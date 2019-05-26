DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

SULTANGAZİ'de arkadaşları ile yolda yürürken 17 yaşındayken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un doğum gününde 21 fidan dikildi.

Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017'de yitirdi. Beşiktaş, siyah-beyaz kulübün koyu taraftarı olan Ahmet Emre Çavuş'un son arzusunu yerine getirerek, ona ön ve arkasında 'Kara Kartal' logosu bulunan özel mezar yaptırdı. Ahmet Emre Çavuş'un babası Bülent Çavuş bugünkü 21'inci doğum günü anısına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile görüşerek liseli gencin adını yaşatmak için etkinlik yapılmasını istedi. Başkan Dursun'un talimatı ile Gazi Mahallesi Gazi Muhtarlığı'nın olduğu parkta 21 fidan dikilmesine karar verildi.

Düzenlenen etkinliğine Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda kişi katıldı. Baba Bülent Çavuş, siyasetin her kesiminin maganda kurbanı oğluna sahip çıktığını, onu evlatları gibi gördüğünü belirterek, katılanlara teşekkür etti. Katılanlar görevlilerin yardımı ile parka 21 fidan dikti.

SUAVİ: BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR

Öte yandan sevilen şarkı yazarı ve yorumcusu. Suavi, Çavuş ailesinin sosyal medya üzerinden sürdürdüğü 'Bireysel Silahlanmaya Hayır' kampanyasına destek vererek, sokaktaki kontrolsüz güçlerin Ahmet Emre gibi binlerce kişinin yaşamını ellerinden aldığını söyledi. Suavi, "Bireysel silahlanmaya hayır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Düzenlenen fidan dikme etkinliğinden görüntüler

-Liseli Ahmet Emre Çavuş'un sağlığında çekilen görüntüler

-Annesi konuşurken

-Aralarında Ahmet Kural'ın da bulunduğu ünlü isimler Ahmet Emre için iyi dileklerde bulunurken

-Cenaze töreninden görüntüler

-Liseli Ahmet için Beşiktaş'ın yaptırdığı mezar

-Sanatçı Suavi, "Bireysel silahlanmaya hayır" konusunda konuşurken

Kaynak: DHA