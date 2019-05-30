DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- BEŞİKTAŞ'TA PATRONDAN ÇALIŞANLARINA DAYAK

İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl adlı kadın, çalıştığı sırada işyeri sahibi Şahin Ş.'nin kendisine ve diğer çalışanlara uyguladığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaştı. Akıl 10 Nisan yaşanan olayla ilgili ise şunları paylaştı: "Bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışıyordum. Mal sahibi Şahin Ş. geldi ve 'Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz' diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki çalışma arkadaşıma tokat attı. Ardından bana dönerek, 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Bende ayağa kalktım 'özür dileriz çalışıyorduk, sizi görmedik' dememle birlikte bana tokat attı. Ne olduğunu anlamadan ard arda tokatlar savurmaya başladı. 'Şahin bey sakin olun sizi görmedim' dedim. Ancak vurmaya devam etti."



ÖLÜMLE TEHDİT EDİP SAÇLARIMDAN TUTUP DUVARA ÇARPTI

"Ben de çıkmak için kapıya yöneldim. Arkamdan parmağını bana doğru sallayarak, 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm, ayaklarını kırarım' diye tehdit etti. Arkamı dönüp bakınca da daha fazla sinirlenerek saçımdan tutup beni duvara çarptı. Tekme attı. Sonra da beni iterek dışarı attı. Otopark görevlileri vardı ancak hiçbiri yardım etmedi. Sadece seyirci gibi izlediler. Daha sonra çıkarak şikayetçi oldum"

6 AY UZAKLAŞMA KARARI ÇIKTI

Gaye Akıl, "Şahin Ş. için 6 ay uzaklaşma kararı çıkarttırdım. Ancak savcılıktan bir dönüş olmadıkça bana kötü bir şey yapmalarından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Patronun çalışanlarına vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri

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2- EĞLENCE MEKANIN ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin görüntü

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3- TRAKTÖRÜYLE BARAJA UÇTU (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Ömerli'de ormanda çalışma yapan İstanbul Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekibin traktörü yamaçtan Ömerli barajına düştü. Traktör sulara gömülürken, sürücüyü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii'nde meydana gelen olayda, Ömerli barajına düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler sürücünün cansız bedenine ulaştı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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4- GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,

ÜMRANİYE'de gaspa uğrayan sürücü, aracındaki beyzbol sopasıyla gaspçıya vurdu. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde 15 Mayıs saat 16.15'te meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde park ettiği aracında oturan Kadir B.'nin yanına bir kişi yaklaştı. Açık pencereden içeri uzanan şüpheli aracın kontak anahtarını bulunduğu yerden çekip çıkarttı. Saldırgan bu sırada, Kadir B.'ye gaz sıkarak paralarını vermesini istedi. Kadir B., bu kişiye paraları verdikten sonra aracından indi ve gaspçının kafasına aracında bulunan beyzbol sopasıyla vurdu. Kafasından yaralanan gaspçı, bıçağını çıkartıp Kadir B'yi boynundan, kolundan ve sırtında yaraladı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan, beyaz bir araca binerek kaçtı. Kadir B., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu. Kadir B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin Uğur K. (32) olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Uğur K.'yı 25 Mayıs tarihinde yakaladı. Nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen Uğur K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur K.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti, suç üstlenme-suç uydurma, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadir B. ve Uğur K. arasındaki olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kadir B.'nin aracından çıkması ve Uğur K. ile kavga etmesi görülüyor. Şüphelinin Kadir B.'yi bıçaklama anları da kamera tarafından kaydediliyor. Kadir B. de kavga sırasında şüpheliye beyzbol sopasıyla vuruyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik Kamera görüntüleri

-Şüphelinin aracın etrafında dolaşması

-Yaşanan kavga

-Bıçaklama anları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar

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5- BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA HAYAT KURTARACAK UYARILAR

Gül KABA - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, - Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu. Sarı, "Sürücüler 3 saatten fazla araç kullanmasın, yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar" dedi.

Her bayramda Türkiye'de yaklaşık 100 kişinin öldüğünü bine yakın kişinin de yaralandığını söyleyen Dr. Suat Sarı, "Büyükşehir belediyelerinin birçok üst geçidi ve billboardları var. Bayramdan bir hafta önce buralara 'kurban siz olmayın' gibi yazılar, bilgilendirici afişler asılabilir. İstanbul'da 5 yıl önce böyle bir uygulama yaptık, kazalar yüzde 5 azaldı" diye konuştu.

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFONLA KONUŞMAYIN

Gece araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Suat Sarı, "Yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşmasınlar. Düzenli aldıkları ilaç varsa uyku yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etsinler" ifadelerini kullandı.

UZUN YOLLARDA MOLA ŞART

Sarı, "Trafik yönetmeliğine göre bir sürücünün 4,5 saatten fazla araç kullanmamalıdır. Ama bayramlarda yoğunluk çok oluyor. Benim önerim, 3 saatten fazla araba kullanmasınlar. Yarım saat dinlensinler, dinlendikleri yerde de uyku getiren gıda ürünlerinden uzak dursunlar" diye konuştu.

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN 9 UYARI

Emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerektiğini aktaran Sarı, "Her defasında emniyet kemeri takılı olsun. Emniyet kemeri takılı olması ile 50 kişinin bu bayramda hayatta kalması mümkündür. Çocukları emniyete alın. Hız yapmayın. Alkol almayın, etkisini bilmediğiniz ilacın etkisi altında araç kullanmayın. Acemi sürücülerin yanlarında arkadaşı ile uzun yola çıkmasına izin vermeyin. Aracın güvenlik donanımlarını öğrenin ve nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Aracın servis bakımını yaptırın. Hem kendiniz hem araç için ekstra su alın. Yola çıkmadan önce iyi uyuyun. Yolda yorgunluk için belli aralıklarla mola verin" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sarı ile röp

-Trafik drone görüntüleri (arşiv)

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6- OKULDA "DEVAMSIZLIK" KAVGASI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Avcılar'da devamsızlık nedeniyle velisi okula öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay Avcılar Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Kemal Atay Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.M. adlı öğrencinin annesi, devamsızlık nedeniyle okula çağrıldı. Annesinin okula gelmesiyle bıçak çektiği belirtilen A.M. okul müdürü ve çevredekileri tehdit etti. Okula gelen polis, anne ile oğlunu gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-Okulun görüntüsü

-Polis araçları

-Veliler

-Polis araçlarının çıkışı

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7- JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Hakan KAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu bir kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin bulunduğu araçta dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler aracın bagajındaki valizde 8 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin x-ray cihazından geçirilmesi için valizin içine karbon kağıt konulduğu, uyuşturucunun kokusunun çıkmaması için de yine valiz içine baharat ve sentetik yapıştırıcılar sürüldüğü belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de şüpheli K.H.A'nın elde ettiği eroini İstanbul ilinden yurtdışında bağlantılı oldukları başka kişilere götüreceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda şüpheli K.H.A.'nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığını belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KIS KIVRAK YAKALANDI

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri şüphelinin evinde bulunan valiz ile bir taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine taksiyi takibe başladı. Edirne istikametinde taksinin güzergahında hemen kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Taksi, Jandarma kontrol noktasını görerek durduğunda ise takipte olan Jandarma ekipleri ile yol kontrolü yapan görevli ekipler şüpheliyi yakaladı.

KOKUNUN DIŞARI ÇIKMAMASI İÇİN BAHARAT VE SENTETİK YAPIŞTIRICI SÜRÜLMÜŞ

Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği "Vadi"nin taksinin bagaj kısmındaki siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine bunu incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını X-Ray cihazlarında fark edilmemesi için konduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca kokunun dışarı çıkmasını engellemek için valize baharat ve sentetik yapıştırıcı sürdüğü öğrenildi. Dedektör köpeği Vadi, şüphelinin önlemine rağmen valizin içindeki eroinleri buldu.

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan haberi olmadığı öğrenilen taksi sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin yol kontrolüyle taksiyi durdurması

-Dedektör Köpeği Vadi'nin aracın bagajındaki bavula tepki vermesi

-Valizin içinin açılması

-Valizin içi kısmındaki karbon kağıdının kaldırılarak uyuşturucu maddeye ulaşılması

-Ele geçirilen eroinin sergilenmesi

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8-BAŞAKŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nin son iki haftada yaptığı 30 ayrı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin metruk bir binaya yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 12 Mayıs - 27 Mayıs tarihleri arasında ilçe genelinde 30 operasyon düzenleyerek i 60 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 854 gram esrar, 7 kilo 180 gram afyon sakızı, 31 uyuşturucu hap, 14 gram bonzai, 3 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, yarım kilo Hint keneviri tohumu, 10 gram Hint keneviri yaprağı, 5 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 810 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tutuklandı, 56 şüpheli ise serbest bırakıldı.

METRUK BİNAYA OPERASYON

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin metruk bir binaya yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri metruk binaya baskın düzenleyerek orada bulunan 5 kişiyi yakalaması ve üst araması yapması görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin metruk binaya gidişi

-Ekiplerin içeride bulunanları dışarı çıkartması

-Şüphelilerin üst aramalarının yapılması

-Genel ve detaylar

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9- ŞİŞLİ'DE 2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ELEKTRİKÇİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu.

Oturduğu evde yalnız yaşayan elektrikçi Mehmet Eroğlu'nun 2 gün boyunca çalıştığı dükkanı açmaması nedeniyle şüphelen esnaf arkadaşları öğle saatlerinde Eroğlu'nun Fulya Mahallesi Belen Sokaktaki evine geldi. Zile basan arkadaşları kapının açılmaması üzerine Eroğlu'nu cep telefonuyla aradı. İçeriden telefonun zil sesini duyan arkadaşları şüphelenerek, durumu polis ve sağlık ediplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye tarafından kapının açılmasının ardından polis Mehmet Eroğlu'nu yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Eroğlu'nun cesedi, cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Evden görüntü

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin araca konularak götürülmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA