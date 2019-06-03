DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (2)

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür" dedi.

"KALPLERİMİZİ HÜZÜNLENDİRİYOR"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz"

"TÜRKİYE, BU SÜRECİ FIRSATA ÇEVİREBİLECEK BİR YERDE DURMAKTADIR"

"Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Türkiye'ye inanan, Türk Milletine ram olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız"

"GELİN, TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM"

"Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi miras bırakmak olacaktır. Siyasi hayatımız boyunca daima söz verdiklerimizi yapma, yapamayacaklarımızı da ifade etmeme prensibiyle hareket ettik. Mesela, emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum. Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak tüm imkanlarımızla yanınızda yer olacağımızdan şüpheniz bulunmasın"

"İMKANLARI EN GÜVENLİ VE PLANLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMENİZİ RİCA EDİYORUM"

"Bu vesileyle Malazgirt Zaferinden bugüne, yaşadığımız toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Halen sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Sözlerime son vermeden önce, bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerimize, dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden, 20 bin 541 kilometre ilaveyle 26 bin 641 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 1.128 kilometre ilaveyle 2 bin 842 kilometreye yükselttik. Seyahatleriniz için, havalimanlarından hızlı tren hatlarına kadar pek çok ulaşım alternatifi getirdik. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum"

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın mesajı

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2 -EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI



İstanbul, ŞEHİT aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, mezarlar temizlendi, şehitler için dualar edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de şehitlikte Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenledi, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. Şehit oğlunu ziyarete gelen anne Seher Yurt, "İlk yavrumdu. Acısı hala çok büyük ve taze. Söylenecek çok şey var da hepsi içimde. Bugün oğlumun ziyaretine geldim. Kabrinden ayrılmak istemiyorum. Çok rahatsızım, hastayım, sağlığım bozuldu. ö diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"OĞLUM BİZE SÜRPRİZ YAPTI, ŞEHİT OLARAK GELDİö

Acılı şehit babası Kani Gürel de "Oğlum 2017 senesinde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde şehit oldu. İzne gelip bize sürpriz yapacaktı. Bize böyle bir sürpriz yaptı, kendisi şehit olarak geldi. Zaten son gelen helikopterdeki suyla banyosunu yapmış. Arkadaşları oğlumuzun yanlarından geçerken çok güzel koktuğunu söyledi. Nöbet yerine giderken roketatar saldırısında şehit düştü. Vatan sağ olsun. Vatan için biz her zaman varız.ö



Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikten detay

-Şehit annesi röp

-Kuran ve dua eden yakınlar detay

-Karanfil dağıtılması detay

-Şehit babası Kani Gürel röp

-Genel detaylar

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(ÖZEL)

3- SALDIRGANLARA ÜTÜLÜ MÜDAHALE

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dövdükleri kişiyi zorla otomobile bindirmeye çalışan saldırganlara mahalleli müdahale etti. Kimi bağırdı, kimi ise balkonda ütü fırlattı.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında meydana geldi. 122 sokakta otomobiliyle evine gitmekte olan bir kişinin önü, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu 2 kişi tarafından kesildi. Araçtan indirilen adam, iki kişi tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan adam, 2 kişi tarafından zor kullanılarak otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçırılmak istenen adamın yardım çığlıklarına mahalleli duydu.

SALDIRGANA ÜTÜ ATTI

Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinden çıkarak, bir mahalle sakini de evdeki ütüyü alıp, balkona koştu. Ütüyü saldırganlara fırlatarak, adama yardım etti. Mahalle sakinlerinin yardımıyla darp edilen adam kurtarılırken, 2 kişi plakası alınamayan bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yine mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan iki şüphelinin bir yakınlarının evlerinde saklandıklarını tespit etti. İki şüpheli polisin yaptığı baskınla saklandıkları evde yakalandı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik adamı dövüyorlardı. Ondan sonra bağırıp, çağırdık. Ben iki kişi gördüm. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca iki kişi korkup kaçtı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının görüntüsü

-Polisin inceleme yapması

-Mahalle sakinleri

-Ütünün görüntüsü

-Röportajlar

-Detaylar

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4- DEFİNECİLER ARNAVUTKÖY'DE MEZARLARI TALAN ETTİ



Taylan ERGÜN/İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Yassıören Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen 'Eski mezarların içinde define var' söylentileri definecilerin iştahını kabarttı. Altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bölgede güvenlik kamera sistemi olmamasından cesaret alarak sürekli kazı yapıyor. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi, mezardaki ölülerin kemiklerini de uluorta yerde bırakarak kayıplara karışıyor. Duruma isyan eden Yassıören Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.



150 YILLIK MEZARLARDA ALTIN, MÜCEVHER UMUDU

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, şunları söyledi:

"Mezardaki ölülerimize rahat vermiyorlar. Defineciler ayrı, hırsızlar ayrı. Mezarlığımızda define falan da yok zaten. Eski yaklaşık 150 yıllık bir mezarlık olduğu için kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ediyorlar. Define bulamadıkları gibi, ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Her kazılan mezarın yanı başında maalesef bacak, kafatası ve kol kemiklerini görüyoruz. Bu da bizim içimizi sızlatıyor gerçekten. Bugün bile mezarlığımızın demir döküm kapısı çalındı. Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve yaklaşık 3-5 bin lira olan demir kapıyı çalacak kadar alçalmış bir güruh ile karşı karşıyayız. Muhtemelen çaldıkları kapıyı ya hurdacılara ya da ikinci el olarak başka bir yere satacaklar. jandarmaya bildirdim, umarım yakalanırlar. Bu hırsızları ve definecileri Allah'a havale ediyorum" dedi.

GÜNDÜZ KEŞİF GECE TALAN

Mezarlıkta bulunan akrabalarının mezarlarının başındaki zararlı otları temizlediği sırada ellerinde cihazlarla 4 kişinin gündüz vakti mezarlığa geldiğini söyleyen Yassıören sakini bir vatandaş da "Muhtarımızı bilgilendirdim. Ancak bu defineciler gündüz keşif için geliyor ve kazacakları yeri belirleyip gidiyorlar. Geceleri ise gelip bu mezarları kazıyorlar. Ne yazık ki ne ölülerimize rahat var, ne de dirilerimize. Bir yandan hırsızlar, diğer yandan da defineciler mezarlığımıza musallat olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde yine eski bir mezarı yaklaşık 3 metre kazmıştı defineciler. Mezardan çıkan kemikleri ise Allah korkusu olmayan bu defineciler uluorta yere bırakıyorlar. Sağ olsun muhtarımızın gayretiyle yeniden toprağa gömüyoruz. Mezarlığa ve ölüye saygı yok ne yazık ki" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarların görüntüsü

-Kazılan yerler

-Muhtar ile röp.

-Detaylar

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5- YILDIRIM'DAN SAHUR ZİYARETİ



İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.

Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahur ziyaretinden görüntü

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6- İSTANBUL'DA 7 EVİ SOYUP 3 OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL, AVCILAR ve Küçükçekmece'de iki hafta çinde 7 eve girerek hırsızlık yapan ve 3 otomobil çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkalı hırsızlar tutuklandı. Hırsızların evlere girip çıkarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler hırsızlıkları yapan iki kişiyi belirledi. Hırsızlık meydana gelen evlere girip çıkarken görüntülenen şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda Fatih B.(24) ile 17 yaşındaki C.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden Fatih B.'nin daha önceden 14 kez ev hırsızlığı, 3 kez oto hırsızlığı, 10 kez uyuşturucu madde bulundurmak, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. 17 yaşındaki şüphelinin de 2 adet cep telefonu hırsızlığı suçundan daha önceden yakalandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin girdikleri evlerde buldukları cep telefonu, para bilgisayar gibi elektronik eşyaları aldıkları, içerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak park halindeki otomobilleri alarak kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerden Fatih B. Asayiş Şube Müdürlüğünden, 17 yaşındaki C.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıklar

-Adliyeye sevk





Kaynak: DHA