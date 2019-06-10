DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

ARNAVUTKÖY'de kaza yapan İETT otobüsünde 2 kişi yaralandı.Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy- İstanbul Caddesi Esenyurt istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan İETT otobüsü daha sonra tarlaya girdi. Kazada otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 2 yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular arkadan gelen başka otobüslere binerek yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsten görüntü

-Camdan görüntü

-sürücüden görüntü

-Yolcu ile röportaj

- Polis ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

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5- BATAN 115 METRELİK GEMİNİN ARKA BÖLÜMÜ SUDAN ÇIKARILDI (HAVADAN GÖRÜNTÜ) TEKRAR

Haber- Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul, DHA

Zeytinburnu Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı. Yarı batık geminin yanına daha önce getirilen dalgıçlar gemiyi su altında kaynak yaparak parçalara ayırmışlardı. Bu kez getirilen "Zakharıy" adlı dev yüzer vinç, geminin arka bölümünü sudan çıkardı. Geminin kaptan köşkü, makine dairesi, yaşam alanlarının bulunduğu bölüm vinçle kaldırılarak yüzer bir römorkun üzerine yerleştirildi. Geminin kalan kısımlarının da sudan çıkarılması bekleniyor. Zeytinburnu Sahil'de demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Geminin arka bölümünden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- Evini