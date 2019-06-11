DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

"Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı"

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün attığı tweetleri hatırlatması üzerine, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar da Cumhur İttifakı adayı için tüm teşkilatıyla çalışmaya devam ediyorlar. Onun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın soruları yanıtlaması



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2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Köprüden görüntü

-Trafik yoğunluğundan görüntü



11.06.2019 - 11.36 - Haber Kodu : 190611055

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3 - ESENYURT'TA SURİYELİ İKİ AİLENİN KAVGASINDA KALASLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalasla yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Cadde ortasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi, cami avlusundan aldığı kalasla kavga ettiği kişilerden birine saldırdı. Boynuna ve sırtına kalas darbeleri alan Suriyeli genç ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanarak bayılan yerdeki kişiyi ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Polis kalasla saldırıyı gerçekleştiren kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga ve kalaslı saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla birbirleriyle kavga etmesi ve kavga sırasında bir kişinin kalasla yaptığı saldırı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından

-Kavga anı

-Kalasla yapılan saldırı

-Kalasla darp edilen kişinin yere yığılması

AKTÜEL

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdhalasi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Mahalleli ile röp.

11.06.2019 - 10.25 - Haber Kodu : 190611034

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(ÖZEL)

4-ÇOCUKLAR KAVGA ETTİ, AİLELER SOPALARLA BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada ortalık karıştı. Yumruklu, sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kadın ve erkek aile üyelerinin birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ise olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, olay yerinde toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kavgaya karışan iki ailenin fertleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü;:

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-Kavga anı

-Birbirine sopa ile vuran kadınlar

-Polisin gelişi

-Gözaltına alınanlar

-Olay yerinden detaylar

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(ÖZEL)

5-POMPALI TÜFEKLE İNTİHARDA "MAVİ BALİNA" ŞÜPHESİ

Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de 22 yaşındaki Semih Kurt, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen gencin, ailesine bıraktığı "Anne, baba, beni affedinö ifadeleri yer alan mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'e bağlı Şamlar Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan Semih Kurt önceki gece aile fertlerinin uyuduğu sırada evden çıkarak, otomobiliyle köye yakın bir noktada bulunan ormanlık alana geldi. Otomobilini buraya park eden Kurt, pompalı tüfeği çenesine dayadı ve silahı ateşleyerek intihar etti. Sabah saatlerinde oğullarının odasından uzun süredir çıkmadığını fark eden anne ve baba, odasını kontrol etmek istedi. Odanın kapısının kilitli olduğunu fark eden aile fertleri, endişeye kapıldı. Otomobille evden ayrıldığı anlaşılan genci aramaya koyulan aile, çok geçmeden gelen acı haberle sarsıldı. Köye yakın bir bölgede, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde cansız bedenine ulaşılan Semih Kurt'un ölümünü duyan yakınları ve köy halkı olay yerine geldi. Genç Semih'in yakınları sinir krizi geçirirken, sırlarla dolu intihar köyü yasa boğdu. Olay yerine güvenliği sağlamak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olay mahalli güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekiplerin incelemeleri saatler sürdü. İncelemelerin ardından Semih Kurt'un cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'MAVİ BALİNA" ŞÜPHESİ

Polis ekipleri, intihar eden gencin odasında ve evde de incelemelerde bulundu. Kapıyı içerden kilitleyerek, odasından pencereden atlayarak çıkan Semih Kurt'un ailesine bir mektup da bıraktığı anlaşıldı. "Anne, baba, beni affedinö ifadeleriyle başladığı öğrenilen mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, iki gün önce tatilden geldiği ve bilinen hiçbir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı..

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin çalışmaları

-Semih Kurt'un yakınları ve köy sakinleri

-Cenaze aracının olay yerinden çıkışı

-Semih Kurt'un evinin önünde gözyaşı döken komşular

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 10.57 - Haber Kodu : 190611045

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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)

6- KARTAL'DA FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Kartal'da düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay saat 08.00 sıralarında Topselvi Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken fabrika çalışanları tahliye edildi. Bir işçi yapılan röportajda "Yangın havalandırmadan çıktı. Hepimiz aşağıya koştuk. Burası düğme fabrikası. Yangından etkilenen herhangi biri yok herkes işe yeni geliyordu" dedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Fabrikanın görüntüsü

-Dumanlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Fabrikanın genel görüntüsü

-Tahliye edilen işçiler

-Genel ve detay görüntüler

11.06.2019 - 09.14 - Haber Kodu : 190611022

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Kaynak: DHA