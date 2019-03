Dha İstanbul Bülteni- 2

Kaynak: DHA

BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI: 4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/ İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.BÜYÜK PANİK YAŞANDIYangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu ağır olan 2 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti."BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU"Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı" dedi.Yangının çıktığı binada incelemeler sürüyor. Demircan, yangında 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi süren 1 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti."7 KİŞİDEN 4'Ü VEFAT ETTİ, 1 YARALIMIZ VAR 2 ARKADAŞ KURTULMUŞ"Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4'ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman" ifadelerini kullandı.BEYOĞLU KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTIKaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde konuştu. Daha sonra ilçe binasına geçen Yıldırım, parti yöneticileri ile görüştü. CHP Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar ile toplantının yapıldığı düğün salonuna giren İmamoğlu, "Silivri'nin gerçek sahipleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.İstanbul'un tümünü kapsayan bir anlayışla hizmet edeceğini belirten İmamoğlu, "İnsanları ötekileştiren, paramparça eden, 'sen daha az seviyorsun ben daha çok seviyorum' diyen bir anlayışı kabul etmiyorum. İnançları ölçen bir anlayışta olmayacağım. Ben her vatandaşımı çok seviyorum. Nereden olursa olsun. Bu şehirde yaşayan her insanı mutlu etmek istiyorum. Bana oy vermesinin hiçbir önemi yok. Vermese de onu da mutlu etmek istiyorum. Benim insana eşit hizmet verme anlayışını sağlamak arzusundayım"HER OYUNUZ İSTANBUL'A YÖN VERİRİmamoğlu, gençlere önem veren projeler geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Kent yoksulluğu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ben geziyorum ve görüyorum içim yanıyor. Gençlerimizin umutsuzluklarını gördükçe gerçekten üzülüyorum. Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış. 30 yıl aynı felsefenin yönettiği bir yerde İstanbul'un en kötü şehrini yaptıysanız hesap vereceksiniz. Yok öyle yağma. Ben kendimi mesul hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım. Suç oranı en yüksek sizin yönettiğiniz yerde, eğitim oranı en düşük sizin yönettiğiniz yerde, okuma yazma bilmeyenlerin en yüksek sayısı sizin yönettiğiniz yerde. Başarı nerede Allah aşkına? Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı? Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre güzel çevre vereceksiniz. Çocuklara geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız. Çocuklarımızı 2-3 yaşında okul öncesi eğitimi nasıl alabilirler, bunu sağlayacaksınız. Bilimle akılla dünyada nasıl yarışabilirler bunu sağlayacaksınız.Bu şehir bu ülkenin önemli şehridir. Bu şehirde motor iyi çalışırsa Türkiye daha iyi çalışır. Eğer motor çalışmazsa Türkiye durur. Biz sadece İstanbul'un yaşayanları değiliz, Türkiye'ye moral verecek bireyleriz. Her oyunuz kıymetli. İstanbul'a yön verir, aynı zamanda Türkiye'ye yön verir. Uzun yıllardır bu şehri yöneten aklın yorgun olduğunu biz değil kendileri söylüyor. Görevden aldıkları kişilerin yorgun olduklarını kendileri söylüyor. Bu şehre ihanet ettiler mi? Ettiler. Ben ettiklerine şahidim. Türkiye'ye yön verecek seçimlerde atacağımız oyun önemini bilelim. Yeni nesil belediyeciliğin varlığı Türkiye'ye moral verecek. 'Oh beni dinleyen biri var' diyecek insanlarımız. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor. 1 kişinin talimatıyla değil."Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar da " "Biz biriyle o, 39'uyla dertlenmek için yola çıktı. 'Ben bu şehri daha yaşanır kılarım' diyen bir kardeşimiz var. O'na yolu açık olsun diyorum" dedi. 'Ben bu şehri daha yaşanır kılarım' diyen bir kardeşimiz var. O'na yolu açık olsun diyorum" dedi.Görüntü dökümü:----------------İmamoğlu'nun salona gelişi-İmamoğlu'nun konuşması03.03.2019 - 13.07 - Haber Kodu : 190303074============================5- BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İSRAİL YAŞANANLARDAN DERS ALMAK YERİNE AYNI HATALARI TEKRARLAMAKTADIR*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Filistin zorlu sınamalardan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır."Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır""İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir""Bugüne kadar Filistin Devleti'ni tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz""Aynı şekilde Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu sene çok daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kardeş ülkelerde gözyaşının ve akan kanın durdurulması için Türkiye her zaman yoğun çaba sarf edecektir"Haber - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Filistin'in zorlu sınamalardan geçtiğini belirterek, "İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir" dedi."FİLİSTİN ZORLU SINAMALARDAN GEÇMEKTEDİR"Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'na katıldı, burada bir konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vefat eden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'e ve tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Çavuşoğlu, açılışını yaptıkları konferansın Filistin'in dış ilişkilerinin geliştirilmesi ve özellikle Filistin davasının dünyaya aktarılması bakımından müspet neticeler vereceğine inandığını belirterek "Filistin zorlu sınamalardan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır. Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır. Geçtiğimiz dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da Filistin konulu iki olağanüstü İslam Zirvesi tertipledik. Ayrıca çok değerli kardeşim Bakan Riyad Malki ile birlikte BM Genel Kurulu'nu harekete geçirerek,Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her girişimi hükümsüz kılan bir kararın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini sağladık. Aynı şekilde İsrail güvenlik güçlerinin tekrar eden saldırıları karşısında Filistinli sivillere korunma sağlanması konusunda da yine BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukta bir karar çıkarmayı birlikte başardık" ifadelerini kullandı."İSRAİL YAŞANANLARDAN DERS ALMAK YERİNE AYNI HATALARI TEKRARLAMAKTADIRÇavuşoğlu, Filistin davasının uluslararası toplumun gündeminde muhafaza edilmesinin önemine değinerek, "İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ulus DevletYasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. Bu tür girişimlerin, diyalog ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail, yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha fazla çaba göstereceğiz. Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayıgösteriyoruz" diye konuştu."REFAH VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK FİLİSTİN HALKININ TARİHİ VE MEŞRU HAKKIDIR"Çavuşoğlu İsrail'in Kudüs'te yeni oldu bittiler yaratma gayretlerini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir, buna da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, "Kendi topraklarında işgal ve abluka altında değil, refah ve huzur içinde yaşamak Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Hiçbir ülkenin bu hakkı gasbetmeye gücü yetmeyecektir. Sahadaki durum bakımından Orta Doğu barış sürecinin acilen canlandırılması gerekmektedir. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi uygulanması mümkün olmayan Filistinlilerin haklarını gözardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Çözüm iddiası taşıyan her girişimin yapıcı, dengeli, samimi olması önem taşımaktadır. Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikar olmuştur. İki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her ülkenin İsrail'i tanıdığı gibi artık Filistin Devleti'ni de tanıması gerekmektedir. Bu yönde çok çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Filistin Devleti'ni tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Filistin halkı için tüm imkanlar ve kurumlarla seferber olmaya devam edeceklerini, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana Filistin'e yaptığı yardımın 460 milyon doları aştığını, TİKA Filistin Ofisi'nin 2006'dan itibaren hayata geçirdiği projelerin sayısının 550'ye ulaştığını, bu projelerle Filistin'in dış desteğe ihtiyaç duymayacak şekilde güçlü ve sürdürülebilir ekonomiye kavuşmasını hedeflediklerini belirtti. Çavuşoğlu, Filistin'e verdikleri desteğin önemli bir bölümünü de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) katkılarının teşkil ettiğini, UNRWA'nın son dönemde hedef tahtası haline geldiğini, ABD'nin bu kuruluşa anlaşılması güç bir siyasi motivasyonla yaklaşarak katkısını sonlandırma kararı almasının zorlu bir süreci başlattığını söyledi."AFGANİSTAN'A EN İÇTEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"UNRWA Danışma Komitesi Başkanı olarak ajansın karşı karşıya bulunduğu mali krizin üstesinden gelinmesi için diğer ülkelerle eş güdüm içinde yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, en son BM Genel Kurulu'nda Türkiye, Japonya, İsveç, Almanya ve AB'nin ev sahipliğinde bir konferans düzenlediklerini, birçok ülkenin katkı vermesini sağladıklarını, bu çabalarınındevam edeceğini, Türkiye olarak da UNRWA'ya katkılarını artıracaklarını söyledi. Çavuşoğlu, sorunların kısa vadede aşılmış görüldüğünü ancak ajansa desteğin gelecek dönemde de tüm uluslararası camia tarafından verilmesinin elzem olduğunu belirterek, "Bu noktada Filistin halkı için topladığı 1 milyon dolar tutarında yardımı UNRWA'ya bağışlama kararı alan Afganistan'a en içten şükranlarımı sunuyorum. Birazdan gerçekleştireceğimiz törenle bu yardımı ajans yetkililerine takdim edeceğiz" şeklinde konuştu."AFGAN HALKI BU ASİL DAVRANIŞIYLA ULUSLARARASI KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ SERGİLEMİŞTİR"Çavuşoğlu Afgan halkının da zor şartlar altında yaşadığını belirterek, "Afgan halkı bu asil davranışıyla uluslararası kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Buradan tüm Afgan halkına gönülden şükranlarımızı gönderiyoruz. Bu gayretlerin en önemli neticesi, yardım kesme tehditleriyle boyun eğdirilmeye çalışılan Filistin halkının asla ve asla yalnız bırakılmayacağını göstermesidir. Filistin davasının müdafaası için önümüzdeki dönemde BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda alınan kararlarınuygulanmasının da takipçisi olacağız" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye olarak, bölgede var olan çatışmaların durdurulması, sivil savaşların sonlandırılması ve diğer kardeş ülkelerdeki istikrarın ve huzurun güçlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini de söyledi."YEMEN VE LİBYA'DAKİ SAVAŞLARIN DURDURULMASI İÇİN BU SENE ÇOK DAHA FAZLA ÇABA SARF EDECEĞİZİki gün önce Londra'da Ürdün Konferansı'na katılarak, Ürdün'e olan desteklerini yinelediklerini aktaran Çavuşoğlu, Ürdün'ün güçlü ve istikrarlı olmasının Türkiye için önemli ama Filistin için de elzem olduğunu, orada İsrail'in, Ürdün'e yönelik çıkardığı zorlukları da gündeme getirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Özellikle Ürdün üzerinden Kudüs'e geçmek isteyenlere İsrail'in çıkardığı zorlukların da altını çizdik. Şimdi Irak'ın yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyoruz. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Irak ziyaretini gerçekleştirdiğini öğrendim. Irak da bizim için önemli bir ülkedir. Bu işgalden ve seçimlerden sonra yeniden ayağa kalkması bizim için önemlidir. İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz ve İran'ın bu şekilde köşeye sıkıştırılmasının bölge için de çok riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. İran'a yönelik desteğimizi de sürdüreceğiz. Aynı şekilde Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu seneçok daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kardeş ülkelerde gözyaşının ve akan kanın durdurulması için Türkiye her zaman yoğun çaba sarf edecektir" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, her türlü engelleme çabalarına rağmen Filistin halkının kendi devletinde birlik ve huzur içinde yaşayacağı günlerin er ya da geç geleceğinin altını çizerek, "Türkiye elindeki tüm imkanlarla Filistin'in hürriyeti ve uluslararası alandaki mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ve büyükelçilerle aile fotoğrafı çektirdi.Sabah saatlerinde Bakan Çavuşoğlu ile Maliki basına kapalı bir görüşme yaptı. KARTAL'DA RİSK TAŞIYAN SON BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDIHaber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAKartal Orhantepe Mahallesi'nde çökme riski taşıyan binalardan sonuncusu olan Nuri Bey Apartmanının yıkımına bugün sabah saatlerinde başlandı. Bugüne kadar Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde çökme riski taşıyan Uzunlar, Anadolu, Ünal, Yunus, Uğur,Karalar, Potur, Bahar apartmanları yıkılmıştı. Bugün ise Sema Sokak üzerinde risk taşıyan son bina olan Nuri Bey Apartmanı'nın sabah saatlerinde yıkımına başlandı.Yıkım ile ilgili mahalle sakini Alper Demirtaş şöyle konuştu: "Yıkılan 9'uncu binamız. Hemen yan tarafımızda kendi oturduğumuz dairemiz var. Sabah 8 itibariyle bizi tahliye ettiler oradan. Tahliye ettikten sonra da saat 09.00'da yıkım işlemleri başladı. Ama hemen yan tarafta gördüğünüz en baştaki bina da muhtemelen 10'uncu bina olarak yıkılacak. Orada oturan komşularla görüştüğümüzde oranın da yıkılacağı bilgisi, çürük olma riskinin olma bilgisini dün akşam konuşurken böyle bir bilgi aldık. 9 bina ile kalmayacaktır" dedi. Hasbahçe'ye çocuklarını gezmeye götüren Alaattin Çetin telefonla konuştuğu sırada yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı. Bu kişi adres sorma bahanesiyle Çetin'i oyalarken, bu sırada bir çocuk da Çetin'in eşinin yanına giderek 'Burada teyzem vardı, teyzemi gördün mü?' diye sordu. Çetin ve eşinin oyanlandığı sırada başka iki çocuk masanın üzerinde bulunan ve içerisinde 5 bin lira para ve özel evraklar olan çantayı alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.GÜVENLİK KAMERASIGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişi Alaattin Çetin'in yanına yaklaşıyor. Diğer taraftan bir başka çocuk Alaattin Çetin'in eşinin yanına gidiyor. Ardından iki çocuk ellerinde çanta ile olay yerinden uzaklaşıyor. Çocukların çantayı bir örtü ile kapattıkları görülüyor. Durumu bir süre sonra fark eden Alaattin Çetin çocukların peşinden koşuyor.ÇETİN: BEN HİÇ FARKETMEDİMÇantasını çalmak için organize olduklarını söyleyen Alaattin Çetin "Tabi ben hiç fark etmedim. Benim çocuklardan haberim yoktu. Sonra bir baktık çanta yok. Çocuklar çantayı almış kaçmışlar. Sonra biz çocukları ararken bir baktım yanımda adres soran adam da yok. Kaçmış gitmiş adam. Sonra biz durumu polis merkezine bildirdik" dedi. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'nin birlikte görüntüsü de kartpostalllık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Camii 7 Mart Perşembe Regaip Kandili gecesi ibadete açık olacak, Cuma sabahı da camiden ezan okunacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, bunun bir açılış anlamına gelmediğini belirterek, resmi açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kendisinin tespit edeceği bir tarihte yapılacağını söyledi. "6 Ağustos 2013 günü ayağımızda çizmeler, botlarla temeli attık" diyen Ergin Külünk, şöyle konuştu:"İnşallah 7 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, o günün sabahında da camimizde ezanlar okunmaya başlayacak. Namaz kılmaya başlayacağız. O gece Regaip Kandili, Regaip gecesini de yad etmeye gayret edeceğiz. Bu, camimizi ibadete alma, camimizin açılışı değil. Gerçek anlamda açılışımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit edeceği bir tarihte ki, çok az bir müddet sonra olacaktır bu tarih. O tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız ile camimizin açılışını resmen yapmış olacağız. Şu anda camimizin içindeki aydınlatma dış aydınlatma, ısıtma, soğutma ve kalorifer gibi teknik hususlarda testlerimiz devam etmekte. Bizler 7 Mart'ı atlamamak için hem camimizin etrafında yapmış olduğumuz işler, peyzaj çalışması, yol düzenlemeleri, tünel çalışmaları gibi hususların hem bir testi olmak üzere o gün, o gece ibadet etmeye gayret edeceğiz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü 2 bin gündür süren bir çalışmanın semeresini ortaya çıkartmanın gayreti içerisindeyiz. Camiyi cemaatiyle buluşturmanın sevincini yaşayacağız" Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz, gençlerin manevi duygularla mücehhez, cami-cemaat ile barışık olması ve manevi değerleri kuşanarak, yetişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:"Geleceğimiz, istikbalimiz onlar. Herkesin camiye, secde ettiği yere kimi bırakacağını düşünerek hareket etmesi çok önemli. Fani dünyada yaşıyoruz, geçiciyiz. Bizim mabetteki yerimize kim varis olacak? Evimizdeki seccadeyi kim kullanacak? Bunları şimdiden düşünüp, yerimize haleflerimizi yetiştirmeliyiz. Bu camide mabette buluşmakla mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığımız 'Gençliğe Değer Projesi' ile sürekli gençlerimiz ile birlikte olmayı, din, dini hayatla, manevi değerlerle yetişmesini sağlayan çalışmalara önem veriyor. Gençlerimiz ile sabah namazında buluşmayı önemsiyoruz."Kuran Kursu öğrencilerinin ilahi okuduğu sabah namazına Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Müftüsü Bekir Derin de katıldı. Namaza katılanlara çorba ikram edildi.