüldüğü ihbarı üzerine, olay yerine ilk önce patlayıcı madde arama köpeği Zeus getirildi. Zeus öncelikle çevrede bir süre göreve hazırlandı. Dedektör köpek Zeus daha sonra şüpheli cipin çevresinde, koku alarak aramaya başladı. Cipin bagaj kısmında bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, yere çökerek oturarak idarecisine işaret verdi. Cipte yapılan aramada içerisine önceden gizlenen TNT kalıbını buldu.Görüntü Dökümü:-------------Drone görüntüleri-Patlayıcı madde arama köpeklerinin araçtaki görüntüsü-'Zeus'un parkta gezmesi-Köpeklerin taşındığı aracın görüntü-Köpek idarecisi polis memurunun 'Zeus'u göreve hazırlaması-Şüpheli cipte 'Zeus'un arama yapması-'Zeus'un patlayıcıya oturarak tepki vermesi-Köpek idarecisi polis memuru ile röportaj-'Alex'in DHA mikrofonunu ısırması-Genel ve detaylar========================4- ESENLER'DE BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİHaber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAEsenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yi bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Görüntü Dökümü-----------Bankadan görüntü-Bankaya giren polis ekipleri-Banka görevlisi kadının polis ekipleri tarafından emniyete götürülmesi-Görgü tanığı Muzaffer Bayrak'ın açıklaması-Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi-Ekiplerin hazırlanarak bankaya girmesi-Olay yeri ekiplerinin çalışmaları-Bankada yapılan çalışmalar-Olay yeri ekiplerinin bankadan çıkması-Genel ve detaylar======================5- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE İSTANBUL TRAFİĞİNDE BU SABAHHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu. Trafikteki son durum havadan da görüntülendi.Görüntü Dökümü:-------------Trafikten görüntü-Havadan trafik durumu============================6 - BAŞAKŞEHİR'DE KAR KAZASI KAMERADAKayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldularHaber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABaşakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kayaşehir'de kar yağışı nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Bu kazalardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası araçtan inenler kayan başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil kaza yapan diğer araçlara çarparak durdu.Görüntü Dökümü---------------Kaza anının görüntüleri============================7 - GÜNGÖREN'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA KAZA SONRASI SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTIİstanbul DHAGüngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Güngören'de meydana geldi. Çarpışan iki araçtan biri savrularak yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce ileriye düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü:---------------Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Erdoğan