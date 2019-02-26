Dha İstanbul Bülteni - 2

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2(geniş haber)1- BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI (2)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyona imza attı""Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere 1 yeşil listeden, 2 gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam 7 teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada İstanbul'da bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusunun da olduğu toplam 8 kişinin yakalandığını açıkladı.Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz,emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda çok önemli kişiler yakalandı. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte ve devam edecektir. Bu konuda gerek ülkemizin içinde gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ… Aralıksız milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece liderliğinde değil aynı zamanda koordinasyonunda aynı zamanda talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz" dedi."1 KİŞİ DE ARANMAYAN LİSTESİNDEN TOPLAM 8 KİŞİ"Soylu, "Biliyorsunuz milletimize musallat olan bir terör örgütü var. DHKP-C diye. Uzun zamanlardan beri bu DHKP-C terör örgütünün kırsal yapılanmasını Türkiye'de tamamen çökerttik. Yani kırsal yapılanmalarında bir tek kişi kalmış değil. Özellikle Tunceli çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri orada, Tunceli'deki vatandaşlarımıza korku salan orada huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirmiştik. İstanbul'da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyona imza attı. Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere 1 yeşil listeden, 2 gri listeden, terörle arananlar listesinden toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdiler. 1 kişi de aranmayan listesinden toplam 8 kişi. Biraz sonra İstanbul Valimiz, İstanbul Emniyet müdürümüz, bütün arkadaşlarımız uzun zamandan beri iyi bir koordinasyonla yürüttükleri ve sonucunu hep beraber beklediğimiz bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiler. Huzurunuzda tüm emniyet teşkilatımızı özellikle terör ve istihbarat birimlerimizi tekrar tebrik istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------Soylu'nun açıklaması-Detaylar26.02.2019 - 10.44-Haber Kodu : 190226048============================(ÖZEL)2- BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 7 teröristin yakalandığını açıkladı. Okmeydanı'ndaki o operasyon DHA kamerasına yansıdı.Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi" dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüste ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADIOperasyon sırasında özel harekat ve terörle mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.Görüntü dökümü:-----------------Operasyona giden polis ekipleri-Ekiplerin sokağa girişi-Kapı kırma sesleri-Özel Harekat ekiplerinin çalışması-Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi alması-Zırhlı araçlar-Oksijen tüpü olan araç-Zırhlı araçların devriye atması-Genel ve detay görüntüler26.02.2019 - 07.02 Haber Kodu : 190226018==============3-İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DHKP-C OPERASYONU AÇIKLAMASIHaber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildiGörüntü dökümü:-----------------Operasyona giden polis ekipleri-Ekiplerin sokağa girişi-Kapı kırma sesleri-Özel Harekat ekiplerinin çalışması-Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi alması-Zırhlı araçlar-Oksijen tüpü olan araç-Zırhlı araçların devriye atması-Genel ve detay görüntüler26.02.2019 - 07.02 Haber Kodu : 190226018=================================4- TUZLA'DA KOKU PANİĞİNİN YAŞANDIĞI MAHALLENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİKokudan rahatsız olan öğrenciler evlerine gönderildi.Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,Tuzla'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİÖte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.Görüntü dökümü:------------//// Havadan görüntülerle mahalle-Okuldaki öğrenciler-Öğrencilerin evlerine gidişi26.02.2019 -10.02- Haber Kodu : 190226037================================(Gündüz görüntüleriyle)5- BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDIHakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL,Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Göçüğün meydana getirdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan Bestekar Aralığı'nda saat 03.30 sıralarında göçük meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlayabilmek için sokağa döküldü. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bazı mahalle sakinlerinin araçlarını geri çekmeye çalıştığı öğrenilirken, bazılarının ise askıda kalan araçlarının düşmemesi için halatlarla önlem aldığı görüldü. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı.Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araçları vinçlerle askıda kalan araçları kurtardı. Sabah saatlerinde Beşiktaş Zabıta ekipleri göçüğün yaşandığı yere gelerek hasar tespit çalışması yaptı. Zabıta ekipleri daha sonra yola şerit çekerek kapattı."BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"Bina sakini Erol Sağır, "Gece olmuş ben görmedim. Beni uyandırdılar. Büyük bir gürültü duyduk nasıl olduğunu anlamadık, şaşırdık. Park halinde araçlar vardı. Araçların uçlarına kadar yıkılmıştı. Acaba neden, nasıl olduğunu bende bilmiyorum. Çok şaşırdım" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------------Olay yerinden görüntü-İstinat duvarının olduğu sokaktan görüntü-Yıkılan alan-Zabıta ekiplerinin tespit çalışmaları-Bina sakiniyle röp.-Sokağın şerit çekilerek kapatılması-Genel ve detaylar26.02.2019 - 09.29-Haber Kodu : 190226033===============================6- "HOCALI KATLİAMINDA ÖLEN ÇOCUĞUNU TAŞIYAN ANNEYİ UNUTAMIYORUM"Haber: Gökhan ÇELİK-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,SOVYET Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Azerbaycan'da, Ermenistan'ın toprak iddiası ile başlayan gerilim, tarihe 'utanç' olarak yansıyan katliamla son buldu. 1991 yılının sonlarına doğru tırmanan gerilimle, Ermeni birlikleri, 7 bin kişinin yaşadığı Azerbaycan'ın Hocalı şehrini dört bir koldan ablukaya aldı. Ermeniler, 3 nehrin kıyısında bulunan ve bölgenin tek havaalanına sahip olan Hocalı'ya 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece yarısı saldırdı. Sivilleri hedef alan saldırıda 83'ü çocuk,106'sı kadın, toplam 613 kişi hayatını kaybetti. 487 kişinin de ağır yaralandığı saldırıda bin 275 kişi rehin alındı. 150 kişinin izine bir daha rastlanmadı.1994 yılında Azerbaycan Meclisi, 613 vatandaşının hayatının kaybettiği olayı, 'Hocalı Soykırımı' olarak kabul ettiğini kamuoyuna açıkladı. 'Hocalı Katliamı'nı dünya, o dönem Hürriyet'in savaş muhabiri olan İrfan Sapmaz'ın objektifinden çektiği fotoğraf, video ve haberlerinden öğrendi. Katliamı dünyaya duyuran CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz, 27 yıl önce yaşanan acıyı ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini söyledi. Bir annenin dramını hafızasından silemediğini belirten Sapmaz, "Bir kadın vardı. Kucağında çocuğu vardı. Fakat çocuk ölmüştü. Mosmor olmuştu. Kadın bir türlü çocuğunun öldüğüne inanmıyordu. Çünkü şoka girmişti. O fotoğraf beni çok etkilemişti. Bu katliamı dünyaya duyuran bir gazeteci olarak benim için çok acı bir gündü" dedi.İrfan Sapmaz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği"in parçalanmaya başlaması dolayısı ile Kafkaslar'daki gelişmeleri izlemek için Azerbaycan'da bulunduğunu belirterek, "Karabağ, işgal edilmeye başlanmıştı. Şuşa'daydım. Şuşa'aki çatışmaları izleyip Akdam bölgesine geldiğimde, Hocalı'da facia ve katliam var, denildi. Biz de hemen Hocalı'ya doğru hareket ettik. Askerhan Tepesi diye bir yer vardı. Burası gidebildiğimiz son yerdi. Hemen aşağısında da zaten Hocalı Kasabası vardı. Rus 366. Alayı ile birlikte Ermenistan birlikleri Hocalı kasabasına girmişlerdi. Gece boyunca Hocalı'da bir katliam yaşanıyordu. Biz de sabahın erken saatlerinde olay yerine geldik. Askerhan tepesine gelebildik orada halkın kaçışını görüntüledik. Büyük bir katliam, büyük bir facia yaşanıyordu." dedi.KATLİAM AKŞAMA KADAR SÜRDÜO dönem Azerbaycan'ın askeri anlamda büyük bir güç olmadığına dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Zaten Azerbaycan'n kendi ordusu yoktu. Ancak Sovyetler Birliği içindeki Kızıl Ordusu içinde de Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bölgelerde yaşayan Türklere çok önemli yerler verilmiyordu. Daha doğrusu stratejik önemdeki yerlerde silah altına alınmıyorlardı. Tabii Karabağ'da çatışmalar başladığında Azerbaycan'ın elinde de bir güç yoktu. Hocalı katliamı başladığında da evlerinden topladıkları av tüfekleri ve birkaç kalaşnikof vardı. 26 Şubat 1992 tarihinde sabahın erken saatlerinde başlayan katliam akşama kadar sürdü. Ben de orada hem video ve fotoğraf çektim. Gün boyu orada yerinde izledik.Akşam saatlerine doğru çatışmalar öylesine şiddetliydi ki bazen yaralılara müdahale etmek zorunda kaldık."UÇAKTA YER YOKTU, BİR BAŞKASINI İNDİRİP BENİ BİNDİRDİLER"Şansımıza o gün 26 Şubat 1992 tarihinde katliam görüntülerini ve fotoğraflarını alarak Bakü'ye geldiğimde 1 uçak vardı" diyen İrfan Sapmaz, " İstanbul için uçakta yer yoktu.. Yetkili bir Azerbaycan Türk'ü 'Elimde Hocalı katliamına ilişkin fotoğraflar ve görüntü var' dediğimde uçaktaki bir kişiyi indirerek, beni bindirdiler. 26 Şubat gecesi İstanbul'a geldim. İstanbul'a indiğimizde üstüm başım çamur içindeydi ve yaralıların kanı üstümüze yapışmıştı. . Fotoğrafları slayt film şeklinde çekiyorduk. O zamanki teknoloji ile görüntü ve fotoğrafları oradan gönderme şansımız yoktu. Hürriyet Gazetesi'nde fotoğraflar yıkandı ve 27 Şubat'taki baskısında katliamı dünyanın gözü önüne serdik. 28 Şubat 1992 günü de Hürriyet gazetesinin birinci sayfasını tamamen Hocalı'daki katliama kapattık. İç sayfalardan 3-4 sayfa Hocalı katliamına bırakılmıştı"TRT, TÜM DÜNYAYA KATLİAM GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADISapmaz, "O zaman bildiğiniz gibi tek kanal vardı, TRT. Aynı zamanda yurtdışı muhabiri olarak TRT'ye de çalışıyorduk. TRT'ye hemen görüntüleri gönderdik çünkü bu milli bir meseleydi. TRT de tüm dünyaya katliam görüntülerini yayınladı. Günler sonra oradan gerçek sayılar çıkmaya başladı" dedi.ZOR BİR GÜNDÜİrfan Sapmaz, " Kucağındaki çocuğun ölümüne inanmak istemeyen kadın, yaralı eş ve çocuklarını kurtarmak için çamur ve karlar içinde yol almaya çalışanlar, ellerinde sadece tüfekler ve birkaç tane kalaşnikof ile insanları kurtarmaya çalışan, çaresizlik içinde kalan Azerbaycan Türkleri. 30 yıldır savaşları takip ediyorum. Zaman zaman öyle duygusal anlar yaşıyorsunuz ki göz yaşlarınıza hakim olamıyorsunuz" dedi.İrfan Sapmaz, "Tabii biz Akdam'dan çıktık. Askerhan tepesine ulaşana kadar çatışmalar altında ilerledik. Zaman zaman kar ve çamur içinde bölgeye ulaşmak kolay olmadı. Kaybın artmasında çetin iklim şartları da etkili oldu. 26 Şubat'ta olayı çektik ve 27'sinde İstanbul'daydık. 28'inde de yayınladık. Daha sonra ben, bir hafta 10 gün sonra döndüm. Dağlarda karlar içinde çok sayıda insanın cesedi bulundu, Azerbaycan tarafına geçirildi" dedi.Görüntü dökümü:--------------------İrfan Sapmaz ile röportaj-Hocalı'da İrfan Sapmaz tarafından çekilen görüntüler-28 Şubat 1992 tarihli Hürriyet gazetesinin 1. Sayfası-Hocalı'da çekilen bir fotoğraf karesi===================================7-ÜMİT KARAN HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARIHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAİstinaf Mahkemesi, "Basit cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmayan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.Eski milli futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi. İ.A.'nın avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, müşteki İ.A. ve avukatı katılırken, sanık Ümit Karan ve avukatı katılmadı. Duruşmada söz alan müşteki İ.A., "Daha önce poliste, savcılıkta ve mahkemede ifade vermiştim. İfademi tekrarlıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Müştekinin Avukatı Işıl Gülümser, davaya konu olay nedeniyle müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.Mahkeme, sanığın duruşma günü ve saatinde hazır edilmesi için bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın özel avukatının duruşmaları takip etmediğini gerekçe gösteren mahkeme, sanık için İstanbul Barosu'ndan avukat istenmesine karar verdi.