DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 9 milyon lira değerinde cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.Rusya'dan Türkiye'ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği ihbarını değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Dubai aktarmalı Moskova'dan Türkiye'ye gelecek olan bir Rus vatandaşını takibe aldı. Şüphelinin, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından ekipler şüpheliyi uzaktan izlemeye başladı. Şüphelinin valizlerinde yapılan x-ray taramasında çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi.Valizler denetimli olarak gelen yolcu salonuna sevk edilirken şüpheli yolcu gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan çıkıp gümrük kontrol noktasına geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Söz konusu valizlerde yapılan sayım ve tespitte son teknoloji ürünü ve piyasada en yüksek fiyattan alıcı bulan 688 adet cep telefonu, 399 adet akıllı kol saati ve 450 adet kablosuz cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonları ve aksesuarlarının gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen cep telefonları

Kaynak: DHA