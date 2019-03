Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.Pendik Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şeref Çalışkan sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti. Şeref Çalışkan ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Çalışkan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şeref Çalışkan'ın açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı. İsa Çalışkan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Beyoğlu Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor. Sabah kalktıklarında zarfları görenler, içine açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır" adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor. DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler." diye konuştu.BİLGİN: BÖYLE İNSANLARA İHTİYAÇ VARBir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar." dedi. Metin Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var." diye konuştu.BİLGİN: 40 SENEDİR BURADAYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİMBir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor." diye konuştu.ERZURUMLU: ZENGİN OLUP BURAYI UNUTMAYAN BİRİ OLABİLİRBir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız." dedi. Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi. Polis ekiplerinin bir TIR'ı durdurarak dorsesinde bulunan 3 paket içerisinde ambalajlanmış uyuşturucuyu bulması polis kameralarına yansıdı. Esenyurt'ta bir kuyumcuya giren çocuk, koltuğun üzerindeki içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya giren çocuk, içerinin kalabalık olmasını da fırsat bilerek koltuk üzerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun son anda fark edip kovaladığı çocuk kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis kaçan çocuk hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda ilerleyen 06 BAD 461 plakalı otomobilin sürücüsü birden emniyet şeridine kırdı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi. Motosiklet sürücüsü kazada hafif yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, "Selektör yaptım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.KAZA ANI KASK KAMERASINDAO anlar kaza yapan motosikletin hemen arkasındaki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün bir anda sağa doğru direksiyon kırdığı görülüyor. Hemen arkasından gelen motosikletin duramayarak önündeki otomobile yandan çarptığı ve savrularak yere düştüğü kameraya yansıyor. Motosiklet sürücüsü ayağa kalkarken otomobildekiler de araçtan iniyor.Görüntü Dökümü:-------------------Kask kamerası görüntüleri-Yolda ilerleyen motosiklet-Önüne çıkan otomobil-Motosikletin otomobile çarpması-Motosikletin savrularak yere devrilmesi-Motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak yaralı eline bakması-Otomobildekilerin indikleri aracı kontrol etmesii-Detaylar04.03.2019 - 09.41 Haber Kodu : 190304020===============================7- DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIHayati ARIGAN/İSTANBUL,Demet Şener ile İbrahim Kutluay bu sabah anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener'de kaldı. Protokole göre İbrahim Kutluay, Demet Şener'e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Demet Şener ile İbrahim Kutluay bu sabah anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener'de kaldı. Protokole göre İbrahim Kutluay, Demet Şener'e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Kutluay'ın Demet Şener'e de 3 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenildi.Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, geçtiğimiz hafta İbrahim Kutluay'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener ve İbrahim Kutluay bu sabah İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne geldi. Gizli görülen celsede Demet Şener'i avukatı Kezban Hatemi temsil etti.Çiftin boşanma konusunda her türlü anlaştıklarını belirtmesi üzerine mahkeme boşanmalarına karar verdi, boşanma protokolünü onayladı.DAVANIN GEÇMİŞİDemet Şener "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Demet Şener açtığı anlaşmalı boşanma dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığını belirtmişti. Evliliklerinin her iki taraf içinde çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal Şener boşanma davasında verilen tazminat miktarı yönünden davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış ve karar henüz kesinleşmemişti.Görüntü dökümü:-----------------Arşiv04.03.2019 - 11.09Haber Kodu : 190304041_