DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - AVRUPA'nın en büyük göçmen kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu belirtilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 25 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı. İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Euro ve Amerikan dolarına el konuldu. Öte yandan Muğla Marmaris'te soruşturma kapsamında "el koyma kararı" verilen 8 tekneden 7'si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PKK-YPG İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORLAR

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, Irak ve Suriye'de PKK/YPG ile koordineli hareket ettikleri, düzensiz göçmenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.

BİR YILDA 2 MİLYON EURO

Şüphelilerin son bir yılda yasadışı yollardan kaçırmaya çalıştığı 569 göçmen yakalandığı öğrenildi. 6 araç ve 6 tekne ile çok sayıda can yeleğine el konulurken şüphelilerin bir göçmenin illegal yollarla yurtdışına sevkiyatı karşılığında minimum 5 bin Euro adıkları, yıllık ortalama 2 milyon Euro elde ettikleri belirtiliyor.

2- KAÇAKÇILAR ADIM ATAMAYACAK... İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan 'CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi' ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden 'Yutucu Tespit Cihazı' İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Gümrük muhafaza ekiplerinin yasa dışı ticaretle mücadelesinde etkin rol oynayacak her iki cihaz ve çalışmalar ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Ticaret Bakanlığı, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gümrükteki teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bu kapsamda bakanlık tarafından teknolojiye yapılan yeni yatırımlarla temin edilen CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi ile Yutucu Tespit Cihazı'nın dış hatlar geliş terminalinde belirlenen noktalara kurulumu gerçekleşti. Daha sonra her iki cihaz da gümrük muhafaza ekiplerince denetim ve kontrollerde kullanılmaya başlandı. İnsan müdahalesini en aza indirecek olan yeni cihazların kullanımıyla birlikte, kaçakçılıkla mücadele daha etkin olacak.

VALİZLERİN İÇİ ÇOK NET

Dünyada sayılı havalimanında olan ve Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek, içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Ayrıca bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor.

7 SANİYEDE VÜCUT TARAMASI

Yutucu Tespit Cihazı ise son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının sıkça başvurdukları 'yutma' yoluyla kaçakçılık yapan kuryelere karşı yürütülecek mücadelede kullanılacak. Söz konusu cihaz, güvenlik güçleri tarafından 'yutucu kurye' olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden Muhafaza Memuru Meral Alacapunar, her iki cihazın özellikleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Tomografik Bagaj Tarama Sistemi hakkında bilgi veren Alacapunar, "Dünyada ve ülkemizde hava yolu şirketleri tarafından uçak güvenliği için kullanılan CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemleri, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, ülkeyi tehdit edecek eşyaların girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alındı ve Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na kurulumu gerçekleşti. Cihazın en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 3 boyutlu görüntü alabilmesidir. Özellikle tıpta kullanılan tomografi cihazı, nasıl insan damarının içini gösteriyorsa bu sistem de valizin içini tamamen göstermektedir" dedi.

Yutucu Tespit Cihazı'ndan da bahseden Alacapunar, vücut taramalarının istisnai durumlarda olduğunu ancak bunun ihbar, kuvvetli şüphe ve yüksek risk durumlarında yapıldığının altını çizdi. Alacapunar, "İlk etapta kişinin yutucu kurye olup olmadığı, vücut boşluğunda uyuşturucu ya da psikotrop madde taşıyıp taşımadığı sorulmaktadır. Eğer itiraf ederse tarama yapılmadan ikinci aşamaya geçilmektedir. İtiraf yoksa, bu kez yolcunun fiziki hallerine bakılarak cihazdan geçirilmektedir. Tarama, 7 saniye gibi kısa bir zamanda sonuçlanmaktadır" dedi.

TEST UYGULAMA

Ayrıca 3 boyutlu tomografi sisteminin özelliklerinin anlatımı sırasında, gümrük ekiplerince önceden hazırlanan ve içinde silah, sigara ve alkol şişesi bulunan bir valiz, cihazdan geçirildi. Bu test uygulamada, valizin içine konan kaçak eşyalar, tüm detaylarıyla bagajları tarayan tomografi cihazına ait ekrana da yansıdı.



(ek bilgilerle)

3 - KÜÇÜK ZEYNEP'E ÇARPAN VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

* Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e hızla ilerlediği öne sürülen otomobil çarptı.

* Güvenlik kamerasına yansına feci kazada küçük çocuğu aracının altında sürükleyen vicdansız sürücü yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki önceki gün meydana geldi. 7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken küçük Zeynep ağır yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, Zeynep'i alarak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu öğrenilen Zeynep'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı süren M.D. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.



"ÇARPTIN BARİ İÇİNDE BİRAZ VİCDAN OLSUN HASTANEYE GÖTÜR"

Kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen Baba Zekeriya Gümüş, "Bakkala giderken, araba tüm hızıyla kızımı altına alıyor. 20 metre falan kızımı sürüklüyor. Kızımı resmen ölüme terk edip bırakıp gidiyor. İnsanda biraz vicdan olur. 7 yaşına daha girmemiş bir çocuk, O şekilde çarptın bari içinde biraz vicdan olsun. Hastaneye götür. Bir an önce yakalanıp cezasının verilmesini istiyorum. İnşallah adalet tez zamanda yerini bulur. Diyecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" diye konuştu. Anne Yasemin Gümüş ise, "1 dakika içinde oldu ne olduysa. Karşıya bakkala gitti. Benim içim yandı onun da içi yanacak hiç merak etmesin. Bir an önce bulunmasını istiyorum bu onun yanına kalmayacak" dedi.

4- JANDARMANIN SAHTE BELGE OPERASYONU KAMERADA



Hakan KAYA/İSTANBUL,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere sahte belge düzenleyen M.K. isimli şüpheliyi Avcılar'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte diplomalar ve baskı makineleri ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan M.K. isimli bir kişinin Avcılar'da bulunduğu bilgisini aldı. Aylar süren fiziki takip sonucunda M.K.'nın başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, pasaport, sahte trafik tescil belgesi, sahte ehliyetler ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA MÜHÜR VE SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

M.K.'nın sahte belgeleri Avcılar'da ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda ülke genelinde hizmet veren Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Evlendirme Daireleri kurumlara ait 250 adet sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte mühür ve belgelerin yanı sıra, resmi belgede sahtecilik piyasasına sahte mühür temin ettiği belirlenen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için düzenlenen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

5- KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda durmasıyla seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralı kadını olay yerine gelen erkek arkadaşı teselli etti. Kaza sebebiyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

6- ŞENGÜL ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜ : BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

"Ölümünün düşmeyle mi, kendini atmasıyla mı meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadı"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- BEYOĞLU'nda 4 Mayıs 2017'de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen birlikte yaşadığı Hasan Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda, Şengül'ün "ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşmeyle oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu" belirtildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın katılmadı. Ölen Şengül Karaca'nın ağabeyi şikayetçi Yalçın Karaca'nın avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun 26 Nisan 2019 tarihli raporunun mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti. Raporda, Şengül Karaca'nın ölümünün otopsi raporunda alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde incelenmesi neticesinde alkolün ölümü meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, ayrıca tespit edilen Ketiapin maddesinin ilaç etken maddesi olduğu ve tedavi düzeyinde olduğu, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı da kaydedildi. Ayrıca Şengül'ün ölümünün genel beden travmasına bağlı geliştiği de belirtilerek "ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu" ifade edildi.



SANIĞIN TUTUKLANMASI TALENİ REDDEDİLDİ

Söz alan şikayetçi Yalçın Karaca'nın avukatları, "Adli tıp raporu dikkate alındığında maktülün intihar eğilimi olup olamayacağı hususunun araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni rapor alınması gerekmektedir. Ayrıca maktülün facebook üzerinde kullandığı mail adresinin, cep telefonuna açık olan gmail adresiyle bağlantılı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle cep telefonunun yeniden bilirkişiye gönderilmesini facebook'unda inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dediler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddetti. Heyet, maktülün cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek sosyal medya hesaplarına ulaşılması için ek rapor aldırılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın'ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor. Şengül Karaca'nın arkadaşlarına Facebook'tan Hasan'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktülenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın'ın maktüleyi iterek ölümüne sebep olduğu ifade edilerek "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

7- ENGELLİ KÖPEKLER SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR…

*Tuzla'daki Tepeören Hayvan Bakımevi'nde kalan engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor.

*Sağlık durumları iyi olan köpekler alındıkları yere bırakılırken engelli olan yaklaşık 200 köpek yaşam şansları çok az olduğu için sahiplenilene kadar bakımevinde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL,

Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakım evi olan Tuzla'daki Tepeören Hayvan Bakımevi'nde kalan engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bakımevinde bine yakın köpek bulunuyor. Bakımı yapılan ve sağlık durumları iyi olan köpekler alındıkları yere bırakılırken engelli olan yaklaşık 200 köpek ise yaşam şansları çok az olduğu için sahiplenilene kadar bakımevinde kalmaya devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Tepeören Sahipsiz Hayvan geçici bakımevi ve bahçeli yaşam alanı engelli köpeklerin adeta ikinci yaşama başladıkları yer oldu.

YAKLAŞIK 200 KÖPEK ENGELLİ

Barınaktaki bine yakın köpekten yaklaşık 200'ü engelli. Tek bacağı olmayan da var gözleri görmeyen de. Kendi başına yaşayamayacak kadar yaşlı olan da var sağır olan da.. Diğer köpekler bakımı yapılıp sağlık sorunları giderilince alındıkları yere bırakılıyor. Ancak bu köpeklerin bırakıldıkları takdirde yaşama şansları yok denecek kadar az. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bu hayvanlara sahiplenilene kadar bakıyor. Veterinerler bu köpeklere özel ilgi gösteriyor. Köpekler, engel durumu, cinsiyet, cüsse ve saldırganlık durumlarına göre gruplandırılıyor.

ENGELLİ KÖPEKLERİ SAHİPLENİN ÇAĞRISI

Engelli köpeklerin sahiplendirilmesi için çağrıda bulunan bakımevinin veterineri Erhan Önel, 'Kazalar, travmalar dediğimiz çeşitli hastalıkları sonucu engeli bulunan hayvanların kaldığı bir barınak. Dış ortamda yaşayamayacak derecede olan bu köpekler durumlarından dolayı sahiplendirilene kadar bakım evinde bulunmakta. Sahiplenmeye açıktır. Dileyen vatandaşlarımız başvurduğu takdirde sahiplenme yapılabilecek. Sahiplendirilmezse biz tüm bakım besleme ve tedavi ihtiyaçlarını burada gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

1240 HAYVAN KAPASİTELİ

1240 hayvan kapasiteli barınakta hayvanları tedaviden barınmaya, beslenmeden temizliğe kadar tüm ihtiyaçları gideriliyor. Tesiste röntgen, yıkama, laboratuvar ve diş bakım alanları bulunuyor. Hayvanlar durumlarına göre buralardaki ihtiyaçlarının giderilmesinden sonra engeli yoksa alındıkları yere bırakılıyor. Barınakta gömü alanı da bulunuyor. Sahipli ya da sahipsiz olması fark etmeksizin ölen köpekler burada gömülüyor. Gömü ve diğer işlemler için herhangi bir ücret alınmıyor. Hayvan sahipleri bağış yapmak isterse köpeğin ismi oluşturulan anı duvarındaki plakete ismi yazılıyor.

8- SES KISIKLIĞININ NEDENİ GIRTLAK TÜMÖRÜ ÇIKTI



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - SES kısıklığı ve yutma zorluğu şikayetiyle doktora başvuran 70 yaşındaki Cahit Ermiş'e, gırtlak kanseri teşhisi konuldu. 60 yıl boyunca sigara kullanan Ermiş, ağız içinden yapılan lazer operasyonuyla gırtlağının yarısını kaplayan tümörden kurtuldu.

İstanbul'da yaşayan Cahit Ermiş, önce yutma zorluğu ardından ise devam eden ses kısıklığı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde Ermiş'in gırtlağında bir tümör olduğu belirlendi. İkinci evre gırtlak kanseri teşhisi konulan Cahit Ermiş, boğazı delinmeden ağız içinden gerçekleştirilen lazer operasyonuyla sağlığına kavuştu. Ses kısıklığı sebebiyle eşiyle iletişim kurmakta zorluk yaşadığını belirten Cahit Ermiş, "Şimdi şarkı söylemeye bile başladım. Şu an hayatımdan çok memnunum ve hiçbir zorluk yaşamıyorumö dedi.

"60 YIL BOYUNCA SİGARA KULLANDIM"

Gırtlak tümörünün ana nedeni olarak bilinen sigarayı 60 yıl boyunca kullandığını belirten Ermiş, "Sigarayı bırakamam, bırakırsam da yaşayamam zannediyordum. 'Bu benim her şeyim' diyordum. Ama bu hastalıktan sonra sigarayı kestim. Yaşadıklarımdan sonra gençlere kesinlikte sigara içmemelerini öneririm" diye konuştu.

"HASTALIK SOSYAL HAYATIMIZI DA ETKİLEDİ"

Eşinin sesiyle ilgili yaşadığı problemler nedeniyle gergin olduğunu ve bu durumun sosyal hayatına yansıdığını söyleyen Cahide Ermiş, "Eşimin şikayetleri ses kısılmalarıyla başladı. Daha önce de böyle bir şey yaşamıştık ama bu kadar uzun sürmemişti. Bu sefer biraz uzun sürünce soluğu hastanede aldık. Eşimin sesi kısılıyordu. Diğer odadan bana seslenince duymuyordum. Bunun sonrasında sinirleniyordu. Hastalık sosyal hayatımızı da olumsuz etkiledi. Sigara konusunda devamlı onu uyarıyorduk ama o 60 yıllık arkadaşından vazgeçemiyordu. Tanı konulunca hepimiz çok üzüldük, şok olduk" ifadelerini kullandı.

"GIRTLAK KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ SİGARA"

Cahit Ermiş'in operasyonunu gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Alkan, Cahit Ermiş'te de olduğu gibi sebebi bilinen tek tümörün gırtlak tümörü olduğunu anlattı. Doç. Dr. Zeynep Alkan şunları söyledi:

"Gırtlak tümöründe baş düşmanımız sigara. Alkol de sigara ile beraber alınırsa sigaranın kanserojen etkisini daha artırıyor, tümörün dil köküne doğru kaymasını görüyoruz. Çünkü alkol yumuşak dokuların geçirgenliğini artırıyor. Bu sigaranın mukozayla daha fazla temas etmesini sağlıyor. İkisi bir araya geldiğinde kanserojen hale geliyorlar. Pasif içiciliklerde gırtlak kanserleri görünmeye başlandı. Sigaradan kurtulmak için ailenin hastaya destek olması gerekir. Bu noktada esas görev aile yakınlarına düşüyor. Evde sigarasız ortam sağlanırsa kişi daha kolay sigarayı bırakıyor."



"KAPALI OPERASYON SONRASI HASTA HIZLI İYİLEŞİYOR"

Gırtlak tümörü operasyonlarının kapalı teknikle yapılabildiğini ifade eden Doç. Dr. Zeynep Alkan, "Gırtlak tümörleri, gırtlağın ya hepsinin ya da bir kısmının alınmasıyla tedavi olabilen hastalıklar. Artık bu ameliyatlar boyundan değil, ağız içinden yapılmaya başlandı. Ağız içerisinden gırtlağa ulaşıp mikroskop altında lazerle tümörün sınırlarını belirleyip erken evre tümörlerde ve bazı ileri evre tümörlerin uygun olanlarında gerçekleştiriyoruz. Seçilmiş ileri evre tümörler uygulayabiliyoruz. Lazer cerrahisi her ileri evre tümöre uygun olmayabiliyor. Tümörün gırtlak dışında boyuna atlayıp atlamaması da önemli. Eğer boyuna atlamışsa boyun diseksiyonu ameliyatı ile beraber gırtlağın bir kısmının alınması da gerekebilir. Kapalı tekniğin avantajları şu: Hastanın dokuları korunduğundan yutmaları ve ses çıkarmaları daha kolay oluyor. Ama ileri evre tümörlerde gırtlağın tümü alındığı için tekrar sesi oluşturmak için protez uygulanıyor veya hastaya geğirme ile mide havasının itilmesi ile ses oluşturması eğitimi veriliyor. En önemlisi hastanın boğazında kalıcı delikle yaşaması gerekiyor. Kapalı operasyonun avantajı ise, hızlı iyileşme, boğazda delik olmaması" ifadelerini kullandı.



