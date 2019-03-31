Dha İstanbul Bülteni - 2

Restoranında hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe
, oyunu meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye
için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.
Görüntü dökümü:
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-Nusret'in paylaştığı görüntü
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10- ARNAVUTKÖY'DE MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI
Aracının yanışını gözyaşları içinde izledi
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de midibüsü alev alev yandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarından Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi üzerinde meydana geldi. Cebrail
Özgün'e ait 34 ZB 9081 plakalı servis aracı olarak kullanılan midibüs, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle servis aracının tamamen kullanılmaz hale geldiği Cebrail Özgün, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti. Özgün, "Bakkala ekmek almaya çıkmıştım. Evimin yakınında park halinde olan midibüsün ön kısmından alevler yükseldiğini görünce koşarak kapıyı açmaya çalıştım. Kapıyı açar açmaz alevler daha da şiddetlendi ve aracın tamamını sardı. Çok üzgünüm. Ekmek teknemizdi bu bizim" dedi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan midibüs
-Özgün'ün görüntüsü
-Özgün'ün açıklaması
-Detaylar - İstanbul
DHA, Nusret Gökçe, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA