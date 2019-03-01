Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

HALKALI-GEBZE arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat 10 gün sonra açılacak. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek2013 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDUHaydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.70 AY SONRA BİTTİ70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 10 Mart 2019 tarihinde açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor. Hat boyunca ray döşeme elektrik hattı ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tamamlandı. Yeni yapılan ve restorasyondan geçirilen istasyonlar tamamlandı. Sistem artık kullanıma açılacağı günü bekliyor.GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAKTren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLARHalkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattıHATTA BULUNAN İSTASYONLARGebze - Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, GebzeGörüntü Dökümü:------------Hattaki son durumun havadan görüntüleri01.03.2019 - 10.46 Haber Kodu : 190301046_==================================7- BİNALİ YILDIRIM, AB KOMİSERİ BULÇ İLE GÖRÜŞTÜGülseli KENARLI/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Violetta Bulç ile görüştü. Haliç Kongre Merkezi'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.Görüntü Dökümü:-------------------------Görüşmeden görüntüler-Detaylar01.03.2019 - 10.45 Haber Kodu : 190301042_I=========================8- SAVCI, KADIN CİNAYETİNE "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANMAMASINI İSTEDİHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de geçen yıl kendisinden ayrılan ve barışma istediğini reddeden iki çocuk annesi Seher Çetintaş'ı (34) silahıylaöldüren Ahmet Kalender'in (36) yargılandığı davada mütalaa verildi. Ahmet Kalender'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep eden savcı, sanığa "İyi hal" ve "haksız tahrik" indiriminin de uygulanmamasını istedi.TANIKLAR DİNLENDİBakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender katıldı. Tanık Satiye Demir, sanık Ahmet Kalender ile kardeş olduklarını belirterek, "Seher üst katta kardeşim ise alt katta aynı binada yaşıyorlardı. Aslında hiçbir zaman ayrılmadılar ama sürekli kavga ederlerdi. Seher kardeşime sürekli küfürler ederek kendisini tahrik ederdi. Aralarındaki ilişkinin bu kadarına tanık oldum. Seher'in nasıl öldüğünü görmedim, Karabükteydim" dedi. Tanık olarak dinlenen polis memuru Mehmet Çelik de olay günü kafede arkadaşıyla nargile içerken silah sesi duyduğunu belirterek, olay yerine yöneldiğini anlattı. Tanık Çelik "Şahsın yanına giderken 2 el silah sesi daha duydum. Refleks olarak ben de silahımı çektim. Olay yeri yaklaştığımda sanık, maktulun kafasına isabet alır şekilde yeniden atış denedi. Tabancası tutukluk yaptı, doldur boşalt yaparken kendisine polis olduğumu, talimatlarımı yerine getirmesini istedim. O da söylediklerimi yerine getirdi" ifadelerini kullandı.SAVCI: İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASINTanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Seher Çetintaş'ın eşinden boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla birlikte sanıkla aynı evde yaşamaya başladığı belirtilen mütalaada, Çetintaş ile sanık arasında anlaşmazlık çıktığı ifade edildi. Seher'in sanıktan ayrıldığını ve barışma tekliflerini kabul etmediği anlatılan mütalaada, sanığın ruhsatsız tabancası ile Seher Çetintaş'a 4 el ateş etttiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Kalender'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet'ten 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, Seher Çetintaş'tan kaynaklanan "Haksız tahrik" teşkil edecek eylem bulunmadığından sanığa "Haksız tahrik" inidirimi ve "İyi hal" indirimi yapılmaması istendi. Mahkeme heyeti de mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ahmet Kalender daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş'ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. İddianamede Ahmet Kalender'in "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.