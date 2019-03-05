Dha İstanbul Bülteni - 2

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2(ek görüntüyle)1- GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMAPatlamada yaralanan kadının oğlu,"Bir patlama duydum, dışarı çıktım. Annem yerde yatıyordu"Haber-Kamera: Murat SOLAK - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayıcısı bir kadın sokakta bulduğu salça kutusundaki patlama sonucu yaralandı.Olay saat 08.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi, Kaynar Sokak'ta meydana geldi. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Selma Altan(57), sokaktan bulduğu salça kutusunu hurda kağıt çuvalına koyarak evine getirdi. Evinin önünde çuvalı boşaltan Altan, salça kutusunu çuvaldan çıkarttığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Selma Altan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTIOlay yerine gelen polis ekipleri evin bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonucu patlamaya salça kutusundaki çakmak gazı ile yapılmış patlayıcının neden olduğu belirlendi."KIYAMET KOPTU ZANNETTİK"Hurdacı kadına komşu olan Mekanet Örnek "Buradan kağıt toplayarak geçti. Yukarıda bakkalının önünden almış. O götürdüğü şey patlamış. Kıyamet koptu zannettik" dedi.Patlamada yaralanan kadının oğlu Turgut Altan, "Bir patlama duydum, dışarı çıktım. Annem yerde yatıyordu" diye konuştu. Turgut Altan annesinin yanında patlama sırasında kız kardeşinin de bulunduğu kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerin çalışmaları-Röpler-Genel ve detayla-İncelemeden görüntü-Oğlu ile röp05.03.2019 -08.25 Haber Kodu : 19030501005.03.2019 - 08.48Haber Kodu : 19030501305.03.2019 -08.54 Haber Kodu : 19030501405.03.2019 -09.09 Haber Kodu : 19030501705.03.2019 - 11.17 Haber Kodu : 19030504305.03.2019 -12.06 Haber Kodu : 190305062========================2- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PATLAMA AÇIKLAMASIİstanbul DHAİstanbul Valiliği'nden Gaziosmanpaşa'daki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta S.A adlı kadının çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.==================================3- SAHTE ALTIN OPERASYONUYLA İLGİLİ BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAHaber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAAyarı düşürülmüş sahte altınları piyasaya sürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'unun yakalandığı belirtildi."125 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMİŞTİR"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:"Özellikle son aylarda yazılı ve görsel basınımıza da yansıdığı üzere, kuyumcu esnafımız başta olmak kaydıyla ayarı düşürülmüş sahte altınların piyasaya sürülerek vatandaşlarımızın mağdur edildiğine dair çeşitli şikayetler ve bilgilerin intikal etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilimiz merkezli bir yapılanmanın üretmiş oldukları, ayarı düşürülmüş (sahte altın) altınları ilimiz ve ülkemiz genelinde çeşitli bölgelere gönderip, oradaki kuyumculara sattıkları ve piyasaya dağıtarak, 'Örgütlü Halde Nitelikli Dolandırıcılık' suçu işlendiği şüphesiyle yapılan çalışmalar neticesinde 125 şüpheli tespit edilmiştir""5 ATÖLYE MÜDÜRLENDİ""5 Mart'ta suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli ülkemiz genelinde yapılan operasyonda 89 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda fişek, pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bilezik ele geçirilmiş, suç unsuru ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölye tespit edilmiş, suça konu olan üretimde kullanılan malzemelere el konularak atölyeler mühürlenmiştir. Yakalama işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir"===================================4- BOMBA İMHA UZMANLARININ YAŞAMIN KIYISINDAKİ HAYATLARIÇağatay KENARLI -Murat ÇİMEN -Ali AKSOYER/İSTANBUL, ŞÜPHELİ paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Bomba uzmanı polislerin sırtlarında taşıdıkları en az 45 kilogram ağırlığındaki koruyucu kıyafetleri ölümle kalım arasındaki ince çizgi.ŞÜPHELİ PAKET İHBARI GELDİKTEN SONRA YAŞANANLARİstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser şüpheli paket ihbarı geldikten sonra pakete uygulanan süreci şöyle anlattı:"Haber merkezi şüpheli paket ihbarını değerlendirerek, ilk müdahale ekibine çevre güvenliği aldırıyor sonra da Bomba İmha ve İnceleme Şube ekiplerine durumu bildiriyor. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelerek, çevre emniyetinin yeterli olup olmadığını, herhangi bir patlama anında çevrede zarar görebilecek vatandaşın olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha sonra şüpheli paketi kontrol ederek, çevre emniyetinin yeterli olduğuna ikna olunca 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla şüpheli pakete gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bomba uzmanı personel bomba imha kıyafeti giyerek, şüpheli pakete yapılan müdahale sonrası pakette bomba var mıydı diye inceler, varsa tam olarak etkisiz hale getirip getirilmediğini kontrol eder. Eğer etkisiz hale getirilmediyse, unsurları birbirinden ayırır ve gerekli kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrılır. Çevre emniyetinin normale dönmesini sağlayarak konuyu sonlandırırız" dedi.İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş Yıldız Parkı'nda Demirören Haber Ajansı için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi. Bomba İmha uzmanı polisler, olay yerine gelerek çevre güvenliğini kontrol ettikten sonra şüpheli kutuya ilk müdahaleyi 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla yaparak etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanı daha sonra koruyucu bomba imha kıyafetini giyerek şüpheli kutudan çıkan parçaları inceledi.Görüntü Dökümü:---------Bomba uzmanının koruyucu kıyafetini giyinmesi-Bomba imha uzmanından detay görüntüler-Bomba imha uzmanın yürümesi-Şüpheli kutudan çıkanların kontrol edilmesi-Bomba imha uzmanının işaret vermesi-Açıklamaları-Genel ve detaylar===================================(anne ve kızının fotoğrafıyla)5- BAHÇELİEVLER'DE ANNE VE KIZI EVLERİNDE CİNAYETE KURBAN GİTTİHaber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL,Bahçelievler'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Keziban Ercan(82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.HEMŞEHRİLERİ EVE AKIN ETTİ, SUÇLULARIN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDUKayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:-------------EK GÖRÜNTÜ-Anne ve kızının fotoğrafı///Olay yeriKalabalıkPolis ekipleriCenazelerin taşınmasıAçıklamalar ve sloganlarGenel ve detaylar05.03.2019 -12.07 Haber Kodu : 190305063====================================6- RESTORASYONU SÜREN ÜNLÜ YALIDA İŞ KAZASIRamazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,Beykoz'da Komodor Remzi Bey Yalısı'nda restorasyon çalışmaları yapılırken iş kazası meydana geldi. Yaralı işçi, çatıdan itfaiye ekiplerine ait merdivenle indirilerek hastaneye kaldırıldı.Olay dün saat 15.00 sıralarında Anadolu Hisarı Toplarönü Sokak'ta bulunan "Komodor Remzi Bey Yalısı"nda meydana geldi. Yalı yeni sahibi tarafından restore ediliyordu. Bir işçi çatıda çivi çakma tabancasıyla çalışırken, çivileri sağ ayağına batırdı. Yaralı işçi Mustafa Yüksel (45), çatıdan indirilemeyince olay yerine hemen ambulans ve itfaiye ekipleri istendi. Yaralı Yüksel'e ilk müdahaleyi 112 ekipleri, çatıda yaptı. Daha sonra işçi, sedye ile itfaiyenin sepetine bağlanarak aşağıya indirildi. Mustafa Yüksel, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ünlü Yalı, 2 yıl önce Eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcılarından merhum Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü tarafından iş insanı Namık Tanık'a satılmıştı.Görüntü Dökümü------------------------İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çatıda yaralı işçiye müdahale etmesi-İşçinin itfaiye sepetine konulması-İşçinin sepetle indirilmesi-İşçinin ambulansa bindirilmesi-Restore edilen yalı-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Olay yerindeki itfaiye aracı-Genel ve detay05.03.2019 - 10.30 Haber Kodu : 190305026_===========================7- SEREBRAL PALSİ HASTASI OĞLUNU HER GÜN BEBEK ARABASIYLA OKULA GÖTÜRÜYORİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Avcılar'da oturan, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 8 yaşındaki oğlu Yusuf İslam'ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp getiren annesi Sevim Orhan, "Allah'a şükür bu duruma getirdik" dedi.Yeşilkent Mahallesi'nde oturan ve hergün öğle ve akşam saatlerinde bebek arabası ile oğlu Yusuf İslam'ı Leyla Bayram İlkokulu'ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürerek öğretmeniyle sırasının yüksekliğini ayarlayan anne Sevim Orhan, tüm zorluklara göğüs germeye çalıştıklarını anlattı. Sevim Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunu okula getirirken, yoldaki bazı noktalarda merdivenleri aşabilmek için onu bebek arabası ile birlikte taşımak zorunda kaldığını belirterek, "7.5 aylık olarak doğduğunda doktorlar "Ölür' demişlerdi. Allah'a şükür yaşıyor." diye konuştu. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni'nin, iki ay önce İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.Sevim Orhan, temizliğini yaptığı, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şöyle devam etti: "İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Onu bile göremedik. Çok sıkıntıları oldu. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. Açıkçası imkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürebildik. Yusuf, çok sorunlu bir çocuktu 8 yaşına getirebilinceye kadar anne-baba çok mücadele ettik. Allah'a şükür bu duruma getirdik, çok memnunuz. 1'inci sınıfa geç verdik ama çok umutluyuz."Özel eğitim sınıfı öğretmeni Gönül Albayrak, Yusuf İslam'ın okula geldiğinde iki elini de kullanamadığını belirterek, "Kalemi sağ elin 5 parmağı ile avuçlayarak dik tutuyordu. Şimdi üç parmağını kullanarak yazabiliyor. Sol eline de çalıştırıyoruz artık. Eskisine göre çok iyi. Küçük kasların çalışması bakımından çok iyi oldu. Fiziksel, zihinsel, sosyal açıdan okula gelmesi çok iyi oldu. Arkadaşlarla uyumu çok iyi" dedi.Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu, okulu çok sevdiğini belirten Yusuf İslam, "Öğretmenimden çok memnunum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Annesi bebek arabası ile oğlunu okula götürürken-Anne ve öğretmeni sınıfta Yusuf İslam ile ilgilenirken-Anne Sevim Orhan, oğlunun durumunu anlatırken-Öğretmen Gönül Albayrak, Yusuf İslam Orhan'ın durumunu anlatırken-Yusuf İslam Orhan, öğretmenini çok sevdiğini söylerken-Genel ve detay görüntüler05.03.2019 - 11.01 Haber Kodu : 190305038