Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

1 - BİNALİ YILDIRIM HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ...Haber - Kamera: İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma Selçuker'in yaş kutlamasına da katıldı. Binali Yıldırım, yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.Görüntü Dökümü:------------------------Binali Yıldırım'dan görüntü-Hıuzurevi'ni ziyaret etmesi-Mini konserden görüntü-Semiha Yıldırım'dan görüntü-Huzurevindekilerle sohbet etmesi-Genel ve detaylar=============================2- BAKIRKÖY'DE AMBULANS ŞOFÖRÜNE DARP KAMERADAYol verme tartışması yaşadığı ambulans şoförünü darp etti.Güvenlik kameralarına yansıyan olayı bir sürücü de cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,Bakırköy'de yol verme tartışması nedeniyle bir sürücü, ambulans şoförüne saldırdı. Uzun süre ambulans şoförünü darp eden sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından araca binip olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün, hasta almaya gittiğini söyleyen ambulans şoförüne, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek saldırdığı iddia edildi.Olay Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe akşamı saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Ambulans sürücüsü İbrahim Kara ile iki sağlık personeli nakil olacak bir hasta için yola çıktı. İddialara göre ambulans Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi. Bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü aracını biraz ileri aldıktan sonra aracından indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya neden yol vermedin diyerek tepki gösterdi. Kara ise hasta almaya gittiğini söyledi.SALDIRIYA UĞRAYIP DARP EDİLMESİNE RAĞMEN NAKİL OLACAK HASTAYI DÜŞÜNDÜSürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, nakil olacak hasta için başka bir ambulans sevk edildi. Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan B.K. adliyeye sevk edildi. B.K.'nın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.SALDIRI ANI HEM GÜVENLİK KAMERASINDA HEMDE CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNDEGüvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nın aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K. daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K. aracına binip ayrılıyor. Öte yandan yaşanan olayı bir araç sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayda aldı.Görüntü dökümü:----------------------Güvenlik kamera görüntüleriAmbulans ile aracın karşı karşıya gelmesiSürücünün aracından inerek ambulansa yönelmesiSürücünün ambulans görevlisine saldırmasıVatandaşların araya girmesiSürücünün aracına binerek gitmesi-Cep Telefonu Görüntüsü:Otomobil sürücüsünün ambulans görevlisine bağırma anlarıVatandaşların araya girme görüntüleriSürücünün ambulans görevlisinin üzerine yürüme anlarıGenel ve detaylar===================(ÖZEL)3- GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ 500 BİN LİRASINA MALOLDUHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Gaziosmanpaşa'da, tekstil işçisi olarak çalışan bir kadın, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı.İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı işyeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, "Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı" dedi."GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ BANA PAHALIYA PATLADI"Hanife Aksu başından geçenleri anlattı. Aksu, "Sultangazi'de bir işyerinde çalışıyordum. İşyeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için, sonuçta 'bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup, soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı" diye konuştu."BİR GECE NEZARETHANEDE KALDIM"Hanife Aksu, "5 ay sonra bana vergi dairesi başta olmak üzere çeşitli kurumlardan evraklar gelmeye başladı. Bana gelen evrakları şirkete genel müdür olmam yönünde teklifte bulunan Murat beye gösterdiğimde, bana 'senden önceki genel müdüre ait bir borç. Fakat o şahıs ortada olmadığı için ve senin adın, adresin olduğu için bu evraklar sana geliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Çünkü şu anda bu şirket işlemiyor' dedi. ve ben buna inandım. 1 sene önce bana para cezası yazılı bir kağıt geldi. Ben bunu tekrar Murat beye götürdüğümde bu sefer de 'sakın bunu ödeme. Seninle alakası yok' dedi.Bana gelen para cezası yazılı kağıttan 1 hafta sonra ben gezerken kimlik kontrolü yapan polisler beni gözaltına aldı. Aramam varmış, bir gece nezarethanede kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıktığımda para cezasını ödedim. Parayı ödeyebilmek için önce birinden borç aldım. ve o borcu ödeyebilmek içinde evimdeki eşyaları sattım. Bu borcu yatırırken ben adliyede şunu öğrendim. Benim üzerime paravan bir şirket kurulmuş. Bunu o zaman öğrendim" şeklinde konuştu."GENEL MÜDÜR OLAMADIM AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR ORTACI OLARAK ÇALIŞIYORUM"Karşı davalar açtığını anlatan Aksu, "Şirkete genel müdür olma teklifinde bulunan aracı şahıstan da şikayetçi oldum. Vergi dairesinden gelen evrakların hepsini savcılığa verdim. Ayrıca Vergi Dairesi tarafından şahsıma bir dava açılmış. Önümüzdeki ay bunun mahkemesi var ve sonucunu bekliyorum. Vergi Dairesi tarafından şahsıma gelen yaklaşık 500 Bin lira para cezası var. Üzerime açılan paravan şirketin borçlarını da ödemeye başladım. Ben şu anda bunları ödemek mecburiyetinde bırakılıyorum. Şu anda Gaziosmanpaşa ilçesinde bir tekstil atölyesinde ortacı olarak çalışıyorum. Belirli bir haftalığım var. Geçinmeye çalışıyorum. Kirada oturuyorum ve bu dertlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar bir genel müdür olamadık ama çok şükür bir ortacı olarak çalışıyorum. Bugün tozun, toprağın içerisinde çalışıyorum. Sırf bu borçları ödeyebilmek için. Bunu yapanların cezalandırılmasını ve en kısa zamanda mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-------------Hanife Aksu ile röp.-İşyerinde çalışırken detay==============================4- MOTOSİKLETLİ TRAFİK MAGANDASININ TEM'DE TEHLİKELİ HAREKETLERİHaber: Ersan SAN İSTANBUL DHAİstanbul'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.İstanbul'da bir çok yolda kendisi ve diğer sürücüler için tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletli o anları kask kamerasıyla kaydetti. O görüntülerden biri TEM Otoyolu Levent mevkii Mahmutbey İstikametinden. Hızla ilerleyen motosikletli araçların arasından geçerken motosikletinin ön tekerini kaldırıyor. Makaslar atarak ilerleyen sürücünün hızı zaman zaman 150 kilometre hıza ulaşıyor.Motosikletlinin tehlikeli hareketlerini arkadaşları da görüntülüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Magandanın tehlikeli araç kullanması-Tek tekerlek üzerinde ilerlemesi-Beşiktaş'ta ilerlemesi-Genel ve detaylar=============================(ÖZEL)6- ALACAKLILAR KAPILARI PENCERELERİ SÖKÜYORHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bir sitenin sakinleri, inşaat şirketinin borçlarını ödeyemediğini, alacaklıların da sitenin asansörleri ile boş dairelerdeki kapı, pencere, mobilya sistemlerini geri sökmeye başladığını iddia etti. Bir grup ev sahibi, "Her gün 'Bugün ne sökülecek?' diye korkuyla uyanıyoruz. Yarın dolu dairelere gelecekler. Yetkililerden bir an evvel çözüm bekliyoruz" dedi.Edinilen bilgilere göre, Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 3 bina 2013 yılında kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yerine 17 kat ve 3 bloktan oluşan site yapıldı. İnşaat süresince kira yardımı alan vatandaşlardan bazıları 2 sene süren kira yardımının son bulmasıyla birlikte siteye taşındı. 2016 yılında bitmesi gereken proje, iddialara göre inşaat firmasının borçları nedeniyle tam olarak tamamlanamadı. İnşaat şirketinden yaklaşık 100 ile 800 bin lira arasında değişen rakamlarda alacakları bulunan firmalar da buna karşılık yaptıkları asansör, kapı, parke ve pencere gibi sistemleri sökmeye başladı. İlk etapta hak sahibi 34 hanenin taşındığı siteye, inşaat çalışmaları sona erdikten sonra alınması gereken iskan belgesi de alınamadı. 34 hanenin taşındığı site sakinleri ile sonradan bina satın alanlardan oluşan 130 ev sahibi sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.BAŞLADIĞIMIZ YERE DÖNECEĞİZHer sabah kalktıklarında "Bu gün binadan ne sökülecek?" korkusu yaşadıklarını ve yetkililerden bu sorunu çözmelerini bekledikleri söyleyen site sakinlerinden Mustafa Koçak, "Bu gün kapıcılar geldi, mobilyacılar geldi. Yarın asansörcü, camcı gelecek. Onu da sökeceğiz, başladığımız yere geri döneceğiz. Yarın dolu dairelere gelecekler. Devlet kanalıyla çözemezsek, kaba kuvvet kullanacağız. Artık yeter diyoruz. bunların paraları ödenmedi diye biz mağdur durumdayız" diye konuştu.MÜTEAHHİDE ULAŞAMAYINCA BİZİ TEHDİT EDİYORLARSite sakinlerinden Ercan Coşkun ise " Biz kat malikleri olarak binaya geldiğimizde asansörcünün 700-750 bin lira, mobilyacının 600 bin lira, camcıların 180 bin lira bir alacağı vardı. Bunlar ödenmediği için bizi tehdit ediyorlar. Müteahhit ve yetkililere ulaşamayınca bizi tehdit ediyorlar. Biz zaten 5 yıldır bu binaların bitmesi için uğraşıyoruz. Kiralarımızı ödeyemedik dedik ki kendi binalarımıza sahip çıkalım. Burada gördük ki daha beter bir durumdayız. Buraya gelen alacaklılar biz alacaklarımızı alamadığımız için bu alacaklarımıza karşılık yapmış olduğumuz işleri söküp götüreceğiz diyorlar. kapıları, parkeleri, dolapları tamamını söküp götüreceğiz diye bizi tehdit ediyorlar" dedi.Öte yandan röportaj talebini kabul etmeyen inşaat şirketinin bir yetkilisi ise, yapılan telefon görüşmesinde sorunun, şirketin yaşadığı finansal sıkıntılardan kaynaklandığını ancak çözüm sağlandığını söylediGörüntü dökümü:------------------------Sökülen kapılardan ve parkelerden görüntü-Dairelerden görüntü-Bina sakinleri ile röportaj-Binadan genel görüntü-Bİna sakinlerinden genel görüntü-Diğer detaylar========================7- İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAKÇağatay KENARLI/İSTANBUL,İstanbul'da yarın Cumhur İttifakı mitingi ile nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:-Trafiğe Kapatılacak YollarAvrasya Tüneli,Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye Katılım,Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılımBalat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,Ragıp Gümüş Pala CaddesiCemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,Reşadiye Caddesi,Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikametiAtatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti-Alternatif YollarD-100 Kuzey - Güney Yol,Yeşilköy havuzlu kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres yolu,Ataköy sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,Ataköy sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,Vatan Caddesi,Millet Caddesi,Balat sahil -Atatürk BulvarıBAKIRKÖY'DE DE YOLLAR KAPANACAKBu arada, Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:İsmail Erez Bulvarı,Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar-Alternatif GüzergahlarEkrem Kurt Bulvarı,ncirli Caddesi,=============================8- (ÖZEL) HÜLYA AVŞAR İLE CENGİZ DURMUŞ KORTTA BİR ARAYA GELDİOlgucan KALKAN/ İstanbul, -Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kalp Vakfı'nın düzenlediği turnuvada Hülya Avşar ile korta çıktı. İstanbul'da özel bir spor salonuna ait kortta oynanan mücadelede keyifli anlar yaşandı. Karşılaşmayı Tie-Break seti sonunda başkan Cengiz Durmuş kazandı.Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Cengiz Durmuş, Kalp Vakfı için düzenlenen organizasyonda Hülya Avşar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Çok maç, turnuva oynadık ama bugün çok anlamlıydı. Hülya Avşar, tenisin en çok bilinen ismi. Tenise çok büyük değer katmış, sempati uyandırıp, sevdirmiş birisi. Kendisiyle oynamanın keyfini yaşadık. Tenis rekabetten keyif alabilmek, dostluğu, arkadaşlığı geliştirebilmek, gurur duyabilmek ve her şeyden önemlisi çevresel, kültürel anlamda, hak hukuk ve adalet anlamında her bireyin yapması gerektiğini düşündüğüm bir branş. Bugün çok anlamlı bir turnuva oynadık, Hülya Hanım böyle sosyal sorumluluk projelerinde enerjisiyle çok güzel şeyler yaptı. Bugün de Kalp Vakfı'nın düzenlemiş olduğu turnuvaya bizimle birlikte katıldı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi."HER MAHALLEDE TENİS OYNANMALI"Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tesisleri'nde kalan öğrencilerin tenisle tanışması tenis sporunun yaygınlaşması adına 'KYK Gençleri Kortta' isimli bir proje başlattıklarını söyleyen Başkan Durmuş, "Bizim hedefimiz Türkiye'de herkesin tenis oynayabilmesi. Tenisin faydalarını çok kez anlattık. Doğal olarak her çocuğumuz her sokakta, mahallede, ilçede tenis oynamalı. Bu açıdan KYK'ların bizim için çok önemli bir yeri var. Oralarda 700 bin kişi var. Onlar geleceğin anne, babaları, çocuk yetiştiricileri. Onun için tenisi tanımaları, tenisi öğrenmeleri ve gittikleri yerlerde Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğretmen olacak, iş adamı olacak ama tenisi hep oynayıp, çocuklarına da oynatacak. Bu tenis için çok büyük bir kazanç. Toplum için de umarım öyle olur" diye konuştu.HÜLYA AVŞAR: "ÇOCUKLAR KONUŞTUKLARI ANDA SPORA BAŞLAMALI"Çocukların aileleriyle birlikte spora yönlendirmeleri gerektiğine dikkati çeken Hülya Avşar, "Özellikle boşanmaların çok yoğun olduğu dönemde aile tenisini kurmak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar hep bir arada hafta sonları birlikte tenis oynasınlar. Aile içindeki bağları da sağlamlaştırmak adına çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Anne, baba ve çocuklar bir arada 1 saat tenis oynayıp, gülüp eğleniyorlar. Hafta sonların yapacak bir şey bulamıyorlar. Baba bir yere gidiyor, anne oturuyor. Başkanımız da buradayken bunu bir proje haline getirirsek çok faydalı olabilir. Tenis ile ilgili her yerde var olmaya hazırım. Spora ben 6 yaşında yüzmeyle başladım. Lisanslı bir yüzücüydüm oradan hep devam etti. Bu demektir ki önce sporcuyum sonrasında sanatçıyım. Spor benim için her zaman her yerde var olan bir şey. Sporun iş hayatıma bile büyük katkısı var. Sahada aldığınız kararlar, sakin olmak, ani hareketlerde bulunmamak gibi bunların hepsi gerçekten iş hayatında da çok faydalı oluyor. Benim sakinliğim çok şey kazandırıyor. Bütün ailelerin çocukları için yapabileceği en güzel şey konuşmaya başladıkları anda spora vermeleri. Hülya Cup'ın da 40'ıncısı yapacağız. Hangi ile denk gelecek tam bilmiyoruz Ankara'ya denk getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cengiz Durmuş'un açıklamaları-Hülya Avşar'ın açıklamaları-Detaylar========================9 - SU ALTINDA YÜRÜME REKORUNU TEKRAR KIRMAYA HAZIRLANIYORHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,"Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadın" kategorisinde Guinness rekor denemesi yapacak olan beden eğitimi öğretmeni Bilge Çingigiray Aydın, hazır olduğunu söyledi.Milli sporcu, 1 çocuk annes Bilge Çingigiray Aydın, su altında en uzun yürüyen kadın rekorunu kırmak için her gün havuzda antrenman yapıyor. Gün boyu su dolu havuzun dibinde yürüyüş yapan Aydın, son hazırlıklarını tamamladı.25 Mart'ta İstanbul Ataşehir'de bir havuzda yapacağı dünya rekoru denemesiyle ilgili konuşan Bilge Çingigiray Aydın, dünya rekorunu Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Aydın "Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadınlar dünya rekorunu deneyeceğim. 2 sene önce 67 metre ile ülkemize bu rekoru getirdim. Bu rekordan 5 ay sonra Rus sporcu bu rekoru 69 metreye çıkardı. 2 yıldır benim hayalim bu rekoru tekrar ülkemize getirmekti. Şimdi bu olanaklar sağlandı. Büyük bir organizasyonla 25 kişilik bir ekiple pazartesi denememizi yapacağız.PAZARTESİ GÜNÜ BİR SÜPRİZ DE YAŞANABİLİRAntrenmanların çok güzel geçtiğini, söyleyen milli sporcu "Çok iyi hazırlandım. Kadınlarda bu alanda rekor 69 metrede, erkekler dünya rekoru 79 metrede. İlk hedefim kadınlar rekorunu geçmek olacak. Hedeflerimi yükselttim pazartesi günü bir sürpriz yaşanabilir" diye konuştu.Aydın rekor denemesi hakkında yaptığı açıklamada "Deneme tek nefeste belli bir ağırlıkla, ben 18 kg ağırlıkla kullanacağım. Ben 10 kg elimde, 8 kg belimde olacak. Tek nefeste suyun yüzeyine vücudumun hiçbir kısmı çıkmadan bir performans olacak. Nefesimin bittiği yerde ağırlığı yere bırakıp yüzeye çıkacağım ve hala bilincimin yerinde olması gerekiyor. Hakemler eşliğinde video görüntülerini Guinness dünya rekorları kurumuna gönderip onay bekleyeceğiz." dedi.Görüntü dökümü:------------------Bilge Çingigiray Aydın ile röp-Havuzda antremandan görüntü-Suyun altında yürürken görüntü-Ağırlıkla yürürken görüntü-Genel ve detay görüntü