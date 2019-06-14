14.06.2019 11:48
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Gaziosmanpaşa'da çok sayıda akü çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandıGaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.


Gaziosmanpaşa'da çok sayıda akü çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 1 tornavida ve 1 murç ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobili durdurdukları sokakta ki boş arazide yaptığı incelemede 12 otomobil aküsü ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmaları ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde akü hırsızlığı yaptığını belirledi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK
Polis ekipleri araçta bulunan Bestami P.(24), Gürkan Ö.(23), Gökçe F.(19) ve 18 yaşından küçük Y.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında 18 yaşından küçük Y.K.'nın 'Otodan hırsızlık', 'Kapkaç', 'Mala zarar verme', 'Oto hırsızlığı', 'Kasten yaralama', 'İşyerinden hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kaydı bulundu. Bestami P.'nin 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Gürkan Ö.'nün ise, 'Otodan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Motor hırsızlığı', 'İşyerinden hırsızlık' suçlarına karıştığı belirlenirken Gökçe F.'nin ise, 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', '5 defa Kasten yaralama', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Açıktan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin bir otomobilden akü çalması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

14.06.2019 - 11.10 - Haber Kodu : 190614056


- İstanbul
Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa, Sarıgöl, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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