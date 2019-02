Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

(ÖZEL)1- TUZLA'DA "KOKU" SORUŞTURMASINDA 1 GÖZALTIVidanjörden örnekler alındı.Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHATuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:-------------Vidanjörün görüntüsü-Delil alınması-Dün çekilen görüntüler27.02.2019 - 10.44 Haber Kodu : 190227034====================================2- BAKAN ALBAYRAK, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ 134. GENEL KURULU'NDA KONUŞTU (1)Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK/Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, "Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak." ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü:----------------Bakanın konuşması27.02.2019 - 11.01 Haber Kodu : 190227041_=================================(YENİ GÖRÜNTÜYLE)3- İSTANBUL'DAKİ DHKP-C OPERASYONUNDAN YENİ DETAYLARHaber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden örgütün bir numarası olan Ümit İlter'in 1991 yılında İzmir'de bulunan ABD Konsolosluğuna ve bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırılara katıldığı öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Gözaltına alınan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter'in İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'yeşil kategori'de bulunduğu ve başına 1 milyon lira ödül konulduğu öğrenildi. İlter'in 29 Ocak 1991 yılında İzmir Alsancak'ta bulunan ABD Konsolosluğu ve Çay mahallesinde bulunan polis merkezine yönelik 1 polisin şehit olduğu, 8 polisin de yaralandığı bombalı saldırılara katıldığı belirtildi.Görüntü Dökümü:--------------Polis ekiplerinin operasyona gidişi-Parkelerin sökülmesi ve gizli bölmenin açılması-Ekiplerin gizli bölmeyi iş makinaları yardımıyla kesmesi-Gizli bölmede bulunan şüphelilerin çıkması-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi-Genel ve detaylar27.02.2019 - 10.08 Haber Kodu : 190227030==================================(ÖZEL)4 - BOŞANMAK İSTEYEN KARISININ BABAEVİNİ SOPALARLA BASINCA...Damadının sopalı saldırısına pompalı tüfekle karşılık verdiGüvenlik kamerasına yansıyan olaylarda 1 kişi yaralandıHaber-Kamera: Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Arnavutköy'de kayınpeder, evine gelerek boşanmak isteyen kızına saldırdığını öne sürdüğü damadı ile akrabalarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Hüma Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasına boşanma davası açan kadın, ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre, tekstil işçisi koca kayınpederinin evine sürekli gidip orada kalan eşini tehdit edip hakarette bulundu.SOPALARLA SALDIRDILAR İDDİASIKayınpederinin evine akrabalarıyla birlikte tekrar gelen koca, eşine konuşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra koca, eşi ve kayınpederi ile tartışmaya başladı. Taraflar, yanında getirdikleri sopalarla kayınpedere ve genç kadına saldırmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan kayınpeder, evine baskın yaptıklarını iddia ettiği damadına ve akrabalarına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu taraflardan bir kişi yaralandı. Omuzuna isabet eden saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayı polis ve özel hareket polisli sevk edildi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu.Park halindeki aracına çok sayıda saçma isabet eden Ferit Damalı, "Kuaförde tıraş oluyordum. Arabayı kapının önüne çekmiştim. Tıraşımı oldum, dışarı çıktım. Adamlara ateş etmişler, benim arabama da gelmiş " dedi.KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAHüma Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişiler yaklaşık 15 dakika sonra koşar adımlarla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bazıları binanın etrafında gizlenmeye çalışırken, yukarıdan pompalı silahla ateş açıldığı, elinde sopa olan kişilerin ise kaçıştığı görülüyor.Görüntü dökümü:---------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Etrafta kaçışan sopalı kişiler-Polis ekipleri-Toplanan vatandaşlar(AKTÜEL)-Ferit Damalı ile röp.-Olay yerinden görüntü-Polis ekipleri27.02.2019 - 11.06 Haber Kodu : 190227045_ISTANBUL-=======================5- İSTANBUL'DA DOLU SÜRPRİZİHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da aralıklakla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Doludan görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Araçlardan ve trafikten görüntü===========================================6- ERBAKAN'I ÖLÜMÜNÜN 8'İNCİ YILINDA, SP'NİN İBB BAŞKAN ADAYI NECDET GÖKÇINAR ANLATTIHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 8 yıl önce bugün kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve lideri Erbakan'ı, vefatının yıl dönümünde uzun bir süre Refah ve Fazilet Partilerinde görev yapan Saadet Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar anlattı. Gökçınar, "O dönem hocalar anlatırdı. Üniversitedeki diğer hocalar, Erbakan hocanın dersine girip ders anlatım tekniğini dinlerlermiş" dedi.. Erbakan'ın Türkiye'de sanayileşme anlamında çok ciddi katkıları olduğuna dikkat çeken Gökçınar, her kesimden insanın onu hayırla yad ettiğini söyledi.Konuşmasına Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak başlayan Gökçınar, "Milli Görüş Hareketi'nin başladığı 1969 yılında Erbakan hoca İstanbul Vezneciler'de, 'Ağır sanayi davamız' diye bir konferans vermişti. Burada Milli Görüş'ü ve hocamızın fikirleri ile ilk kez orada tanıştım. Erbakan hocayı tanıdıktan sonra, beni zaten fikir olarak teslim aldı" İfadelerini kullandı.İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği üzerine lisans ve yüksek lisans programlarının ardından Milli Görüş Hareketi'nin daveti üzerine Ankara'ya giderek Erbakan ve ekibi ile çalışmaya başladığını belirten Gökçınar, Erbakan'ın Türkiye'de sanayileşme anlamında çok ciddi katkıları olduğuna dikkat çekerek, bu anlamda geniş bir vizyon sahibi olduğunu ifade etti. Necmettin Erbakan'ın üniversite yıllarında geniş bir teknik bilgisi ve anlatım yeteneğine sahip olduğunu aktaran Gökçınar, İTÜ Makina Fakültesi'ne ikinci sınıftan başladığını da hatırlatarak, şöyle konuştu:"İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ikinci sınıftan başlamak bayağı bir iştir. Biraz uğraşmak gerekir. İstanbul Teknik Üniversitesi prestijli bir okuldur. Ben de oradan mezun olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben Erbakan hocanın üniversitede ders verdiği yıllara yetişemedim. Ancak, bizim hocalarımızdan dinlediğimiz bazı hatıralar var. O dönem hocalar anlatırdı, üniversitedeki diğer hocalar, Erbakan hocanın dersine girip ders anlatım tekniğini dinlerlermiş. Tahtayı o kadar düzenli ve tasarruflu kullanırmış ki, onun dersini takip edip de anlamayan öğrencinin olmadığını söylerlerdi. Böyle güzel bir insandan bahsediyoruz. Allah onu hakikaten pek çok yetenekle donatmış. Ama önemlisi, böyle insan bulabilirsiniz. Ülkesi ve milleti için doğru ve evrensel değerleri hayata geçirerek kalkınmayı hedefleyen bir hareketin başına gelmiş.""ONUN ÇİZDİĞİ MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİNDE YÜRÜMEKTEN DOLAYI KENDİMİ ÇOK KAZANÇLI HİSSEDİYORUM"Erbakan'ın titiz bir çalışma prensibi olduğunu söyleyen Gökçınar, "Hocanın İstanbul'a ayrı bir önemi vardı. Mesela burada D-8 diye bir hareket başlattı. O zaman ben dış ilişkiler başkanıydım. Bu işin organizasyonuna da A'dan Z'ye biz bakardık. Yalnız Türkiye değil, tüm dünyadan misafir ağırlardık. Bu toplantıları vefat ettiği seneye kadar sembolik değeri olan Çırağan Sarayı'nda yaptı. Programda kim nereye oturacak, her şeyi hesap ederdi. Bir toplantıda eğer, yanlış tasarım varsa, hemen yanındaki yardımcısının kulağına söyler ve bakarsınız o yanlış hemen düzelir. Çok zarif biriydi. Ben onu tanımak ve onun çizdiği milli görüş çizgisinde yürümekten dolayı kendimi çok kazançlı hissediyorum." diye konuştu."HER KESİMDEN İNSAN ONU HAYIRLA YAD EDİYOR"Aynı zamanda Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Necdet Gökçınar, "O dönemleri hatırlamak hakikaten bana heyecan veriyor ve beni bu davada daha sağlam durmam gerektiğine inandırıyor" dedi. Gökçınar, "Biraz evvel bir seçim çalışmasından geldik. İnsanlara Saadet Partisi dediğimizde, 'Erbakan hocayı çok severiz, çok iyi adamdı diyor.' Her kesimden insan onu hayırla yad ediyor. Bu ne büyük bir mazhariyet. Biz onun davasının temsilcileri ve yolunda yürüyenler olarak bu durumdan onur duyduk." dedi."İNSANLARA ÇOK SEVECENDİ"Gökçınar, Erbakan'ın bir yönün özellikle az bilindiğini belirterek, "Hocam devlet adamlığından sonra çok sağlam inançlı bir müslümandı. Bu konudaki, ilmi kariyerini pek çok insan bilmez. Ben bir iki toplantısına şahit oldum. Konun uzmanı olan hocalar, ilahiyatçılar, hayretle ve şaşkınlıkla o güne kadar bildiğini sandıkları ve başka bir pencereden yorumladıkları konuyu hocanın ağzından dinleyince talebe gibi teslim oldular. Bu da onun benim dikkatimi çeken taraflarından birisi. Alışılmış izahlar var tabii hocalarımızın ilmine hürmetine saygımız sonsuz ama Erbakan hoca, çok bambaşka açıdan bakar ve anlatırdı. Bir de insanlara çok sevecendi. Partiye gelen ziyaretçilerle bizzat kendisi ilgilenirdi. Biz bu tavırlarından çok etkilendik. Ne kadar yaklaşıyoruz bilmiyoruz ama hedefimiz bu. Allah inşallah bu hedefte bizi sabit kılar." diye konuştu.Görüntü dökümü----------------------------Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri-Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrinde dua edenler-Kabirden genel ve detay görüntüler-Necdet Gökçınar ile röportaj27.02.2019 - 11.04 Haber Kodu : 190227043=========================================7- BAĞCILAR'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL,İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 tarihi eser ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon hakkında İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi."Kültür Varlıkları ve Tarihi Eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. 2863 sayılı kanun kapsamında olabileceği değerlendirilen toplam bin 239 adet sikke, obje, mermer mezar steli ve mermer heykel parçaları ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs gözlem altına alınmıştır.Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar Steli, 8 Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 485 Gümüş ve Bronz sikke, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 745 tane form ve ebatlarda bronz ve metal obje ve pompalı av tüfeği ele geçirildi."Görüntü dökümü:-------------------Ele geçirilen tarihi eserlerin fotoğrafları27.02.2019 - 11.15 Haber Kodu : 190227052_===========================8- MİNİBÜSÇÜ CİNAYETİNDE SAVCIDAN "BERAAT TALEBİ"SAVCI MEŞRU MÜDAFAA DİYEREK BERAAT İSTEDİHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHABağcılar'da 9 ay önce amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi. Olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığı belirtilen mütalaada, minibüs şoförü olan her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla meşru müdafaa kapsamında hareket ettikleri gerekçesiyle beraatleri talep edildi. Mahkeme heyeti de 2 sanığın tahliyesine karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.MÜTALAADA BERAAT İSTENDİBakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın ile hayatını kaybeden Mustafa Yağcı'nın babası Erol Yağcı hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Mehmet Yalçın kullandığı minibüsle yanında kardeşi Sabahattin Yalçın ile birlikte giderken, Mustafa Yağcı'nın kullandığı minibüsün geçtiği sırada sol aynasına çarptı. Mehmet Yalçın yolcu indirmek için durduğunda, Mustafa Yağcı aracından indi. Yağcı, Yalçın kardeşlerin aracının olduğu yöne doğru gitti. Bu sırada Mehmet Yalçın da aracından indi, ikili arasında itiş ve kakış başladı. Vatandaşlar Mehmet Yalçın ve Mustafa Yağcı'yı ayırdı. Mustafa Yağcı birkaç telefon görüşmesi yaptı ve girdiği sokak arasında durarak plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan aldığı pala ile Yalçın kardeşlerin minibüsüne doğru koştu. Mehmet Yalçın kendisine doğru elinde pala ile saldıran Mustafa Yağcı'yı gördüğünde aracından aldığı çakı bıçağı ile inerek Mustafa Yağcı'nın göğsüne tekme ile vurdu. Mustafa Yağcı, Mehmet Yalçın'a doğru saldırdı. Sabahattin gelerek olaya müdahale etti. Sabahattin Yalçın, Mustafa Yağcı'ya engel olmak istedi ancak Mustafa Yağcı pala ile Sabahattin Yalçın'ın koluna vurdu. Sabahattin Yalçın ile Mustafa Yağcı yere düştü, yerde boğuşmaya devam etti. Mehmet Yalçın elindeki bıçakla Mustafa Yağcı'nın yerde hayati bölgelerine 3-4 kez vurdu. Yağcı aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti."HAKSIZ SALDIRIYI DEF ETMEK İÇİN HAREKET ETTİLER"Savcı, mütalaasında olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, Mustafa Yağcı'nın telefonla yardım isteyerek başka bir otodan pala aldığını ve kapalı yolda sanıkların gidebilecekleri bir yer olmadığı belirtti. Mütalaada, sanıkların kendilerine karşı yapılan saldırıdan kaçma mecburiyetlerinin olmadığından, palaya karşı aynı basitteki bıçakla karşılık verdiklerini, Sabahattin Yalçın'ın da kardeşine karşı saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiği vurgulandı. Mütalaada, her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettikleri ifade edilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi."EYLEM TASARLAMA ŞEKLİNDEDİR"Duruşmada söz alan Yağcı Ailesi'nin avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Haksız hareket sanıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Arada mesafe, zaman aralığı olmasına rağmen maktul sanıklar tarafından takip edilmiştir. Her iki sanıkta da olay anında bıçak vardır. Hazırlıklı gelmişlerdir. Ölenin herhangi bir hazırlığı yoktur. Eylemin tasarlama şeklinde gerçekleştiği ortadadır" dedi.TANIK: SANIKLAR ÖLENE SALDIRMAYA BAŞLADIDuruşmada tanık olarak dinlenen A.T. de olay günü minibüsün ters şeritten girdiğini, Mustafa Yağcı'nın dolmuşunun önüne doğru geldiğini ve ardından sanıkların minibüsten ellerinde bıçaklarla indiklerini söyledi. Tanık, "Sanıklar ölene saldırmaya başladı, Mehmet Yalçın elindeki bıçakla ölenin kalbine hedef alıp hamle yaptı. Diğer sanıkta ölenin arka tarafındaydı. Sırtından vuruyordu. Ölenin elinde de şu an hatırladığım bir alet vardı. Ama vurmasına zamanı olmadı. Olay anında yürüyordum" diye konuştu. Tanık beyanına katılmadığını söyleyen Sanık Mehmet Yalçın tahliyesini istedi. Sabahattin Yalçın da "Uzun süredir tutukluyum. Olaydan dolayı kolumu kullanamıyorum. Zorluk çekiyorum. Çocuğum vardır. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum" dedi.İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, atılı suçun vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak yurt dışı yasağı koyarak iki sanığın tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.OLAYIN GEÇMİŞİBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 14 Haziran'da Bağcılar'da meydana göre olay şöyle oldu: Minibüs şoförü Mustafa Yağcı (23) Bağcılar'da 14 Haziran 2018 günü trafikte tartıştığı başka bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs şoförleri Mehmet Yalçın(30) ve kardeşi Sabahattin Yalçın(25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede Yalçın kardeşler'in "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapsi isteniyor.