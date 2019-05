DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FİKİRTEPE'DEKİ YANGINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'deki yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fikirtepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Yangın sırasında evde hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Yiğit (55) olduğu öğrenildi. Yangın sırasında çatıdan aşağı atladıktan sonra ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin ise Kemal Gültürk (56) olduğu bildirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖPEĞİ UYANDIRMIŞ

Yanan binanın yanındaki 5 katlı binanın son katında oturan Mesut Bildik o sırada dumanla dolan evlerinde uyduğunu, köpeğinin havlamasına uyandığını belirterek, "Paşa sağ olsun saat 06.00 gibi havladı. Biz de sese kalktık. Yoğun bir duman vardı evin içinde. Camdan dışarı baktım ne oluyor diye. Kemal abi vardı komşumuz, yanıyoruz diye sesini duydum. Ondan sonra kendini aşağı attı, yere düştü. Zaten iki kişi kalıyorlardı evde. Hüseyin abi vardı içeride bildiğimiz iki kişi" dedi.



Görüntü dökümü:

--------------------------

-Yangında ölenlerin fotoğrafları

-Hüseyin Yiğit (Şapkalı)

-Kemal Gültürk

-Cenazelerin evden çıkartılması

-Cenazelerin ambulansa taşınması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Mesut Bildik ile röp

-Mesut Bildik'in köpekleri ve yavruları

-Genel ve detay

===================================

2- KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANINDAN FİKİRTEPE'DEKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, olay yerinde açıklama yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Savcı bey burada, olay yeri incelemeyle birazdan inceleyecekler. Bu sabaha doğru uyurken oluyor olay. Zabıtanın ve itfaiyenin raporuna göre neden çıktığını öğrenmiş olacağız. Üzücü bir durum. 2 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede, biri olay yerinde. Şu an savcı beyin incelemelerinin bitmesini bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla yaralı yok. 2 kişi yaşıyormuş evde. Hastaneden biraz önce geldi bilgisi. 2 katlı bir bina. Üst katta yurttaşlarımız yaşıyormuş, alt katı da günlük kiralık olarak ramazan davulcularına kiraya vermişler.ö dedi.

DAVULCU: ÇOCUKLARIMIZI ALIP KAÇTIK

Alt dairede oturan davulcu da "Biz aşağıda yatıyorduk. Ondan sonra biri bağırmaya başladı. 'Kaçın ev yanıyor.' diye. Pencereden aşağı baktım, yukarıdan atlamış, ölmüş. Adı Kemal'di. Ondan sonra dışarı çıktık, çoluğumuzu çocuğumuzu anca kaçırabildik. Ondan sonra alevlendi yangın. İtfaiyeler geldi. Ben ramazan davulcusuyum. Osmaniye'den geldim. 7 kişi kalıyorduk evde. Eşyalarımız yandı hepsi bu. Allaha şükürler olsun, sadece çocuklarımızı aldık kaçtık dışarı. Dışarıda oturuyoruz. Bakalım biz nerede yatacağız, nerede kalkacağız.ö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Alt katta oturan kişi ile röp

-Belediye başkanı röp

-Yanan bina

-Genel ve detay

========================================



(ÖZEL)

3- İLK YERLİ VE MİLLİ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ ORUÇ REİS MARMARA'YI KARIŞ KARIŞ İNCELİYOR

- Deniz tabanı ve deniz tabanının altı 2 ve 3 boyutlu araştırılıp haritalandırılıyor.

- DHA ekibi gemideyken Marmara'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem gemideki sistemle kayıt altına alındı.

- ORUÇ REİS'İN ÇALIŞMASI HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ/ İstanbul DHA - TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisi, Marmara denizinin tabanını karış karış inceliyor. Demirören Haber Ajansı , Oruç Reis'in çalışmaların Marmara denizinin ortasında görüntüledi.

2 VE 3 BOYUTLU HARİTALAMA YAPILIYOR

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi 15 Nisan'da düzenlenen törenle görevine başladı. Oruç Reis günlerdir Marmara da denizinin tabanını karış karış inceliyor.

Gemi deniz tabanı ve altını 2 ve 3 boyutlu görüntüleyerek, araştırma ve haritalama çalışmaları DHA tarafından görüntülendi. Gemide 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış durumda. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

ZEMİNE SES DALGALARI YOLLUYOR

Gemi üzerinde her biri bir otomobil lastiğinin 62 katı basınca sahip 72 hava tabancasıyla 7 saniyede bir hava patlaması yaparak zemine ses dalgaları yolluyor. Bu dalgaları ise içerisinde yapay kulaklar bulunan 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kabloyla kaydediliyor. Böylece deniz tabanı ve deniz tabanının altı 2 ve 3 boyutlu araştırılıp haritalanabiliyor. Hava tabancalarının yaptığı patlatmalar ise deniz yüzeyinde de görülebiliyor.

DEPREM ANINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Gemi, Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz salı günü Şarköy açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem de kayıtlara geçti. O anda gemiye iletilen veriler de kameraya yansıdı.

"YERLİ VE MİLLİ FİRMALARIMIZDAN DESTEK ALINARAK ÇALIŞTIRILIYOR"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanı Kerim Tuncer Sarıkavak, Oruç Reis'in milli gurur olduğunu belirtti. Kerim Tuncer Sarıkavak, "Oruç Reis Araştırma Gemisi ülkemizin deniz etki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde araştırmalarımızın en etkin şekilde yapılması amacıyla ülkemizin bir gururu olarak yerli ve milli şekilde üretilen, yerli ve milli firmalarımızdan destek alınarak çalıştırılan sismik araştırma gemisidir. Sismik araştırma gemisi olmasının yanı sıra ana hizmet faaliyetlerinde 3 boyutlu sismik taramanın yanı sıra oşinografi (anadeniz bilimi) ve hidrografi çalışmaları yapılması açısından da ayrı bir öneme sahip. Bu disiplinlerdeki çalışmalarda farklı ekipmanların bulunması dünya çapında ender araştırma gemilerinden biri olma özelliği getiriyor. Doğalgaz, petrol arama çalışmaları, kıta sahanlığı araştırmaları, deniz tabanının haritalanması, incelenmesi, ayrıntılı görüntülenmesi, bu kapsamda deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulacağı yerlerin veya doğalgaz, petrol araştırma platformlarının deniz tabanında oturacağı yerler için mühendislik çalışmaları yapabilecek kapasitede olması, ayrıca deniz suyunda oşinografi çalışmalarının yapılması açısından multi disiplinde bir yapıya sahip, hem oşinografi hem de jeoloji, jeofizik çalışmaları yapan bir araştırma gemisi" dedi.

"8 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 8 AYRI SİSMİK KABLO"

Sarıkavak, "Gemi, yerli dizaynla uluslararası standartlarda bir sismik araştırma gemisi özelliklerine sahip imal edildi. 86 metre uzunluğunda, 23 metre enindeki gemi, 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kablo altyapısına sahip olarak inşa edildi. Bu açıdan dünyada sayılı ve uluslararası standartlarda 3 boyutlu sismik araştırmaları yapabilecek kabiliyette. Geminin seyrü seferi ve gemideki iaşe, barınma, temizlik, bakım ve onarım, gemiye intikal, denizcilik ve yardımcı hizmet faaliyetleri için yerli firmalardan destek alınmaktadır. Bunların dışında uluslararası standartlarda 2 ve 3 boyutlu sismik verilerin toplanması ve bununla birlikte gemide görev alan kurum personelimize 2 ve 3 boyutlu sismik operasyonları yürütebilecek deneyim ve yetkinlik kazandırılması için çeşitli pozisyonlarda uzman personelden sismik operasyon ve iş başında eğitim hizmetleri alınmıştır. Şu an için 2 ve 3 boyutlu sismik operasyonlar uzmanlar kontrolünde kendi personelimizce yürütülmektedir" diye konuştu.

"15 KİLOMETRE DERİNLİĞE KADAR BİLGİ ALABİLİYORUZ"

"Gemimizin ana faaliyet alanı sismik araştırma" diyen Kerim Tuncer Sarıkavak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle geniş alanlarda 2 boyutlu sismik araştırma ve bunu müteakip 3 boyutlu sismik araştırma yapabilecek kapasitede. Bunun amacı deniz tabanının aşağısında 8 bin metre veya 10 bin metreye kadar etkin derinlikte deniz tabanının altının görüntülenmesine, jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasına çalışıyoruz. Gemimiz buna imkan sağlıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol araştırmalarında, doğalgaz ve petrolün bulunduğu yapıların tespiti bu yöntemle çok rahatlıkla ortaya çıkabiliyor. Deniz tabanının ayrıca incelenmesi, haritalanması diğer sismik araştırma gemilerinde olmayan bir özellik. Burada deniz tabanının da ayrıntılı incelenmesi yapılıyor. Uzaktan kumandalı robot (ROV) sistemiyle şu an için bin 500, veri kablosu artırılarak 3 bin metre derinliğe inebilen sistemimiz mevcut. Bununla da deniz tabanında yerleştirilecek her hangi bir platformun veya deniz üstü yapılarının yer seçimlerinin yapılması açısından mühendislik ve zemin etütleri yapabilme kabiliyetine sahip. Deniz tabanının ayrıntılı incelenmesinin yanı sıra 2 boyutlu sismik çalışma yaparak da aslında kabuk çalışmalarına da, bilimsel araştırmalara da deniz tabanından itibaren 15 bin metre yani 15 kilometre derinliğe kadar bilgi alabiliyoruz. Böylece jeolojik yapıların ortaya çıkarılmasını sağlayabiliyoruz"

DEPREM ÇALIŞMALARI

"2017'de gemimizle hizmete girdikten sonra Karadeniz'de 3 ayrı proje gerçekleştirdik" diyen Kerim Tuncer Sarıkavak, "Şimdi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı için Marmara'da sismik araştırma gerçekleştiriyoruz. Burada aynı anda batimetri (derinlik ölçümü) gerçekleştiriliyor. Gravite (petrol değer ölçümü) ve manyetik jeofizik dataları da aynı anda toplanıyor. Biz bu projeyle beraber, diğer projelerde aldığımız verilerle, çok farklı disiplinler için veri üretiyoruz. Deniz tabanının altındaki jeolojik yapının ortaya çıkarılması, burada doğal kaynaklarımızın, potansiyel içeren yapıların ortaya çıkarılması dışında, deniz tabanının ayrıntılı incelenmesiyle; özellikle deprem oluşturan yapıların, fayların tespiti çok rahatlıkla yapılabiliyor. Marmara Denizi'nde de daha önce MTA Sismik 1 Gemisiyle yaptığı çalışmalarda olduğu gibi sismik çalışmalarla ve deniz tabanının altının ayrıntılı incelenmesiyle yüzey kırıkları çok rahatlıkla tespit edilebiliyor. Karada oluşan depremlerdeki yüzey kırıklarının denizdeki devamı da bu yöntemlerle çok rahat ortaya çıkarılabiliyor" dedi.

"BU BİR GURUR VESİLESİ"

Sarıkavak, "Bu bir gurur vesilesi. MTA Genel Müdürlüğümüzün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın himayesinde çok önemli gelişmeler kaydettik. MTA'da bir veri işlem merkezimiz var. Burada alınan sismik verilerin işlenmesi ve yorumlanması için de kendi personelimizi uzmanlar eşliğinde yetiştiriyoruz. Bu verilerin toplanması, işlenmesi, yorumlanmasından sonra artık sondaj lokasyonlarını da kendi personelimiz verecek duruma geleceğiz. Şu anda diğer sondaj gemilerimizin gelmesi bize çok büyük güç kattı. Önce araştırma, inşallah sonuçta çok sayıda sondajla doğal kaynaklarımızı bulacağız. Özellikle Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanlardaki tezlerimizi de bu amaçla çok iyi savunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: (GÖRÜNTÜLER 4 PARÇA HALİNDE GEÇİLİYOR)

----------------------

1. KLİP

Geminin havadan görüntüleri

2. KLİP

Geminin açık denizdeki görüntüsü

Hava patlatma sistemlerinin görüntüsü (00.12)

Kabloların görüntüsü (00.20)

Detay görüntüler

Hava basınç boruları (01.40)

Muhabir anonsu 1

Sismik kabloların görüntüsü (03.06)

Muhabir anonsu 2

Veri depolama ve işleme merkezi (03.42)

ORUÇ REİS'in bulduğu batığın görüntüsü 04.06)

Sismik kablo verilerinin bilgisayar görüntüsü (04.45)

Geminin güvertesi

ROV robot kontrol merkezi (05.21)

ROV robotun görüntüsü (05.53)

Kaptan köşkünün görüntüsü

Geminin çanı

3. KLİP

Geminin sismik incelemesi

Kapatanın görüntüsü

Sarıkavak ile röportaj

4. KLİP

Sarıkavak ile röportaj

Hava basınç patlamaları (02.23)

Muhabir anonsu 3

Deprem verilerinin görüntüsü (03.12)

Muhabir anonsu 4

Geminin selamlaması (03.55)

Sismik kabloların ve basınç kablolarının denize serilmesi (04.12)

Detaylar

=====================================



(ÖZEL)

4- SOSYAL MEDYADAN OTOBANA "MAKAS" TERÖRÜ

- Uzmanlardan BTK'ya çağrı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI- Ömer HASAR/İSTANBUL, - Makas, drift, tek teker... İstanbul caddelerinde her geçen gün artan trafik magandalarını sosyal medyada açılan gruplar teşvik ediyor. "Ruh sağlığı bozuklar topluluğu", "Sadece hızlılar takip etsin" gibi sloganlarla açılan gruplarda her gün onlarca görüntü paylaşılıp 'en iyi' video seçiliyor. Uzmanlar, BTK'nın önlem almasa gerektiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA YAYGINLAŞTI

Sosyal medyada maganda sürücüleri teşvik etmeye başladı. "Ruh sağlığı bozuklar topluluğu", "Sadece hızlılar takip etsin ..." gibi sloganlar kullanan sosyal medya grupları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Açılan hesaplar üzerinden "en iyi makas atanlar", "En iyi drift yapanlar", "En çok hız yapanlar" bile seçiliyor. Özellikle genç sürücüler, makas atarken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak en iyi seçilmek için yarışıyor. Bir yandan hız yapıp bir yandan da görüntü çekmeye çalışan sürücülerin bir çoğu da kazaya sebebiyet veriyor.

"MAKAS ATMANIN CEZASI BİN 2 LİRA"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi'nden Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, makas atarak yapılarak trafik ihlalinin özellikle otobanlarda çok sık yaşandığını söyledi. Sınar, "Şu soruyu sormalıyız, insanlar nasıl bu kadar pervasızca makas atabiliyor ve bundan dolayı cezalandırılıyorlar mı? Aslında mevzuatta ceza öngörülüyor. Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı idari para cezası uygulaması var. Bu ceza da her yıl artırılıyor. 2019 yılı başında yapılan değişiklikle şu anda makas atmanın cezası bin 2 lira. Ancak o para cezasının varlığı bu fiilleri sona erdirmeye yetmiyor" ifadelerini kullandı.

"ANA ARTERLERE EDS SİSTEMİ GETİRİLSİN"

Doç. Dr. Sınar, "Yollardaki bütün ana arterlerde Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) aktif hale getirilmesi fevkalade önemli. Şu anda sadece yakalanabilen, tespit ve ihbar edilenlere bu cezayı uyguluyoruz" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA MAKAS ATANI YAKALASIN"

Bin 2 lira para cezasının az değil ama tek başına yeterli olmadığını dile getiren Doç. Dr. Sınar, "Teknoloji gelişti, trafik ihlallerinin oluşturulan bir yapay zeka algoritmasına yüklenmesi ve bu ihlali gerçekleştirenlerin anında tespit edilmesi halinde İstanbul'un neresinde olursa olsun bu sürücülere yaptırım gelecek. Bunun için yasal alt yapıyı oluşturmak da çok kolay. Bin 2 lira para cezası az değil ama tek başına yetmez. Bunun yanında mutlaka makas atma fiilini gerçekleştiren, trafikte genel güvenliği kasten tehlikeye sokan kişinin anında ehliyetinin belli bir süre iptal edilmesi lazım. Hatta aracın da belli bir süre trafikten çekilmesi gerekiyor. Yapay zeka algoritmasını hayata geçirdiğimiz zaman kim, nerede, ne zaman, ne şekilde suç işlemiş olursa olsun, hiçbir şekilde bu yaptırımdan kaçamayacak" dedi.

BTK SOSYAL MEDYA İÇİN HAREKET GEÇSİN

Sınar, "Sosyal medyada makas atan kişilerin çektiği videolara yönelik 5657 sayılı kanun son derece açıktır. Derhal idari tedbir alıp, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) o videoları erişime engelleyebilir. Bu konuda onların da hareket geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

"SÜRÜCÜLERİ REHABİLİTASTON MERKEZİNE GÖNDERMELİYİZ"

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı ise, "Sorunun köküne inip, insanların rehabilite edemezsek sonuca varamayız. Kanundaki ceza maddesine bu insanları rehabilite etmeyi de eklemek lazım. Batıda drift yapan 'sosyal anarşist' olarak nitelendirilen sürücüleri 1 ay rehabilitasyon merkezlerine gönderiyorlar. Onlar, trafik psikologları eşliğinde rehabilite ediliyor. Yurt dışında drift sorunu böyle çözüldü. Bu insanları topluma kazandırıp bir daha drift yapmamalarını sağlıyorlar" diye konuştu.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Alınması gereken önlemleri anlatan Sarı, "Drift yaptığınızda etrafınızdakileri için problem oluyorsunuz. Her an başkalarına vurabilirsiniz ve kötü örneksiniz. Drift yapan kişi öğrenciyse okuluna, işçiyse mutlaka çalıştığı kuruma geri bildirimle bu davranışını bildirmek gerekiyor. Aldığı cezayla bu bütünleştiği zaman o sürücü de rehabilitasyona girmiş olur. Eğer geri bildirimleri yapmazsak, kişileri rehabilite etmezsek bu artacaktır. Çünkü polisin her yerde kamerası yok, her yerde polis yok" ifadelerini kullandı.

HER YIL 7 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Trafiğin psikoloji işini olduğunu vurgulayan Sarı, "Ülkemizde trafik psikologları yok denecek kadar az. İnsanların trafikteki davranışları, motivasyonları ve yanlış yaptığı hareketlere bu psikologlar bakar. Hatta yolların dizaynda da trafik psikologlarından görüş alınır. Buna çok ihtiyacımız var. Türkiye'de her yıl trafikte 7 bin 400 kişi ölüyor, 320 bin kişi yaralanıyor, bunların yüzde 15'i de engelli olarak hayatını sürdürüyor. Mutlaka bu olaya el atmak lazım. Sosyal medyayı yönetenler, topluma kötü örnek olacak içerikleri engellesinler. Küfürleri engelledikleri gibi drift videolarına da izin vermesinler" dedi.

Görüntü Döküm:

------

-Gruplarda paylaşılan görüntüler

-Kaza anları

-Sınar'ın açıklaması

-Sarı'nın açıklaması

======================================

5- LÜKS ARACIYLA YOL KESİP DRİFT YAPTI

İstanbul DHA - PENDİK'te lüks aracıyla yol kesen sürücü 'drift' yaptı.

İstanbul'da maganda sürücülere bir yenisi eklendi. Pendik'te lüks araçlı bir kişi yol keserek drift yaptı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlike saçan maganda sürücü daha sonra hızla uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Drift yapan sürücü

=======================================

6- GAZİOSMANPAŞA'DA YOL VERME KAVGASI



İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçtan inen sürücüler birbirine girdi. Sürücülerden biri kemeriyle saldırırken diğeri ise yumruk attı. Kavga sırasında araçlardan inen sürücülerin aileleri de büyük korku yaşadı. Kavgayı çevreden araya girenler ayırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------

-Kavga anı

=============================================

7- GÖKTÜRK-KEMERBURGAZ YOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTNBUL,

Eyüp Göktürk-Kemerburgaz yolunda güvenlik şeridinde park halindeki İETT otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada aracın sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Edinilen bilgiye göre saat Göktürk Kemerburgaz Yolu Hasdal istikametinde 09.15 sıralarında arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bulunan İETT otobüsüne İlyas Naz yönetimindeki 34 BEA 511 plakalı hafifi ticari araç arkadan çarptı. Kazada Naz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Naz'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Olay yeri

-Araçların görüntüsü

-Trafikten detaylar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

=====================================================

8- FENERBAHÇE KULÜBÜ YÖNETİMİ VE AZİZ YILDIRIM SİLİVRİ'DE

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İstanbul, - "FUTBOLDA şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek için Silivri'ye geldi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım izleyici olarak Silivri'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç işleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğu için davaya katılamadı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aziz Yıldırım'ın gelişi

-Yöneticilerin gelişi

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA