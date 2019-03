Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

1- KADIN KOMANDOLAR KÖPRÜDEN İNDİ (1)Zeki GÜNAL - İstanbul DHAJandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendiGörüntü Dökümü:------------Kadın komandoların inişi===============================(geniş haber)2- KATLİAM YAPAN SALDIRGAN ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVKEDİLDİHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zıhrlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Görüntü Dökümü:------------------------Zanlı ve beraberindeki 4 kişinin çıkışı-Zanlının zırhlı polis aracına bindirilmesi-Araçların gidişi==============================3- EMİNÖNÜ'NDE ARACIN DENİZE UÇMA ANI KAMERADAHızla gelip denize uçtuSoner HASIRCIOĞLU - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR - / İSTANBUL DHAEminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.CAN PAZARI YAŞANDIOlay, saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda aracını hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçtu. Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi. Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları araçta yaptıkları araştırmada başka kimsenin olmadığını belirledi. Dalgıçların bağladığı iple vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Araç çekiciye bağlanarak polis otoparkına götürüldü. Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, çocuğun kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir gencin batmakta olan araçtan çocuğu çekip aldığı, daha sonra denize atlayan başka bir gencin ondan çocuğu alıp kıyıya çıkardığı görülüyor.ARACIN DENİZE UÇMA ANI KAMERADAÖte yandan aracın denize uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla gelen aracın doğrudan denize doğru gittiği görülüyor. Hız kesmeyen araç denize uçuyor.Görüntü Dökümü:-------------GÜVENLİK KAMERASI-Hızla gelmesi-Denize uçması///-Olay yerinden görüntüler-Sağlık ekipleri-Ambulanslar-Polis ve kıyı emniyeti ekipleri-Çocuğun kurtarılma anı=========================================(geniş haber)4- ESENYURT'TA LOKANTADA PATLAMA: SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜPatlama güvenlik kamerasına yansıdı.Savaş alanına dönen sokak havadan da görüntülendiHaber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL,Esenyurt'ta bir kebapçıda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada sokaktaki çok sayıda bina ve araç zarar gördü. Patlama güvenlik kameralarına yansıdı.EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜPatlama sabah saat 05.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 8.Sokak'taki bir kebapçıda meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklı şiddetli bir patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada şans eseri yaralanan olmazken çok sayıda bina ve iş yeriyle birlikte 5 otomobilde hasar gördü. Yan sokakta bulunan bazı iş yerlerinin camları kırıldığı, patlamanın şiddetiyle bazı moloz parçalarının binaların çatılarına fırladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen yetkililer, bina ve araçlarda hasar tespit çalışmaları yaptı.PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIYaşanan olayı anlatan patlamanın yaşandığı kebapçının sahibi Alibey Elitaş, "Nasıl oldu bilmiyoruz. Saat 23.00 gibi kapattık gittik. Herhangi bir sorun yok. Doğalgaz da kullanmıyoruz biz. Tüp kullanıyorum, tüplerimde dışarıda duruyor. Ne patlamış olabilir ben de bilmiyorum" dedi. Büyük korku yaşadıklarını ve patlama sesiyle uyandıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Emine Çift ise, "Pencerelerim komple içeri girdi. Patlamanın sesiyle uyandık. Dışarıya bakayım dedim her yer toz bulutu içindeydi. Dışarıda her yer yıkık döküktü. " diye konuştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü patlama çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay yerinde polisin ardından belediye ekipleri sokakta temizlik çalışmaları yaptı.Öte yandan savaş alanına dönen sokak havadan da görüntülendiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Patlama anı güvenlik kamera görüntüleriOlay yerinden görüntüzarar gören binalar ve iş yerlerinden görüntüPolis ekiplerinden görüntüiş yeri sahibi ve mahalle sakinleri ile röportajSokağın drone görüntüsüDiğer detaylar==================================(ÖZEL)5- KAZANIN HEMEN SONRASI.... YARALILARA YASTIK VE MİNDERLE YARDIM SEFERBERLİĞİHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,Bağcılar TEM Bağlantı yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetin kırılan ön camından çıkartılan yaralılara yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Yola yatırılan yaralılardan birinin başına yastık koyulurken, diğer bir yaralıya da oturması için minder verildi.Bağcılar Mahmutbey-İstoç TEM Bağlantı Yolu'nda saat 08.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Uslu yönetimindeki 34 CLB 85 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yan yatarken, içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıları kamyonetin kırılan ön camından çıkartıp yola yatırdı. Bir sürücü kamyon şoförü Uslu'nun başının altına aracında bulunan yastığı koydu. Diğer bir yaralıya da minder verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Görüntü dökümü:---------------Kaza yerinden görüntü-Yerde yatan yaralı-Yastığın görüntüsü-Minderdeki yaralı-Yan yatan kamyon-Yaralıların ambulansa konması-Genel ve detaylar================================(ÖZEL)6-SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI GASPI ŞAKA SANDILARHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de yolda yürüyen Pakistan uyruklu bir kişi 3 kişi tarafından gasp edildi. Gapçılar, darp edip bacağından bıçakladıkları kişinin telefonunu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.İsmetpaşa Mahallesi'nde, tekstil firmasında çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin boş bir arazide 3 kişi yolunu kesti. Şüpheliler Pakistan uyruklu kişiyi darp edip, bacağından bıçakladıktan sonra cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Şüpheliler daha sonra buradan kaçtı. Olayı gören ve Pakistan uyruklu kişiyle gaspçıların şakalaştıklarını zanneden görgü tanıkları, gaspa uğrayan kişinin bacağından kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polise haber verdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı."ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETİK"Bir görgü tanığı, "Biz ileride oturuyorduk. İlk başta şakalaştıklarını zannettik. Bıçak yaralarını gördüğünde o an anladık zaten. Peşinden koştuk ama yetişemedik" derken, bir başka görgü tanıdığı da, "Üç kişilerdi. Biri gırtlağını sıkıyordu, biri cebine daldı, biri de yumrukla vuruyordu. Gasp ettiler. O arada birkaç sefer bıçağı salladılar. Telefonunu ve 220 TL'de parasını almışlar" diye olayı anlattı.Görüntü Dökümü:--------------------------Bacağından yaralanan kişi-Çevrede toplananlar-Polisin gelmesi-Polisin şüphelendiği kişilere doğru ilerlemesi-Yaralının ambulansa konulması-Görgü tanıkları ile röportaj-Genel ve detaylar===========(ÖZEL)7- SULTANGAZİ'DEKİ AVM'DE YANGIN PANİĞİHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,Sultangazi'de, ilçe belediyesinin zemin katında bulunan AVM'de çıkan baca yangını paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı. İçeride bulunan müşteriler uyarı anonsu ile dışarı çıkartıldı.Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alışveriş merkezinde yer alan bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM'den dumanların yükseldiği baca yangını, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü.DUMANLAR AVM'NİN İÇERİSİNİ SARDIDumanlar havalandırma sisteminin çalışmamasından dolayı AVM'nin içerisini sardı. Bunun üzerine dumandan nefes alamayan müşteriler, görevlilerin uyarı anonsu ile dışarı çıkarıldı. Bazı dükkanlar ise kepenk kapattı."PAT DİYE BİR SES GELDİ"Baca yangınının çıktığı restoran çalışanı, "Izgara çalışır bir vaziyetteydi. Birden pat diye bir ses geldi. Her halde yukarıdaki havalandırmanın aksanından kaynaklanan bir şey oldu" dedi.Görüntü dökümü:--------------------Yangın paniği-AVM'nin içinden görüntü-Koşturan vatandaşlar-İtfaiyenin gelmesi-İtfaiyecilerin merdivenle çatıya çıkması-Yangına müdahale-Restoran çalışanı ile röp-Genel ve detaylar============================8- SANCAKTEPE'DE LASTİKÇİNİN KONYETNERİ KÜLE DÖNDÜHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Sancaktepe'de lastik tamirciliği yapan bir kişinin işyeri olarak kullandığı konteyner alev alev yandı. Konteynerin yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay Sancaktepe Merve Mahallesi Cenap Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddaya göre lastikçi Şakir K. işyeri olarak kullandığı konteynerindeki kömür sobasını yaktıktan sonra pastaneye kahvaltı yapmaya gitti. O sırada konteynerden alevler yükselmeye başladı. Olay gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şakir K. "Pastaneden kahvaltılık alırken, köşede birisi beni çağırdı 'abi senin dükkan yanıyor' dedi. Bi geldim baktım ki iş işten geçmiş" dedi. Polis tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------Cep telefonu görüntüsü-Alevlerin görüntüsü-İftaiyenin soğutma çalışmaları-Lastikçi çalışanı ile röp-Yangın sonrası olay yerinin görüntüleri-Yanan eşyalar