Dha İstanbul Bülteni - 2

Kaynak: DHA

1- BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNAN ARDA DUMAN'IN BABASINDAN AÇIKLAMALAR (1)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABelgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'ın babası Sedat Duman Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yaptı. Sedat Duman, "Hayatı okuldu, kitap okumaktı. Çok başarılıydı" dedi.Görüntü Dökümü:-------------Sedat Duman'ın açıklamalarıDHA FEED=========================2- VALİLİK İSTANBUL'DAKİ SEÇİM ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADIİstanbul - İSTANBUL Valiliği, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe koyduğunu duyurdu."10 MİLYON 260 BİN 748 SEÇMEN BULUNUYOR"Valilikten yapılan açıklama, "Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır İstanbul'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1.869 seçim çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132.784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunmaktadır" denildi."45 BİN 680 PERSONEL GÖREV YAPACAK"Açıklamada alınan önlemler ise şöyle sıralandı:1- İl Jandarma Komutanlığımızca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere toplam 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 Bot ve 5 bin 587 araç görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142 personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacaktır. İl ve İlçe Seçim Kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alınmıştır.2- İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait 1.458 araç İl ve İlçe Seçim Kurullarının emrine tahsis edilmiştir.3- Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, İlçe kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, elektrik, su, doğalgaz, kara, deniz, demiryolu ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet sunacaklardır.4- İlimizde enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.5- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almışlardır.6- İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir.7- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır.8- İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır.9- Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır.Seçimde görevli güvenlik güçlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline görevlerinde başarılar diliyor, vatandaşlarımızın da huzur içinde bir seçim geçirmelerini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Görüntü dökümü:-----------------Arşiv================================3- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 18 BİN 450 SEÇMEN 53 SANDIKTA OY KULLANACAKİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.İkili eğitimde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, Pazar günü seçmen yoğunluğuna sahne olacak. Yeşilkent'te 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar'daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.DHA muhabirinin Avcılar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldığı bilgiye göre, Avcılar'daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen bulunurken, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent'teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Örneğin Firüzköy Mahallesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 4 bin 486 seçmen 13 okulda oy kullanacak. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. En fazla seçmen Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda. Bu binada sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu'nun 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra pazar günü 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy merkezlerinden biri olacağı da kaydedildi.Görüntü Dökümü:---------------------Okulun dış görüntüsü-Okulun bahçesindeki öğrenci ve veli kalabalığından görüntüler============================================4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BİR DEVİR KAPANIYORUçaklar ve apron kuleden görüntülendi.Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, TÜRK sivil havacılığına 86 yıl boyunca hizmet veren, Yeşilköy'de uçakların vızır vızır işlediği Türkiye'nin göz bebeği Atatürk Havalimanı 7 Nisan'da ticari uçuşlara kapılarını kapatıyor. Yeşilköy'de 1933'te İstanbul-Ankara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, Atatürk Havalimanı adı altında devam etti. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yaptı. Nice sevinçler, hüzünler, kavuşmalar, tatil gidişi keyifli anlara sahne oldu. Yeşilçam filmlerinde, günümüzdeki dizi ve filmlerde vedalaşma sahnelerinin de vazgeçilmez mekanları arasında yer aldı.Demirören Haber Ajansı 5 Nisan'dan 6 Nisan saat 02.00"ye kadar yolcularını son kez ağırlayacak olan Atatürk Havalimanı'nı, uçakları, apron ve taksi yollarını kuleden görüntüledi.İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ SON UÇUŞ OLARAK TARİHE GEÇECEKSon bir haftada hava trafiği açısından Atatürk Havalimanı'ndan toplam 7 bin 400 uçuş gerçekleşecek. 5 Nisan Cumartesi günü ise toplam 803 uçak, Atatürk Havalimanı'na son kez inip, kalkacak. Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan'da 02.00'daki TK- 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu ise Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuş olarak tarihe geçecek.KARGO UÇUŞLARI VE GENEL HAVACILIK FAALİYELERİ BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEKTicari uçuşların sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan sadece müstakil kargo uçuşları ve genel havacılık faaliyetleri devam edecek. Ayrıca bakım onarım hangarları, ikram tesisleri de bir müddet daha buradan hizmet verirken, Türk hava sahasını yöneten yaklaşma merkezi de bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi de bu dönemde hizmet verecek.Atatürk Havalimanı içinde yer alan arazi ise daha sonra 'millet bahçesi' olarak hizmet verecek. Terminal binaları da kongre ve fuar merkezine dönüşecek.TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIYDITürkiye'nin dünyaya açılan kapısı Atatürk Havalimanı'ndan bugüne kadar yapılan uçuşlarda milyonlarca yolcu gelip geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin verilerine göre Atatürk Havalimanı'nda bu yılın Ocak-Şubat sonu itibariyle toplam 69 bin 968 iniş-kalkış yapan uçak trafiği oldu. Aynı dönemde havalimanını 9 milyon 844 bin 31 yolcu kullandı. 2018 yılında ise toplam iniş-kalkış yapan uçak sayısı 464 bin 625'e ulaşırken, yine aynı dönemde 67 milyon 981 bin 446 yolcuya da hizmet verildi.İSTANBUL HAVALİMANI TAŞINMANIN ARDINDAN TAM KAPASİTE ÇALIŞACAKAyrıca 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kısmi olarak tarifeli seferlerin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı ise 7 Nisan itibariyle tam kapasite faaliyete geçecek.ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TARİHÇESİ...Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat seferleri ile uluslararası charter uçuşları için kullanıldı. İstanbul şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki havalimanı, askeri amaçlarla 1912'de Yeşilköy'de hizmete girdi. Askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından İstanbul-Ankara arasında 1933'te icra edilen ilk uçuşla "Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açıldı.1953'TE ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILDIYapılan çalışmaların ardından 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşlara açılan Yeşilköy Havalimanı için 1971'de uygulamaya konulan master planla her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve bunları tamamlayan bazı bölümler inşa edildi. Söz konusu plan, THY Hangar Tesisleri, kargo tesisleri, kontrol kulesi ve teknik blok, aydınlatma sistemi, elektrik dağıtım sistemi, "06/24" pistinin yeniden yapılması, akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer bazı tesisleri kapsıyordu. Projede, halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983'te işletmeye açıldı."ATATÜRK HAVALİMANI" İSMİ 1985'TE VERİLDİYeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle 1985'ten itibaren "Atatürk Havalimanı" adını aldı. Giderek, artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının terminal ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali, 7 bin araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı için harekete geçildi. TAV'ın 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle gerçekleştirdiği dış hatlar terminalinin yapımı 22 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ocak 2000'de hizmete açılan terminal, 2004 ve sonrasında yapılan ek binalar ve tesislerle genişletildi.DÜNYANIN ÖNEMLİ HAVALİMANLARI ARASINDADünyanın önemli havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı, 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda "05/23", 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17 L/35 R" ile 45 metre genişliğinde 3 bin metre uzunluğunda "17R/35L" olarak adlandırılan üç pistle milyonlarca uçuşa ev sahipliği yaptı.Havalimanı, 369 bin 200 metrekare apronu, çeşitli boyutlarda 90 uçağın park edebileceği alanları, 189 bin metrekarelik terminal binası ile dış hat ve iç hat terminaliyle hizmet verdi. Yıllık 200 bin ton kapasiteli kargo terminali, hava trafik kontrol kulesi, kontrol kulesi, itfaiye birimi, sağlık ve ilk yardım üniteleri, uçak bakım hangarları, ikram hizmet binaları, işletme binaları ve emniyet binalarıyla Türk sivil havacılığında önemli bir işlev gören Atatürk Havalimanı'nda, 179 bin metre alanı ile 7 bin 76 araç kapasiteli kapalı otopark da bulunuyor.ATATÜRK HAVALİMANI'NA BİRÇOK ULUSLARARASI ÖDÜLAtatürk Havalimanı bu süreçte birçok uluslararası ödül kazandı. Bunlardan 2016'da "Avrupa'da En Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha Sahip Havalimanı Ödülü", 2015'te "Avrupa'da Hizmet Kalitesini En Fazla Geliştiren Havalimanı Ödülü", 2014'te "Avrupa'nın En Yoğun Dördüncü Havalimanı", 2014'te "50 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde "Dünyanın En İyi 10. Havalimanı Ödülü"ne layık görüldü.Atatürk Havalimanı'na verilen diğer ödüllerden bazıları şu şekilde:Skytrax, 2010: "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı Ödülü"Skytrax, 2009: "Güney Avrupa'nın En İyi İkinci Havalimanı Ödülü"ACI Europe, 2013: 25 milyon yolcu ve üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde "Yolcu Trafiği En Çok Artan Havalimanı"13. Dünya Güzergah Geliştirme Forumu, Routes, 2007: "Yüksek Övgüye Değer Ödülü"www.travelquality.com, 2003: "En İyi 2. Havalimanı"ACEC-Amerikan Mühendislik Konseyi, 2002: "Mühendislik Akademi Ödülü" (TAV, bu ödüle layık görülen ilk Türk şirketidir.)Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi (FAA), 2001: "Orta Doğu ve Balkanlar'ın En Güvenli Havalimanı"Görüntü Dökümü-------------------------Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler-Aprondaki Atatürk Airport tabelası-Taksi yapan uçaklar-Pist başına gelen ve kalkış yapan uçaklar-Florya tarafından inişe geçen uçaklar-Piste teker koymaları-Park pozisyonuna gidişleri-Havalimanı çevresindeki binalar-Push back aracının uçağı ittirmesi-Kuyrakta bekleyen uçaklar-Kule ve aprondan görüntüler-Kuleden çekilen özel görüntüler-Deniz üzerinden yaklaşan uçaklar-Eski kule-Kuleden İçhatlar Terminalinin görüntüsü-Park halinde bekleyen uçaklar-Teknik hangardan çıkan THY uçağı-05-23 ve 35-17 pistleri-35'ten kalkış yapanlar-05-23 pistine iniş yapanlar-THY uçağına "Marshalling" yapılması-Genel ve detaylar===================================5 - İBB BİNASININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİErsan SAN - İstanbul DHAİstanbul'un yeni belediye başkanı 31 Mart akşamı belli olacak. Adaylar seçime 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni başkanın ilk gideceği adres olan belediyenin yönetim merkezin Saraçhane'deki bina havadan görülendi.Görüntü Dökümü:----------İBB binasının havadan görüntüleri========================6- JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU25 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİİstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin aracında 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu M.A.'nın "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara uyuşturucu hap sattığını belirledi. Satış için özellikle kalabalık noktaları seçen şüpheliye takibe alan ekipler, operasyon yaptı. Yapılan operasyondan M.A.'nın aracından kilitli poşetler içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü:----------------------Operasyondan görüntülerEle geçirilen hapların görüntüsüDetaylar==============================7- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GELEN ŞÜPHELİNİN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİHaber : Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHABakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat Güç (28) hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı."DALGIN BİR ŞEKİLDE ELİMDE BALTA İLE ADLİYEYE GELDİM"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün 28 Şubat 2019 günü saat 12.55'te BakırköyAdalet Sarayı'nın halk girişine elinde baltayla "Adaletimle geldim" diyerek bağırdığı, adliyeye girmeye çalışması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Güç ifadesinde evinin bahçesinde odun kestiğini, postacının tebligat getirdiğini, polise mukavemet ettiği için 7 ay 15 gün hapis cezasını haksız yere aldığını belirterek, "Aslınde polisler beni darp etti. Tebligat içeriğini öğrenmek için dalgın bir şekilde elimde balta ile adliyeye geldim. Adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istedim. Bu esnada güvenlik baltayı elimden aldı. Öfkeli olduğum için ne söylediğimi bilmiyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünemedim. Baltayı kimseye karşı kullanma niyetim olmadı. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.SUÇU İŞLEDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTUĞU BELİRTİLDİSoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüphelinin suçu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Sedat Güç önümüzdeki günlerde Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.Görüntü Dökümü:------------------------Arşiv görüntüler===================7- "BEBEĞİN DOĞUM ANINDA ANNEDEN ALDIĞI SIVI, İLK HAYAT YUDUMUDUR"Haber: Buse ÖZEL-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL, - HER insanın bağırsaklarında ortalama olarak 1,5 kilo bakteri bulunuyor. Beslenme uzmanı Elvan Odabaşı bağışıklık sistemini destekleyen bu faydalı dost bakterilerin ilk olarak doğum anında ve normal doğum ile bebeğin, annenin vücudundan yutması ile vücuda alındığını belirtti. Anne karnından bebeğe geçen faydalı bakterilerin insan hayatı boyunca bağırsaklarda yaşadığını belirten Odabaşı, probiyotiklerin vücutta artırılması gerektiğini ve bunun için tam tahıllı undan yapılmış ekmek, bulgur, ayran, kefir gibi besinlerin tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi. Probiyotiklerin ayrıca kadınların vajina florasına da iyi geldiğini ifade eden Elvan Odabaşı, çilek gibi kırmızı meyvelerin bu görevi yaptığını söyledi.'DOĞUM ANINDA BEBEĞİN ALDIĞI BAKTERİLER İLK HAYAT YUDUMUDUR'Sezaryen ile doğan bebeklerin bu bakterileri alamadığını belirten Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: "Probiyotikler bizim bağırsaklarımızda yaşayan faydalı dost bakteriler. Bu bakteriler ilk olarak normal doğumdaki kasılmalar sırasında, bebeğin annenin vajinasının alt kısmında biriken sıvıyı yutması ile bebek tarafından alınır. O sıvıyı yuttuğunda bebek bu dost bakterilerde laktobasilleri alır. Bunlar iyi bakterilerdir ve bebeğin hayata dair ilk yudumudur. Hayatı boyunca, çocuğunuzun sağlığı için yetişkinlik döneminde de ona hizmet edecek bakterilerdir. Onları aldıktan sonra da bebek anne sütünden de başka bakteriler alır. Anne sütü ayrıca prebiyotik bir gıdadır. Hem bakteri hem de besin barındırır. Onlar da yerine yerleştikten sonra bağırsak florası 70 yıllık sağlık haritası ile ilgili bir çaba içerisine girer. Buradaki süreç 3 yaşına kadar tamamlanmış olur. Bebeğin anne karnına düştüğü ilk günden itibaren olan ilk 1000 günlük süre içinde annenin beslenmesi, annenin probiyotik destek alıyor olması, bebeğin beslenmesi ve ihtiyacı varsa probiyotik destek alması 70 yıllık sağlık haritası açısından çok önemlidir."'SEZARYEN İLE DOĞAN BEBEKLER ALERJİYE YATKIN OLABİLİYOR'Araştırmalara göre sezaryen doğum ile dünyaya gelen bebeklerde alerjinin daha fazla görüldüğünü belirten beslenme uzmanı Odabaşı, "Araştırmalar gösteriyor ki dünyaya sezaryen ile gelen ve anne sütü alan çocuklar ilk 3 yılda daha çok alerjik rahatsızlıklar ile karşı karşıya kaldıkları gibi daha çok antibiyotik kullanabiliyor. Böylelikle hem yetersiz bir bakteri topluluğu ile dünyaya geldikleri gibi hem de olan faydalı bakterilerin bir miktarını kaybetmiş oluyor.'BULGUR BAĞIRSAKLARIN EN SEVDİĞİ BESİNLERDEN BİRİ'Bazı besinlerle bağırsaklardaki faydalı bakterilerin arttırılabileceğini belirten Odabaşı, bir uzmanın tavsiyesi doğrultusunda dışarıdan destek de alınabileceğini belirtti. Probiyotiklerin midedeki asidik ortamdan etkilenerek, faydalı özelliklerini kaybedebileceğini söyleyen Odabaşı, "Vücutta istenen yararı verebilmeleri için bağırsaklara ne kadar canlı olarak ulaşırlarsa, o kadar fayda sağlarlarö dedi. Beslenme uzmanı, mutfakta alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: "Bizim dost bakterilerin sayısını arttırmamız için öncelikle mutfağımızda birtakım değişiklikler yapmamız gerekiyor. En başta tam tahıllı buğday unu ile hazırlanmış ekmek, bulgur gibi besinler tüketmeliyiz. Bulgur bizim bağırsağımızdaki bakteriler tarafından çok sevilen, sevildiği için de çok fazla gaz çıkarılmasına neden olan bir yiyecek. Kurubaklagiller de içerdiği lif ve bitkisel proteinler ile faydalı ve bağırsaklardaki bakterilerin daha uzun ömürlü ve kabiliyetli olmasını sağlıyor. Mevsimine göre sebze ve meyve tüketilebilir. Mümkünse hiç şeker tüketilmemeli. Daha az tuz tüketilmeli ve yanmış yağlardan uzak durulmalı. Fazla protein tüketilmemeli. Mutfakta bu önlemler alındığında bağırsaklardaki faydalı bakterileri arttırmak ve korumak mümkün. Ayrıca fermente gıdalara da yer verilmeli. Turşu tüketilmeli ancak az tuzlu olması gerekiyor. Yoğurt tüketilmeli ancak evde yapamıyorsanız da yoğurt yemekten kaçmayın. Yoğurt, ayran ve kefir tüketin."'FAYDALI BAKTERİLERİ ARTTIRMAK İÇİN UZMANA DANIŞMAK GEREKİYOR'Mutfakta alınacak önlemlerin önemli olduğunu ifade eden Odabaşı probiyotik desteğe ihtiyaç duyanların uzmanlara danışarak alması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Bağırsaklardaki faydalı bakteri sayısını arttırmak için kişinin şikayetlerine göre, uzmanlar tarafından önerilen probiyotikleri kullanıyor olmanız çok önemli. Burada uzmana danışılması gerekiyor. Hangi şikayetler var? Vitamin, mineral yetersizlikleri, kabızlık şikayeti var mı? Bir gıdayı tölere etmek ile ilgili sorun yaşıyor musunuz? Bunların hepsi değerlendirildikten sonra ihtiyaçlarınız doğrultusunda günlük beslenmenize destek olarak probiyotik önerilebilir."'KIRMIZI MEYVE, KADINLARDA VAJİNA FLORASINA FAYDALI BAKTERİ SAĞLIYOR'Probiyotiklerin vajinal florasına da faydaları olduğunu belirten Odabaşı, probiyotiklerden zengin beslenmenin kadınlar için de avantajları olduğunu açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Son yapılan araştırmalara göre annelerin hamilelik döneminde 26'ıncı haftaya kadar probiyotik destek almasının hem çocuğu normal şekilde dünyaya getirmesi açısından hem de iyi bir bakteri topluluğu ile karşılaştırmak açısından çok önemli olduğunu vurguluyor. Eğer ki çok fazla sistit oluyorsanız, kaşıntı ve akıntı şikayetleriniz varsa oraya yönelik bir beslenme hamlesi ve takviye alıyor olmanız gerekiyor. Ayrıca kırmızı meyveleri daha fazla tüketeceksiniz ve fermente gıdalar alacaksınız. Ekşi mayalı ekmeğin arasına beyaz peynir, domates, biber koyup tüketebilirsiniz. Yanında da ayran içebilirsiniz. Üzerine de çilek, kiraz gibi meyveler tüketebilirsiniz. O zaman vajina florası da desteklenmiş olacak."Görüntü dökümü:------------------------Beslenme uzmanı Elvan Odabaşı ile röportajSofra, yiyecek detaylarıToplantıdan detaylar