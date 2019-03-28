Dha İstanbul Bülteni - 2

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1- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN 344 KİLOMETRE HIZLA GEÇTİYavuz Sultan Selim köprüsünde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti.Ancak bir sürücü, akşam saatlerinde köprüde 344 kilometre hız yaptı.Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHAYavuz Sultan Selim köprüsünden bir sürücü, 344 kilometre hızla geçti.İstanbul'du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı. Araçtaki göstergeden sürücünün geçiş saatinin 18.30 olduğu anlaşılıyor."NORMAL ŞARTLARDA YAPILMA ŞANSI ZATEN YOK"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.Görüntü Dökümü:---------------Sürücünün çektiği görüntüleri-Sofuoğlu'nun açıklaması===========================(ÖZEL)2- D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: KAZA ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde giden bir araç, iddiaya göre aynı yönde giden başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PA 1880 plakalı aracı kullanan Doğukan Torun, seyir halinde giderken Cevizlibağ mevkiinde plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Torun'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, aynı yönde seyreden Efe Sünnüoğlu'nun kullandığı 34 AS 1141 plakalı otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç ise durmayarak yoluna devam etti.TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDIKaza sonrası yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif yaralanan Doğukan Torun'a ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaza sonrası yolda önlem alarak araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Polis ekipleri de her iki sürücüden aldığı bilgiler neticesinde kaçtığı öne sürülen otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bir süre kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDAKaza anları arkadan gelen başka bir otomobilin içindeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Doğukan Torun'un kullandığı otomobil de sol şeritte ilerliyor. Sol şeritte devam eden Torun'un kullandığı araç bir süre sonra orta şeride doğru yöneliyor. Orta şeritte devam eden Torun'un aracının bir anda kontrolden çıkarak önündeki otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise yoldan geçen sürücüler yardım için takla atan araca doğru koşuyor.Görüntü dökümü:----------------------------(ARAÇ İÇİ KAMERA)Araçların sol şeritte ilerlemesiAracın orta şeride geçtikten sonra takla atma anlarıYoldan geçen sürücülerin yardıma koşmasıGenel ve detaylar-(AKTÜEL)Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarTakla atan aracın sürücüsü ile röp (Doğukan Torun)Kazaya karışan aracın sürücüsü ile röp (Efe Sünnüoğlu)Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesiPolisin çalışmasıTrafikten görüntüAraçların çekilmesiGenel ve detaylar============================(ÖZEL)3- KADIKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN-Öğrenciler içindeyken servis minibüsü alev aldıHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de, içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, yolun sağına çekerek durdurduğu minibüsten öğrencileri tahliye etti. Sürücü çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sürücü elinden yaralanırken, araçta hasar oluştu.Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki 34 LKM 546 plakalı servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADIYangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu.Görüntü Dökümü:--------------------Okul servisinden görüntü-Sürücünün görüntüsü-Öğrencilerden görüntü-Öğrenciler ile röp-Vatandaşlar ile röp-Sürücü ile röp-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü-Elinden yaralanan sürücünün ambulansa binmesi-Servis içinden görüntü-Genel ve detay görüntüler=========================4- JANDARMADAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU KULLANIMINI ÖZENDİRENLERE OPERASYONHaber-Kamera: İSTANBUL,İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sanal devriye ekipleri icra ettikleri faaliyetlerde bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden takma isimlerle "Tek Dost", "Tercihler", "En Sevdiğim İkili", "Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı", "Patlayan Şeker", "Alice Harikalar Diyarında", "Keyfimin Kahyasıyım" ve "Ona Küçük Sürprizler Yap" gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığını belirledi. Şüphelileri, sosyal medya hesaplarını takibe alan Jandarma ekipleri, çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda narkotik köpeği 'Vadi' de kullanıldı.YAŞLARI 20 İLE 30 ARASINDAJandarma ekipleri yaşları 20 ile 30 arasında olan şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yaparken, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirdi. Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü:-----------------Sosyal medyadaki paylaşımlardan fotoğraflar-Ekiplerin baskınları-Evlerde yapılan aramalar-Şüphelilerin gözaltına alınmaları-Evlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler-Genel ve detaylar===============================5- SULTANGAZİ'DE PAZAR ORTASINDA OTOMOBİL ENGELİHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de semt pazarının ortasına park edilen araç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazarcı esnafını isyan ettirdi.Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, pazarın ortasında gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Semt pazarının ortasına park edilen araç pazarcı esnafına ve vatandaşlar zor anlar yaşattı. Esnafın bildirmesiyle pazara gelen polisin de aracın sahibine ulaşmaya çalıştı."HAYATIMDA BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM"Pazarın ortasına park edilen araç yüzünden satış yapamadıklarını belirten esnaf, ilk defa böyle bir şeyle karışladıklarını söylediler.Bir pazarcı esnafı, "Biz sabah 07.30'da geldik. Araç buradaydı. Polisi çağırdık, geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Sabahtan beri bu şekilde duruyor. Rezillik. Biz de, halk da mağdur oldu. Vatandaşlar geçemiyor, sıkışıyorlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Bugün bundan dolayı mağdur olduk" derken, bir başka esnaf da, "Ben 40 senedir esnafım hayatımda böyle birey görmedim. Böyle bir rezillik olur mu? Ben mağdur oldum. Bütün balıklar tezgahta duruyor" diye konuştu.Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirdiler. Bir vatandaş, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Pazarın ortasında bu aracın ne işi var?" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:----------------Pazar ortasına bırakılan otomobil-Otomobil yüzünden geçiş yapamayan vatandaşlar-Pazardan detaylar-Esnaf ile röp.-Vatandaşlar ile röp.-Detaylar======================6- YENİ ZELANDALI HANDA'NIN ÖLÜMÜ DAVASI... ÖLEN ASLİ, ÖNLEM ALMAYAN TALİ KUSURLU ÇIKTIHayati ARIGAN/İSTANBULYeni Zelandalı Keshia Handa'nın salsa partisinde otelin teras katındaki havalandırma boşluğundan düşerek ölmesiyle ilgili mahkeme ikinci kez kararını verdi. Mahkeme, taksirle ölüme neden olmak suçundan yargılanan Büyük Londra Oteli'nin sahibi İbrahim Hüzmeli'ye verdiği 30 bin 250 TL para cezasını 10 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Yargıtay mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezayı 'Neye göre verdin' diyerek bozmuştu. Mahkemeye ulaşan üçüncü bilirkişi raporunda ise önlem almayan otel sahibi tali kusurlu çıkarken, canından olan Yeni Zelandalı Keshia Handa, asli kusurlu çıktı.Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir, "Bilirkişiler trafik kazası raporu yazmaktan, alkollü araç kullanmakla alkol verilen tesiste dans edip yeterli tuvalet olmadığından ölüme sebebiyet arasındaki farkı kavrayamamışlardır." dedi. Avukat Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), 2015'in Eylül ayında İstanbul'a geldi. Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Handa, tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak tadilatta olan havalandırma boşluğuna kapatan mazgalın ince tellerle tutturulması nedeniyle genç kadın 20 metre çakıldı. Olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik elemanı Enver Karadaş hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.HANDA'YI SUÇLADILARİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık İbrahim Hüzmeli, havalandırma boşluğunun boyandığını, boşluğu kapatan çelik ızgaranın telle bağlandığını anlatarak, "Burası oturma yeri değildir. Handa zıplayarak oturması sonucu düşmüştürö dedi. Diğer sanık Enver Karadaş ise boşluğu kapatan çelik ızgarayı kendisinin telle bağladığını belirtti. Dava sürecinde mahkeme tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda genç kız ve otel sahibi aynı oranlarda kusurlu bulundu. İkinci bilirkişi raporunda ise otel sahibinin kusur oranı yüzde 30, Handa'nın yüzde 60 olarak bildirildi.İYİ HAL İNDİRİMİMahkeme 2017'de otel sahibi İbrahim Hüzmeli'yi 'taksirle adam öldürmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ardından günlüğü 20 TL'den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Diğer sanık Enver Karadaş ise beraat etti. Karar duruşmasının ardından "İnsan öldürmenin bedeli 12 bin TL mi'ö diye tepki gösteren baba Sumant Handa, davayı Yargıtay'a taşıdı.ÖLEN ASLİ ÖNLEM ALMAYAN TALİ KUSURLU ÇIKTIYargıtay yerel mahkemenin kararını 'gerekçesiz hüküm kurduğu' gerekçesiyle bozdu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada üçüncü kez bilirkişi raporu alındı. Bilirkişiler olayda teknik elemanın kusursuz, önlem almadığı belirtilen otel sahibini tali, ölen Keshia Handa'nın ise alkollü olduğu ve gereken özeni göstermediği için asli kusurlu olduğunu belirtti.AYNI KARAR ÇIKTIİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya sanıklar Enver Karadaş, İbrahim Hüzmeli'nin avukatı Kadir Kartal ve şikayetçi ailenin avukatı Evren İrday katıldı. Avukat Evren İrday, Yargıtay bozma ilamı kusur oranına ilişkin bir nedene dayanmamasına rağmen kusur oranında değişiklik yapılarak, Keshia Handa'yı asli kusurlu göstermesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Sanıkların avukatı Kadir Kartal ise bilirkişi raporuna bir diyecekleri olmadığını belirterek beraat kararı verilmesini istedi.10 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEKMahkeme bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan Enver Karadaş'ın beraatine karar verdi. Mahkeme İbrahim Hüzmeli'ye ise taksirle ölüme neden olma suçunun işleniş şekli, taksire dayalı kusur durumunu nazara alarak 2 yıl hapis cezası verdi. Hüzmeli'ye iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı önce 1 yıl 8 aya indirdi. Cezayı 605 gün adli para cezasına çeviren mahkeme günlüğü 50 TL'den 30 bin 250 TL'yi İbrahim Hüzmeli'nin 10 eşit taksitte ödemesine karar verdi."BİLİRKİŞİ ALKOL VERİLEN TESİSİN ÖZEN VE SORUMLULUĞUNU ANLAYAMAMIŞTIR"Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir ise son bilirkişi raporuna yaptığı itirazda "Bilirkişiler trafik kazası raporu yazmaktan, alkollü araç kullanmakla alkol verilen tesiste dans edip yeterli tuvalet olmadığından ölüme sebebiyet arasındaki farkı kavrayamamışlardır. Bilirkişiler müvekkilimin kanındaki alkolle ilgilenmekten ziyade kişisel kusur sorumluluğu idrak etmeye çalışmaları gerekmektedir. Bilirkişiler alkollü kişinin kazaya katkısından ziyade alkol servisi veren bir işletmenin özen sorumluluğunu göz ardı etmişlerdir" dedi. Avukat Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.Görüntü dökümü:----------------Arşiv