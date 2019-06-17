17.06.2019 13:20
Haberler»Güncel » Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Kadıköy'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişiyi gözaltına alındı.


Kadıköy'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişiyi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Enis A. gözaltına alınırken, polis ekipleri, çalışmaların devamında olayın diğer şüphelileri Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün içersinde yakaladı. Yasin D.'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

2 AYDA 12 HIRSIZLIK
Polis şüphelilere yönelik geçmişe dönük yaptığı çalışmada şüphelilerin, 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy'de farklı tarihlerde 12 ayrı evden hırsızlık suçuna karıştıklarını tespit etti.
Şüphelilerden Enis. A.'ın 17, Arif Y.'nin 21,  Yasin D.'nin 18 suçtan kaydı olduğu ve 3 şüphelinin de yoklama kaçağı olarak arandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı iddia edilen Sebahattin Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Y., Enis A. ve Yasin D. 15 Haziran'da adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü
------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin binaya girmesi
-Şüphelilerin ev içinden görüntüsü
-Şüphelilerin kaçması
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kadıköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:57 Çocuk işçi çalıştıran firmaları ziyaret ettiler
13:57 7. Transplantasyon ve Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu
13:57 Edirne'den kısa kısa
13:56 İBB ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE VERİLEN SÜBVANSİYON ORANLARINI ARTIRDI
13:55 FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)
13:55 Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı
13:55 İran zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşmaya hazırlanıyor