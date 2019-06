DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE TEDİRGİN EDEN BALIK ÖLÜMLERİ

* Prof. Dr. Meriç Albay,

"Hem su kalitesi ve hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda"

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Ersan SAN/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kıyı şeridinden toplandı.

Gölde çevresinde araştırma yapan Prof. Dr. Meriç Albay, "Hem su kalitesi ve hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda" dedi.

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri pazartesi akşam saatlerinde görüldü. Özellikle Mimar Sinan'ın 1560 yılında inşaa ettiği Taş Köprü çevresinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bazı vatandaşlar göldeki balık ölümlerini cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Balık ölümlerinin artması üzerine göle salı sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Ekipleri sevk edildi. Sabah erken saatlerinde göl kenarında ve tarihi köprü çevresinde ölü balıkları ellerindeki uzun saplı filelerle toplayan ekipler, öğle saatlerinde temizleme işlemini büyük ölçüde tamamlayarak Küçükçekmece Gölü'nden ayrıldı.

Göldeki toplu balık ölümleri üzerine inceleme yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, göldeki sudan numuneler alarak birtakım analizler yaptı. Yapılan analizlerde gölde bulunan ve su içindeki organizmalar için de önemli unsurlardan biri olan oksijen seviyesi en az 7 olması gerekirken 4 çıktı. Ayrıca ölen balıkların gümüş, kefal, kaya balığı ve deniz iğnesi gibi türlerden oldukları bildirildi. Küçükçekmece gölündeki kirlilik kötü koku ve toplu balık ölümlerine rağmen bazı vatandaşlar gölde olta ve misina atarak balık avlamaya devam ediyor. Göl çevresindeki bazı çocukların da kıyıya vuran ölü balıkları elleri ile toplayarak bir poşet içine koydukları görüldü.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKEN BİR YERİ BİZ ATIK DEPOSU OLARAK GÖRMÜŞÜZ"

Göldeki kirlilik ile artan balık ölümlerinin ilişkili olduğunu belirten Albay, "Küçükçekmece gölü Küçükçekmece ve Avcılar ilçeleri arasında yer alıyor ama aslında birçok ilçe atıklarını yıllarca buraya vermiş. Çok ihmal edilen bir göl aslında. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yeri biz atık deposu olarak görmüşüz. Her yıl aşağı yukarı bu ölümler görülüyor. Oksijensizlik ve ne yazık ki atık deposu haline getirdiğimiz göl, bizden öcünü alıyor. Balık ölümleri de gördüğümüz kadarıyla en fazla gümüş balığı. Aslında bu balık, kirliliğe göreceli olarak dayanıklı bir balık. Gümüş balığı öldüğü zaman düşünmeliyiz. Bu ne demek. Demek ki halk sağlığı açısından gölde cidden bir sıkıntı var. Etraftan balıkları toplayan çocuklar var. Bunları eğer satıyorlarsa büyük önlem almak lazım. Halk sağlığı bakımından da tehdit oluşturabilir. Bu toplanan balıkların halka gitmesi de olası" şeklinde konuştu.

"HEM SU KALİTESİ HEM DE BİYOÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN GÖL BİTMİŞ DURUMDA"

Kontrolsüzce atıkların göle verildiğine şahit olduklarını belirten Albay, "Bunları artık durdurmak lazım. İstanbul'un ortasında bir bomba diyorum ben bunlara. Bu su 4. Sınıf kalitede bir su. İstanbul'un ortasında böyle bir suyu tutmak, restore etmemek risk. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre, bundan sonra başka atık gelmese bile 30 yıl süresince bu gölü besleyecek miktarda dipte azot fosfor var. Bunu iyileştirmek lazım. İstanbul'un ortasında böyle bir su kütlesi bize hakikaten yakışmıyor. Halk sağlığı açısından her yıl tehdit oluşturuyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Kentin ortasında bir göl burası. Başka bir yerde olsa herhalde bu golün etrafında çok güzel şeyler olur ama biz buna bakamıyoruz. Hem su kalitesi hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda. Bakın bitmek üzere demiyorum. Göl bitmiş durumda. Bu gördüğünüz balıklar da kirli suya dayanıklı türler olduğu için biraz daha tahammül etmeye çalışıyor onları bile öldürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"UÇAN KUŞLAR VE YÜZEN BALIKLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Küçükçekmece Gölü'nün ayrıca kuşların göç duraklarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Meriç Albay, "Burası kuş göçü olan bir yer. Kuşlar burada konaklıyor ve ürüyor. Onları da mahvediyoruz. Su kalitesi bozulunca eko sistem çökmüş oluyor. Oysa ki uçan kuşlar ve yüzen balıkları görmek istiyoruz. Bunu yapmak lazım. Bu da çok zor değil. Bir restorasyon çalışması ile golü 5 - 10 yıl içinde eski haline döndürebiliriz. Gölde maalesef balıkçılık yapıldığını da görüyoruz. Bunu mutlaka tarım il müdürlüğü önlem alıp balıkçılığı durdurması lazım. Hatta gölün detaylı bir şekilde inceleyip gerekirse yıl boyunca balıkçılığa yasaklamak lazım. Çünkü su kalitesi açısından sıkıntılı bir göl ve balıkçılık bakımından da gerçekten izlenmesi gerekiyor" dedi.

"BALIK ÖLÜMLERİNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR"

Semt sakinleri de balık ölümleri nedeniyle tedirgin. Aynur Konakçı, "Gölün kirliliğinden her zaman her sene büyük balık ölümleri oluyor. Genelde temizlikleri yapılıyor ama yine de bu balık ölümlerine kimse engel olamıyor. Herkes üzülüyor, ben daha çok üzülüyorum. Eski hali daha güzeldi, her şey çok güzeldi. Şu anda daha ağırlık veriliyor temizliğine. Ben değil herkes rahatsız balık ölümlerinden. Ne de olsa o da bir can taşıyor" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN RİCA EDİYORUZ. ŞU İŞE BİR ÇARE BULSUNLAR"

Çevre sakinlerinden Necati Sağlam da, "Mutlu değiliz. Huzurlu değiliz. Bizim zamanımızda buradan turna balıkları çıkardı. O balıklar şimdi yok. Şu an üzüntü duyuyoruz bakın şu görüntüye. Balıklar zehirlenerek ve oksijensiz kaldıkları için ölüyor. Bu göl şimdi Avrupa'da olsaydı, süper yaparlardı burayı. Eskiden burada yarışlar yapılırdı. Şimdi hiçbiri yok. Yetkililerden rica ediyoruz. Şu işe bir çare bulsunlar" şeklinde konuştu.

2- KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İSTANBUL'UN İLK BELEDİYE BAŞKANININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti. Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) girişindeki kabirde dua eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, esnafı da ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a belediye başkanlığı yapan Hızır Bey'in makamındayız. Allah rahmet eylesin. İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayıyken de ziyaret etmiştim. Şimdi Sayın İmamoğlu ile ziyaret ettik. 1945'te belediye encümeninin aldığı bir karar var. Hızır Bey'in mezarının büyükşehir belediyesinin bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak. 1945, 2019 alınan bu kararın gereği yapılmadı. İnşallah seçilmiş belediye başkanımız ikinci kez seçilecek ve 1945'te alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir." diye konuştu.

İmamoğlu ise İstanbul'un ve geçmişin tarihine sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Öyle bir karar varken ki olmasa da düşünülmesi gereken önemli bir kişilikten bahsediyoruz. Tarihi ve önemli bir kişilikten bahsediyoruz. Mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Biz aynı zamanda İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'ten, fetihten bugüne kadarki tüm değerlerini gözeterek, tarihi değer veren bir süreci İstanbul'a yaşatmak istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet ve fetih çok anılır ama İstanbul'da anıldığı çok da bir an yoktur. Anıtlaştığı bir ortam yoktur. Fatih Sultan Mehmet'i de biz İstanbul'da gerçekten nasıl bir insan olduğunu, nitelikli ve entelektüel... Sadece bir toprağı fetheden değil, gönülleri fethettiğini izah edecek bir anıtı da İstanbul'a kazandırmayı istiyoruz."

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonrasında İMÇ yönetimini ziyaret etti.

3- YAVRU KEDİYİ KURTARAN KAHRAMAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI

-HER VİCDANLI İNSANIN YAPMASI GEREKEN ŞEYİ YAPTIM, ÇOK MUTLUYUM



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

PENDİK'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi o anları anlattı. İşçi Metin Keskin "Her vicdanlı insanın yapması gerek şeyi yaptım, bizim yavrumuz oldu çok mutluyum" diye konuştu. Yavru kedinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Dün İstanbul'da sağanak yağış Pendik, Kartal ve Tuzla'da etkili oldu. Yağışın en etkili olduğu Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. Metin Keskin isimli işçi yavru kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB) Pendik'te bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştı.

BİR HAYAT KURTARDIM ÇOK MUTLUYUM

Yavru kediyi sudan kurtaran işçi Metin Keskin hayvan barınağına gelerek yavru kediyi ziyaret eden Keskin "Yağıştan dolayı biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu açmak için çalışıyorduk. Bu yavru kediyi gördük. Baygındı. Sesi yoktu. Cansızdı. Hemen kenara alarak aldığımız ilk yardım derslerini uygulamaya başladık. Ağzındaki suyu aşağıya doğru sarkıtarak ve masaj yaparak çıkarmaya çalıştım. Daha sonra suni teneffüs yapınca miyavlamaya başladı. Hemen araçla buraya getirdim. Şu anda gördüğünüz gibi sağlık durumu çok iyi. Bir can kurtardık çok mutluyum "diye konuştu

YAVRU KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Veteriner Mevlüt Maytalman kedinin sağlık durumun iyi olduğu söyledi. Maytalman "Geldiğinde ıslandığından vücut ısısı düşmüştü, tedavi başladık. Isınması için kuvöze koyduk. Şu anda durumu çok iyi. Tahlillerini yaptık. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. İlk olarak karayolları ekiplerimize sahiplendirme yaptıracağız eğer onlar kabul etmezse vatandaşlar için müdürlüğe başvurmalarını istiyoruz " diye konuştu.

İSTANBUL HALKIMIZ İSİM VERSİN

Yavru kediyi kurtaran Metin Keskin kediye bir isim düşünmediğini söyleyerek "Bu İstanbul'un kedisi oldu artık. Bizim hepimizin kedisi oldu artık . Halkımızın ne öngörürse o olsun " diye konuştu

4- RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (Geniş haber)



Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve zorla getirme kararına rağmen duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı. Hakim Dursun Ali Gümüş, bir önceki celse sanık Kütahyalı'nin reddi hakim talebinin üst mahkemece değerlendirildiğini ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talebin reddine karar verildiğini belirtti.



AVUKATI ZATÜRRE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bunun üzerine söz alan Rasim Ozan Kütahyalı'nin avukatı Esennur Ezgi, ret kararında müvekkilinin değil de, kendisinin ret talebinde bulunmuş gibi değerlendirme yapıldığını öne sürerek dosyanın yeniden 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Müvekkillinin kastı olmadığını ve tanık dinletmek istediklerini söyleyen avukat Ezgi, müvekkillinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu da mahkemeye sundu.



ŞİKAYETÇİLER YAKALAMA KARARI TALEP ETTİ

Şikayetçi dernek avukatları ise, sanığın yargılamayı uzatmaya yönelik davrandığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiler.



YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, dosyanın yeniden üst mahkemeye gönderilmesi ve tanık dinletme talebini reddetti. Mahkeme, sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı, bu celse de hasta olduğuna dair rapor sunduğunu belirterek yargılamanın uzamasına yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında savunması alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi . Duruşma ertelendi.



İDDİANAME

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.



5- AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 GÖZALTI

İSTANBUL,

Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Firuzköy Mahallesi Çiçek Bahçesi Sokak'ta şüphe üzerine Oğuzhan K.'yı durdurdu. Bu kişinin üzerinde kağıda sarılı eroin bulundu. Bu kişi uyuşturucuyu Yeşilkent Mahallesi'nde Vedat T.'den aldığını itiraf edince bu kişi de gözaltına alındı, üzerinden de yine bir miktar eroin ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 825 TL bulundu. Uyuşturucuları sattığı öne sürülen kişilere ait araç takibe alınarak Firuzköy'de durduruldu. Araçta bulunan iki kişiden Uğur K.'nın hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunduğu anlaşıldı. Polis gözaltına aldığı bu kişileri ısrarla arayan Şevket A'yı da Fatih Oto Sanayi Sitesi önünde gözaltına aldı. Şevket A'nın Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinin çatısında satışa hazır halde naylon poşetler içerisinde de eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

6- SULTANGAZİ'DE KAMERAYA YAKALANAN HIRSIZLIKLAR

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de farklı adreslerde 1 ay içerisinde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esentepe Mahallesi'nde 5 katlı binaya giren 2 kişi, sahibinin tatilde olduğu 4. kattaki dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Evi altını üstüne getiren hırsızlar plazma televizyonu çaldı. Evden plazma televizyonunu sırtlayan hırsızlar, onca insanın gözleri önünde dışarı çıkarak uzaklaştı.

KAPŞONLU PLAKA HIRSIZI KAMERADA

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir kişi park halindeki aracın plakalarını çaldı. Gece saatlerinde 1293 sokağa gelen kapşonlu bir kişi park halindeki bir aracın yanına yaklaşıyor ve kısa sürede plakaları çalarak olay yerinden hızla ayrılıyor.

KAÇAN HIRSIZ OTOMOBİLE ÇARPILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir kişi bir mağazanın önüne geldi. Rahat bir şekilde hareket eden şahıs, mağazanın önünde bulunan ürünleri inceledi. Bir süre sonra ise ütüyü alarak hızlıca uzaklaşmaya başladı. Koşarak kaçan kişi, yolun karşısına geçerken otomobile çarpılmaktan son anda kurtuldu.

İŞYERİNİN ÖNÜNDEKİ DETERJANI ÇALDI

50. Yıl Mahallesi'nde temizlik ürünleri satan bir işyerinin önünde bulunan deterjanı çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir genç, daha sonra geri dönerek temizlik ürünleri satan işyerinin önüne geliyor. Etrafı kontrol eden genç, sonra işyerinin önünde bulunan deterjanı alıp kayıplara karışıyor.

7- İSTANBUL'DA FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON; 4 GÖZALTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda fuhuşa zorlanan bir kadın da kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla dün önceden tespit edilen Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 18 gram uyuşturucu madde, 16 bin 450 lira para, 24 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk ele geçirildi. Baskında zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın da kurtarıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yetkililer ele geçirilen hard disk ile hafıza kartının incelemesinin sürdüğünü soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söylediler.

8- KÜLÇE ALÜMİNYUM, KABLO VE OTO AKÜLERİNİ KAÇIRIRKEN YAKALANDILAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

İstanbul'da iş yerlerinden külçe alüminyum, bakır kablo ve otomobil aküsü çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, çaldıklarını bir depoya taşırken gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda çalıntı külçe alüminyum ele geçirildi. Daha öncede birçok suçtan defalarca yakalan şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 İŞYERİNİ SOYMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birbiri ardından meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. İş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 4 ayrı iş yerinin aynı şüpheliler tarafından soyulduğunu belirledi. Şüphelilerin 20 Ocak'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerinden 13 otomobil aküsü ile bakır kablo, 2 masaüstü, 1 dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. 4 şüphelinin ayrıca 28 Nisan'da Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersane Sokak'taki bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kablo, 26 Mayıs'ta Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden ise 300 bin lira değerinde 1 ton 460 kilogram alüminyum külçenin çalınması olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir araçla iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle iş yerinin kapısını açtıkları alüminyum külçeleri araçlarına taşıdıkları tespit edildi.

POLİS ÇALDIKLARINI DEPOYA TAŞIRKEN YAKALADI

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından polis Ataşehir'de şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Çaldıkları malları bir depoya taşıdıkları tespit edilen Güngör K. (21), Mazlum Ç. (20), Güneş D. (19) ve Bülent D'yi (34) gözaltına alındı.

SABIKALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Güngör K'nın 2 kez reşit olmayana cinsel istismar, resmi belgede sahtecilik, 3 kez otodan hırsızlık, kasten yaralama, 2 kez uyuşturucu madde kullanma, 3 açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Mazlum Ç'nin 7 kez açıktan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, 6 kez oto hırsızlığı, 6 kez iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, 3 kez evden hırsızlık, ibadethaneden hırsızlık, mala zarar verme suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Güneş D'nin 10 kez işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 9 kez açıktan hırsızlık, 7 kez otodan hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 2 kez uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı suçlarından, Bülent D'nin ise 5 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, kasten yaralama suçlarından emniyette kaydının bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

